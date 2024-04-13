Серія ігор Fallout існує вже понад 25 років. На відміну від війн, “які ніколи не змінюються”, Fallout трансформується з кожною новою інкарнацією і продовжує відкривати себе новим поколінням геймерів, при цьому намагаючись зберегти свій фірмовий стиль та атмосферу.

Але на повноцінну екранізацію, попри відмінну основу для неї, Fallout заслужив лише тепер: 10 квітня 2024 року на платформі Amazon Prime Video вийшов серіал, який так і назвали – Fallout. Він, перш за все, зацікавить фанатів гри, але, можливо, приверне до цього всесвіту й нових шанувальників. У цій статті ми розповімо про що саме цей ваш Fallout та згадаємо усі ігри серії. І зовсім трохи поговоримо про новий серіал.

Що таке Fallout. Історія, фауна та технології

Уявіть собі світ після Другої світової війни очима американців. Нарешті настав мир. США переживають розквіт, середній клас зміцнюється. Технології, сповиті у колисці війни, розвиваються з неймовірною швидкістю. Люди прагнуть спокою та відновлення. І народжується нова епоха, де всі дні – сонячні, усі діти – чемні й розумні, жінки у пишних платтях з широкими усмішками на обличчі весь день опікуються родиною, а їхні доглянуті чоловіки з курильними трубками у зубах забезпечують все необхідне з великим ентузіазмом. Проте у повітрі відчувається щось тривожне, ніби ця ідилія не триватиме вічно…

У нашому світі з’явилися рок-н-рол, транзистори та почалася Холодна війна, а у світі Fallout культура наче завмерла в естетиці “золотої епохи” середини 50-х років XX століття.

Щодо технологій… Схоже, що трагедія Хіросіми та Нагасакі не особливо вразила місцевих вчених та можновладців. Вони продовжили експериментувати з атомом та відкинули транзистори. В результаті світ став у деяких аспектах аж занадто технологічним, а в інших – до смішного архаїчним. Наприклад, Піп-бой – це свого роду мобільний комп’ютер, схожий на 5-кілограмовий Apple Watch на вашому зап’ястку, з великим чорно-зеленим дисплеєм і ядерним джерелом живлення.

У XXI столітті з’явився атомний двигун для автомобілів, у той час, як комп’ютери все ще залишалися розміром із кімнату. Уявіть собі: ви керуєте атомним автомобілем на ядерних батареях, але для прослуховування музики доводиться використовувати величезний ламповий радіоприймач. І ось ви, сидячи за кермом такого передового транспорту, досі користуєтеся паперовою мапою замість GPS, адже супутники… ну, вони так і не стали частиною цього альтернативного майбутнього. Зате з’явилася специфічна зброя, наприклад силова броня, що перетворює солдата на майже непереможну бойову машину.

Так, у цьому світі ви могли б заряджати ваш “смартгодинник” від ядерної батарейки, яка тримає заряд століттями, але не варто очікувати отримання сповіщень з Facebook. Замість цього ви могли б отримати радіосигнали з останніми новинами про черговий напад супермутантів. І це ще не все! Уявіть собі розкішні ядерні кавоварки, що гарантують вашу ранкову чашку кави навіть в найсуворіших постапокаліптичних умовах!

У світі Fallout СРСР програв космічну гонку США і відступив, а головним суперником у боротьбі за гегемонію став комуністичний Китай. Енергетична криза середини XXI століття призвела до виснаження природних ресурсів, що спровокувало гостру боротьбу за нафту, особливо між США та Китаєм. Це стало причиною Війни за ресурси, кульмінацією якої став ядерний апокаліпсис 23 жовтня 2077 року, що поклав край цивілізації. Катастрофа породила Пустку – новий світ, населений мутантами, гулями та вцілілими, які намагаються відновити цивілізацію.

Перед катастрофою США розгорнули “Проєкт Порятунок”, побудувавши серію укриттів для виживання після ядерної війни.

Компанія Vault-Tec, яка втілила “Проєкт Порятунок”, насправді використала укриття як платформи для соціальних експериментів. Більшість зі 122 укриттів не були призначені для реального порятунку людства. У кожному укритті проводився свій унікальний експеримент: від дослідження впливу тривалої ізоляції на малу групу людей до впливу різних соціальних та психологічних факторів на мешканців. Деякі експерименти були відносно нешкідливими, тоді як інші призводили до катастрофічних наслідків для їх учасників. Проте саме в цих укриттях зберіглося найбільше людей у доброму здоров’ї.

Люди, які вижили на поверхні, перетворилися на лисих гулів без шкіри. Ті з них, у кого радіація не зачепила мозок, цілком розумні й, разом із гуліфікацією, отримали довголіття як бонус. Але є й дикі гулі, агресивні та безмозглі. Вони кидаються на все, що бачать, і іноді ходять зграями.

Отже, ласкаво просимо до постапокаліпсису! Пустка – це не просто випалена пустеля. Це місце, де кожен камінь і кожна занедбана будівля зберігають таємниці та історії.

Порядки на поверхні? Які там порядки, коли кожен сам за себе! Якщо ви вмієте тримати пістолет і не боїтеся вступити в бій з гігантським радіоактивним тарганом, то, можливо, ви знайдете своє місце під постапокаліптичним сонцем. Або принаймні добре розважитеся, перш ніж стати вечерею для місцевої фауни. Так, компаній для пікніка тут вдосталь, якщо, звісно, вам до вподоби спілкування з дикими гулями, супермутантами чи величезними голими землекопами (mole rat), які з радістю поділять з вами ваш обід. Але швидше за все, у ролі закуски опинитеся ви. А ще тут є кігті смерті – не просто дикі звірі, а ходячі кошмари, готові перетворити будь-якого мандрівника на швидкий перекус.

Пустка не лише прихистила милих тваринок, але й стала домівкою для найрізноманітніших фракцій – будьте з ними обачні! Серед таких – Братство Сталі, круті хлопці в силовій броні, які охороняють старі технології від тих, хто не здатен їх належно оцінити. Також є Нова Каліфорнійська Республіка – апологети середньовічного невігластва, що мріють відтворити старий світ. Справжніх держав тут більше не існує… Після апокаліпсису поняття “країна” втратило свій сенс, а влада концентрується в руках тих, хто володіє найбільшою кількістю зброї та найміцнішим бункером.

Ми ледь не забули про рейдерів, місцевих зірок реаліті-шоу “Грабуй-вбивай”. Вони розділили Пустку на зони впливу, користуючись своїми кулаками та іржавими автоматами. Не можна ігнорувати й супермутантів – результат експериментів Vault-Tec, які може і не розуміють сенсу дружби, але відмінно знаються на тому, як проломлювати черепні коробки.

У цьому світі, попри похмурість та серйозність ситуації, присутній унікальний стиль та гумор. А ще – Vault Boy. Його бачили всі, навіть ті, хто й гадки не має, що таке Fallout. Це той самий усміхнений мальований хлопець у синьому комбінезоні з номером укриття на спині, який став символом як жахів ядерної війни, так і іронічного ставлення до виживання в Пустці. Його зображення використовують у всьому, від реклами продуктів Vault-Tec до інструкцій з виживання, роблячи його незабутнім елементом стилістики світу Fallout. Думаєте, великий палець вгору – це знак того, що все добре? Ходять легенди, що палець вгору Vault Boy насправді є інструкцією для виживання. Якщо ви бачите ядерний вибух на горизонті, витягніть руку і підніміть великий палець. Якщо гриб від вибуху ширший за ваш палець, значить, ви знаходитесь у зоні ураження радіацією.

Дата виходу 1997

Жанр рольова гра

Платформи MS DOS, Classic Mac OS, Windows, macOS, Linux

Отже, це сталося. Ядерна пустеля на місці зелених луків… Хтось вижив в укриттях Vault-Tec, хтось став гулем. Ми про це дізнаємося зі стильного чорно-білого інтро, після якого переносимося в Укриття 13, де головного героя, мешканця цього самого укриття, вириває з його звичного життя наглядач цієї підземної фортеці.

Він доручає героєві вийти у великий світ і знайти новий водяний чип. Старий зламався, тож мала батьківщина під загрозою залишитися без питної води. На все про все в нас 150 ігрових днів. Ось такий сюжет і затравка. Далі – більше. Ми виходимо з укриття і бачимо на власні очі залишки світу, щурів та кротощурів, радскорпіонів та іншу незрозумілу живність. Іноді – невеликі поселення, мирних людей та гулів, а також банди рейдерів та здоровенних супермутантів, що викрадають людей з незрозумілої причини… Ми знайомимося із світом, дізнаємося про фракції, що тут діють, знаходимо нових друзів та ворогів, виконуємо різноманітні завдання.

Без перебільшення перед нами – легенда жанру. Рольова гра з неймовірною свободою вибору, навіть якщо порівнювати з найвизначнішими іграми сучасності. І це при тому, що гра побачила світ аж у 1997 році! Свобода починається зі створення головного героя.

Система S.P.E.C.I.A.L. (Strength (Сила), Perception (Сприйняття), Endurance (Витривалість), Charisma (Харизма), Intelligence (Інтелект), Agility (Спритність), Luck (Удача)) – це сім основних характеристик персонажа, які дозволяють налаштувати його дуже гнучко. Додатково до основних характеристик існують три навички (на кшталт лікування, поводження з холодною зброєю, крадіжки) та дві особливості. Останні не обов’язкові для вибору, адже вони мають як переваги, так і недоліки. Наприклад, зі швидким метаболізмом вам буде легше лікуватися, але і радіація впливає на вас швидше.

Одним словом, з цих характеристик можна “виліпити” будь-кого: від слабкого, але розумного і язикатого хитруна до м’язистого героя без мозку, який ледь в’яже два слова, чи кволого хакера, здатного зламати будь-який захист.

Сучасний геймер міг би знизати плечима: “Та ми таке вже бачили”. І це правда. Навіть до появи Fallout існували ігри на кшталт Ultima, Might and Magic та Wizardry, де гравці могли обирати класи та налаштовувати характеристики своїх персонажів.

Але щоб налаштування персонажа так впливали на проходження гри, на взаємодію з її світом і мешканцями… Такого до Fallout точно ніхто не бачив. І, чесно кажучи, таке рідко зустрінеш навіть у новітніх проєктах.

Ви можете вибрати середньостатистичного персонажа і адаптовувати тактику залежно від ситуації. Можна створити фізично слабкого героя, який зможе переконати навіть мертвих стати на його бік і допомогти. З тупим громилом можна ефективно прориватися крізь зграї супермутантів і кротощурів, тоді як спритний крадій можливо і не “винесе” лідера рейдерів однією лівою, проте здатен непомітно підкласти активовану вибухівку йому в кишеню. На додаток, гру можна пройти й без єдиного вбивства, хоча цей шлях не з легких.

Або ось конкретний приклад. В одній із місій гравцю потрібно отримати важливу інформацію від лідера місцевої банди. Замість того, щоб проникати в їхній табір силою або вбивати охоронців, персонаж із високою Харизмою та Інтелектом може використати свої навички, щоб переконати бандитів, що він є посланцем від конкурентної групи, який пропонує вигідну угоду. Якщо переконання успішне, лідер банди поділиться необхідною інформацією, без бою або складного проникнення.

Відкритий світ та варіативність проходження Fallout не розчарує, і навіть ті, хто грав у цю гру з 1997 року, час від часу натикаються на якісь несподівані рішення під час перепроходженні. Це я до того, що реіграбельність у Fallout просто надзвичайна. Особливо якщо вам не заважає застаріла ізометрична графіка, якщо ви справитесь із покроковою бойовою системою та відсутністю явних вказівок на те, як саме треба проживати ту чи іншу ситуацію.

Можна подумати, що саме ця складність і стала головною причиною фінансових невдач гри. Ну як невдач, Fallout зібрав гроші на сиквел, але не вдовольнив видавця і суперуспішним не став. До кінця 1997 року в США було продано лише 53 777 копій гри, на 2017 р. загальний наклад Fallout на усіх платформах склав скромні 600 тис. екземплярів. Швидше за все проблеми розповсюдження гри пов’язані з тим, що для студії Interplay (розробника та видавця Fallout) цей проєкт довгий час не був пріоритетним. Великих сподівань на нього не покладали і, як наслідок, особливих маркетингових вливань не було.

Проте це не завадило ані легендарному статусу Fallout, ані щирій любові критиків і фанатів. І, на щастя, швидкій появі сиквелу. До нього і переходимо.

Дата виходу 1998

Жанр рольова гра

Платформи Windows, Classic Mac OS, macOS

Сьогодні важко собі уявити, щоб гра такого масштабу та складності, як Fallout 2, вийшла лише через рік після оригіналу. На щастя, так і сталося, незважаючи навіть на те, що трійко головних творців оригінальної гри у той самий час звільнилися з компанії-розробника. Проте вони передали свій доробок, ігровий рушій і благословення тим, хто лишився.

Отже, минуло 80 років після подій першої частини гри. 2241 рік, поселення Аройо, створене головним героєм першої Fallout, вже деякий час перебуває в занепаді й терміново потребує порятунку. Тому вирішено відправити кого-небудь за G.E.K.K. (Garden of Eden Creation Kit, що можна перекласти як “Набір для створення райського куточка”). Ваша мама, вона ж донька протагоніста першої гри, вона ж старійшина рідного поселення відсилає вас на пошуки цієї чудо-валізки. Далі, як і в першій частині, ви потрапляєте на випадкові зустрічі та квести та вільні проходити гру як вам заманеться. Ігрового часу тут аж 13 років, і якщо в оригінальній грі ви були зобов’язані здійснити хоча б один геройський позитивний вчинок (принести водяний чип до рідного укриття), то тут ви можете відігравати повністю безпринципного відчайдушного негідника.

Ігрова система, бої та графіка сиквелу дуже близькі до першої частини. Що нового у порівнянні з Fallout? По-перше, Fallout 2 масштабніший. Ігровий світ став більшим і різноманітнішим. Більше квестів, більше персонажів і, звичайно, більше можливостей.

По-друге, гра стала більш… легковажною. Безумовно, чорний гумор та іронія присутні і в першій частині (згадайте хоча б вступний ролик, де двоє американських “асвабадітєлєй” у силовій броні стріляють у потилицю канадському полоненому на тлі заголовка “Наші віддані хлопці підтримують мир у нещодавно анексованій Канаді” і все це під романтичний свінговий джаз). Але загальна атмосфера оригіналу була все-таки достатньо похмура. У сиквелі ж виживання в умовах апокаліпсиса часто густо приправлене саркастичними жартами. Більшості фанів це припало до душі, хоча знайшлися й незадоволені.

У Fallout 2 можна стати власником казино в Нью-Рено, приєднатися до мисливців за головами, знятися у фільмі для дорослих або навіть вступити до рядів таємничого ордену. Вам доведеться стикатися з моральними дилемами буквально на кожному кроці, обирати, кого підтримати, і досить швидко відчувати на собі наслідки рішень, які ви прийняли.

Fallout 2 мала успіх вже на старті, і стала не лише гідним продовженням, але й однією з найбільш улюблених частин серії серед фанатів.

Дата виходу 2008

Жанр action/RPG

Платформи Windows, PlayStation 3, Xbox 360,

Після виходу Fallout 2 компанія Interplay розпочала роботу над третьою частиною, яка отримала назву Project Van Buren. На жаль, проєкт було скасовано. Після цього права на франшизу перейшли до компанії Bethesda, відомої своїми рольовими іграми з перспективою від першої особи, зокрема серією Elder Scrolls. Цей момент ознаменував початок нової ери в історії серії. Думки геймерів щодо такої зміни розділились, а нові розробники підійшли до втілення Fallout 3, яка вийшла у 2008 році, з урахуванням власного досвіду та бачення.

Сюжет Fallout 3 розгортається у 2277 році, через 200 років після ядерної війни й на 36 років пізніше подій Fallout 2. Цікаво, що гра дозволяє нам спостерігати за життям головного героя майже з самого його народження. Його мати помирає під час пологів і немовля зі своїм батьком опиняється в Укритті 101, що у Столичній Пустці, де колись був Вашингтон та округ Колумбія. Персонаж підростає: у рік ми вибираємо йому характеристики, у 10 він отримує свій перший пип-бой та пневматичну рушницю. Ну а в 16 складає іспит G.O.A.T., який визначає базові навички. І все було добре до того, як герою виповнилося 19 років, і його батечко раптом зник з Укриття. Зазначимо, у цьому місці люди зібралися доволі недовірливі, і їм не надто подобається, якщо хтось раптово зникає. Тож друзі натякнули герою, що поки його ні в чому не звинуватили, краще б йому теж безслідно загубитися.

Це і стає початком його довгої подорожі пост’ядерним світом. У дорозі герой зустрічає різноманітних персонажів, зіштовхується з ворожими створіннями та досліджує руїни старого світу, намагаючись знайти відповіді на питання про свого батька та про таємниці, які він ховає.

Fallout 3 внесла істотні зміни в серію, проте непогано поєднала нововведення з класичними елементами, такими як S.P.E.C.I.A.L, запропонувавши геймерам у чомусь знайомий, але водночас оновлений світ.

Найперше, що змінилося – це ігровий рушій. Bethesda позичила його у свого The Elder Scrolls. Тож нічого дивного, що Fallout 3 отримала прізвисько “Oblivion з пушками”. Не всім сподобались такі зміни, проте варто визнати, що гра стала сучаснішою з погляду графіки та керування, ніж її ізометричні предки. Покроковий бій тепер аж ніяк не вписувався у нову концепцію, тож ці механіки були замінені на шутерні. На жаль, виконали їх невдало, цілитися і стріляти у грі не дуже зручно. Але у Fallout 3, окрім традиційної стрільби, реалізували систему прицілення V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), і вона дещо покращує ситуацію. У класичних Fallout ви могли прицілюватися у конкретні частини тіла ворогів. У Fallout 3 це також можна зробити, коли активуєш V.A.T.S. При цьому час зупиняється, і ви можете трохи подумати. Отже, це такий собі компроміс, елемент покроковості у real-time боях.

З технічного погляду новий Fallout зробив крок вперед. Але чи залишилася тут свобода дій? Так, вона залишилася, проте в основному як свобода дослідження світу. Блукаючи Пусткою, іноді натрапляєш на дуже цікавих персонажів і квести. Добре, що у Fallout 3 відчувається постапокаліптична атмосфера оригіналу, і тут дійсно цікаво знаходитися. Водночас рольовий відіграш став значно більш формальним і простим, що вплинуло і на варіативність проходження. Проте ви все ще можете чинити добро чи зло, вибирати, до якої фракції приєднатися і виконувати квести напарників. До речі, гра знову повертає більш серйозну і похмуру атмосферу постапокаліпсису першої частини.

Різкі зміни завжди приносять стрес і викликають неприйняття. Тому не дивно, що серед старих фанатів знайшлося чимало незадоволених новою Fallout 3. Водночас багато хто скучив за світом і прийняв улюблену серію в новому вбранні. Були й ті, кому гра щиро сподобалася. Ба більше: після її виходу у франшизи з’явилося багато нових прихильників. Гра продемонструвала гарні продажі, а це зазвичай сигналізує про те, що серію будуть розвивати й надалі.

Дата виходу 2010

Жанр action/RPG

Платформи Windows, PlayStation 3, Xbox 360

Вечірку у стилі апокаліпсиса під назвою Fallout: New Vegas задумували як грандіозне DLC для фінансово успішної Fallout 3. Але проєкт розрісся і виявився настільки цікавим і самобутнім, що його “підвищили” до окремої повноцінної гри серії. Проте без номера у назві.

До речі в цієї гри інший розробник, а саме – Obsidian Entertainment. І що найкраще, у команді були люди, які працювали над оригінальними ізометричними іграми. Ігровий рушій New Vegas – той самий Gamebryo, вже знайомий по Fallout 3. Розробники трохи покращили графіку, але разом із нею додали хорошу таку жменю багів. Будемо вважати це фірмовим стилем Obsidian: вони, як завжди, працюють так, ніби перебувають у постійному цейтноті й при цьому продукують 1000 гарних ідей у секунду.

Сюжет веде нас у Лас-Вегас, який тепер має назву Нью-Вегас. Якимось дивом місту пощастило постраждати від Великої війни значно менше, ніж іншим (пізніше за сюжетом ми зрозуміємо, чому так сталося). І от тепер, у 2281 році (через 4 роки після подій Fallout 3), тут киплять дуже серйозні розбірки за Греблю Гувера. Сюжет у грі подано як справжнісінький мафіозний бойовик, де загадковий правитель Нью-Вегаса містер Гаус, Нова Каліфорнійська Республіка та Легіон Цезаря грають в небезпечні ігри за владу.

Хто ж виявляється у центрі всіх цих подій? Герой, що врятує Всесвіт? Звісно, зачекайте на нього сотню років. А поки що в нас є лише Кур’єр. Саме так, рядовий співробітник “Мохаве Експрес”. Він займається роботою, тобто доставляє посилку (а саме – платинову фішку казино), і раптово потрапляє у засідку незнайомих бандюків, що грабують та майже вбивають його, а потім лишають помирати десь на пустирі. На щастя його знаходить робот Віктор. Він виявився вірним трьом законам робототехніки Азімова, тож вирішив віднести героя у найближче містечко до лікаря.

Коли Кур’єр оговтується, лікар його опитує (це опитування – присвоєння характеристик, стара добра S.P.E.C.I.A.L), віддає йому пип-бой та спорядження і благословляє на пригоду у пустці Мохаве.

Fallout: New Vegas вабить жорстким сарказмом та атмосферою вестерну після кінця світу, де кожен крок може призвести до неймовірних пригод або нового багу. Хоча зовні ця гра близька до Fallout 3, за рівнем веселощів і запалом вона – рідна сестра другої номерної частини. Правда, жартів і відсилань до попередніх частин тут навіть занадто багато. Багато тут і тексту, і вибору, і відіграшу.

Гра вийшла веселою і цікавою, таким собі реверансом у бік старих шанувальників серії. Останні традиційно вважають її найкращою серед “нових” (читай: тривимірних) Fallout. Втім, ігри не можуть подобатися абсолютно всім. Є маса гравців, які взагалі не сприймають цю частину, вважаючи, що її надмірна багатослівність шкодить динаміці, властивій RPG/шутерам.

Дата виходу 2015

Жанр action/RPG

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S

У 2015 році, тобто через 5 років після New Vegas, Bethesda запропонувала гравцям Fallout 4. Нова номерна частина отримала оновлений рушій і нову красиву графіку, проте і тут знайшлися незадоволені. Сказали, що для постапокаліптичної гри кольори тут аж занадто яскраві та радісні. Але стривайте… На початку гри нам трохи демонструють довоєнне ідилічне життя, а потім ми вже починаємо жити у 2287 році. Можливо, планета за двісті з гаком років встигла трохи оговтатись і відновитися після того, як людство намагалося покінчити життя самогубством і забрати її з собою? Будемо вважати, що так. В будь-якому разі графіка тут дійсно приємна, як і керування персонажем.

Отже, ви стартуєте у світлому минуломайбутньому 2077 року, де все ще кипить життя. Це, до речі, перший ігровий проєкт серії який починається у часи до ядерних вибухів. Ідилічна картинка одноповерхової Америки п’ятдесятих років, але з балакучим роботом-прислужником, що готує вам ранкову каву. На жаль, триває це недовго. Починається тривога і паніка, ви з дружиною та сином (або з чоловіком та сином, якщо граєте за жіночого персонажа) біжите до найближчого підземного бункера. Місце там вам виділила держава, бо ви – кадровий військовий. Там вас всіх чомусь заморожують. Стається великий бадабум. У якийсь момент ви просинаєтесь і спостерігаєте, як вашу другу половину вбивають, а сина – крадуть, але зробити нічого не можете, бо вас знову заморожують. Скільки ви спали – невідомо. Просинаєтесь ви вже у 2287 році та зразу ж відправляється на пошуки дитини. А заодно і з дивним новим світом знайомитесь.

Керування персонажем, якщо порівнювати з попередніми тривимірними іграми серії, стало значно комфортнішим. Система V.A.T.S. теж пройшла певні зміни. Тепер вона не зупиняє час, як у попередніх частинах, а лише уповільнює його, а стрільба стала набагато приємнішою та точнішою. Однак, коли справа доходить до діалогів… Ох, Fallout, куди ти котишся?

Деякі діалоги настільки примітивні, що здаються призначеними для персонажів з інтелектом на рівні 0-3 у Fallout 1 чи Fallout 2, а коли настає час вибору дій, описи часто такі невиразні, що складно зрозуміти, про що власне йдеться. Щодо рольового відіграшу… Скажімо так, він міг бути й кращим. “Олдфаги” ним відверто обурені (ви помітили, що фанати Fallout весь час на щось обурюються?..). А кількість цікавих квестів зі складним моральним вибором могла б бути більшою. Проте вони тут все ще присутні. І вибір присутній. І декілька закінчень, залежно від фракцій, з якими ви вирішите товаришувати – теж присутні. І, що цікаво, і дуже “по-фоллаутськи”, жодне з цих рішень не буде ідеальним. В тому сенсі, що “білим і пухнастим” у цьому постапокаліптичному світі залишитися неможливо.

А що ж до інновацій? Гм… Тут є будівництво! Так, тепер ви можете стати майстром на всі руки та створити своє маленьке поселення, де буде своя атмосфера і правила. Хтось скаже: “Але це ж чудово!” А інші зітхнуть: “А навіщо ці елементи Sims у Fallout?” Ну, кожному своє.

Так чи інакше у світі Fallout 4 цікаво знаходитись і грати в нього теж цікаво. На будівництво здебільшого можна забити й просто займатися квестами та дослідженням величезної карти світу. Хоча Fallout 4 зазнав чималої критики, важко знайти людей, які б почали грати та швидко залишили цю гру. Так, геймплей і рольова система спрощені, прокачка не настільки глибока, як раніше, і зброя більше не зношується… Проте попри це, гра має надзвичайну здатність затягувати, і це дійсно має значення.

Дата виходу 2018

Жанр action/RPG + MMO

Платформи Windows, Xbox One, PlayStation 4

Пам’ятаєте ми писали, що Fallout 4 багато хто так і не зміг прийняти? Пам’ятаєте згадку про те, що у New Vegas – багато багів? Увага, зміна лідера: перед нами – великий (в усякому випадку за розмірами карти) і жахливий (але це не точно) Fallout 76, новий король з забагованості та ненависті всесвіту Fallout!

Якщо серйозно цей проєкт є дуже дивним експериментом. Іноді здається, що головна мета його існування – довести найвідданіших фанатів серії до сказу. Крім тих проблем, що ми відмітили вище, гра ще й на канон зазіхає у багатьох місцях. Але швидше за все причина появи Fallout 76 значно банальніша: заробити якомога більше витративши якомога менше зусиль на розробку.

Судіть самі. Розробник вже мав готовий і досить непоганий рушій від Fallout 4. Звідти ж прийшла графіка, в усякому разі велика кількість моделей. Якщо ви подивитесь на Fallout 4 та Fallout 76, ви не завжди зможете відрізнити їх одне від одного. Хоча в цих ігор різний жанр. Fallout 4 – це action/RPG, а Fallout 76 – action/RPG з мультиплеєром. І саме мультиплеєр тут реалізований дещо дивним чином.

Перш за все, хоч ігровий рушій і якісний, але для онлайн-ігор він не підходить. Система V.A.T.S., знайома нам за Fallout 3, New Vegas та 4, тут не призупиняє час, а функціонує як автоматичне прицілювання. Карта велика, тому шанси натрапити на іншого гравця випадково – мінімальні, особливо з огляду на ліміт у 24 гравці на сервер. Але навіть якщо ви когось зустрінете, вам не вдасться одразу вступити у PvP бій. Необхідно зробити попереджувальний постріл, і лише після відповіді супротивника битва може розпочатися.

Найцікавіші моменти мультиплеєру проявляються в Подіях – місіях на пошуки предметів, очищення територій або обороні ключових точок від ворогів. Саме тут збираються шанувальники MMO-аспектів гри.

Щоб остаточно добити фанатів, у грі є ще й донат. І без нього ви не зможете, наприклад, створити власний сервер, щоб грати на ньому з друзями. Якщо ж ви заплатили за гру лише один раз, при покупці, вам доведеться грати виключно на публічних серверах.

Однак і для прихильників однокористувацької гри у Fallout 76 знайдеться чимало цікавого. Практично всі активності та сюжетну частину можна пройти самотужки, наче ти граєш у Fallout 4, тільки в іншому місці та в іншому часі. Тут є деякі принади попередника: великий і вже не пустий, як було на старті гри, світ, який цікаво досліджувати.

До речі ми зовсім забули про сюжет! Правда, не ми одні. На старті гри у цьому гріху звинуватили розробників, які запропонували гравцям лише одну сюжетну лінію, яка розвивалась через термінали та записки.

Отже, ми – мешканці Укриття 76, в яке заселяли лише кращих з кращих. Згідно з планом компанії Vault-Tec, двері укриття мали відкритися рівно через 25 років після ядерного вибуху. Щоб відсвяткувати вихід на поверхню мешканці організували напередодні чималу вечірку, і гра починається з того моменту, коли ви прокидаєтесь в укритті, а там – ні душі. Ваше перше завдання – знайти наглядачку укриття, йдучи за слідами її гала-записів.

Крім цього стартового сюжету у грі пізніше з’явилося ще кілька ліній, серед яких основні – пограбування укриття 79 та сюжет про Братство Сталі. Загалом, контенту тут чимало, близько 80 годин на проходження. Лише незрозуміло, що робити в грі після, бо формального мультиплеєрного ендгейму тут немає, а ті події, що з’являються, занадто монотонні та швидко набридають.

Гра виявилася дивним гібридом, що на початку вирізнялася світом, в якому багато було хіба що багів. Але гру не закинули. Тож з часом Fallout 76 наповнилась контентом і знайшла своїх шанувальників. Через п’ять років після виходу гра стала цілком гідним продовженням серії для тих, хто полюбив Fallout 4.

Дата виходу 2001

Жанр тактика / RPG

Платформи Windows

Основні ігри серії ми розглянули, а тепер перенесімось назад, на початок нового тисячоліття. Fallout 2 стала дуже успішною, тож видавець вирішив поекспериментувати із серією і замовив виробництво тактичної RPG Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Виконавцем стала стороння австралійська студія Micro Forte.

Візуально Brotherhood of Steel була схожою на попередників, проте змінила жанр і стала тактичною RPG. Тобто більшу частину гри ви проводите бої, причому можна вибирати, покрокові вони будуть чи у реальному часі. Начебто шикарна особливість, проте вона створює зайву невизначеність і гравці її не оцінили. Крім того, з якоїсь причини розробники не змогли узгодити гру з каноном Fallout, що обурило (так-так, обурило) фанатів перших двох частин. Змінена тут і стилістика: тут мало ретрофутуризму і аж занадто багато “звичайних” пушок. Хоча це й логічно: місія “братчиків” – зберігати знання та технології колишньої цивілізації.

Сюжет розпочинається досить цікаво: Братство Сталі відправляє за ордами супермутантів, що відступають, величезні дирижаблі. Однак, потрапивши у шторм, деякі з них розбилися, а ті, що досягли цілі, стають основою для нового підрозділу Братства Сталі на Середньому Заході. Через брак особового складу старшина запропонував вербувати “дикунів” з сусідніх селищ. Звучить дивно, але з часом Братство приймає до своїх лав не лише людей, але й гулів, супермутантів, та навіть і Кігтів Смерті. Гравець виступає в ролі одного з таких “дикунів”, прийнятого до лав Братства.

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel стала фінансово успішною, проте гравці прийняли її прохолодно. Це не означає, що гра була невдалою; швидше, вона не виправдала очікувань фанатів. Розбіжності з лором Fallout, лінійність геймплею та обмежені можливості розвитку персонажів розчарували шанувальників. З плином часу оцінки гри на Metacritic значно покращилися. Отже, якщо вам до вподоби тактичні RPG і ви не особливо переймаєтесь змінами в каноні, Fallout Tactics може стати цікавим ігровим досвідом.

Дата виходу 2004

Жанр TPS

Платформи PlayStation 2, Xbox

Коли бачиш цю гру, виникає лише одне питання: що це? А це – ще один спіноф, і знову про паладинів з Братерства Сталі. Вийшла ця гра лише на консолях PlayStation 2 та Xbox, але навряд чи хтось із прихильників серії про це жалкує і жадає перезапуску Fallout: Brotherhood of Steel на інших платформах. Взагалі навряд чи можна зустріти хоча б одного фаната серії, який би любив цей недолугий шутер з видом зверху.

Крива бойова система, примітивні діалоги, одноманітність ігрового процесу, чергові сюжетні відхилення від канону, посередня графіка. Навіть не знаю, що хорошого можна сказати про цю гру. Хіба саундтрек цілком гідний. А ще тут можна зустріти персонажів з попередніх ігор. Це завжди приємно.

Дивно, але на Metacritic можна знайти позитивні відгуки, проте складається враження, що вони там виключно як жарт (на кшталт: “OMG, це найкраща гра серії, легенда, десять з десяти!”). Вийшла ця гра у складні для розробника часи. Тож так сталося, що більшість гравців про Fallout: Brotherhood of Steel або взагалі не чули, або швидко про неї забули.

Рік виходу 2015

Жанр казуальна стратегія

Платформи Android, iOS, Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Нарешті мобільна гра у світі Fallout. Перед нами – казуалка, типовий тайм-кіллер, приправлений фірмовим гумором та стилістикою серії. Вийшла вона перед релізом Fallout 4 на мобільних платформах, пізніше – на ПК та консолях. У Fallout Shelter вам доведеться спробувати себе у ролі наглядача укриття, відповідального за усі аспекти життя свого бункера. Ви розподіляєте ресурси, призначаєте мешканців на роботу, будуєте нові приміщення і створюєте предмети. Гра використовує механіку тамагочі: всі процеси мають реальний часовий інтервал, тому вам доведеться регулярно повертатися до гри, аби перевірити стан справ.

Квести тут досить різноманітні. Наприклад, пошук загубленого вченого у пустелі. Гравцеві потрібно зібрати групу рятувальників, обрати для них екіпіровку та спостерігати, як вони вирушають у небезпечну подорож. Або інший квест про організацію вечірки в укритті із визначенням місця, активностей та гостей. Чи, наприклад, місія пошуку легендарної зброї. Одним словом, якщо вам подобається цей жанр, Fallout Shelter стане чудовим способом вбити час у черзі або за філіжанкою кави.

Рік виходу 2024

Платформа Amazon Prime Video

Ось ми й дійшли до однієї з найгучніших прем’єр цього року для геймерів – серіалу за мотивами Fallout, першої офіційної екранізації культової серії. 10 квітня 2024 р. Amazon Prime Video випустив одразу всі 8 епізодів.

Події у серіалі розгортаються через 200 з гаком років після ядерного апокаліпсиса, у 2296 році, тобто на 9 років пізніше подій Fallout 4.

Пройшов час після великого бадабуму, і дещо змарнілі мешканці елітних укриттів починають повертатися на поверхню Землі. А там…Ну, ви приблизно знаєте, що там і як. Різноманітна фауна, рейдери, супермутанти, всі ці загадкові фракції з різним ступенем адекватності та амбіціями змінити світ або просто захопити владу.

Згідно з роликами та першим відгукам преси, безпомилково впізнавану стилістику було старанно збережено та перенесено на телеекран, починаючи від колірної гами, закінчуючи силовою бронею та системою прицілювання V.A.T.S. Фірмової жорстокості, кажуть, тут теж вистачає. Нарешті, застосовано важке озброєння, яке влучить кожному шанувальнику ігрового всесвіту Fallout прямісінько в серце. Тобто фірмовий сарказм, чорний гумор і відсилання до подій ігор серії.

Серіал не є екранізацією конкретних частин гри, він розповідає абсолютно нову історію. Мова йде про долі трьох головних героїв. Люсі, яка щойно вийшла з Укриття і ще не зрозуміла, де опинилась. Максимуса, паладину того самого Братства Сталі, щиро захоплений ідеями, які воно пропагує. Нарешті, третій герой – гуль, якого так і звуть – Гуль. Він мисливець за головами, а його власна голова вся у думках про старий добрий світ, який ми загубили.

Перші оцінки преси та критиків виявилися досить високими. Так, на Metacritic на момент написання цих рядків рейтинг у серіалу – 73/100, причому ігрові видання ставлять оцінки вище, ніж звичайні ЗМІ. Оцінки на IMDb ще вище – 8,7/10.

Автори стверджують, що серіал можна дивитися навіть тим, хто ніколи не зіштовхувався з всесвітом Fallout. У такому випадку вони хіба що не помітять пасхалок. Але це й не головне. Головне, що Fallout живе і залишає надію на розвиток серії.

Що ще?

Світ Fallout такий великий, що ми багато що випустили з уваги. Наприклад, ми не згадали про чисельні DLC до Fallout 3, Fallout New Vegas та Fallout 4, а також безліч цікавих модів до них. Ось, наприклад 26 квітня цього року буде виданий величезний мод Fallout: London, і це, до речі, перша “подорож” серії до Європи. А ще варта уваги чудова настільна гра, в яку можна “зануритися” разом із друзями на десяток годин.

Будемо сподіватись, що серіал добре зайде глядачам та отримає другий сезон, а може і спіноф. А ще більше хотілося б отримати нову гру з назвою… Скажімо, Fallout 5.