Нові фільми та серіали квітня: від гостросюжетних трилерів до зворушливих драм, від легких комедій до наукової фантастики.

«Омен: Початок» / The First Omen

Молода американка прибуває до Риму аби присвятити своє життя служінню церкві. Водночас вона спробує викрити злочинну змову, яка має призвести до появи на світ антихриста.

Приквел до оригінальної трилогії жахів про воцаріння на Землі антихриста. Перша частина 1976 року від режисера Річарда Доннера була справжнім прикладом горорів «старої школи», де відсутність спецефектів компенсувалася гнітючою атмосферою та діалогами, які наганяли справжній жах. Фінальна сцена з посмішкою антихриста на ім’я Деміен залишається в пам’яті й досі. Продовження 1978 року було гіршим за оригінал, але в цілому це гідний розвиток серії, який створив підґрунтя для епічного фіналу, якого так і не сталося. На жаль, триквел, який вийшов 1981 року, хоча і завершив історію, але потенціал було повністю втрачено. Коли ви чуєте про пришестя антихриста, очікується більший масштаб протистояння, ніж той який продемонстрували автори. Фінал вийшов кволий, а перемога над Деміеном занадто проста, як для сина диявола.

«Омен: Початок» розповість нам про появу антихриста і підведе до подій першої частини. Якщо вас це цікавило або ви щирий фанат жахів, можна піти в кіно і подивитися цей проєкт. Я, особисто, невеликий фанат цієї серії фільмів, тому для мене реліз поповнює рубрику «черговий фільм жахів місяця».

Прем’єра в Україні вже 4 квітня.

«Ми, наші улюбленці та війна»

З початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишили домівки аби врятувати свої життя. Часто тікали не встигнувши взяти найнеобхідніші речі, однак разом із домашніми улюбленцями. Але хтось був впевнений, що їде на кілька днів, тож тваринок залишав вдома. Припнуті на ланцюгах собаки, замкнені у порожніх квартирах коти та тварини з зоопарків, зачинені у надійних клітках. Усі вони хотіли жити та потребували допомоги людей.

Перший документальний фільм Антона Птушкіна, який не вийде на YouTube. До війни він був одним з найкращих тревел-блогерів Україні і важко було уявити, як сильно зміниться тематика його творчості після 24 лютого. Нас чекає історія про порятунок братів наших менших, які опинилися в скрутній ситуації на початку вторгнення.

Переглянути фільм на великих екранах можна буде вже 4 квітня.

«Почерк кілера» / Damaged

Детектив поліції Чикаго Ден Лоусон помічає схожість між вбивствами, які він розслідував п’ять років тому, та серією вбивств, які нещодавно відбулися у Шотландії. Збіги у деталях злочинів не дають йому спокою, тож він вирішує їхати за кордон. У Шотландії він хоче допомогти Глену Бойду, який займається цією справою. Пошуки вбивці для Лоусона особиста справа, оскільки однією з перших жертв серійного вбивці стала його дівчина. В очікуванні того, що злочинець повернеться по нову кров, двоє детективів уважні до кожної дрібниці.

Трилер з дуетом двох крутих акторів Венсана Касселя та Семюела Л. Джексона виглядає цікаво. Це фактично дебют у великому кіно режисера Террі МакДонафа, який до цього знімав епізоди серіалів «Пуститися берега» та «Простір». Будемо сподіватися, що він зможе витримати напругу і цей фільм стане гідним представником жанру трилер. Все ж таки наявність таких потужних акторів має гарантувати певний рівень якості проєкту.

Прем’єра відбудеться вже 11 квітня.

«Манкімен» / Monkey Man

Нещодавно звільнений колишній злочинець, який живе в Індії, намагається пристосуватися до світу корпоративної жадібності та розмивання духовних цінностей. Молодий чоловік розв’язує кампанію помсти корумпованим лідерам, які вбили його мати та продовжують систематично переслідувати бідних та безправних.

Дев Патель, головний герой з фільму «Мільйонер з нетрів», неочікувано змужнів і вирішив стати індійською версією Джона Віка, знявши і зігравши головну роль у фільмі «Манкімен». І це порівняння більш ніж справедливе, бо Дев навіть зовнішньо у фільмі схожий на Кіану Рівза, я вже мовчу про костюм. Не бачу в цьому нічого поганого, формула фільмів про Джона Віка працює дуже добре, а хороших наслідувачів чомусь дуже мало. Крім «Атомної блондинки» з Шарліз Терон навіть і згадати нікого.

Сам Дев Патель — професійний спортсмен та майстер бойових мистецтв, тому варто очікувати хороший екшн. Сетинг у фільму цікавий, не так часто знімають кіно про Індію з великим бюджетом. Найбільшою радістю особисто для мене стала наявність у фільмі південноафриканського актора Шарлто Коплі, якого ви можете знати за ролями у фільмах Ніла Блумкампа «Дев’ятий округ» та «Елізіум». Він дуже хороший актор, але за останні роки майже не з’являвся у великому кіно, тому буде приємно його знову побачити.

«Манкімен» виглядає динамічно, чекаємо на екшн вже 11 квітня.

«Ебіґейл» / Abigail

Донька впливового злочинця Ебіґейл захоплюється балетом. Якось конкуренти батька викрадають дівчинку. За неї можна отримати гарний викуп, до того ж провчити батька. Сховати дитину на час торгів вирішили у віддаленому пустуючому маєтку. Аж ось виявляється, що Ебіґейл насправді монстр-вампір.

Сюжет нагадує фільм 2016 року «Не дихай», де теж працювала схема «Це не мене заперли з вами, а вас зі мною», бо там грабіжників переслідував сліпий ветеран війни у власному домі. «Ебіґейл» своєю чергою запирає невдалих бандитів віч-на-віч з дівчинкою, яка виявилася вампіром і хоче крові. Досі не впевнений, наскільки проєкт буде страшним, я більше сміявся під час перегляду трейлера, бо сама ситуація виглядає комедійно. Загалом, виглядає досить інтригуюче навіть для людини, яка не дуже любить фільми жахів.

Прем’єра в Україні вже 18 квітня.

«Міністерство неджентльменської війни» / The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Сюжетна лінія фільму, частково заснована на реальних історичних подіях, розповідає про Спеціальну операцію, таємну британську організацію часів Другої світової війни, сформовану в 1940 році за ініціативою прем’єр-міністра Вінстона Черчілля для проведення шпигунства та диверсій в окупованій нацистами Європі.

Новий фільм від одного з найбільш культових британських режисерів сучасності, Гая Річі. Хоча його останні фільми, серед яких «Гнів Людський» та «Операція “Фортуна”: Мистецтво перемагати» хітами не стали, але це досить непогані бойовики для свого жанру. Цього разу нас очікує брутальний Генрі Кавілл в часи Другої світової війни, який буде видовищно вбивати нацистів. Загалом, трейлери виглядають стильно та інтригуюче, будемо сподіватися вийде щось схоже на «Агентів U.N.C.L.E», тільки в іншому сетингу.

Прем’єра відбудеться 19 квітня.

«Каскадер» / The Fall Guy

Джоді Морено знімає свій перший фільм як режисерка. Вона дуже старається та хвилюється. Добре, що на знімальному майданчику завжди є кому її підбадьорити. Кольт – каскадер. Колись вони зустрічалися з Джоді, а нині просто працюють разом та підтримують один одного. Кольт дублює актора, який грає головну роль. Якось цей актор безслідно зникає. Ніхто не може знайти його, а це означає, що Джоді не зможе дознімати свій дебютний проєкт і це зруйнує її кар’єру. Кольт дуже не хоче, щоб так сталося, тож погоджується стати на деякий час детективом та розшукати актора, який невідомо куди подівся.

Раян Гослінг в головній ролі, а режисером виступає Девід Літч, який до цього знімав першу частину «Джона Віка» та «Швидкісний потяг», це ж просто бомба! Навіть якщо сюжет буде не найкращий, що насправді типово для представників цього жанру, технічна частина проєкту однозначно має вразити глядачів, спираючись на попередній досвід авторів.

Другорядні ролі у фільмі грають Емілі Блант та Аарон-Тейлор Джонсон, який нарешті повноцінно повертається у велике кіно.

Чекаємо прем’єру вже 25 березня.

***

Любителі серіалів цього місяця також отримають багато цікавих прем’єр, які точно варто переглянути.

«Ріплі» / Ripley

Шахрай береться за унікальну роботу в Італії та потрапляє в привілейований світ розкоші. Але на шляху до бажаного життя йому доведеться створити павутиння брехні.

Психологічний трилер, заснований на кримінальному романі Патриції Хайсміт, «Талановитий містер Ріплі». Проєкт має чудовий вигляд, він знятий в чорно-білому стилі й це має додавати атмосфери, бо дія відбувається у 1960-х роках в Америці. Режисером всіх епізодів, продюсером та сценаристом серіалу став Стівен Зеіллян, автор сценарію до «Банд Нью-Йорка» та «Ірландця». Завдяки такому творчому контролю, «Ріплі» буде відчуватися як єдиний фільм, розбитий на 8 частин, подібний підхід в наші дні можна побачити не часто. Головну роль виконав Ендрю Скотт, якого ви можете знати за роллю Моріарті з серіалу «Шерлок».

Прем’єра всіх восьми серій відбудеться 4 квітня на Netflix.

«Шугар» / Sugar

Приватний детектив Джон Шугар досліджує таємниче зникнення Олівії Сігел, онуки легендарного голлівудського продюсера.

Детективний серіал від Apple, з Коліном Фаррелом обіцяє глядачам «новий погляд на сюжети про приватного детектива». Не знаю, чим зумовлений цей «новий погляд», але трейлер має стильний та динамічний вигляд, головний герой буде активно брати участь в екшені. Для другого плану також було обрано хороших серіальних акторів, серед яких: Анна Ганн, Емі Раян, Денніс Буцікаріс, Джеймс Кромвелл та інші.

Прем’єра перших двох епізодів з восьми відбудеться 5 квітня на Apple TV+.

«Паразити: Сірі» / Parasyte: The Grey

Коли невідомі паразити захоплюють людські тіла й здобувають владу, людство мусить піднятися на боротьбу з невідворотною загрозою.

Адаптація культової манґи Іваакі Хітоші. Оригінал розповідав історію про те, як з неба в один день почали падати паразити, які захопили тіла багатьох людей і почали харчуватися іншими. Супроводжувалося це дуже химерними трансформаціями, які в плані боді-горору дадуть місцями прикурити Джунджі Іто (інший відомий автор манґи в жанрі боді-горор).

Один з прибульців проникнув до правої руки хлопця на ім’я Шинічі Ідзумі, але той передавив свою кінцівку навушниками, через що паразит в ній і залишився, інакше ризикував померти. В руці головного героя фактично знаходився небезпечний паразит на ім’я Правиця (бо інфікував праву руку), який міг частково трансформувати його тіло і відчував подібних собі. Проблема в тому, що вороги теж почали відчувати Шинічі та періодично навідуватися, щоб його вбити. Це змушувало хлопця постійно битися проти людей, яких інфікувало повністю, переживати тяжкі втрати протягом сюжету і в фіналі він став зовсім іншою людиною. Разом з ним змінився і Правиця, який передивився своє відношення до людства.

Корейський варіант діє в тому ж всесвіті, але має власний сюжет, який не перетинається з історією манґи. Дія відбувається в Південній Кореї, а головна героїня змогла побороти паразита у своєму мозку і тепер вони вдвох ділять одне тіло. Дивно, бо в оригіналі прибульці одразу поїдали мозок, може це логічно пояснять вже в самому серіалі. Щодо спецефектів, то трансформації людських тіл виглядають непогано, але іноді занадто мультяшно, в готовій версії може вийде кращий результат, бо страшні змінені тіла людей це одна з фішок оригіналу.

Можливість порівняти чи вийшло адаптувати культову японську манґу ви зможете вже 5 квітня на Netflix.

Fallout

Шоу зображує наслідки апокаліптичної ядерної атаки в альтернативній історії Землі, де прогрес технологій після Другої світової війни призвів до появи ретрофутуристичного суспільства та подальшої війни за ресурси. Ті, що вижили, знайшли притулок у бункерах, відомих як Сховища, побудованих для збереження людства у разі ядерного знищення. Через 219 років молода жінка залишає сховище, єдине життя, яке вона коли-небудь знала, щоб вирушити в небезпечно жорстоку, ворожу, дику та невблаганну Пустку спустошеного Лос-Анджелеса в постапокаліптичних Сполучених Штатах.

Серіал, заснований на однойменній мегапопулярній серії ігор про постапокаліптичний всесвіт після ядерної війни. Оригінальні ігри ми полюбили за атмосферу, чудову рольову систему, море пригод та цікавих ситуацій, які нам люб’язно створював ігровий світ, а також фірмовий чорний гумор. Я вже мовчу про оригінальну стилістику, через яку Fallout можуть впізнати навіть люди, які про нього нічого не знають.

В кіноіндустрії існує «прокляття екранізацій комп’ютерних ігор», бо 95% творів за мотивами електронних розваг як правило дуже вбогі та лише викликають гнів у фанатів. Минулорічні Super Mario та певною мірою The Last of Us мені здається трохи змінили гру, бо стало очевидно, що з повагою до першоджерела можна створити гарний та успішний продукт в сегменті кіно.

Fallout від Amazon має всі шанси стати гідною екранізацією. Ігри завжди приваблювали в основному сетингом, в якому можуть відбуватися майже будь-які події, тому авторам буде простіше придумати щось своє і воно без проблем органічно впишеться у цей світ. Виробництвом серіалу по Fallout займається в тому числі й брат Крістофера Нолана, Джонатан, він є одним з продюсерів та режисером перших трьох епізодів. Трейлери наповнені дрібними деталями, культовими персонажами й мутантами. Одним з головних персонажів буде член Братства сталі, зі своєю сюжетною лінією. Супутником головної героїні стане гуль, зіграний Волтоном Гоггінсом (ви можете пам’ятати його з «Мерзенної вісімки»), який має намір показати їй, що життя поза Сховищем значно складніше, ніж вона собі уявляла.

Сподіваюся серіал не потоне у фансервісі, бо під час перегляду можна не втриматися і знову запустити Fallout: New Vegas або взагалі Fallout 2.

Прем’єра відбудеться 11 квітня на Amazon Prime.

«Франклін» / Franklin

«Франклін» зображує вісім років, які Бенджамін Франклін провів у Франції, щоб переконати країну підтримувати американську демократію.

Біографічний серіал про батька-засновника США й одного з найбільш впливових інтелектуалів свого часу – Бенджаміна Франкліна, роль якого виконав легендарний Майкл Дуглас. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цю сильну історичну фігуру, однозначно варто подивитися. Режисером серіалу став постановник «Клану Сопрано» та «Підпільної імперії» Тім Ван Паттен, тому за якісь картинки точно переживати не варто.

Прем’єра відбудеться 12 квітня на Apple TV+.

«Симпатик» / The Sympathizer

Серіал заснований на історії одного капітана. Наприкінці війни у В’єтнамі він змушений тікати до Сполучених Штатів зі своїм генералом. Живучи в спільноті біженців з Південного В’єтнаму, він продовжує таємно шпигувати та звітувати про це В’єтконгу, борючись між своєю початковою вірністю та своїм новим життям.

Серіал створений Пак Чхан Уком, автором «Олдбоя». Роль антагоніста (кілька ролей) виконав Роберт Дауні-молодший. Фільмів про війну у В’єтнамі вийшло дуже багато, але ідея про біженця, який хоче почати нове життя, але вірний своїй країні виглядає досить свіжо. Дізнаємося, наскільки добре було розкрито цю тему вже 14 квітня на HBO Max.

«Під мостом» / Under the Bridge

Ріна Вірк, чотирнадцятирічна дівчина, пішла до друзів на вечірку та не повернулася додому. У жорстокому вбивстві звинуватили сімох дівчат-підлітків і хлопця.

Майбутній мінісеріал, заснований на однойменній книзі Ребекки Годфрі. Головні ролі виконали Райлі Кіо та Лілі Гладстоун, яка минулого року сяяла у «Вбивцях квіткової повні». Любителям дивитися передачі про стрьомні вбивства перед сном рекомендується!

Прем’єра перших двох епізодів відбудеться на Hulu 17 квітня.