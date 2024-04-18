Google звільнив 28 працівників, які брали участь у 10-годинній сидячій акції протесту в офісах у Нью-Йорку та Саннівейлі проти зв’язків компанії з урядом Ізраїлю. Про це повідомляє The New York Post.
“Вони захопили офісні приміщення, зіпсували наше майно та фізично перешкоджали роботі інших співробітників Google. Їхня поведінка була неприйнятною, надзвичайно руйнівною та змушувала колег відчувати загрозу”, – розповів Кріс Ракоу, віцепрезидент із глобальної безпеки компанії.
BREAKING—DOZENS OF @GOOGLE WORKERS LEAD HISTORIC COAST TO COAST-INS AT @GOOGLECLOUD CEO THOMAS KURIAN’S OFFICE IN SUNNYVALE & @GOOGLE’s NYC 10TH FLOOR COMMONS. They refuse to leave until @google stops powering the genocide in Gaza
LIVESTREAM: https://t.co/uUiPbr3oDz pic.twitter.com/vCkInh0769
— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 16, 2024
Звільнені працівники з пропалестинської групи No Tech For Apartheid критикували реакцію Google на війну Ізраїлю та ХАМАС. Вони вимагали від компанії вийти з контракту Project Nimbus вартістю $1,2 мільярда, згідно з яким Google Cloud та Amazon Web Services надають послуги хмарних обчислень та штучного інтелекту для ізраїльського уряду та військових.
“Цього вечора Google без розбору звільнила 28 працівників, зокрема серед нас, хто не брав безпосередньої участі у вчорашніх історичних 10-годинних сидячих протестах на обох узбережжях. Цей кричущий акт відплати є чітким свідченням того, що Google цінує свій контракт на суму $1,2 мільярда з ізраїльським урядом і армією, що вчинили геноцид, більше, ніж своїх власних працівників – тих, хто створює реальну цінність для керівників і акціонерів”, – йдеться в заяві працівників для No Tech For Apartheid.
Представник поліції Нью-Йорка заявив, що у протесті взяли участь загалом близько 50 учасників. Також було здійснено чотири арешти за проникнення всередину будівлі Google.
Управління громадської безпеки Саннівейла повідомило, що там на протесті було близько 80 учасників, а п’ятьох, які відмовлялися покинути будівлю офісу, заарештували.
Кріс Рокоу відправив загальний лист усім працівникам компанії, з яким можна ознайомитися нижче:
Співробітники Google,
Можливо, ви бачили повідомлення про протести в деяких наших офісах учора. На жаль, кілька співробітників принесли подію в наші будівлі в Нью-Йорку та Саннівейлі. Вони захопили офісні приміщення, зіпсували наше майно та фізично заважали працювати іншим працівникам Google. Їхня поведінка була неприйнятною, надзвичайно руйнівною та змушувала колег відчувати загрозу. Ми провели розслідування щодо залучених співробітників і перекрили їм доступ до наших систем. Тих, хто відмовлявся вийти, правоохоронні органи заарештовували та вивели з наших офісів.
Після розслідування сьогодні ми звільнили двадцять вісім співробітників, яких визнали причетними. Ми продовжуватимемо розслідування та вживатимемо необхідних заходів.
Подібній поведінці не місце на нашому робочому місці, і ми не будемо її терпіти. Це явно порушує низку правил, яких повинні дотримуватися всі працівники, включаючи наш Кодекс поведінки та політику щодо переслідувань, дискримінації, помсти, стандартів поведінки та проблем на робочому місці.
Ми є місцем діяльності, і очікується, що кожен співробітник Google повинен прочитати нашу політику та застосувати її до своєї поведінки та спілкування на нашому робочому місці. Переважна більшість наших працівників чинять правильно. Якщо ви один із небагатьох, хто відчуває спокусу думати, що ми не помічаємо поведінку, яка порушує нашу політику, подумайте ще раз. Компанія дуже серйозно ставиться до цього, і ми продовжуватимемо застосовувати нашу давню політику щодо вжиття заходів проти підривної поведінки – аж до припинення дії.
Ви повинні очікувати більше почути від лідерів про стандарти поведінки та дискурс на робочому місці.
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