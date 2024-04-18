Google звільнив 28 працівників, які брали участь у 10-годинній сидячій акції протесту в офісах у Нью-Йорку та Саннівейлі проти зв’язків компанії з урядом Ізраїлю. Про це повідомляє The New York Post.

“Вони захопили офісні приміщення, зіпсували наше майно та фізично перешкоджали роботі інших співробітників Google. Їхня поведінка була неприйнятною, надзвичайно руйнівною та змушувала колег відчувати загрозу”, – розповів Кріс Ракоу, віцепрезидент із глобальної безпеки компанії.

BREAKING—DOZENS OF @GOOGLE WORKERS LEAD HISTORIC COAST TO COAST-INS AT @GOOGLECLOUD CEO THOMAS KURIAN’S OFFICE IN SUNNYVALE & @GOOGLE’s NYC 10TH FLOOR COMMONS. They refuse to leave until @google stops powering the genocide in Gaza LIVESTREAM: https://t.co/uUiPbr3oDz pic.twitter.com/vCkInh0769 — No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 16, 2024

Звільнені працівники з пропалестинської групи No Tech For Apartheid критикували реакцію Google на війну Ізраїлю та ХАМАС. Вони вимагали від компанії вийти з контракту Project Nimbus вартістю $1,2 мільярда, згідно з яким Google Cloud та Amazon Web Services надають послуги хмарних обчислень та штучного інтелекту для ізраїльського уряду та військових.

“Цього вечора Google без розбору звільнила 28 працівників, зокрема серед нас, хто не брав безпосередньої участі у вчорашніх історичних 10-годинних сидячих протестах на обох узбережжях. Цей кричущий акт відплати є чітким свідченням того, що Google цінує свій контракт на суму $1,2 мільярда з ізраїльським урядом і армією, що вчинили геноцид, більше, ніж своїх власних працівників – тих, хто створює реальну цінність для керівників і акціонерів”, – йдеться в заяві працівників для No Tech For Apartheid.

Представник поліції Нью-Йорка заявив, що у протесті взяли участь загалом близько 50 учасників. Також було здійснено чотири арешти за проникнення всередину будівлі Google.

Управління громадської безпеки Саннівейла повідомило, що там на протесті було близько 80 учасників, а п’ятьох, які відмовлялися покинути будівлю офісу, заарештували.

Кріс Рокоу відправив загальний лист усім працівникам компанії, з яким можна ознайомитися нижче: