Купити ігровий монітор, звісно, можна й орієнтуючись виключно на його зовнішній вигляд, але це буде не найкращим вчинком і в майбутньому, скоріше за все, користувач шкодуватиме через таку необдуману покупку. Що треба знати перед тим, як вибрати ігровий монітор, і на які характеристики звертати увагу в першу чергу? Сподіваємось, цей матеріал допоможе вам зробити вдалу покупку.

 

Розмір екрана

При апгрейді монітора зазвичай хочеться придбати більшу модель, ніж була раніше, і це цілком природно. Ринок моніторів постійно розвивається, і те, що було актуальним кілька років тому, зараз цілком може вважатися вже “архаїкою”. І крім фізичного розміру діагоналі, це також стосується і пропорцій екрана — наприклад, популярний у минулому варіант “комп’ютерного широкого екрана” 16:10 вже майже повністю поступився універсальному 16:9 і ще тримається лише у сегменті суто професійних моделей.

16:9 зараз можна вважати оптимальним у більшості випадків, і якщо монітор буде використовуватися для різних задач, варто у першу чергу дивитися на моделі з саме такими пропорціями. Але якщо комп’ютер використовується переважно для ігор і перегляду кінофільмів — варто звернути увагу на ультраширокі моделі 21:9.

Щодо фізичних розмірів — принцип “чим більше, тим краще” тут працює не завжди. Наприклад, для мережевих ігор (і особливо — для кіберспортивних дисциплін), де все вирішує швидкість реакції, велика діагональ може бути лише проблемою — гравець може не помітити загрозу на периферії екрана, якщо поле зору буде надто великим. Тому в такому випадку краще обмежитися діагоналлю до 27”, а може, й придивитися до ще компактніших моделей — 24-25”.

Ігровий монітор ASUS ROG Strix XG249CM
ASUS ROG Strix XG249CM – компактний 24-дюймовий ігровий монітор

А от для інших цілей 27” можна вважати оптимальною стартовою точкою: такі монітори ще не дуже дорогі, а при типовому положенні користувача за екраном він уже створює достатньо велике зображення. До того ж, оскільки це загалом дуже популярна діагональ, у ній представлена найбільша кількість різноманітних моделей, тож вибрати щось до смаку тут легше за все.

Якщо ігровий монітор використовуватиметься у складі ігрової системи на базі консолі, або якщо користувач планує грати у комп’ютерні ігри за допомогою геймпада — тоді він сидітиме трохи далі від екрана, ніж при використанні клавіатурі та миші. Тут вже варто замислитися над більшою діагоналлю — для пропорцій 16:9 це буде 32”.

І нарешті, для ультрашироких моніторів ми б рекомендували моделі з діагоналями від 34” — у менших висота екрана чисто візуально може здаватися надто маленькою. Звісно, це за умови, що на вашому робочому столі знайдеться достатньо місця — такі моделі дуже габаритні та легко можуть цілком зайняти офісний стіл середніх розмірів, тож на це теж треба звернути увагу.

Gigabyte GS34WQC
Gigabyte GS34WQC – бюджетний ігровий монітор з 34-дюймовим екраном

 

Роздільна здатність та частота оновлення

Якщо ви зупинились на діагоналі 27”, оптимальною роздільною здатністю тут буде 2560х1440 точок (ще позначається як 1440p, QHD або WQHD). Пікселі в такому випадку вже досить маленькі, щоб з типової відстані до екрана користувач бачив щільне зображення з плавними лініями, яке не “розпадається” на окремі точки – у 27-дюймових Full HD моделей це може стати проблемою, особливо для користувачів з гострим зором. До того ж за роздільної здатності 1440p при роботі у Windows на екрані вміщується набагато більше інформації, що теж важливо.

За бажанням на такій діагоналі можна знайти й 4K-моделі, але для більшості користувачів це вже буде “занадто”. Придивлятися до таких варіантів варто хіба що людям з дуже гострим зором, які до того ж звикли працювати на ноутбуках з Retina-дисплеєм.

На 32-дюймових моделях роздільна здатність 1440p виглядає трохи краще, ніж Full HD — на 27 дюймах, до того ж, як ми зазначали вище, на таких моніторах грають з трохи більшої відстані, тож розглядати такий варіант цілком можна, особливо якщо монітор купується до не дуже потужного комп’ютера.

Але якщо у вас нова потужна ігрова система, то для 32-дюймового монітора оптимальнішою роздільною здатністю буде 4K — особливо якщо до нього, крім ПК, ще планується підключити ігрову консоль поточного покоління.

MSI MPG 321URX QD-OLED
MSI MPG 321URX QD-OLED – 4K-монітор з 32-дюймовим OLED-екраном та частотою 240 Гц

Якщо ви вирішили придбати ультраширокий ігровий монітор з діагоналлю від 34”, то оптимальною роздільною здатністю буде 3440х1440 (виробники їх також позначають як WQHD, що не дуже правильно). Така роздільна здатність — це, по суті, аналог 1440p на 27 дюймах, з відповідною щільністю зображення, яке виглядатиме набагато краще за 2560×1080 точок на таких діагоналях.

Щодо частоти оновлення, тут все доволі просто. На сьогодні мінімальними частотами для ігрового монітора можна вважати 144-165 Гц, і більшості користувачів цього буде цілком достатньо. Не всі зможуть відчути різницю між ними та 240 Гц, до того ж у сучасних іграх отримати навіть стабільні 144 кадри/сек за умови якісної графіки не дуже просто, що й казати про вищі значення. Якщо ж монітор купується переважно для використання з ігровою консоллю, тут взагалі частоти вищі за 120 Гц не матимуть ніякого значення.

Стосовно моніторів для кіберспортивних дисциплін — тут все доволі просто. Стандартна роздільна здатність для них це 1920х1080 точок (Full HD), а частота оновлення — якнайвища (бажано 240-360 Гц). Менша роздільна здатність дозволить ігровому ПК видавати більше кадрів/сек, що є критичним для таких ігор, а Full HD на невеликих діагоналях має досить пристойний вигляд.

Зауважимо також, що це чи не єдиний випадок, коли дуже важливим параметром є час реакції — він показує, скільки часу треба монітору для того, щоб змінити колір пікселя. Тут треба дивитися на моделі з мінімальними його значеннями — бажано не більше 1 мс (GtG).

 

Тип панелі

Для тих, хто не розбирається в моніторах, цей параметр в таблиці характеристик моделі може виглядати як щось другорядне і не дуже варте уваги, але насправді від нього сильно залежить чи не найголовніше — якість зображення.

Відразу треба зауважити, що не в усіх випадках у вас буде вибір — наприклад, практично всі кіберспортивні моделі оснащуються панелями, що вироблені за технологією TN+ Film (Twisted Nematic). За сучасними мірками у них найгірша “картинка”, з не дуже насиченими кольорами та, головне — дуже малими кутами огляду.

ASUS ROG Swift Pro PG248QP
ASUS ROG Swift Pro PG248QP – ігровий монітор для кіберспорту, з частотою оновлення 540 Гц

Але до останнього часу саме панелі TN+ Film були найшвидшими — з мінімальним часом реакції та максимальними частотами оновлення. Обидва параметри є критичними для кіберспорту, і саме тому такі гравці вимушені йти на компроміс. Якщо ж якість зображення для вас важливіша за миттєву реакцію, такі моделі краще оминати (на щастя, їх вже залишилось дуже мало).

Найпоширенішим типом панелі в ігрових моніторах є IPS (In-Plane Switching): останнім часом технологія достатньо розвинулась, і сучасні IPS-монітори мають дуже гарні швидкісні показники, яких цілком вистачить практично будь-якому геймеру. При цьому якість зображення у них набагато вища — це стосується як насиченості кольорів, так і великих кутів огляду.

На жаль, в IPS-панелей є і свої вади з погляду на якість зображення (хоча і близько не такі критичні, як у TN+ Film). Першою чергою це “не зовсім чорний” чорний колір: на IPS-моніторі він скоріше темно-сірий, і через це темні сцени виглядають не дуже добре. До того ж це погано впливає на загальну контрастність зображення.

Друга вада технології IPS: на таких екранах, якщо дивитися збоку, з’являється світіння, особливо відчутне на темних ділянках зображення. Через це чорний колір може набувати коричневого або сріблястого відтінку — тож на IPS-монітор краще дивитися прямо, і бажано не у темряві.

LG 27GP850P-B
LG 27GP850P-B – 27-дюймовий ігровий монітор з покращеною панеллю Nano IPS

І остання з традиційних технологій LCD-моніторів — це VA (Vertical Alignment). VA-панелі найповільніші, тож деяким гравцям вони можуть здаватися занадто інерційними навіть у просто динамічних іграх, необов’язково кіберспортивних дисциплінах. Тож можна сказати, що такі монітори краще підходять для більш “спокійних” жанрів.

Сильною стороною технології VA є набагато вища контрастність (буквально в кілька разів у порівнянні з IPS) та набагато глибший чорний колір, через що VA-монітори краще себе показують на темних сценах та під час перегляду у темряві. До того ж світіння при погляді збоку у них також набагато нижчі.

Можна ще зазначити, що VA-панелі краще відображають HDR-контент і в цілому краще підходять для кіносеансів, але є у них і ще одна вада, крім порівняно високої інерційності: значно менші комфортні кути огляду, ніж в IPS. При навіть помірному відхиленні вбік в екрана починає відчутно знижуватись насиченість кольорів, а чорний колір стає сірим, через що сильно страждають ділянки зображення у тінях.

Але крім традиційних LCD, на ринку десктопних моніторів останнім часом можна побачити все більше моделей на панелях OLED або QD-OLED — і завдяки своїм характеристикам такі монітори виявляються майже ідеальними ігровими моделями. Вони почали з’являтися лише пару років тому, але станом на зараз OLED-монітори представлені вже у різних діагоналях і пропорціях екрана, починаючи з 27 дюймів.

Такі монітори мають найшвидший час реакції (кращий навіть за те, що може запропонувати TN+ Film) і високі частоти оновлення: в останніх моделях цей параметр вже сягає 200+ Гц, чого цілком достатньо для переважної більшості гравців.

Sasmung Odyssey OLED G9 (G95SD)
Sasmung Odyssey OLED G9 – ультраширокий 49-дюймовий монітор з вигнутим екраном.

Але найголовніша перевага технології OLED: набагато якісніше зображення. OLED-монітори мають яскраві, насичені кольори, максимальні кути огляду (навіть при погляді майже у “профіль” екран залишається таким самим, як і при погляді спереду) і абсолютно чорний колір без найменшого натяку на “сірість”.

Завдяки властивостям технології OLED-монітори також ідеально підходять для кіносеансів і дуже добре поводяться з HDR-контентом. Але є у них і свої недоліки. По-перше, це їхня вартість: OLED-моделі набагато дорожчі за LCD, тому за обмеженого бюджету їх розглядати не варто.

По-друге, хоча вони ідеально себе показують в іграх та кіно, для роботи у Windows і взагалі для довгого показу статичного зображення ця технологія підходить вже гірше через знамените “вигоряння OLED”. Виробники впроваджують технології захисту панелей від передчасного вигоряння, але все одно при покупці OLED-монітора такий нюанс треба враховувати.

 

Кількість ступенів свободи у ніжки

Нахил екрана вперед-назад підтримують всі ніжки, а от інші регулювання — вже ні. Дуже бажано, щоб у монітора була можливість зміни висоти — не тільки через можливість налаштувати її під себе, а ще й тому, що ніжки з фіксованою висотою зазвичай дуже короткі, й екран розташований надто низько. Це може бути прийнятним для офісного монітора, але для ігор та кіносеансів оптимальним є розташування екрана таким чином, щоб його центр був на одному рівні з очима.

А от обертання ліворуч-праворуч — це вже “бонус”, і на нього треба звертати увагу лише в специфічних випадках, наприклад, коли робочий стіл стоїть поруч із ліжком, і ви плануєте використовувати його ще й для кіносеансів перед сном.

Щодо переводу екрана у портретний режим — це дуже специфічна річ, і якщо вам потрібна модель для роботи саме з такою можливістю, то ви, скоріше за все, і без цього матеріалу зможете вибрати монітор під власні потреби.

 

Вибираємо ігровий монітор: що ще треба знати?

Це були головні параметри, які треба мати на увазі, якщо ви вирішили купити ігровий монітор. Але крім них, є ще кілька характеристик, про які також варто знати.

Так, користувачам з чутливими очима бажано пересвідчитися, що в обраному моніторі немає мерехтіння підсвічування, яке в деяких моделях використовується для регулювання яскравості – у декого воно може викликати втому під час довгих сеансів. Виробники відсутність мерехтіння зазвичай зазначають у розділі про захист очей, і англійською вона може позначатися як Flicker Free, Anti-Flicker тощо.

Якщо у вас уже є ігровий ПК з відеокартою, що підтримує технологію адаптивної частоти (NVIDA G-SYNC або AMD FreeSync), варто пересвідчитися, що обраний для покупки ігровий монітор також з нею сумісний — так ви зможете отримати максимальну кількість кадрів/сек за відсутності артефактів динамічного зображення.

Dell G3223Q
Dell G3223Q – 32-дюймовий монітор з підтримкою AMD FreeSync Premium Pro, консольним режимом 120 Гц та сумісністю з NVIDIA G-SYNC.

Якщо до монітора планується підключати сучасну ігрову консоль, переконайтеся, що він підтримує технологію VRR (Variable refresh rate) — аналог комп’ютерної адаптивної частоти, але для консолей, підключених через HDMI, і може тримати частоту оновлення 120 Гц при такому підключенні.

У випадку, коли монітор використовуватиметься з кількома системами, варто звернути увагу на наявність USB-концентратора і функції KVM — тоді ви зможете під’єднати клавіатуру і мишу до монітора і використовувати їх для керування двома ПК з легким перемиканням між ними.

А якщо одним із комп’ютерів буде ноутбук з роз’ємом USB Type-C, через який він може передавати відео — це теж слушна нагода вибрати монітор з відповідним відеовходом. Такі моделі зазвичай підтримують заряджання під’єднаних через USB-C пристроїв, тому ви зможете обійтись одним кабелем і для відео, і для заряджання.

На цьому все — сподіваємося, наш матеріал допоможе вам зробити правильний вибір!