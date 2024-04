Amazon поступово відмовляється від технології Just Walk Out у продуктових магазинах Amazon Fresh. Про це повідомляє Gizmodo.

Компанія пояснювала принцип роботи технології тим, що покупцю не потрібно підходити до каси та розраховуватися, як у традиційних маркетах.

Натомість на вході треба просто просканувати QR-код, а далі продумана система з відеокамер та датчиків сама розбереться, які продукти взяв покупець, та спише гроші з карти на виході.

Але виявилося, що система покладалася на понад 1000 співробітників з Індії. Вони переглядали відео з камер та вносили в електронний кошик всі продукти, які обрали покупці. Тож касирів просто перемістили за межі магазину.

Тепер Amazon рухається в напрямку Dash Carts – сканерів і екранів, які вбудовуються у кошик, дозволяючи оформлювати замовлення під час покупки. Саме ця технологія має поступово замінити Just Walk Out.

Just Walk Out була вперше представлена у 2016 році. Технологія здавалася неймовірною, але не обійшлося без помилок. Покупці часто годинами чекали на чеки після виходу з магазину, як виявилося, через те, що віддалені касири передивлялися відеозаписи, визначаючи покупки.

За даними The Information, станом на 2022 рік 700 з 1000 продажів Just Walk Out потребували участі людей-рецензентів.

Amazon Fresh – це мережа продуктових магазинів з фізичними магазинами та службами доставки в більшості великих міст США, а також у деяких міжнародних містах, таких як Берлін, Гамбург, Лондон, Мілан, Мюнхен, Рим та Токіо.