Середній ціновий сегмент смартфонів привертає до себе менше уваги за «зіркові» пропозиції виробників. Але це жодним чином не означає, що такі пристрої не продовжують розвиток та боротьбу за покупців. Останні роки принесли цій категорії відчутні оновлення, які суттєво покращують досвід користування. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо, як цього року виглядає старша модель А-серії від Samsung — Galaxy A55.

Характеристики Samsung Galaxy A55

Модель Samsung Galaxy A55 5G Розміри та вага 161,1×77,4×8,2 мм , 213 грамів Оперативна пам’ять і сховище 8 ГБ + 256 ГБ Процесор Exynos 1480 Графічний процесор Xclipse 530 Бездротові модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Дисплеї 6,6-дюймовий Super AMOLED

Роздільна здатність: 2340×1080

Співвідношення сторін: 19,5:9 Частота оновлення: 120 Гц Підсвічування: до 1 000 кд/м² Задній модуль камер Ширококутний сенсор: 50 МП, ƒ/1,8, OIS Надширококутний: 12 МП, ƒ/2,2, 123° Макро: 5 МП, ƒ/2,4, 3-5 см Фронтальна камера 32 МП, ƒ/2,2 Акумулятор 5 000 мА•год Операційна система Google Android 14 з OneUI 6.1 Офіційна вартість в Україні 20 999 гривень

Комплектація

Збереження довкілля від зайвого пластику, а заразом і економія на комплектації, стосуються не лише флагманських лінійок. Тому з Galaxy A55 на покупця очікують невеличкий пін для відкривання відсіку SIM-карток та кабель живлення USB-C-to-USB-C.

Таким чином користувачу на власний розсуд залишили усі питання стосовно захисту корпусу та заряджання. І потенційно, потужніший за старий блок живлення дійсно не буде зайвим, та й великий корпус зі скла не завадило б прикрити. Звісно ж, усі аксесуари можна знайти у фірмовому магазині, або ж придбати сторонні.

Дизайн та зручність використання

Компанія Samsung підтримує певну зовнішність для більшості своїх моделей, залишаючи смартфони упізнаваними серед інших. Galaxy A55 не є виключенням, тому дізнатися його походження можна буде з першого погляду. Простий дизайн одночасно є мінімалістичним та доволі витонченим. Хоча й побачити, що перед нами не флагман, також відносно легко.

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Заразом Galaxy A55 є відносно великим ґаджетом. Старша модель своєї лінійки минулого року трошки зменшила дисплей, а цього разу знову збільшила. Відповідно погладшав й корпус — 161,1×77,4×8,2 мм. Вага теж додається, й тепер становить 213 грамів. Не те щоб це були значущі збільшення, однак на загальний комфорт використання такі габарити добре не впливають. Проте, думаю, вже всі звикли до великих смартфонів, тож проблем при використанні не буде.

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Серед оновлень у новій моделі змінилися матеріали. Скло, яке використовується для захисту дисплея, тепер Gorilla Glass Victus+, а рамка змінилася з пластикової на алюмінієву. Таким чином середньобюджетний пристрій став не просто міцнішим, а й значно приємнішим (звісно, коли використовується без чохла). В Україні пропонуються чотири варіанти кольорів: темно-синій, «крижаний» блакитний, бузковий та «лимонний».

Три віконця камер на задній стороні пристрою мають такий самий вигляд, як у флагманських моделей. І вони теж виступають над корпусом, заважаючи лежати рівно на пласкій поверхні, коли пристрій без чохла. Однак такий дизайн є частиною пристроїв Galaxy та, на мою думку, не перевантажує зовнішність великим блоком з подекуди чудернацьким виглядом.

На рамці є декілька косметичних змін. По-перше, проріз основного динаміка тепер один суцільний, як у топових моделей. По-друге, клавіші отримали невеликий виступ, якого флагмани не мають. Практичної користі останнє не створює, а є окремою деталлю дизайну. При цьому з розташуванням усіх робочих елементів незручностей немає.

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Тож з першого погляду знайомий та простий дизайн все ж виявляється кращим за попередні покоління. І на додачу до усього пристрій залишився із захистом від води та пилу за стандартом IP67. Так, на глянці можуть залишатися відбитки пальців, й загалом пристрій може отримати подряпини чи інші ушкодження, але це справедливо щодо кожного сучасного смартфона. Тому якщо габарити корпусу влаштують покупця, то з іншими аспектами користування тут не буде чогось непередбачуваного.

Дисплей

Багато смартфонів з кожною новою моделлю трошки змінюють діагональ. У випадку з Galaxy A55 цей показник досяг 6,6 дюйма (що більше за попередника на 0,2 дюйма). Цього разу співвідношення сторін залишилося на рівні 19,5:9 і роздільною здатністю у 2340×1080 пікселів. Помітні рамки довкола екрану нерівномірні, де зверху та знизу вони більші за бокові. Втім, для свого класу це цілком зрозуміло. Співвідношення площі дисплея до усієї фронтальної поверхні становить приблизно 86%.

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Висока частота оновлення зображення вже доволі давно не є новинкою для цієї моделі. Тут вона також становить 120 Гц, але при статичному зображенні смартфон зменшує показник до стандартних 60 Гц. Для більшої економії заряду батареї користувач може відмовитися від адаптивного режиму, але в цілому такої необхідності немає.

З опціями передачі кольорів Super AMOLED-матриці теж все доволі стандартно для Samsung. В налаштуваннях є режими Vivid та Natural. Перший пропонує трошки ширше колірне охоплення та має додаткові налаштування температури та кольорів, а другий — майже повністю охоплює sRGB та є доволі нейтральним. Хоча й нині екрани Samsung не демонструють такої разючої різниці профілів, як це було раніше. Тому у будь-якому випадку зображення залишається приємним та комфортним для усіх сценаріїв використання.

Заміри профілю Vivid:

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Заміри профілю Natural:

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Минулого року максимальний рівень яскравості в A54 збільшився до 1 000 кд/м², й Galaxy A55 цього показника не оновлював. У приміщенні ж пристрій регулюватиме підсвічування від 1,7 до 530 кд/м², більше ж можна буде побачити вже на вулиці. У такому випадку, до речі, дисплей має чудовий вигляд навіть під прямими сонячними променями. Автоматичне регулювання теж дуже комфортно працює, як і режим Always On.

Безпека

Варіанти швидкого розблокування у Galaxy A55 реалізовані стандартно. Фронтальна камера може розпізнавати обличчя власника. Це не найбезпечніший спосіб, однак зручний. Для коректного спрацювання йому потрібні освітлення, відсутність сонцезахисних окулярів та зайва доля секунди на опрацювання.

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Також є оптичний сканер відбитків пальців під дисплеєм. Він не найшвидший навіть для свого класу та може зберігати до трьох відбитків. Все ж, він працює та є безпечнішим за сканування обличчя. Дублюючи обидва способи можна швидше проходити аутентифікацію, отримувати доступ до паролів тощо. Й загалом великих проблем в обох методів немає, хіба що вони можуть бути не дуже прудкими.

Звук

Так само і стереозвук вже не перший рік не є ексклюзивом флагманів. Проте й певні відмінності тут є. Основний динамік потужніший за розмовний, і це може відчуватися під час перегляду відео чи іграх при горизонтальній орієнтації дисплея. У дорожчих моделей така різниця менш помітна. Але все одно працюють два динаміки й це краще за один.

З телефонними розмовами не має бути проблем. Добре прихований над дисплеєм розмовний динамік достатньо гучний для доволі шумних вулиць, а мікрофони та система шумозаглушення цілком добре виділяють та передають голос власника.

Окремого порту для навушників модель не передбачає, тож знадобиться бездротовий варіант, гарнітура з USB-C, або адаптер. Вибір опцій нині предостатній на різні варіанти бюджету. І це за умови, що користувач все ще не підготувався до цього.

Продуктивність та ПЗ

Разом з іншими оновленнями Galaxy A55 отримав й свіжіший процесор — Exynos 1480. Як і минулого разу, він складається з чотирьох ядер Cortex-A78 та ще чотирьох Cortex-A55. Але тепер процесор розробляється за 4-нанометровим техпроцесом, а тактова частота потужніших ядер збільшена до 2,75 ГГц. Зміни також торкнулися відеоприскорювача, який з Mali-G68 MP5 оновили до Xclipse 530.

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Накопичувачі все ще пропонують 128 або 256 ГБ пам’яті, проте обсяг ОЗП збільшився до 8 ГБ (в окремих країнах також є варіант з 12/256 ГБ). Для базової версії, яка раніше залежно від регіону мала 4 або 6 ГБ ОЗП, це буде доволі приємним оновленням у повсякденній роботі. Заразом можливість встановити картку пам’яті microSD замість другої SIM-карти теж не прибирали, що може бути приємним бонусом для тих користувачів, яким потрібне більше сховище. Окрім того, є підтримка eSIM.

Зв’язок суттєвих покращень і не вимагав, тож Galaxy A55, як попередник, може працювати у мережах 5G та Wi-Fi 6, має приймач Bluetooth 5.3, працює з декількома системами навігації та регіонально отримує NFC (в Україні, звісно, такий є).

І загалом це все працює дуже непогано. Для всіх базових завдань смартфона повністю вистачає. Навіть ігри можуть добре працювати. Однак як синтетичні тести, так і власний досвід використання, все ж демонструють, що до продуктивності дорожчих моделей з потужнішим «залізом» середньобюджетним смартфонам ще треба підтягнутися. Тож з невеличкими затримками в обробці певних завдань (редагування фото, перехід до Google Discover, зміни у налаштуваннях інтерфейсу тощо) все ж доведеться змиритися й очікувати від смартфона блискавичної швидкодії не варто.

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А от де подібні процесори здатні краще себе продемонструвати, так це стабільність. Знаходячись під навантаженням тривалий час Exynos 1480 практично не втрачає своїх початкових можливостей. І хоча на корпусі при цьому відчувається певний нагрів, він далекий від того, що буває з флагманськими варіантами. Ба більше, за звичайних умов з тестовим смартфоном такого майже не траплялося. І це такий собі бонус для комфорту та загальної стабільності роботи пристрою.

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Також смартфон надходить з Android 14 та актуальною версією OneUI 6.1. Звісно, усіх фірмових напрацювань Galaxy A55 не отримав, тож функцій Galaxy AI, Dex, чи навіть нової версії Always On тут немає. Втім для переважної більшості покупців подібних смартфонів це точно не стане перепоною, й абсолютно всі необхідні застосунки для Android будуть працювати як мають. Та й за виключенням згаданих флагманських функцій, інтерфейс загалом не сильно відрізняється від дорожчої лінійки виробника.

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Камери

Минулого року блок камер Galaxy A54 позбувся додаткового сенсора для виміру глибини портретної світлини, й з того часу великих оновлень не відбулося. Тому Galaxy A55 також запропонує знайомий набір з трьох тильних камер, основні характеристики яких не змінилися:

ширококутний сенсор — 50 МП, значення апертури ƒ/1,8, оптична стабілізація зображення;

надширококутний сенсор — 12 МП, ƒ/2,2 та кут захвату 123°;

макро — 5 МП з ƒ/2,4, фокусується з відстані 3-5 см.

До останнього сенсору можна ставитися з певним скептицизмом, адже це навряд необхідна функція, а от до ширококутної та надширококутної камер виробник ставиться з більшою увагою. Завдяки своїм топовим пропозиціям Samsung вдалося вибудувати у фанів певні очікування, які також будуть й у потенційних покупців дешевших пристроїв. І тут вони певним чином мають справдитися.

За денних умов основній камері вдаються гарні світлини. З 50 МП камера залишає 12. При цьому постоброці вистачає вправності, щоб підібрати доволі влучні налаштування кольорів, балансу білого, не паплюжити тіні тощо. Навіть з контровим освітленням користувач матиме доволі непогану фотографію. Для своєї категорії результати дійсно хороші.

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Відео можна записувати у роздільній здатності 4К, але традиційно ліпше залишитися з Full HD. Навіть з такими параметрами стабілізація все одно буде не найкращою, проте загальна якість відео цілком відповідатиме своєму класу.

Нічний режим фотографування — один з тих моментів, де продуктивності хотілося б більше. Тож зайву секунду смартфон потрібно буде потримати, а потім ще секунду-другу почекати на обробку зображення. І що темніше буде на вулиці, то більше деталізації втратить світлина. Також баланс білого буде помітніше зміщуватися. Однак це все одно буде краще, за те, що можна було побачити кілька років тому, тож результати можна назвати задовільними.

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Надширококутна камера вдень гірше за основну передає кольори, але все ж може зробити доволі нормальний кадр. І те, як системі вдається обробити краї знімків, все ж значно більше подобається у новіших моделей. Так, певна геометрія все одно порушується, але це вже особливість подібного кута захвату. Місцями хочеться трошки «підтягнути» тіні, але це вже дрібниці.

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Запис надширококутного відео, як-то кажуть, not-great-not-terrible. Але, знову ж, враховуючи категорію пристрою, значно більших очікувань не було.

І от вночі такому сенсору вже складно. На фото є чимало артефактів та велика частина деталей втрачається. Певно, і у багатьох конкурентів навряд будуть значно кращі світлини у таких умовах. Тож ліпші нічні кадри все ж доведеться почекати у майбутніх моделей.

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Макро, як завжди, є доволі умовною функціональністю. Але коли йдеться про необхідність сфотографувати якусь дійсно дрібну деталь, трошки витримки та гарного освітлення допоможуть це зробити.

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32-мегапіксельна фронтальна камера теж використовує не повну роздільну здатність, намагаючися тим самим покращити селфі. Вона запропонує пару варіантів кута захвату для різних ситуацій, а також має непоганий портретний режим. За умов денного освітлення, зрозуміло, їй значно легше працювати. Однак й в умовах штучного вона теж не пасе задніх.

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Із застосунком камери проблем не буде. Він витримує загальні сучасні стандарти й буде зрозумілим усім користувачам. Запуск та перемикання між різними камерами чи режимами доволі швидкі, однак нічний режим та постобробка, як я вже згадував, все ж помітно швидші у дорожчих смартфонів.

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Автономність

У цьому розділі великих апдейтів теж не трапилося. Як було й з попередніми версіями, Galaxy A55 має акумулятор ємністю 5 000 мА•год. У тесті автономності цього вистачило на майже 13 з половиною годин роботи. Не надто вибагливий процесор навіть з яскравим дисплеєм все ж доволі енергоощадний, тому без надмірного використання навігації чи камери смартфон легко працює півтори доби. Впевнений, що цей показних легко буде більшим у тих користувачів, які не проводять багато часу у соціальних мережах та прірві «рілзів».

Клас середньобюджетних смартфонів ще не встиг широко впровадити різні опції заряджання, тому поповнити запаси заряду батареї A55 може лише стандартним дротовим способом. Максимальна потужність заряджання при цьому становить 25 Вт і на повне відновлення зі стороннім блоком живлення знадобилося майже дві години. Теоретично, фірмовий БЖ впорається з цим трошки швидше.