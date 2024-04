Наші NAVI стали першими чемпіонами світу з Counter-Strike 2, з чим ми їх ще раз щиро вітаємо (якщо хтось раптом забув, свого часу саме Natus Vincere стали й першими чемпіонами з Dota 2 на тому самому легендарному першому The International у 2011 році у Кельні). Призовий фонд турніру PGL CS2 Major Copenhagen 2024, який цього разу виграли NAVI, склав $1,25 млн з яких $500 тис. дісталося команді переможцю, тобто п’яти гравцям NAVI. А скільки взагалі заробляють сучасні кіберспортсмени?

Професійний гравець Косс, головний герой першого повнометражного фільму режисера Олега Сенцова «Гамер» (2011), розчаровується в іграх, які не можуть дати йому ані популярності, ані грошей. Цікаво, що зйомки стрічки частково відбувалися під час турніру World Cyber Games 2010, на якому та сама NAVI стала золотим призером з Counter-Strike 1.6, а рік потому інша команда NAVI здобула приз The International з Dota 2, тобто професійні кіберспортсмени, які свідомо обрали саме таку кар’єру, в Україні вже існували. Але почалось все це звісно ж набагато раніше і в США.

Кіберспорт. Початок – хрестики-нулики, Space Invaders та інші

Любительські та промоутерські турніри з відеоігор проводилися з самого початку існування таких ігор. Під час демонстрації однієї з перших відеоігор Bertie the Brain, яка відбулася на Канадській національній виставці 1950 р., довга черга з бажаючих вишукувалася до величезного комп’ютера, щоб зіграти з ним у Tic-tac-toe, тобто Хрестики-нулики. Звісно про грошові призи тоді не йшлось. Але невдовзі вони з’явилися.

Вважається, що першим справжнім змаганням з відеоігор був турнір зі Spacewar! серед студентів Стенфордського університету, який пройшов 19 жовтня 1972 р. До речі, перша версія Spacewar! вийшла ще на комп’ютері (не ПК!) PDP-1 у 1962 році. Головний приз був символічний, але досить бажаний, як для студентів 1970-х років – передплата на музичний журнал Rolling Stone. Окремо проводилися індивідуальні так командні змагання. Слід зауважити, що Spacewar! з самого початку була виключно мультиплеєрною грою.

Але звісно ж, корні кіберспорту тягнуться у першу чергу до змагань віч-на-віч, або за місце в Топ 10 у залах аркадних автоматів США та Японії. І саме виробники аркадних автоматів почали створювати з цього спорт, звісна річ для збільшення прибутку від власних автоматів. Перший турнір подібного роду, All Japan TV Game Championships, добре відома гравцям Sega провела вже у 1974 році. Змагання проходили у 300 (!) локаціях, звісно ж аркадах, по усій Японії з фіналом у форматі Single-elimination у токійському готелі «Пасіфік». Призи тут були вже солідніше – телевізори (навіть кольорові!), диктофони, радіоприймачі. Sega дійсно привернула увагу суспільства до ігор, бо змагання висвітлювали навіть провідні японські газети.

Гра Space Invaders, яка з’явилася у 1978 році на аркадних автоматах Taito, підтримувала постійний High score для усіх гравців, пізніше подібну функцію додали й у інші ігри, тож почалось змагання за перші рядки таблиці рекордів. Саме тому, коли в у 1980 р. Atari вирішила провести Space Invaders Championship, нестачі бажаючих не було, у змаганнях взяли участь понад 10 тис. гравців з усіх куточків США. Несподівано для самого себе турнір виграв 17-річний Вільям Сальвадор Хайнеман (зараз це жінка Ребекка Енн Хейнеман). Через три роки Хайнеман, разом з гарно відомим Браяном Фарго, заснували легендарну компанію Interplay Entertainment, у якій колишній кіберспортсмен/ка працював/вала над The Bard’s Tale, Dragon Wars, Baldur’s Gate II та іншими іграми.

Далі подібні турніри за різними іграми почали проводитися регулярно, з’явилося навіть окреме телешоу Starcade, яке виходило на каналах WTBS та Syndicated протягом 1982-1984 рр. (4 сезони, 127 епізодів). Гравці в Starcade мали за обмежений час набрати більше балів ніж суперники, обираючи з таких ігор як Defender, Centipede та Pac-Man. У фіналі використовувалися Berzerk та Asteroids Deluxe. У 2022 р. обговорювалась ідея відродити шоу, але не склалося.

Ера DOOM – файтинги, Джон Ромеро, червоне Ferrari і всі-всі-всі…

Подальше зростання популярності відеоігр як змагальної дисципліни пов’язують з файтингами, наприклад, з Street Fighter II, який дав гравцям змогу битися віч-на-віч, а не за абстрактне місце в Топ 10. З 1996 р. у США проводяться турніри Evolution Championship Series (EVO) виключно по файтингам. Зараз серія належить Sony Interactive Entertainment і цього року EVO пройде у липні у Лас-Вегасі. Змагальні дисципліни 2024: Tekken 8, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, The King of Fighters XV, Guilty Gear Strive, Granblue Fantasy Versus: Rising, Under Night In-Birth II, Street Fighter III: 3rd Strike. Призовий фонд для кожної з ігор – $30 тис., тобто загалом $240 тис.

Крім того, великий внесок у змагальну культуру відеоігор та становлення кіберспорту зробили турніри серії Nintendo World Championships, які проходили в США з 1990 по 2017 рр. Відбори на перший турнір у трьох вікових групах (до 11 років, 12-17, 18+) проходили у 29 містах США. Гравці змагалися у кастомізованих версіях трьох ігор – Super Mario Bros. (1985), Rad Racer (1987) та Tetris (1989). Переможець у кожній з категорій в фіналі отримував $10 тис. (в облігаціях, бо діти ж), автомобіль 1990 Geo Metro Convertible, 40-дюймовий проєкційний телевізор та золоту статуетку Маріо.

Анітрохи не принижуючи заслуг Evolution Championship Series та Nintendo World Championships ми вважаємо, що набагато важливішим для зародження кіберспорту став розвиток інтернету та поява мережевих шутерів, а саме режиму Deathmatch в DOOM (1993). І тут треба віддати належне Джону Ромеро, який не лише вигадав сам термін Deathmatch, а й власною завзятістю, нахабством та агресивністю створив та запалив ціле ком’юніті гравців, які бажали перемагати. Так, завдяки Ромеро воно вийшло трохи занадто агресивним та токсичним, але це лише підгодовувало дух суперництва.

«Звичайно, стріляти в монстрів було весело, але зрештою це були бездушні створіння, якими керував комп’ютер. Тепер гравці могли грати проти спонтанних людей – супротивників, які могли думати, виробляти власну стратегію та волати «Ми можемо вбивати один одного!». Якщо ми зможемо це зробити, це буде найкрутіша гра, яку планета Земля коли-небудь бачила за всю свою історію!» – згадує Джону Ромеро ті часи.

До речі, сам Ромеро каже, що творці DOOM Deathmatch надихалися саме файтингами – Street Fighter II, Fatal Fury та Art of Fighting. Турніри по DOOM, а пізніше і Quake (1996) стали регулярними. На перших порах Ромеро особисто брав участь у змаганнях, підбурюючи гравців.

З 1996 р. почали проходили щорічні заходи QuakeCon, на яких презентували нові ігри id Software і звісно ж, змагалися за призи у попередніх іграх. Спочатку це були лише футболки :).

Саме з id Software та Quake пов’язаний один з найдивніших та найкоштовніших призів в історії кіберспорту. Під час турніру Red Annihilation 1997 р. технічний директор та творець рушіїв усіх ігор id Джон Кармак виставив як головний приз свою кастомізовану червону Ferrari 328 (Кармак був фанатом модернізації авто). До речі, у Ромеро був такий самий Ferrari, тільки жовтий, але на той час Ромеро вже посварився з Кармаком та пішов з компанії робити свою Daikatana.

Ferrari отримав відомий гравець Денніс Tresh Фонг, якого вважають першим професійним кіберспортсменом, бо він буквально жив з турнірів, щорічно виграваючи у різних змаганнях понад $100 тис. До речі, саме Tresh популяризував комбінацію клавіш WASD, яка зараз використовується в шутерах за замовченням.

Того самого 1997 року була створена Cyberathlete Professional League, одна з перших професійних кіберспортивних асоціацій, що проводили великі турніри.

Саме з DOOM, Quake та появою перших комп’ютерних клубів пов’язано зародження кіберспорту в Україні. А далі в кіберспорт прийшли великі гроші.

Трейлер фільму «Гамер» (2011), режисера Олега Сенцова

Ігри, які приносять гроші

2000-ті роки пов’язані з бурхливим зростанням кіберспорту, особливо у Східній Азії. Тон задавала Південна Корея, у якій усі точно з глузду з’їхали за відеоіграми, особливо стратегіями реального часу – StarCraft, WarCraft III, Dota. Гравці ставали відомими на усю країну селебриті, виходили численні кіберспортивні шоу та існували навіть окремі ігрові телеканали. Довгий час азійські гравці вважалися майже непереможними в RTS/MOBA.

На кіберспорт почали звертати увагу виробники комп’ютерного, а особливо ігрового заліза. Samsung з 2000 р. проводив власні кіберігри World Cyber Games. Вони, до речі, все ще існують, але вже без Samsung і як невеликі регіональні змагання. У Intel були іменні Intel Extreme Masters, теж, до речі, все ще проводяться, Intel Extreme Masters 2024 з Counter-Strike 2 пройде 8-14 квітня 2024 р. у Китаї, призовий фонд – $250 тис. Турніри з Call of Duty: проводила Major League Gaming, яка зараз належить Activision Blizzard, тобто Microsoft.

Турнірів стало багато, призи зросли, кіберспортивні змагання почали збирати великі арени та численну аудиторію в онлайн. У 2000-2010-х кожен розробник ігор мріяв мати у своєму проєкті кіберспортивну складову. Змагальний режим прикрутили навіть до World of Tanks, але не злетіло.

Попре те, що змагальний режим зараз є майже в усіх AAA-відеоіграх, кіберспортивними дисциплінами залишаються лише декілька з них. І їхню популярність легко ранжувати за розміром призового фонду. Де більше грошей, там більше і гравців. Сайт Esports Earnings багато років ретельно збирає статистику як індивідуальних гравців, так і команд чи ігор, тож давайте подивимося, що вони кажуть щодо головних ігор кіберспорту.

Кіберспортивні дисципліни за розміром призового фонду

1. Dota 2 (2012, Valve) – $345 млн

2. Fortnite (2017, Epic Games) – $180 млн

3. Counter-Strike: Global Offensive (2012, Valve) – $162 млн

4. League of Legends (2009, Tencent Games) – $108 млн

5. Arena of Valor (2016, Tencent Games) – $89 млн

6. PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (2018, Tencent Games) – $80 млн

7. PlayerUnknown’s Battlegrounds (2017, Tencent Games) – $60 млн

8. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (2015, Ubisoft) – $44 млн

9. StarCraft II (2010, Blizzard Entertainment) – $41 млн

10. Rocket League (2015, Epic Games) – $37 млн

Серед інших великих кіберспортивних ігор: Overwatch, Hearthstone, Valorant, Apex Legends, CrossFire, Heroes of the Storm, Call of Duty: Warzone тощо. Легко побачити, що зараз на ринку кіберспорту домінує лише декілька компаній, які заробляють на цих іграх набагато більше, ніж витрачають на призові. Це Valve, Epic Games та Tencent Games. У ролі наздогоняючих Microsoft, Ubisoft та EA.

Зрозуміло, що найбільші турніри теж пов’язані зі згаданими вище іграми. І тут комусь дуже важко змагатися з Valve, яка буквально фінансує турніри за рахунок глядачів/гравців.

Кіберспортивні турніри з найбільшим призовим фондом

1. The International 2021 (Dota 2) – $40 млн

2. The International 2019 (Dota 2) – $34 млн

3. The International 2018 (Dota 2) – $25 млн

4. The International 2017 (Dota 2) – $24 млн

5. The International 2016 (Dota 2) – $20 млн

6. The International 2022 (Dota 2) – $19 млн

7. The International 2015 (Dota 2) – $18 млн

8. Fortnite World Cup Finals 2019 (Fortnite – Solo) – $15 млн

9. Riyadh Masters 2023 (Dota 2) – $15 млн

10. Fortnite World Cup Finals 2019 (Fortnite – Duo) – $15 млн

Скільки заробляють найкращі кіберспортсмени

Звісно, заробіткам кіберспортсменів ще далеко до заробітків професійних футболістів, баскетболістів чи пілотів Formula 1. Якщо порівнювати призові кіберспортсменів з грошима, які заробляють гравці у схожих за принципом нарахування грошових нагород видах спорту, тобто з гольфістами та тенісистами, то тут теж начебто все ще погано.

Скажімо, найкращі кіберспортсмени потрапляють хіба що в Топ 300 найкращих за кар’єрним заробітком гольфістів. Що вже казати про Тайґера Вудса з його $120 млн призових. Майже такі самі гроші і в тенісі: Новак Джокович – $181 млн, Рафаель Надаль – $134 млн, Роджер Федерер – $130 млн, Серена Вільямс – $94.

Але, якщо брати гравців не з першої десятки, то розрив не виглядає таким вже надвеликим, особливо якщо взяти до уваги молодий вік самого кіберспорту у порівнянні з професійним гольфом чи тенісом. Наприклад, 100-те місце PGA Tour – це вже $18 млн. Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна заробила за кар’єру $23 млн. Так, це все ще суттєво вище ніж $7 млн призових найкращого кіберспортсмена Йохана N0tail Сундштайна (дворазовий чемпіон The International з Dota 2), але різниця вже не така разюча. До речі, Сундштайн – фаререць, представник крихітної народності (близька 70 тис осіб), що проживає на Фарерських островах, установчій країні Королівства Данія.

Подивимось на перелік найкращих за розміром призових кіберспортсменів планети. Знову ж таки за даними сайту Esports Earnings.

Найкращі кібератлети за розміром призових (усі Dota 2)

1. Йохан N0tail Сундштайн (Данія) – $7,1 млн

2. Джессі JerAx Вайнікка (Фінляндія) – $6,5 млн

3. Анатан ana Фам (Австралія) – $6 млн

4. Себастьян Ceb Дебс (Франція) – $5,9 млн

5. Топіас Topson Таавіцайнен (Фінляндія) – $5,7 млн

6. Ярослав Miposhka Найденов (Росія) – $5,6 млн

7. Ілля Yatoro Мулярчук (Україна) – $5,4 млн

8. Магомед Collapse Халілов (Росія) – $5,4 млн

9. Мірослав Mira Колпаков (Україна) – $5,4 млн

10. Куро KuroKy Такхасомі (Німеччина) $5,3 млн

Здавалося б, у Топ 10 найкращих гравців планети аж два українця, є чим пишатися… але є нюанс. Ілля Мулярчук та Мірослав Колпаков заробили ці гроші граючи разом з росіянами у складі російської кіберспортивної команди Team Spirit. При цьому вони долучилися до неї у 2020 та 2021 рр., тобто на 6 та 7 рік війни. Особливо цинічно це виглядає, якщо згадати, що Ілля Мулярчук народився й провів дитинство у Бучі.

Левова частка Топ 100 найкращих кіберспортсменів грає в Dota 2, дякуємо шаленим призам The International. Перший гравець не в Dota у цьому переліку – Пітер dupreeh Расмуссен (Данія, Counter-Strike: Global Offensive), лише 41-ий з призовими у $2,2 млн.

А що в Україні?

Як і в усьому світі в Україні більш за все грають в Dota 2 і в Counter-Strike різних версій. Колись наші, а саме одесит Олексій White-Ra Крупник, круто грали в StarCraft, Олексій навіть став неабияким селебриті в Південній Кореї та Китаї. До речі турніри по StarCraft II проходять і зараз і навіть з призовими фондами рівня $500 тис. Крім того, українці непогано грали в World of Tanks (коли турнірі по цій грі ще проводилися), PUBG, Hearthstone, Fortnite тощо.

Ось які дані сайт Esports Earnings має про популярні у українських гравців ігри.

Найпопулярніші серед українців кіберспортивні дисципліни за розміром виграшів

1. Dota 2 – $21,8 млн

2. Counter-Strike: Global Offensive – $6 млн

3. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – $946 тис.

4. World of Tanks – $884 тис.

5. Hearthstone – $825 тис.

6. Counter-Strike – $719 тис

7. Fortnite – $685 тис

8. Counter-Strike 2 – $585 тис

9. League of Legends – $471 тис

10. StarCraft II – $415 тис

Звісно, є такий самий рейтинг українських гравців і за призовими. Ніки в ньому відомі вболівальникам не гірше, ніш прізвища відомих футболістів. Але, як було зазначено вище, деякі з українських гравців в ньому є українськими лише номінально.

Рейтинг українських кібератлетів за призовими

1. Ілля Yatoro Мулярчук (Dota 2) – $5,4 млн

2. Мирослав Mira Колпаков (Dota 2) – $5,4 млн

3. Роман Resolut1on Фомінок (Dota 2) – $2,1 млн

4. Олександр s1mple Костилєв (Counter-Strike: Global Offensive) – $1,7 млн

5.Володимир Noone Міненко (Dota 2) – $1,7 млн

6. Валерій B1t Ваховський (CS: GO, Counter-Strike 2) – $1,2 млн

7. Ілля Lil Іллюк – $936 тис.

8. Данило Dendi Ішутін (Dota 2) – $827 тис.

9. Данило Zeus Тесленко (CS 1.6, Counter-Strike: Global Offensive) – $793 тис.

10. Іоанн Edward Сухарєв (CS 1.6, Counter-Strike: Global Offensive) – $722 тис.

Скільки заробляють команди

Окремий рейтинг ведеться і по командам, які зараз зазвичай виступають відразу в декількох дисциплінах. І тут наші NAVI на висоті.

Найкращі кіберспортивні команди за розміром призових

1. Team Liquid (Нідерланди) – $48,6 млн

2. OG (Данія) – $38 млн

3. Team Spirit (Росія) – $29,7 млн

4. Evil Geniuses (США) – $28,6 млн

5. Natus Vincere (Україна) – $21,7 млн

6. Team Secret (США) – $20 млн

7. Fnatic (Велика Британія) – $20 млн

8. Virtus.pro (Росія) – $19,9 млн

9. FaZe Clan (США) – $19,5 млн

10. Paris Saint-Germain Esports (Франція) – $19 млн

Сучасні кіберспортивні команди, як і команди інших видів спорту, тому ж футболу чи баскетболу, це потужні комерційні організації, які мають впливових спонсорів, випускають власний марчендайз, форму, ігрові контролери, відеокарти тощо. І заробляють вони зовсім не з призових.

Серед спонсорів топ-команд такі всесвітньо відомі бренди як: NVIDIA, Red Bull, Honda, L’Oréal, SAP SE, Twitch, BMW, Corsair Gaming, Alienware, HyperX, Marvel Entertainment, Monster Energy, SteelSeries, Hewlett Packard Enterprise, LG UltraGear, Puma, Logitech, Nissan, Philips та інші. Набір не гірше, ніж в якійсь Formula 1.

Ба більше, відомі спортивні клуби починають створювати кіберспортивні команди, як от той самий французький Paris Saint-Germain Esports, відомий у першу чергу завдяки футбольному клубу. Що ж, тепер PSG відомий і завдяки Dota 2 і, скоріше за все, сучасна молодь у першу чергу зверне увагу на кіберспортивну команду, а потім вже на футбольну.

Навіть триразовий чемпіон світу з Formula 1 Макс Ферстаппен має власну кіберспортивну команду, звісно, з рейсингу, і мрії одного разу привести кіберспортсменів у реальні перегони.

Тож сумніви щодо того, що кіберспорт це не зовсім спорт, можна залишити в минулому. У цих команд та змагань вже є великі гроші, великі турніри, великі спонсори та велика аудиторія. І це лише тільки початок.

А на останок ми ще раз поздоровляємо NAVI з перемогою. І чекаємо нових досягнень від наших гравців.