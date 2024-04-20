Повітряні сили США та Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) впровадили машинне навчання в тестовий літак X-62A VISTA, що може імітувати характеристики інших літаків, та провели тести в повітрі, повідомляє The Register.

Випробувальний літак X-62A зі змінною стійкістю в симуляторі польоту, або ж VISTA – це фактично модифікований винищувач F-16, керований штучним інтелектом, який раніше вже здійснив кілька випробувальних польотів, щоб продемонструвати можливості свого штучного пілота.

Алгоритм ШІ аналізує дані в реальному часі для ухвалення швидких рішень у повітрі, що дозволяє йому вести бій з реальними супротивниками та швидко реагувати на їхні маневри.

Після початкових випробувань було розроблено низку протоколів безпеки, щоб уникнути зіткнень у повітрі та проведено тестовий виліт та бій з іншим літаком. На борту X-62A був справжній пілот із можливістю відключити ШІ, якщо він припуститься критичної помилки.

Спочатку було випробувано різні оборонні маневри, після чого було проведено симуляцію бою “повітря-повітря” з іншим F-16 в небі над військово-повітряною базою Едвардс в Каліфорнії.

Під час симуляції бою літак, керований ШІ, і його супротивник, пілотований традиційним способом, наблизилися один до одного на відстань близько 600 метрів, що здається достатньою відстанню, доки не усвідомлюєш, що вони рухалися зі швидкістю близько 1900 кілометрів на годину.

Повітряні Сили США стверджують, що пілотам-випробувачам не довелося використовувати жодних систем безпеки під час випробувань, а це означає, що штучний інтелект цілком здатний самостійно вести бої в небі.

DARPA вже кілька років тестує програмне забезпечення ШІ-агентів для пілотування літаків. Програма Air Combat Evolution (ACE) була розпочата ще у 2020 році. Під час випробувань AlphaDogfight пілоти зійшлися в бою зі штучним інтелектом в авіасимуляторі.

ШІ виграв це змагання, але мав перевагу – йому було дозволено літати зі швидкістю, яка перенапружувала б справжній літак, що створювало б небезпеку для пілота.