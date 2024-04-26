Завдяки сервісу інтернет-платежів Liqpay з України та з-за кордону в 2023 році задонатили на підтримку війська та благодійних програм 1,52 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

“З початку 2024 року через Liqpay задонатили вже понад 305 млн грн. За цей період ПриватБанк забезпечив прийом благодійних платежів для волонтерів та благодійних фондів без комісії”, – йдеться в повідомленні фінустанови.

Найбільше за допомогою онлайн платежів донатять українці. Торік із карток українських банків на благодійні цілі задонатили майже 1,1 млрд грн. Понад 430 млн грн переказали онлайн на допомогу Україні благодійники з-за кордону.

Liqpay – це провідний український сервіс для здійснення інтернет-платежів. Будь-яка благодійна чи громадська організація може підключити Liqpay для приймання донатів на своєму сайті.