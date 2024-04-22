ПК місяця (квітень 2024)

Весняна “відлига” на ринку десктопних компонентів – період, коли можна активно планувати збірку чи оновлення потужних систем. Цінові пристрасті стосовно елементів зимових презентацій вже вщухли, а до гучних літніх анонсів ще чимало часу. Тож є можливість раціонально підійти до вибору потрібної конфігурації, заплативши чесну ціну. У матеріалах серії “ПК місяця” ми акцентуємо увагу на ігрових системах різних цінових категорій. Втім область їх застосування звичайно не обмежується лише розважальним напрямком. Потужні збалансовані системи з дискретними відеокартами придатні для значно ширшого кола завдань.

Базовий ігровий ПК місяця ($500–600)

Процесор AMD Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц, 32 МБ L3) $80 Материнська плата AMD B550 (Socket AM4) $90 Пам’ять 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4-3200 $45 Відеокарта Radeon RX 6600 8 ГБ / GeForce RTX 3050 8 ГБ $240 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 PCI-E $65 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 550 Вт $60 Загальна сума для ПК на платформі AMD $580

Ігровий монітор до “Базового ігрового ПК” від нашого партнера MSI

Модель MSI G244F E2 на базі швидкісної IPS-панелі з часом відгуку лише 1 мс забезпечить чудовий досвід гри для систем початкового рівня. Попри невисоку ціну, монітор має частоту оновлення 180 Гц, а колірне охоплення відпвідає 118% sRGB та 88% DCI-P3.

Ігровий монітор MSI G244F E2

Процесори. Цього разу пропонуємо розглянути найбільш доступні варіанти базових ігрових конфігурацій, які, однак мають достатній рівень “боєздатності” навіть для вимогливих проєктів. В умовах суттєвої економії вибір центрального процесора для ПК такого класу майже не викликає дискусій. Звичайно мова про Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц; 32 МБ L3). Шестиядерний чип 2019-го року випуску за своїми можливостями досі знаходиться в обоймі найбільш привабливих доступних CPU. При поточній роздрібній вартості у $80–85 за BOX-версію з комплектним кулером, модель пропонує напрочуд гарне співвідношення ціна/продуктивність, тож не дивно що Ryzen 5 3600 залишається у топі популярних процесорів в Україні. Нагадаємо, що чип належить до сімейства Matisse та використовує обчислювальну архітектуру Zen 2. Шість ядер з підтримкою SMT дозволяють одночасно обробляти до 12 потоків даних. При цьому Ryzen 5 3600 оснащений 32 МБ кеш-пам’яті третього рівня. Ще одна особливість моделей серії – підтримка шини PCI Express 4.0, що є перевагою при використанні відеокарт зі зменшеною кількістю ліній підключення PCI-E.

Звичайно Zen 2 вже не найбільш прогресивна розробка AMD, втім можна нагадати, що, наприклад, PlayStation 5 також оснащена чипом на базі саме цього покоління обчислювальної архітектури. Щобільше, схоже й майбутня Pro-версія ігрової консолі буде заснована на CPU із Zen 2. Тож Ryzen 5 3600 загалом все ще виглядає дуже привабливим варіантом, особливо з урахуванням його ціни.

Певну конкуренцію йому тут складає 6-ядерний Ryzen 5 5500 (6/12; 3,6/4,2; 16 МБ L3) із лінійки монокристальних Cezanne. Ці чипи за ціною $90–100 також є досить популярні. Попри те, що дані моделі вже використовують архітектуру Zen 3, через вдвічі меншу місткість L3 саме в іграх вони фактично мають паритет з Ryzen 5 3600. До того ж через підтримку лише PCI-E 3.0 ці процесори дещо менш привабливі у конфігураціях з відеокартами, що мають порт PCI-E x8. Останніх чимало у сегменті моделей початкового рівня, тому загалом надаємо перевагу саме Ryzen 5 3600.

Що стосується платформи Intel, то цього разу ми не розглядаємо варіантів на її основі. У ціновому сегменті до $100 з асортименту виробника можна розраховувати хіба що на Core i3-12100F (4/8; 3,3/4,3 ГГц; 12 МБ L3). Втім це 4-ядерний процесор, який вже не завжди добре справляється з найбільш ресурсомісткими проєктами саме через нестачу обчислювальних блоків. Шестиядерні CPU на LGA1700 стартують із ~$140 (Core i5-12400F), тож вочевидь це неоптимальні варіанти, коли мова йде саме про найдоступніші ігрові збірки.

Материнські плати. Повертаючись до платформи AMD, залишається відповідальний момент вибору материнської плати. Враховуючи намагання зекономити, на перший погляд, логічним виглядає придбання дешевої моделі на AMD A520 або AMD B450 вартістю $65–75. Зазвичай оснащення таких плат дозволяє закрити базові потреби. Та й з урахуванням процесора, вимоги до силової підсистеми досить помірні. Втім плати на цих чипсетах мають певний недолік, а саме – відсутність підтримки PCI Express 4.0. Тож навіть якщо процесор має відповідний контролер, як у випадку з Ryzen 5 3600, плати на AMD A520/B450 не дозволять реалізувати цей потенціал, обмежуючись PCI-E 3.0. І це досить прикра обставина. Як ми вже згадували, більшість актуальних відеокарт для базових ігрових конфігурацій мають інтерфейс PCI-E x8. При використанні PCI-E 4.0 такої конфігурації цілком достатньо для нормальної роботи, а от якщо платформа обмежена PCI-E 3.0, то в певних проєктах можливі неприємні просадки продуктивності саме через нестачу пропускної здатності PCI-E. Здебільшого це незначні втрати (0–5%), але у виключних випадках продуктивність може знижуватись навіть на 15–20%.

Уникнути таких обмежень дозволяють материнські плати на AMD B550. Найпростіші моделі на цьому чипсеті також вже можна придбати за $75, але якщо не орієнтуватись на базові пристрої від ASRock/Biostar/Maxsun, бюджет доведеться збільшити до $90–100. З одного боку десь відчувається певний дисонанс – обирати для ПК плату, яка коштує дорожче за центральний процесор, з іншого – саме така опція розв’язує руки з вибором відеокарти та позбавляє від тривожних очікувань. Під час запуску кожної нової гри не доведеться перевіряти, чи не буде цього разу втрат продуктивності саме через обмеження PCI-E. На наш погляд це варте додаткових $15–20 навіть у випадку з обмеженим бюджетом базових конфігурацій. Окремим бонусом тут стане підтримка порту M.2 PCI-E 4.0 для підключення відповідних накопичувачів. Для ігрових систем швидкість SSD зазвичай не принципова, але ж і номінально “ігровий ПК” може використовуватись для значно ширшого кола завдань.

Відеокарти. Ще одним принциповим питанням стане вибір графічного адаптера для платформи початкового рівня. Зважаючи на необхідність зекономити, рекомендуємо поглянути у бік Radeon RX 6600 8 ГБ. Моделі вже добре знайомої лінійки можна придбати за $240–250. У даній ціновій категорії у неї фактично немає гідних опонентів. З асортименту NVIDIA за схожу суму можна розраховувати хіба що на GeForce RTX 3050 8 ГБ, а це у середньому -20% до продуктивності. Слабкою стороною Radeon RX 6600 є показники при активації режиму з трасуванням променів. Втім, будемо відвертими, у даній категорії актуальніша здатність відеокарти забезпечити бажані 60 fps у режимі Full HD без додаткових прикрас. У більшості випадків Radeon RX 6600 8 ГБ може впоратись із таким завданням навіть при високих налаштуваннях якості картинки. Можливо лише у найважчих проєктах доведеться додатково “почаклувати” з графічними опціями.

За бажання використовувати відеокарту за ~$250 на основі GPU від NVIDIA залишається варіант з GeForce RTX 3050 8 ГБ. Попри відчутно нижчу продуктивність ця модель все ж має й свої сильні сторони – хорошу економічність та підтримку DLSS, яка зазвичай реалізована якісніше за FSR. У режимі з трасуванням променів вона напевно виявиться трішки швидшою за Radeon RX 6600, але про практичну актуальність RT у цій категорії відеокарт ми вже згадували раніше.

До речі, ще більш економічна GeForce RTX 3050 6 ГБ, яка обходиться навіть без підключення додаткового живлення, схоже, у підсумку була сприйнята користувачами “тепліше”, ніж того можна було б очікувати. Так, вона значно поступається у продуктивності версії GeForce RTX 3050 8 ГБ, але саме мінімальний рівень енергоспоживання разом з підтримкою всіх актуальних графічних технологій (за виключенням DLSS 3) за помірну ціну у підсумку спрацювали. Стартові роздрібні цінники у $250 відверто здавались неадекватними, а ось при вартості $190–210 інтерес до цих моделей значно зріст серед невибагливих гравців-любителів. Тож тепер в лінійці GeForce RTX 3050 найбільш популярними є саме спрощені моделі з 6 ГБ пам’яті. Дивина та й годі.

У категорії “до $250” потенційно цікавою могла б також бути Intel Arc A750 8 ГБ, але на нашому ринку офіційні продажі дискретних відеокарт від Intel так і не розпочались. Не те щоб наявних пропозицій NVIDIA та AMD тут не вистачало, але ще сильніша конкуренція точно не була б зайвою.

Для базових ігрових конфігурацій немає ніяких проблем з можливим графічним масштабуванням угору. Найбільш наближеною пропозицією тут буде Radeon RX 7600 8 ГБ. Вартість моделей цієї лінійки вже почала впевненіше опускатись нижче $300. Цей адаптер здатен у середньому десь на 25% покращити показники Radeon RX 6600 8 ГБ. Фактично маємо приріст продуктивності пропорційний підвищенню вартості. Тож таку можливість варто розглядати, якщо додаткові $50–60 не перевищать початково запланований бюджет. Якщо ж потрібно отримати ігрову платформу за мінімальну ціну, то тут пріоритет у Radeon RX 6600 8 ГБ.

У контексті графічних адаптерів з помірною вартістю можна також згадати Radeon RX 7600 XT 16 ГБ. Моделі цієї лінійки активніше з’являються у продажу. Цінники у $360–380 на фоні вартості RX 7600 8 ГБ (від $290) виглядають все ще дещо завищеними для ігрової відеокарти початкового рівня, але їх вже можна розглядати як варіант тим, хто напевно знає як з практичною користю застосувати таку модель з 16 ГБ пам’яті на борту.

Можливості витратити більше коштів на відеокарти NVIDIA також є. Якщо потужностей GeForce RTX 3050 8 ГБ здається недостатньо (й це не дивно), доведеться споглядати у бік GeForce RTX 3060 12 ГБ за $320–330. Такий варіант залишається дуже привабливим й не дивно, що останнім часом популярність відеокарт цієї серії продовжує зростати. Втім це вже досить значне збільшення бюджету. Так чи так, якщо ви піддастеся спокусі отримати відеокарту NVIDIA згаданої лінійки, залишається лише черговий раз застерегти від придбання версії з 8 ГБ пам’яті на борту. Якщо вже GeForce RTX 3060, то тільки “повнопривідна” модифікація з 12 ГБ та 192-бітовою шиною.

Судячи із попиту на відеокарти початкового рівня, дедалі зростає інтерес до GeForce RTX 4060 8 ГБ. Молодша модель лінійки RTX 40 попри початковий прохолодний прийом знаходить своїх покупців. Цьому сприяє поступове зниження роздрібної вартості. Базові моделі серії вже пропонуються від $330–340. За наявності в активному продажу GeForce RTX 3060 12 ГБ остаточно визначитись, віддавши перевагу одній з цих моделей не так просто. Втім, якщо ви все ж орієнтуєтесь на відеокарту саме з цього цінового діапазону, обидва варіанти хороші.

Оптимальний ігровий ПК місяця ($1000–1200)

Процесор Intel Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц) $180 AMD Ryzen 7 5700X (8/16; 3,4/4,6 ГГц, 32 МБ L3) $185 Материнська плата Intel B760 (LGA1700, DDR4) $130 AMD B550 (Socket AM4) $120 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR4-3600 $75 Відеокарта Radeon RX 7700 XT 12 ГБ / GeForce RTX 4060 Ti 8/16 ГБ $490 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 NVMe, PCI-E x4 $90 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 650 Вт $130 Загальна сума для ПК на платформі Intel $1095 Загальна сума для ПК на платформі AMD $1090

Ігровий монітор для “Оптимального ігрового ПК” від нашого партнера MSI

27-дюймовий ігровий монітор MSI Optix G274QPF E2 на швидкій IPS-матриці роздільністю 2560×1440 точок. Частота оновленя у 180 Гц та час відгуку у 1 мс забезпечать оптимальний ігровий досвід. Колірне охоплення 93% DCI-P3 додасть яскравості віртуальним баталіям.

Ігровий монітор MSI G274QPF E2

Процесори. Оптимальні ігрові конфігурації цього разу ми також додатково “оптимізували” для зменшення загального бюджету на збірку ПК цього класу. Початково була ідея заміни рекомендованого минулого разу процесора Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц), але чергове зниження роздрібної ціни втримало від таких радикальних заходів. Дійсно при вартості еквівалентній $180 зараз це вже пропозиція, від якої просто неможливо відмовитись. Цей чип значно продуктивніший за 6-ядерну модель Core i5-12400F (6/12; 2,5/4,4 ГГц; ~$140), та напевно потужніший за оновлені чипи Core i5-13400F/14400F з ідентичною функціональною конфігурацією (6/12+4), які до того ж коштують $210–220. Серед недоліків – відсутність у комплекті будь-якого штатного охолоджувача, тож для роботи обов’язково знадобиться подбати про наявність кулера.

Загалом варіант з Core i5-12600KF з’явився якось неочікувано. Впродовж минулого року вартість цієї моделі поступово знижувалась з $300 до $250 й відносно тривалий час трималась на цьому рівні. Але за останні кілька місяців ціна стрімко знизилась, причому на ринку чимало пропозицій цієї моделі. Тож безперечно є сенс використати таку нагоду, навіть якщо початково ви орієнтувались на доступніший CPU. Core i5-12600KF свого часу після анонсу потрапляв у прогресивні конфігурації. І це досить нетипова ситуація для чипів Intel, коли певна модель завдяки зниженню вартості мігрує в іншу категорію й залишається у ній актуальною завдяки чудовому співвідношенню ціна/продуктивність.

З огляду на приділену увагу цій моделі, не важко здогадатись, що на поточний час Core i5-12600KF отримує нашу однозначну рекомендацію та умовну нагоду “краще придбання”. Приналежність чипа до “ентузіастської” серії не має відштовхувати – попри наявну можливість додаткового розгону, власнику цього CPU взагалі не обов’язково цим займатись власноруч, або спеціально для К-моделі процесора придбати дорожчу плату на чипсетах Intel Zxxx. Навіть у штатному режимі роботи Core i5-12600KF забезпечить хорошу продуктивність для оптимальних ігрових конфігурацій.

Якщо ви розраховуєте отримати чип з інтегрованою графікою, доведеться дещо збільшити бюджет. Версія Core i5-12600K зараз пропонується за $210–215. Але й у такому випадку це дуже слушна пропозиція. Чипи Core i5-13400/14400 з активованим iGPU коштують на $30–40 дорожче.

У випадку з платформою AMD цього разу ми вирішили поекспериментувати із Socket AM4, яка все ще залишається досить актуальною. Причому самі розробники черговими анонсами нових продуктів намагаються подовжити період активного розвитку та підтримки. Тож для оптимальних конфігурацій пропонуємо розглянути чип Ryzen 7 5700X (8/16; 3,4/4,6 ГГц) – базовий 8-ядерник “повновісної” лінійки Vermeer за ~$185. Наче й ніякої інтриги, але це перевірене досить потужне рішення із запасом на перспективу за кількістю ядер/потоків. У випадку з AM4 залишається шпаринка для ще більшої економії. Мова про Ryzen 5 5600/5600X, які зараз фактично очолюють топ найбільш популярних CPU. Тож тут ми маємо чималу спокусу отримати подібний чип за $130–145. Варіант у цілому робочий, особливо за бажання/необхідності максимальної економії. Хіба що у контексті оптимальних ігрових конфігурацій все ж хотілось би бачити чипи з кількістю ядер, більшою аніж шість. У випадку з Core i5-12600KF додаткове підсилення потужності забезпечать енергоефективні ядра, що можуть взяти на себе частину навантаження, а от до “чистих” 6-ядерників тут можуть бути питання. Втім поки що недостатність продуктивності CPU с функціональною формулою 6/12 радше якість виключні ситуації. Так, є ігри, в яких 8-ядерні процесори забезпечують ще більшу продуктивність, але проєктів в яких фактично виникали б проблеми на 6-ядерних чипах поки не було (можливо хтось наведе такі приклади у коментарях).

Тому питання “Ryzen 7 5700X vs. Ryzen 5 5600X” у складі оптимальних конфігурацій залишається дискусійним. Тут лише нагадаємо, що у випадку з 6-ядерними чипами модель Ryzen 5 5600 є актуальною й відрізняється від Ryzen 5 5600X лише тактовими частотами. А от якщо розглядати 8-ядерні чипи, то тут пріоритет саме у Ryzen 7 5700X. Модель Ryzen 7 5700, на відміну від X-модифікації, вже належить до іншого сімейства й оснащена лише 16 МБ пам’яті L3.

У перспективі за бажання підсилити ігрові спроможності ПК на Socket AM4 залишається можливість апгрейда на чип з 3D V-Cache. Тут найдоступнішим CPU у роздрібному продажу є Ryzen 7 5700X3D (8/16; 3,0/4,1 ГГц; 96 МБ L3) за еквівалент $260–270. Збирати нову платформу на подібних чипах зараз не зовсім виправдано – вартість CPU перекреслює намагання зекономити на придбанні усієї платформи. А от саме для модернізації через певний час подібні чипи можуть бути досить цікаві.

Материнські плати. Починаючи з процесорів сімейства Alder Lake (Core 12-го покоління), Intel оснащує свої CPU контролерами пам’яті DDR4 та DDR5, дозволяючи обирати оптимальну платформу для своїх потреб. Тож під час вибору плати для Core i5-12600KF у першу чергу доведеться визначитись з типом підтримуваної ОЗП. Звичайно моделі для DDR5 коштують дещо дорожче, як і самі модулі цього стандарту. Цього разу ми йдемо шляхом певної уніфікації конфігурацій, намагаючись отримати доступні ПК, тому розглянемо варіант з DDR4.

Для оптимальних платформ логічно буде обирати модель на чипсетах Intel B760/B660. Найдоступніші плати не беремо до уваги. Все ж чип Core i5-12600KF у багатопоточному режимі на піку здатен споживати до 130 Вт енергії. Звичайно, на фоні показників топових моделей наступних поколінь це взагалі якісь “дитячі забавки”, втім все ж краще, щоб підсистема VRM мала притомну конфігурацію з охолодженням силових збірок. Та й певний запас на перспективу не завадить, якщо прийде час, коли можливостей даного CPU вже не буде вистачати. У такому випадку доведеться дивитись саме у бік старших чипів для LGA1700, а всі вони мають гарний “енергетичний апетит”. З огляду на це закладаємо мінімум $130 на придбання плати.

Можливо трішки дешевше обійдеться покупка плати на AMD B550 для Ryzen 7 5700X або Ryzen 5 5600X. Тут не доведеться обирати між типами оперативної пам’яті – платформа використовує виключно DDR4. Тож орієнтуємось на загальне оснащення плат, що за функціональністю має відповідати поточним потребам.

Відеокарти. Графічні адаптери залишаються найбільш вартісними компонентами любої ігрової платформи. Тож вочевидь допустимі цінові оптимізації тут є найбільш дієвими у випадках, коли є нагальна потреба відчутної економії. Ставши на цей шлях, ми пропонуємо розглянути для оптимальних конфігурацій відеокарти лінійки Radeon RX 7700 XT 12 ГБ. Адаптери цієї серії були представлені ще у вересні минулого року, але досить тривалий час різниця у фактичній роздрібній вартості з такою для Radeon RX 7800 XT 16 ГБ була досить незначною, що знижувало привабливість молодшої моделі. Можливо це була свідома стратегія AMD, щоб підштовхнути до придбання більш коштовних варіантів, але навесні поточного року ринкові обставини склались таким чином, що виробнику знадобилось “підсвічувати” молодшу версію, збільшуючи попит на неї. Найпростіший спосіб тут – зниження ціни. В Україні вже досить вільно можна придбати Radeon RX 7700 XT 12 ГБ за $500, а певні базові версії пропонуються навіть за еквівалент $480.

У класичних режимах відеокарта пропонує продуктивність майже рівня GeForce RTX 4070 12 ГБ, на 10–15% поступаючись Radeon RX 7800 XT 16 ГБ. Тобто має співвідношення ціна/продуктивність як мінімум не гірше за таке для старшої моделі. Загалом чудовий варіант для Full HD на максималках та досить вправний адаптер для ігор у 1440p з високими налаштуваннями якості. Збільшена місткість пам’яті не завадить в обох випадках.

Останнім часом для оптимальних конфігурацій з асортименту NVIDIA ми зазвичай пропонували GeForce RTX 4070 12 ГБ. Попри офіційне зниження вартості відеокарт цієї серії, у продажу важко знайти моделі з офіційних постачань дешевше $620–640. Якщо такий цінник вже перевищує “больовий поріг”, доведеться дивитись у бік GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. Зниження продуктивності в іграх буде дуже суттєвим – до 25–30%. Водночас GeForce RTX 4060 Ti вже мають роздрібні цінники у $430–440, тобто вони на 40–45% дешевші за RTX 4070. Тож за показником ціна/продуктивність молодша Ti-ка виглядає зовсім не так погано, як могло б здаватись на перший погляд. Причому це актуально й у порівнянні з Radeon RX 7700 XT 12 ГБ. Тут GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ загалом повільніша на 15–20%, але має таку ж продуктивність у RT-режимі, на 85 Вт економічніша (160 Вт vs. 245 Вт), підтримує DLSS 3.0 та коштує на ~15% дешевше. На стороні RTX 4060 Ti також значно більший асортимент наявних у продажу моделей. Тож кінцевий вибір може бути не таким простим, особливо, якщо використовується графічний режим 1920х1080, у якому зазвичай достатньо 8 ГБ пам’яті відеокарти.

В жодній мірі не применшуємо очевидних переваг Radeon RX 7700 XT 12 ГБ. Збільшена місткість пам’яті, то просто насолода та додаткова впевненість для 1440p. Та й загалом модель виглядає збалансованою. Хіба що цінники хотілось би ще трішки підрихтувати. Знаємо, знаємо, як мед, то й ложкою.

Повертаючись до GeForce RTX 4060 Ti, звернемо увагу на суттєве зниження цінників для версій відеокарт з 16 ГБ пам’яті. Якщо початково це були якісь абсурдні $650–700, то зараз вже є досить широкий вибір таких модифікацій за $500–520. Практичні тестові порівняння доводять, що у випадку з GeForce RTX 4060 Ti версії з 16 ГБ фактично не мають суттєвих переваг над базовими моделями з 8 ГБ. Але якщо вас непокоїть думка про можливу нестачу пам’яті у версії з 8 ГБ, є опція позбутись таких побоювань. Втім на наш погляд придбання GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ більш виправдане, якщо вам потрібна відеокарта зі збільшеним відеобуфером для якихось професійних робочих завдань – додаткові фільтри при транскодуванні відео, локальні ШІ-генератори та інше.

Оперативна пам’ять та накопичувачі. Повертатись до оперативної пам’яті DDR4 вже якось незвично. Втім якщо для LGA1700 це можлива опція, то для Socket AM4 – єдиний стандарт. Модулі DDR4 все ще коштують відчутно дешевше планок пам’яті DDR5. Тож хоча це більше вимушене рішення, втім воно також дозволяє зекономити певні кошти. Якщо на придбання двоканального комплекту 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5600 ми виділяли ~$120, то набір такої ж місткості, але стандарту DDR4-3600 можна придбати вже за $75.

Оптимальні ігрові системи у базові конфігурації ми продовжуємо початково оснащувати накопичувачами на 1 ТБ. Після досить тривалого періоду поступового підвищення вартості SSD, за останні два місяці є відчуття виходу на певне цінове плато. Хоча виробники попереджують про подальше зростання вартості мікросхем флешпам’яті, а аналітичні агенції запевняють у тому, що у другому кварталі SSD зростуть у ціні ще на 10–15%. Оптимізму тут також не додає нещодавній землетрус у Тайвані, наслідки якого можуть впливати на кінцеву вартість будь-якої електроніки.

Прогресивний ігровий ПК місяця ($2000+)

Процесор Intel Core i5-14600KF (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц, 2,6/4,0 ГГц) $330 AMD Ryzen 7 7700X (8/16; 4,5/5,4 ГГц; 32 МБ L3) $330 Материнська плата Intel Z690/Z790 (LGA1700) $230 AMD B650 (Socket AM5) $200 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000 $120 Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ / Radeon RX 7900 XT 20 ГБ $950 Накопичувач SSD 2 ТБ, M.2 PCI-E 4.0 $170 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 750 Вт $210 Загальна сума для ПК на платформі Intel $2010 Загальна сума для ПК на платформі AMD $1980

Ігровий монітор до “Прогресивного ігрового ПК” від нашого партнера MSI

MSI MAG 341CQP QD-OLED – ультимативний екран з вигнутою QD-OLED-панеллю наступного покоління роздільною здатністю 3440×1440 (UWQHD) 1800R з частотою оновлення 175 Гц і часом відгуку 0,03 мс (GtG).

Ігровий монітор MSI MAG 341CQP QD-OLED

Процесори. У рекомендованих конфігураціях для платформи Intel ми початково використовуємо процесор Core i5-14600KF (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц + 2,6/4,0 ГГц). У складі прогресивних систем це вже скоріше стартовий рівень, який небажано знижувати. Для випадків жорсткої економії можна хіба що розглянути трішки повільніший варіант з Core i5-13600KF (6/12+8; 3,5/5,1 ГГц + 2,6/3,9 ГГц), що має дещо нижчі робочі частоти. Але різниця у $20 навряд буде суттєвим фінансовим стимулом для подібної ротації. На жаль, чипи Core 13-го покоління ще не зазнали відчутних уцінок, як це сталося з певними моделями 12-ої генерації.

У пошуку варіантів для більш значного зниження бюджету на згадку приходить Core i5-14600 (6/12+8; 2,7/5,2 ГГц + 2,0/3,9 ГГц). Модель з якоїсь причини досі не потрапила у роздрібний продаж. І це прикро, тому як даний CPU отримав суттєве прискорення у порівнянні з попередником Core i5-13600. Intel особливо не акцентувала увагу на Core i5-14600, однак для цього процесора використовується платформа від чипів ентузіастської лінійки з архітектурою Raptor Lake для продуктивних ядер, що має підвищену продуктивність на такт (IPC).

Окрім певних внутрішніх оптимізацій P-Cores мають по 2 МБ кеш-пам’яті L2 на кожне ядро, а також по 4 МБ L2 на кожен 4-ядерний кластер E-Cores. Тож результуюча формула кеш-пам’яті другого рівня у випадку з Core i5-14600 має наступний вигляд: 6х2 МБ + 2х4 МБ. У підсумку чип отримав 20 МБ L2, а також 24 МБ L3. Ідентична конфігурація кеш-пам’яті використовується й для Core i5-14600KF. А от попередник з масової серії – Core i5-13600 – вже обходився скромнішою конфігурацією L2: 6х1,25 МБ + 2х2 МБ. Загальна місткість кеша другого рівня складала лише 11,5 МБ, тоді як L3 також складав 24 МБ.

На жаль Core i5-14600 все ще недоступний, причому це стосується не тільки локального ринку України. Під час анонсу дана модель отримала рекомендований цінник у $255, що досить привабливо, враховуючи активовану інтегровану графіку. Не виключено, що Core i5-14600 міг би стати економним варіантом для тих, кому потрібен відносно потужний, але недорогий чип без розблокованого множника. Тому продовжуємо слідкувати за появою даної моделі у продажу.

Топові ігрові платформи логічно “заряджати” найкращими компонентами, тому саме для подібних ПК найбільш привабливим процесором з асортименту AMD є Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц; 96 МБ L3). Нехай і з певними застереженнями, але у загальному заліку даний CPU виборює титул “найшвидшого ігрового процесора”. Якщо для вас це символічно так має принципове значення, а необхідні на придбання $410 вкладаються у загальний кошторис, то тут навіть немає питання для обговорення. Кращого варіанту для AM5 поки нема.

За наявності бажання зменшити витрати, а також моральної готовності до того, що замість умовних середніх 205 fps доведеться грати зі 187 fps, то тут вже є варіанти. Перше, що спадає на думку – Ryzen 7 7700X (8/16; 4,5/5,4 ГГц; 32 МБ L3) за $330. Восьмиядерний чип без 3D V-Cache хоча й не дозволить отримати рекордні показники fps, але він точно не стане обмежувачем. До того ж у режимі 1440p, а тим більше у 4К, різниця буде ще менш відчутною. При цьому Ryzen 7 7700X через відчутно вищу робочу частоту буде продуктивнішим за Ryzen 7 7800X3D у більшості випадків із багатопотоковим навантаженням.

Материнські плати. Тут ніяких одкровень – для платформи Intel обираємо підхожу модель на Intel Z790 під DDR5. Тут старт від $200, тоді як найбільш оснащені моделі пропонуються навіть за $1000+. Серед плат за $230–250 вже зазвичай можна обрати рішення з нормальним оснащенням і адекватною VRM. Плати на Intel Z790 зазвичай вже початково передбачають підвищене навантаження на силовий блок при використанні топових чипів Core 13/14-го поколінь. Core i5-14600KF тут не має створювати проблем, але не варто легковажно ставитися до охолодження цього CPU. Ефективний повітряний суперкулер або навіть СРО тут не будуть зайвими навіть у штатному режимі під багатопотоковим навантаженням.

Для платформи на Ryzen 7 7700X підійде плата на чипсеті AMD B650, втім тут також не варто орієнтуватись на базові моделі. До того ж не слід забувати, що платформа AM5 ще кілька років буде залишатись актуальною. Попереду презентація чергового покоління процесорів. Додаткова інформація, а можливо й офіційний анонс нових CPU очікується вже на Computex 2024, що цьогоріч пройде 4–7 червня. На відкритті заходу запланована участь Лізи Су (Lisa Su). Основна тематика доповіді буде присвячена ШІ-технологіям, водночас напевно частина презентації стосуватиметься мобільних процесорів Strix Point, а також десктопних Granite Ridge з архітектурою Zen 5. Згадка про Ryzen 9000 вже почала з’являтись у чипсетних драйверах, підтримка додається у прошивки BIOS, а мережею активно поширюються фото інженерних зразків, тож напевно зворотний відлік до офіційного анонсу цих CPU вже розпочато.

Відеокарти. Коли мова йде про прогресивні ігрові системи, намагання економити на відеокарті – остання справа. Графічний адаптер багато в чому визначає цільові спроможності всієї платформи, тож тут зазвичай навпаки очікується максимальне підсилення у межах виділеного бюджету. Минулого разу ми пропонували оснащувати ПК цього класу відеокартами GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ або Radeon RX 7900 XT 20 ГБ. Дуже гідні опонентки, які близькі за продуктивністю у класичному режимі, тоді як модель NVIDIA має характерну перевагу після активації трасування променів. Втім рішення від AMD компенсує це збільшеної місткістю пам’яті та нижчою ціною. Якщо на придбання GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ все ще доведеться витрачати ~$950, то Radeon RX 7900 XT 20 ГБ вже можна придбати за $850–900. Тож початково радимо орієнтуватись на моделі саме цих серій.

Чи є якісь опції для зменшення витрат? Тут простіше з графічними адаптерами AMD. Нещодавно компанія перезапустила лінійку Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ, попутно знизивши ціну. Моделі цієї серії в Україні вже можна придбати за $680–700. Дещо спрощена модель на графічному процесорі Navi 31 може стати саме компромісним варіантом. За результатами тестів Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ поступається Radeon RX 7900 XT 20 ГБ близько 10% у режимі Full HD, 15% – у 1440p, та має на 15–20% нижчі показники у 4К. Втрати небажані, але навіть у важких графічних режимах співвідношення ціна/продуктивність тут не знижується. До того ж додатковим бонусом тут стане нещодавно розблокована можливість розгону чипів пам’яті, що може дозволити ентузіастам значно прискорити відеокарту та майже наздогнати старшу модель. Тож варіант з Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ для прогресивної системи розглядаємо як цілком робочий.

Що ж до моделей NVIDIA, то тут з економією складніше. Ми досить довго чекали появи відеокарти з 16 ГБ пам’яті, що коштує дешевше за GeForce RTX 4080. Нова GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ стала саме таким рішенням. Всі намагання “знизити планку” призведуть до моделей з 12 ГБ пам’яті на борту. Враховуючи зростання системних вимог до цього показника, саме для прогресивної ігрової конфігурації такі опції небажані, особливо якщо ви вже встигли або плануєте придбати монітор з 4К.

Для режиму 1440p вимоги до місткості пам’яті дещо нижчі, і якщо за необхідності у “найважчих” іграх ви готові відмовитись від ультра-налаштувань та увімкнути DLSS, то тут можна розглянути варіанти. Цінники на “списані” GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ досі тримаються на рівні $900, тому моделі цієї серії зараз не викликають жодного інтересу. Трішки повільніші (5–10%) GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ вже можна придбати за $700 й це буде дуже хороша конкурентка для Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ.

За відсутності фінансових обмежень шанувальникам відеокарт NVIDIA можна орієнтуватись на GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ ($1200+), ну, а ультимативщики навряд згодяться на щось повільніше за GeForce RTX 4090 24 ГБ ($2000+). До речі власників флагманської моделі все ще турбує перегрів конекторів додаткового живлення 12VHPWR. Сподіваємось, що хоч у топах наступного покоління це питання буде остаточно вирішене. За попередніми витоками, анонс старших моделей GeForce RTX 50 на GPU з архітектурою Blackwell очікується до кінця поточного року, тож у розробників ще є час для належної перевірки/тестування.

Незалежно від обраної конфігурації, власних уподобань, модифікацій та доопрацювань своїх ігрових систем, не забуваємо про посильну й регулярну підтримку ЗСУ – це пришвидшить нашу перемогу.