Березень 2024 року був трохи скупий на новини та цікаві події в IT-, ігровій та кіноіндустрії. Тим не менше, на Mezha.Media цього місяця вийшло 508 нових матеріалів, серед яких 15 статей та 29 оглядів, що є рекордом сайту за великими матеріалами.

У березні читачі «Межі» обговорювали звичні теми: Apple, Microsoft, дії українських та американських політиків. Несподіванкою стало хіба що жваве обговорення фільму «Я, Побєда і Берлін». З іншого боку, минулого місяця два фільми теж потрапили у Топ-10 матеріалів за кількістю коментарів.

Матеріали за березень 2024 р. з найбільшою кількістю коментарів

1. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання Telegram (297)

2. Рецензія на фільм «Я, Побєда і Берлін» за повістю Кузьми Скрябіна (294)

3. Apple представила оновлені MacBook Air (248)

4. Microsoft Office 2024 розповсюджуватиметься без підписки (208)

5. Apple видалила акаунт розробника Epic, компанія поки не зможе запустити власний магазин ігор на iOS (198)

6. Уряд США звинувачує Apple у незаконній монополії на ринку смартфонів (188)

7. Користувачі відповіли Firefox, чому вони його не використовують (171)

8. Дональд Трамп виступив проти заборони TikTok, обізвав Марка Цукерберга «Цукершмаком», а Facebook назвав «справжнім ворогом народу» (161)

9. Microsoft попередила, що підтримка Windows 10 21H2 закінчується в червні (141)

10. Найпопулярніші смартфони в Україні за даними Viber (129)

Найбільше ґвалту минулого місяця наробило блокування UKR.NET, але загалом Топ-10 новин радує різноманіттям тем, які хвилювали у березні 2024 р. читачів Mezha.Media. Будемо враховувати це у підготовці новин у майбутньому.

Найпопулярніші новини та блоги, які вийшли у березні 2024 р.

1. Оновлено: Домен UKR.NET заблокували, користувачам недоступні пошта та стрічка новин

2. Microsoft Office 2024 розповсюджуватиметься без підписки

3. Вантажне судно Pyxis Ocean з жорсткими вітрилами завершило шестимісячні випробування. Вітрила економлять у середньому 3 тонни палива на день

4. Найпопулярніші смартфони в Україні за даними Viber

5. У Steam вийшла українська гра Trust No One, події якої розгортаються в Києві

6. Radia WindRunner – літак, більший за Ан-225 «Мрія»

7. Devin – штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів

8. Історія на ще один серіал: власника прав на екранізацію книги «Проблема 3 тіл» було отруєно

9. Міністерство оборони Великої Британії показало результати роботи лазерної зброї DragonFire

10. Користувачі відповіли Firefox, чому вони його не використовують

Топ статей та оглядів березня виглядає трохи незвично, хоча ПК місяця в нього, звісно ж, потрапив, хоча і не на першу сходинку. Цікаво, що кількість переглядів статей про рекомендовані настільні комп’ютери та ПК співпадає на рівні статистичної похибки. Крім того, читачі «Межі» люблять гарну наукову фантастику, а також історичні опуси про сучасні технології.

Найпопулярніші статті та огляди, які вийшли у березні 2024 р.

1. Підводні комунікаційні кабелі: історія та сучасність

2. 12 науково-фантастичних серіалів для тих, кому сподобалась «Проблема трьох тіл» / 3 Body Problem

3. Як ШІ використовують у розробці відеоігор, і до чого це може призвести

4. Тест-драйв Toyota RAV4: секрети популярності

5. Звільнення в ігровій індустрії. Що відбувається?

6. Ноутбук місяця: ігрові моделі

7. ПК місяця (березень 2024)

8. Нові фільми та серіали березня 2024

9. Заспокійливі ігри, які допоможуть вам розкрутитися після ракетного обстрілу

10. Рецензія на фільм «Астронавт» / Spaceman

Таким ми запам’ятали березень 2024 року на «Межі». Якщо ви бажаєте підтримати роботу редакції Mezha.Media, то зробити це можна тут, здійснивши одноразову допомогу або оформивши щомісячну підписку через Liqpay, Privat24, Patreon, PayPal або криптовалютні гаманці.

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