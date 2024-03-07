Домен UKR.NET із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен Network Solutions. Про це йдеться в повідомленні українського порталу.

«Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET», – сказано в повідомленні.

Розв’язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Однак в українському порталі висловили сподівання, що зможуть отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.

Також представники порталу Ukr.net звернулися з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

«Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей», – сказано в повідомленні порталу.

Станом на 12:00 стрічка новин порталу та пошта досі недоступні для користувачів. В Ukr.net запевняють, що роблять все можливе для відновлення.

«Ми впевнені – ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @UKR.NET і новинна стрічка на порталі UKR.NET знову запрацюють», – зауважили в Ukr.net.

Нагадаємо, що український вебпортал заснували в 1998 році. У перші роки роботи він працював лише з кількома десятками джерел. Згодом їхня кількість перевищила 1500 сайтів.