Останній місяць зими та початок весняного сезону можна вважати періодом цінової стабілізації та насичення ринку компонентів для настільних систем. Тож маємо хорошу нагоду зробити перекалібрування ігрових конфігурацій “ПК місяця”. Здається вже позаду етап першочергового ажіотажу та бажання локальних торговців отримати додатковий прибуток на фоні підвищеного інтересу до появи нових продуктів, що були представлені на січневій CES 2024. Самі нетерплячі покупці вже сплатили завищену ціну, а баланс попиту/пропозиції дає змогу більш поміркованим користувачам розраховувати на рішення за чесну вартість. Звичайно тут свої корективи вносить певна курсова нестабільність останнього часу, але спробуємо врахувати цей нюанс у поточних конфігураціях ігрових систем.

Базовий ігровий ПК місяця ($600–750)

Процесор Intel Core i5-12400F (6/12; 2,5/4,4 ГГц, 18 МБ L3) $145 AMD Ryzen 5 5600 (6/12; 3,5/4,4 ГГц, 32 МБ L3) $140 Материнська плата Intel H610 (LGA1700) $75 AMD A520/B450 (Socket AM4) $75 Пам’ять 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4-3200 $45 Відеокарта GeForce RTX 3060 12 ГБ/ GeForce RTX 4060 8 ГБ/ Radeon RX 7600 8 ГБ $330 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 PCI-E $65 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 550 Вт $60 Загальна сума для ПК на платформі Intel $720 Загальна сума для ПК на платформі AMD $715

Ігровий монітор до “Базового ігрового ПК” від нашого партнера MSI

Модель MSI G244F E2 на базі швидкісної IPS-панелі з часом відгуку лише 1 мс забезпечить чудовий досвід гри для систем початкового рівня. Попри невисоку ціну, монітор має частоту оновлення 180 Гц, а колірне охоплення відпвідає 118% sRGB та 88% DCI-P3.

Ігровий монітор MSI G244F E2

Платформа Intel. Цього разу при формуванні базових ігрових конфігурацій орієнтуємось на фактичні потреби систем такого класу без надмірного бажання зекономити, яке врешті решт впливає на можливості ПК. На практиці це значить, що у платформі Intel процесорну позицію займає Core i5-12400F (6/12; 2,5/4,4 ГГц, 18 МБ L3). На жаль, за найдешевший з актуальних 6-ядерних чипів виробника доведеться заплатити ~$145, але обчислювальних потужностей доступніших 4-ядерних Core i3 вже може не вистачати для вимогливих проєктів.

Нестача продуктивності CPU навіть не завжди суттєво впливає на середні показники fps. Зазвичай це можуть бути дуже неприємні періодичні фрізи та підлагування, які проявляються у моменти максимального обчислювального навантаження. У таких випадках ігровий процес перетворюється на неабияке випробування.

Тож щоб уникнути подібних неприємностей, використовуємо процесор Core i5-12400F. До речі, за останні кілька місяців роздрібна вартість цих чипів знизилась з $160 до еквівалента $145. Різниця наче й невелика, але для базової категорії це додаткова можливість спрямувати зекономлені кошти на інші компоненти. Як не дивно, але Tray-версії без кулера у комплекті зараз не дешевші за роздрібну BOX-комплектацію з базовим охолоджувачем. Тож тут вибір модифікації здається очевидним.

Що ж загалом стосується Core i5-12400F, то чип належить до лінійки Alder Lake та відноситься до сімейства Core 12-го покоління. Саме для цих процесорів Intel вперше запропонувала свій варіант концепції “big.LITTLE” з комбінацією продуктивних та енергоефективних ядер. Втім, для подібних CPU першої генерації таке компонування отримали лише старші процесори лінійки, тоді як доступніші моделі, включно з Core i5-12400F, мають класичну формацію з однорідними продуктивними обчислювачами.

Попри те, що Core i5-12400F були представлені ще на початку 2022 року, процесори досі цілком актуальні, а поступове зменшення вартості лише додатково підвищує інтерес до цієї моделі. Тож не дивно, що навесні 2024-го дані CPU входять до п’ятірки найбільш популярних моделей у рейтингах українських прайс-агрегаторів. Вартість можливо вища ніж хотілось би, але близьких альтернатив немає. Слід зауважити, що під час анонсу рекомендована ціна Core i5-12400F складала $194. Тож, як бачимо, Intel також використовує прийом поступового зниження вартості. Зазвичай виробник неохоче практикує такий підхід, але вочевидь для певних моделей робляться виключення.

Версія Core i5-12400 з активним відеоядром коштує у середньому на ~$30 дорожче – $170. Сума для базової конфігурації досить вагома, тож за замовчуванням ми обираємо доступнішу модифікацію з деактивованим iGPU. Але якщо ви вважаєте, що за якихось умов інтегрована графіка вам може знадобитись, доведеться відповідним чином збільшувати бюджет. Одна з можливих причин – бажання мати певне підстрахування на випадок, якщо з дискретною відеокартою відбудуться якість проблеми, а питання гарантійного обслуговування затягнеться на довший термін, ніж того хотілося б.

Можливо є щось новіше? Звичайно, але цінники таких чипів для базових ігрових систем вже позамежні. Так стартова модель лінійки Core i5 із сімейства Raptor Lake – Core i5-13400F (6/12+4; 2,5/4,6 ГГц + 1,8/3,3 ГГц) – вже коштує у середньому близько $220, ну, а оновлений Core i5-14400F (6/12+4; 2,5/4,7 ГГц + 1,8/3,5 ГГц) взагалі пропонується за ~$235. Це продуктивніші чипи, що отримали по 4 додаткових енергоефективних ядра, але ж за ціною вони скоріше актуальні вже для оптимальних ігрових платформ.

Як основу для базової ігрової системи можемо обирати материнську плату на чипсеті Intel H610. Найдоступніші моделі на цьому PCH пропонуються від $65. Втім за оснащенням це вже зовсім тривіальні рішення, тож навіть якщо економите, варто обирати серед моделей за $75+.

У контексті базової конфігурації певний позитив всіх плат на Intel H610 у тому, що вони підтримують порт PCI-E 4.0 x16. Це дозволяє без будь-яких вагань обирати відеокарти, що використовують для підключення лише вісім ліній PCI Express (x8). А таких чимало серед варіантів для базових ігрових конфігурацій. Підтримка стандарту PCI-E 4.0 дозволяє тут уникнути можливого зниження продуктивності через нестачу пропускної здатності інтерфейсу, як це трапляється у випадку з PCI-E 3.0 x8.

Навіть сама доступна плата на Intel H610 гарантовано буде мати слот PCI-E 4.0 x16. А от чого бракує моделям на цьому чипсеті, то це підтримки M.2 PCI-E 4.0 – на PCB передбачені тільки порти PCI-E 3.0, тож швидкісні SSD будуть обмежені за продуктивністю. Але для ігрової системи рекордні трансфери накопичувачів не принципові, тому з такою “вадою” можна змиритись, як і з неможливістю створювати масиви RAID.

Ще одна неприємність, з якою доведеться миритися у випадку з платами на Intel H610 – обмеження роботи оперативної пам’яті рекомендованими режимами за специфікацією. У випадку із DDR4 та Core i5-12400F це DDR4-3200. Враховуючи невелику різницю у вартості більш швидкісних комплектів, тут, звичайно, хотілось би мати можливість використовувати DDR4-3600, та навіть можливість поекспериментувати з режимами DDR4-3800/4000.

Плати на Intel B660/B760 дозволяють усунути всі перелічені недоліки базових плат на чипсеті Intel H610, але для придбання таких моделей доведеться ще підвищити бюджет. Цього дуже не хотілось би робити, враховуючи, що ми вже збільшили вартість системи, використовуючи Core i5-12400F. Втім таку опцію залишаємо для розгляду.

Вибір моделей на Intel B660/B760 з’являється у ціновому діапазоні $100–120. Найдешевші плати від ASRock/Biostar можна навіть придбати за ~$85–90, але краще не треба.

Платформа AMD. У випадку з базовими конфігураціями платформa AMD значно додає гнучкості у виборі компонентів. Принаймні коли це стосується процесорів. У варіанті з найдоступнішими рішеннями нас цілком задовольняє Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц, 32 МБ L3). За ціну у ~$85 (tray-версія – $75!) цьому повноцінному 6-ядернику можна пробачити будь-які недоліки. Та й до останніх тут можна умовно віднести хіба що не найбільш актуальну архітектуру обчислювальних ядер Zen 2. Навіть попри це, станом на зараз чип має феноменальне співвідношення ціна/продуктивність. Тож якщо потрібна максимально доступна, але “боєздатна” ігрова система – орієнтуйтесь на Ryzen 5 3600.

Якщо ж хочеться отримати більш продуктивний процесор, який буде на рівних протистояти чипу Intel Core i5-12400F, то тут вже варто дивитись у бік Ryzen 5 5600 (6/12, 3,5/4,4 ГГц, 32 МБ L3). Вищі робочі частоти та архітектура Zen 3 забезпечать додатковий приріст обчислювальної потужності. Втім він точно не буде співмірним зростанню вартості. За BOX-версію процесора просять близько $140. Якщо вже є простенький кулер, то придбання tray-варінту обійдеться у ~$125. За співвідношенням ціна/продуктивність Ryzen 5 3600 залишається неперевершеним, але, якщо потрібно рухатись далі, доведеться платити більше.

З вибором материнської плати для базових систем на AMD також є дилема та два варіанти її вирішення. Перший – обрати шлях максимальної економії, придбавши модель на AMD A520/B450, які пропонуються від $65. Основні недоліки тут – відсутність підтримки PCI-E 4.0, як для відеокарт, так і для M.2-накопичувачів. Обмеження вже не дуже приємні у 2024 році, коли більшість нових відеокарт початкового рівня пропонуються з PCI-E x8. Пропускна здатність для SSD менш чуттєва – для базових накопичувачів зазвичай буде достатньо PCI-E 3.0 x4, навіть якщо ця модель номінально підтримує PCI-E 4.0.

Другий варіант – обирати серед материнських плат на AMD B550. Головна особливість пристроїв на цьому чипсеті як раз полягає у тому, що вони вже пропонують і слот PCI-E 4.0 х16, і порт M.2 PCI-E 4.0. Екстремально доступні моделі на AMD B550 вже можна придбати за $75, але це, знову ж таки, базові вироби ASRock/Biostar, тоді як трішки більш оснащені плати коштують ~$90+.

Відеокарти. Актуальний асортимент відеокарт для базових ігрових конфігурацій фактично не змінився, але це не той випадок, коли про таке й не варто жалкувати. У цьому класі чудово виглядає GeForce RTX 3060 12 ГБ. Причому черговий раз нагадаємо, що варто розглядати виключно версії з 12 ГБ пам’яті. Тоді як модифікації GeForce RTX 3060 8 ГБ не заслуговують окремої уваги, враховуючи що ці моделі не тільки мають меншу місткість пам’яті, але також у півтора рази нижчу розрядність шини (128 vs. 192 біта).

Це радикально впливає на продуктивність в іграх, причому різниця настільки велика (15–20%), що інколи сусідні моделі в одні графічній лінійці мають меншу відмінність. Тож приналежність модифікації з 8 ГБ до серії RTX 3060 – явне перебільшення та чергова витівка відділу маркетингу NVIDIA.

На щастя, моделей GeForce RTX 3060 8 ГБ вже майже не залишилось у продажу. Втім не слід втрачати пильності – ті що ще присутні на прилавках за ціною майже не відрізняються від повноцінних GeForce RTX 3060 12 ГБ, тож тут цілком можливий помилковий вибір за необачністю.

Ну, а “справжні” GeForce RTX 3060 12 ГБ вже можна придбати навіть за $310–320, хоча, щоб мати ширший вибір, потрібно додати $10–15. Взагалі відеокарта такого рівня від NVIDIA з 12 ГБ пам’яті на борту – виключна та нетипова ситуація для рішень NVIDIA, яку напевно варто використовувати, якщо орієнтуєтесь на придбання графічного адаптера у даній ціновій категорії.

Не дивно, що попри анонс цієї моделі ще на початку 2021 року, кількість користувачів GeForce RTX 3060 продовжує зростати, про що опосередковано свідчить збільшення частки власників таких відеокарт до 6% серед користувачів сервісу Steam. Принаймні серед тих, хто погодився на збір інформації про конфігурацію його платформи.

З поточними роздрібними цінами GeForce RTX 3060 12 ГБ важко пред’явити якість суттєві претензії. Пристойна продуктивність у Full HD, збільшена місткість пам’яті, та навіть використання PCI-E x16, що автоматично знімає питання можливої нестачі пропускної здатності на платформах з PCI-E 3.0.

Звичайно завжди хочеться більшого, та й прогрес не стоїть на місті. Додаткові 10–15% може додати GeForce RTX 4060 8 ГБ, але у тих випадках, коли для ігрового режиму вистачить місткості пам’яті відеокарти. Втім навіть психологічно важко повертатись до рішень з 8 ГБ, коли у наявності маємо доступніший варіант з 12 ГБ на борту. Хоча й оновлена модель на GPU архітектурою Ada Lovelace має свої принади – радикально збільшену місткість кеша L2, що дозволяє компенсувати скромнішу пропускну здатність пам’яті. Ну, а щодо більш практичних прикладних рішень, то це звісно підтримка DLSS 3 з Frame Generation, яка стрімко збільшує розрив між поколіннями в іграх, де така технологія реалізована. А ще й енергоефективність – під навантаженням RTX 4060 економічніше RTX 3060 на ~50 Вт.

Звичайно, хотілось би об’єднати переваги обох відеокарт в одному графічному адаптері, але це неможливо, тож доведеться обирати. Якщо вибір буде зроблений у бік новішої GeForce RTX 4060 8 ГБ, знадобиться збільшити бюджет на додаткові $20–30.

У переліку актуальних відеокарт для базових конфігурацій відзначимо Radeon RX 7600 8 ГБ. Модель зазвичай гідно опонує GeForce RTX 4060 8 ГБ, хоча поступається останній у режимах з трасуванням променів. Втім забавки з RT у цьому класі пристроїв скоріше є експериментальними. Що ж до переваг Radeon, то це дещо нижча ціна. Базові версії лінійки вже можна придбати навіть за ~$300.

Компанію Radeon RX 7600 могли б скласти Radeon RX 6600/6650 XT 8 ГБ, але кількість таких пропозицій останнім часом значно скоротилась, а рівна або навіть вища ціна не додає привабливості таким варіантам.

Відмітимо збільшення асортименту, та наявності у продажу моделей Radeon RX 7600 XT 16 ГБ. Відеокарти цієї серії викликають певний дисонанс. З однієї сторони, це можливість отримати у цьому класі графічний адаптер з 16 ГБ пам’яті, з іншого – скромна перевага над Radeon RX 7600 8 ГБ у Full HD при значно збільшеній вартості (~$400) не викликає очікуваного вау-ефекту. Тоді як під час ігор у 1440p, де більша місткість буфера дає більше користі, вже не завжди вистачає обчислювальних потужностей GPU.

Оперативна пам’ять та накопичувачі. Базові конфігурації ми продовжуємо споряджати 16 ГБ (2×8 ГБ) оперативної пам’яті, хоча навіть у цій категорії питання достатньої місткості ОЗП є досить дискусійним. Це абсолютний мінімум для найдоступніших ігрових систем, а також обов’язкова опція для любителів залишати відкритими десятки відкритих сторінок у браузері. Наявність 32 ГБ у даному класі не є життєво необхідною, але дуже бажана.

Що ж стосується накопичувачів, то тут мінімальними залишається SSD на 1 ТБ. Нещодавно, під час аналізу наявних конфігурацій ігрових ноутбуків, звернули увагу на те, що базові системи у переважній більшості оснащуються накопичувачем на 500 ГБ, тоді як версії з 1 ТБ вже коштують відчутно дорожче стартових модифікацій. На щастя, під час початкового конфігурування десктопних ПК ми маємо змогу самостійно обирати найкращі комбінації компонентів, з урахуванням власних потреб та можливостей.

Для ігрових ПК накопичувача на 500 ГБ вистачить для встановлення лише кількох “важких” проєктів. Необхідність у постійному видаленні та перевстановленні ігор дуже швидко призведе до роздратування, тож щоб завий раз не засмучуватись через дрібниці, стартуємо з 1 ТБ. До речі, вартість SSD останній місяць-півтора вийшла на певне цінове плато. З осені минулого року накопичувачі поступово дорожчали, але зараз ситуація певним чином стабілізувалась. Згідно з прогнозами аналітиків, вартість флеш-чипів продовжить зростати, тож напевно ціна SSD також ще не досягла верхньої межі, але зараз маємо невеликий “перепочинок”. Базові моделі M.2 PCI-E 3.0/4.0 на 1 ТБ можна придбати за еквівалент $60–65.

Оптимальний ігровий ПК місяця ($1200–1400)

Процесор Intel Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц) $200 AMD Ryzen 5 7500F (6/12; 3,7/5,0 ГГц, 32 МБ L3) $200 Материнська плата Intel B760 (LGA1700, DDR5) $150 AMD B650/A620 (Socket AM5) $150 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5600 $120 Відеокарта GeForce RTX 4070 12 ГБ / Radeon RX 7800 XT 16 ГБ $630 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 NVMe, PCI-E x4 $90 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 650 Вт $130 Загальна сума для ПК на платформі Intel $1320 Загальна сума для ПК на платформі AMD $1320

Ігровий монітор для “Оптимального ігрового ПК” від нашого партнера MSI

27-дюймовий ігровий монітор MSI Optix G27CQ4 E2 на конрастній VA-матриці з вигнутою поверхнею (1500R) та роздільністю 2560×1440 точок. Частота оновленя у 170 Гц та час відгуку у 1 мс забезпечать оптимальний ігровий досвід.

Ігровий монітор MSI G27CQ4 E2

Платформа Intel. Починаючи окреслювати контури оптимальних ігрових конфігурацій, під час вибору процесора для платформи Intel повертаємось до раніше згадуваних чипів Core i5-13400F/14400F. Як ми зазначали, це вже 10-ядерні процесори, що мають 6 продуктивних ядер з підтримкою Hyper-Threading та 4 енергоефективні обчислювачі. Чотири додаткових E-Cores безперечно збільшують багатопоточну продуктивність CPU. В розрізі ігрових платформ такі блоки можуть бути певним підстрахуванням, коли потужності основних ядер вже не буде вистачати. Хоча тут не обходиться без певних нюансів розподілення навантаження.

Наявні механізми керування не ідеальні. Intel намагається покращити ситуацію, пропонуючи технологію Intel Application Optimization, що дозволяє ефективніше регулювати навантаження на P/E-Cores саме в іграх. Але перелік проєктів з відповідними профілями поки досить скромний, та й Intel AOP першочергово призначена для топових чипів Core 14-го покоління.

Повертаючись до моделей для ігрових платформ середнього рівня, пропонуємо особливу увагу звернути на Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц). Якщо минулі рази ми рекомендували цей CPU у якості альтернативи Core i5-13400F/14400F, то зараз це безперечний фаворит у цій категорії. За останні пару місяців роздрібна ціна Core i5-12600KF знизилась вже до ~$200. Якщо врахувати, що цей чип не тільки не поступається вказаним моделям “наступних поколінь”, а навіть дещо швидший за них, то тут вибір досить однозначний. У цьому випадку на рівні мікроархітектур чипи фактично однакові та мають ідентичне функціональне компонування – 6/12+4. Core i5-12600KF буде мати трішки кращі результати через вищі робочі частоти та базово більший тепловий пакет.

Ще пів року тому Core i5-12600KF пропонувався за $260–270, тож напевно за ціною виходив за межі потенціально інтересу у складі оптимальних конфігурацій. Але дуже приваблива поточна ціна робить цю модель однозначним фаворитом. Певною мірою неочікуваний хід від Intel, але як ми вже черговий раз переконуємось, що й цей виробник здатен за необхідності використовувати ціновий важіль для ускладнення життя основному конкуренту.

Єдиний момент, який слід врахувати при виборі Core i5-12600KF – навіть у BOX-комплектації процесор постачається без охолоджувача. Тож доведеться початково виділити певну суму на придбання кулера. Повітряної башти з тепловими трубками за $20–30 буде цілком достатньо для нормального охолодження CPU у штатному режимі. Попри наявність розблокованого множника та здібностей до подальшого розгону, оверклокінг – справа не для всіх поціновувачів ігор. Тим хто цікавиться даним питанням, знадобляться материнська плата на Intel Z690/790 та більш ефективний кулер. Втім, це вже тема для окремого матеріалу.

У поточному варіанті пропонуємо розглядати плати на Intel B760 з підтримкою DDR5. Процесор Core i5-12600KF без проблем працює з оперативною пам’яттю цього стандарту, тож додаткова пропускна здатність ОЗП буде доречною в іграх. Якщо ж говорити саме про материнські плати на Intel B760 з DDR5, то найдешевші представниці сімейства пропонуються навіть за $100–110, але за оснащенням це не ті моделі, які хочеться використовувати у складі оптимальних конфігурацій. Тому орієнтуємось на більш функціональні рішення за $140–150, з потужнішим VRM та охолоджувачами силових збірок.

Платформа AMD. Для системи на AMD використовуємо 6-ядерний Ryzen 5 7500F (6/12; 3,7/5,0 ГГц), який цілком підходить для оптимальної ігрової конфігурації. Це все ще найдоступніший чип для Socket AM5, втім останнім часом за роздрібною ціною до нього впритул наблизився Ryzen 5 7600 (6/12; 3,8/5,1 ГГц). Додаткові $10–15 виглядають як виправдана доплата за +100 МГц до робочої частоти та активоване графічне ядро. Різниця у продуктивності цих чипів звісно мінімальна, а от наявність інтегрованої графіки може виявитись не зайвою, саме для ситуацій, які ми обговорювали раніше.

У продажу набувають поширення моделі нової лінійки Ryzen 8000G для Socket AM5. Серед чипів, які потенційно можуть потрапити у фокус під час вибору моделі для оптимальної конфігурації – Ryzen 5 8600G (6/12; 4,3/5,0 ГГц; 16 МБ L3), що пропонується вже за ~$230. Втім ще раз нагадаємо, що це гібридні чипи APU з відносно потужної інтегрованою графікою. Саме вбудований iGPU – їх сильна сторона, що підвищує цінність та вартість цих процесорів. Якщо ж мова про ігрову систему, а отже ПК з дискретною відеокартою, чипи Ryzen 5 7500F/7600 будуть більш ефективними.

Вдвічі більша місткість кеш-пам’яті L3 – 32 МБ vs. 16 МБ – напевно забезпечить “великим” процесорам з чиплет-архітектурою перевагу в іграх. Підтримка PCI-E 5.0 та загалом більша кількість ліній PCI Express вже сприймаються як бонус. До того ж нижчу ціну ніхто не скасовував. Отже, старші моделі серії Ryzen 8000G чудові для компактних економічних рішень без дискретної відеокарти, тоді як представники Ryzen 7000 – топ для потужних ігрових платформ з окремими відеокартами.

Відеокарти. Що до останніх, то, на наш погляд, найкращими графічними адаптерами для оптимальних конфігурацій є Radeon RX 7800 XT 16 ГБ та GeForce RTX 4070 12 ГБ. Причому скоріше навіть саме у такій послідовності. Привабливість моделі від AMD зросла через зниження роздрібних цін за останній час. Базові версії пропонуються вже від $590–600. Якщо ще згадати, що ця модель здебільшого дещо швидша (5–10%) за суперницю у режимі 1440p та має 16 ГБ пам’яті, що в цьому класі вже не буде зайвим, то за відсутності особистих упереджень до графіки AMD, можна казати про фаворитку.

Звичайно, GeForce RTX 4070 12 ГБ так просто не поступиться місцем у складі оптимальної ігрової конфігурації. Модель приваблює відчутно кращою продуктивністю у режимі з трасуванням променів (~20%), кращою економічністю (200 Вт vs. 250 Вт) та вже чималим переліком ігор з підтримкою DLSS 3. Втім за такі переваги доведеться сплатити свою ціну. Стартові моделі GeForce RTX 4070 12 ГБ пропонуються від $640–650. Нагадаємо, що після анонсу GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ офіційна рекомендована ціна базової RTX 4070 були знижена до $549. Але це значення актуальне для американського ринку, роздрібна вартість цих відеокарт в Україні на $100 вища.

Відносно згаданої GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ можна сказати, що під час огляду ця модель залишила досить приємне перше враження і можливо навіть у чомусь перевершила очікування. Відчутне прискорення за розумну ціну. Втім, попри те, що початкові неприємно вражаючі ціни почали знижуватись до притомних значень, $700+ за відеокарту для оптимальної конфігурації – відверто задорого. Навіть $600–650 для відеокарти, це вже десь за межею раціональної конфігурації середнього рівня. Тому за бажанням можна витрачати свої кровні – SUPER-модифікація як мінімум не погіршить співвідношення ціна/продуктивність, але у базі ми зупинимось на GeForce RTX 4070 12 та Radeon RX 7800 XT 16 ГБ.

Якщо такі варіанти також здаються задорогими для майбутньої платформи, AMD на такий випадок може запропонувати хороший доступніший варіант – Radeon RX 7700 XT 12 ГБ. В цілому досить збалансоване рішення за ~$500. Мінус 15–20% від показників Radeon RX 7800 XT із порівняним зниженням роздрібної вартості. Цілком собі рішення за свої гроші, яке загалом непогано себе покаже навіть у 1440p. AMD офіційно знизила вартість Radeon RX 7700 XT 12 ГБ з $449 до $419, хоча на західних торгових майданчиках вартість цієї моделі опускалась навіть нижче рекомендованого значення.

У випадку з NVIDIA економити складніше. Наступна нижня сходинка за GeForce RTX 4070 12 ГБ – це GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. Так, ці моделі коштують ще дешевше (старт з $420–440), але це відразу втрата близько 30% кількості fps. З огляду на показник ціна/продуктивність у неї наче все у порядку, але модель з 8 ГБ все ж можемо рекомендувати хіба для випадків, коли використовується екран з роздільністю 1920×1080. Звичайно тут можна згадати про наявність модифікацій GeForce RTX 4060 Ti з 16 ГБ пам’яті, але $510–520 – зависока ціна для ігрової відеокарти такого рівня. У більшості випадків вона забезпечить маже таку ж кількість кадрів/c, що й версія з 8 ГБ, а це значить -20% до показників доступніших Radeon RX 7700 XT 12 ГБ.

Оперативна пам’ять. Для оптимальних ігрових ПК безперечно рекомендуємо використовувати вже 32 ГБ оперативної пам’яті. Обидві платформи споряджаємо двоканальними комплектами DDR5-5600/6000. На хвилинку повернемось до ситуації з вибором ігрових ноутбуків середнього класу. У процесі оцінки наявних конфігурацій, можна було спостерігати бажання виробників змусити гравців сплатити відчутно вищу ціну, якщо вони бажають відразу отримати лептоп з 32 ГБ, а не 16 ГБ пам’яті. З десктопами тут все ж відчутно простіше – ви платите чесну ціну за компоненти з яких складається ваш ПК.

Прогресивний ігровий ПК місяця ($2000+)

Процесор Intel Core i5-14600KF (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц, 2,6/4,0 ГГц) $330 AMD Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц; 96 МБ L3) $410 Материнська плата Intel Z690/Z790 (LGA1700) $230 AMD B650 (Socket AM5) $200 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000 $130 Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ / Radeon RX 7900 XT 20 ГБ $950 Накопичувач SSD 2 ТБ, M.2 PCI-E 4.0 $170 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 750 Вт $210 Загальна сума для ПК на платформі Intel $2020 Загальна сума для ПК на платформі AMD $2070

Ігровий монітор до “Прогресивного ігрового ПК” від нашого партнера MSI

MSI MAG 274QRF-QD E2 – топовий ігровий екран з якісною IPS-матрицею, що використовує технологію квантових точок (Quantum Dot). Панель має роздільність 2560×1440, частоту оновлення 180 Гц, розширений колірний охват (150% sRGB та 98% DCI-P3) та підтримує HDR. Наявність KVM-модуля і порта Type-C 65W PD додатково розширюють можливості монітора.

Ігровий монітор MSI MAG 274QRF-QD E2

У прогресивних конфігураціях процесорних змін цього разу не плануємо. Якщо принципово не женетесь за рекордними показниками, то на платформі Intel вистачає потужностей Core i5-14600KF (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц + 2,6/4,0 ГГц). В іграх відпрацює всі вкладені ~$330 на своє придбання. Втім слід нагадати, що для роботи чипу знадобиться система охолодження, причому цього разу сподіватись на простеньке недороге рішення не варто. Під високим навантаженням CPU має чимале енергоспоживання, тож для відводу тепла потрібен або досить ефективний повітряний кулер, або, як варіант – помірна за ціною рідинна система охолодження.

Втім енергетичні потреби Core i5-14600KF виглядають просто кумедними на фоні того, що потребує новий флагман лінійки Core 14-го покоління – Core i9-14900KS (8/16+16; 3,2/6,2 ГГц + 2,4/4,5 ГГц) з рекомендованим цінником у $689. Максимальна потужність за будь-яку ціну. Щоб додатково пришвидшити чип та дозволити CPU прискорювати ядра до 6,2 ГГц, виробникам довелось зняти всі обмежувачі та підняти напругу живлення. Як виявилось, у такому режимі під максимальним навантаженням Core i9-14900KS може споживати до 500 Вт енергії. Потужний процесор має бути потужний у всьому.

Ще до офіційної презентації Core i9-14900KS став улюбленцем екстремальних оверклокерів, які отримали нову “іграшку” для встановлення чергових світових рекордів. Саме з цим ентузіасти не забарились, змусивши процесор працювати на 9117 МГц. І це, на хвилиночку, 10-нанометровий техпроцес… Для таких результатів потрібна неабияка експертиза, спеціальне устаткування та сотні літрів рідкого азоту/гелію. Навряд більшість любителів пограти зацікавить подібний “арсенал”, тож для прогресивної ігрової конфігурації ми обмежимось вдвічі дешевшим Core i5-14600KF, ну, а Core i9-14900KS залишимо для азартних максималістів.

Цікаво, що навіть попри максимальні робочі частоти, Core i9-14900KS не завжди вдається в іграх випередити Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц; 96 МБ L3), який ми рекомендуємо використовувати для систем на платформі AMD. Поєднання вдалої архітектури Zen 4 з гігантським кешем L3 часом дають цьому 8-ядерному чипу дивовижне прискорення. Не скрізь і не завжди, але за усередненими показниками саме ця модель з буфером 3D V-Cache залишається найшвидшою для ігор. Ціна питання – близько $410.

Сподіваємось вона й надалі буде знижуватись і цьому не завадять дивні процеси, що потенційно загрожують багатоядерним процесорам AMD. Стрімке зростання вартості bitcoin запускає хвилю майнінгу самих різних криптовалют. Цього разу під ударом можуть опинитися саме топові Ryzen. Сподіваємось, що це не чергове “почалося” й ми не станемо свідками спустошення прилавків та стрімкого зростання цін на процесори.

Графічні позиції у прогресивних конфігураціях також без змін. Привабливими варіантами тут залишаються GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ та Radeon RX 7900 XT 20 ГБ. Дуже рівні опоненти із вже усталеними особливостями, коли модель від AMD трішки швидша у стандартному рендерензі, тоді як рішення від NVIDIA має перевагу при активації трасування променів. До того ж Radeon RX 7900 XT 20 ГБ стають дедалі привабливішими за ціною. Якщо серед пропозицій нових GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ все ще непросто знайти моделі дешевше $1000, то базові версії Radeon RX 7900 XT вже пропонуються за еквівалент $850–870.

За такі гроші серед рішень NVIDIA можна розраховувати хіба що на GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ, але навіть попри бажання зекономити, моделі цієї лінійки ми вже не будемо рекомендувати. Хоча у цілому їх продуктивність загалом непогана, наявність лише 12 ГБ пам’яті вже може відгукуватись при максимальних налаштуваннях навіть у 1440p, а у 4К, й особливо з огляду на найближчу перспективу, годі й казати.

Для прогресивних ігрових конфігурацій загалом не бажана додаткова економія на відеокартах. Вказані GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ та Radeon RX 7900 XT 20 ГБ умовно пропонують початковий рівень продуктивності у цьому класі. Обидві будуть чудово справлятися з важкими іграми у 1440p та дозволять досить впевнено себе почувати у режимі 4К. Як бачимо, в асортименті NVIDIA фактично немає доступніших рішень, що дозволять без наслідків залишитись у поточному класі.

Серед відеокарт AMD для скрутної години теоретично можна розглянути Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ. Модель була представлена ще влітку 2023 року та здебільшого пропонувалась на китайському ринку. Нещодавно відеокарта отримала “друге дихання” й була перезапущена AMD цього разу вже для глобального продажу. За результатами тестів Radeon RX 7900 GRE пропонує продуктивність на рівні GeForce RTX 4070 Ti, хоча наявність 16 ГБ пам’яті дозволить не провалюватися за показниками навіть у 4К.

Відеокарта отримала рекомендований цінник у $549, що 10% більше вартості Radeon RX 7800 XT 16 ГБ. Приблизно такий же приріст продуктивності Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ й забезпечує, поступаючись старшій Radeon RX 7900 XT 20 ГБ близько 15%. В Україні з вересня минулого року серія Golden Rabbit Edition (GRE) була представлена лише однією моделлю на референсному дизайні з майже незмінним цінником на рівні $770.

Попри те, що вже минув місяць з моменту перезапуску лінійки та анонсу цілої плеяди нових адаптерів від різних виробників, кількість пропозицій в Україні поки не змінилась. Ще більш прикро, що й цінник залишається сталим. На фоні Radeon RX 7900 XT 20 ГБ за $850–870 з поточною вартістю у GRE немає ніяких шансів, а от за ~$650–700 ці відеокарти могли б зацікавити. Особливо на фоні хорошого потенціалу й ефективності розгону GPU та можливості прискорення чипів пам’яті, яка з’явилась нещодавно з оновленням драйвера (AMD 24.3.1 WHQL).

Якщо за алгоритмом рухатись не у бік економії, а намагатись збільшити ігрову потужність платформи, обирати доведеться між GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ та Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ. Що стосується першої, то рекомендований для американського ринку цінник у $999 на нашому ринку очікувано трансформувався у $1200–1250. Асортимент моделей вже цілком притомний, тож є з чого обирати. Базові GeForce RTX 4080 16 ГБ пропонуються майже за ту ж вартість, тому вони можуть бути цікавими лише за певної уцінки.

Після анонсу GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ навіть на локальному ринку відчуваються певні цінові трансформації стосовно Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ. Певні моделі вже встигли подешевшати до $1100–1150, і саме такої реакції ми очікуємо від зростання конкуренції. Загальне співвідношення сил цієї пари відеокарт вже майже традиційне – у середньому адаптер AMD трішки швидше, але відчутно (25–30%) поступається моделі NVIDIA у трасуванні променів. Останнє Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ компенсує нижчою ціною та 24 ГБ пам’яті на борту.

Під час вибору ігрової конфігурації у режимі “на всі гроші” безальтернативним варіантом залишаються GeForce RTX 4090 24 ГБ. Відсутність конкуренції дозволяє тримати цінник на рівні $2000+. Така плата за +20–30% кадрів/c в іграх та можливість локально бавитись з “важкими” моделями ML/DL.

Незалежно від обраної конфігурації, власних уподобань, модифікацій та доопрацювань своїх ігрових систем, не забуваємо про посильну й регулярну підтримку ЗСУ – це пришвидшить нашу перемогу.