Розпочався весінній сезон, в якому нас чекає велика кількість кіно та серіальних прем’єр та сподіваємося, що тепліша погода. Ми зібрали підбірку з шести нових фільмів та семи серіалів, на які варто звернути увагу у березні.

«Цензорка» / Cenzorka

Історія молодої жінки Люби, яку було засуджено до шести років ув’язнення за вбивство свого зрадливого чоловіка. Після народження сина Колі вона відбуває покарання в одеській тюрмі. Люба не хоче, щоб її дитина опинилася в сирітському будинку, доля на яку чекають всі діти ув’язнених після того, як їм виповниться три роки. У в’язниці Люба зустрічає Ірину, 40-річну жінку, яка працює охоронцем у цій тюрмі. Ірина бачить у цій ситуації нову можливість для себе.

Стрічка вийшла ще у 2021 році й отримала кілька нагород на престижних європейських кінофестивалях, але до нас дібралася лише зараз.

Над фільмом «Цензорка» працював Тимофій Бойко, художник-постановник, який, на жаль, загинув 16 вересня 2022 року під час важких боїв на Херсонщині. Він брав участь у створенні понад 40 українських фільмів.

Премʼєра фільму запланована на 7 березня.

«Уявний друг» / Imaginary

Коли Джессіка повертається зі своєю родиною в будинок свого дитинства, її молодша падчерка Аліса проявляє моторошну прив’язаність до іграшки ведмедя на ім’я Чонсі, якого дівчинка знаходить у підвалі. Аліса починає грати з Чонсі в дитячі ігри, що стають все більш зловісними. Поведінка Аліси викликає дедалі більше занепокоєння, і Джессіка з часом починає розуміти, що Чонсі надзвичайно небезпечний для її родини.

Почали лякатися аніматроніків після фільму «П’ять ночей у Фредді» від Blumhouse? Тепер лякайтеся плюшевих ведмедиків у новій стрічці, яку створила ця ж студія! Я, особисто, не є фанатом цього жанру, але любителям жахів має зайти.

Фільм стартує в прокаті 7 березня.

«Я, Побєда і Берлін»

На початку 90-х музиканти-початківці були не вибагливі. Тож коли випала нагода обміняти старезну машину на шестисотий «мерс» вони погодилися не роздумуючи. Кузьма та його друг Бард вирушають до Берліну. Вони їхатимуть на ледь живій «Побєді» аби у Німеччині поміняти її на омріяного «мерседеса». На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишилося три дні, тож хлопцям потрібно встигнути.

Екранізація твору за авторством самого Андрія Кузьменка (Скрябіна). Оригінал, каюся, не читав, але знаючи яким був Кузьма, не складно здогадатися, що річ як мінімум цікава. Важко повірити, що легендарного виконавця немає з нами вже більш ніж 9 років, але добре, що його спадок досі живе. Фільм за мотивами книги має популяризувати ту частину творчості Андрія Кузьменка, яку не так часто згадують, а саме – письменницьку.

Прем’єра фільму відбудеться 14 березня.

«Панда Кунг-фу 4» / Kung Fu Panda 4

Тільки на перший погляд По – неповороткий товстун. Насправді ж він видатний майстер бойових мистецтв та Воїн Дракона. Так було донедавна, однак По вирішив відмовитися від почесного звання та зайнятися духовними настановами. Це неабияк засмутило багатьох, особливо майстра Шифу. Аби виправити ситуацію, По береться шукати того, хто стане новим Воїном Дракона.

Оригінальні пригоди панди на ім’я По по-праву вважаються однією з найкращих кінотрилогій в історії. Її плюси можна перелічувати дуже довго, але я вважаю головним з них – центрального персонажа історії. Кожен фільм розкривав нам якийсь цікавий аспект його життя і розвивав характер панди: в першій частині він був учнем, в другій дізнався про своє минуле та отримав «внутрішній спокій», а в третій став майстром та відкрив духовну силу.

Четверта частина, яка виходить через 8 років після попередньої, продовжує становлення По як легендарного воїна і змушує його стати на шлях духовного лідера Долини Миру. Сподіваюся продовження не підведе і нас буде очікувати, як завжди, весела, по-своєму філософська історія, неймовірні бойові сцени та крутий головний злодій, що вже давно стало візитною карткою цієї серії мультфільмів. Жаль тільки, що «непереможну п’ятірку» схоже і цього разу посунуть на другий план, хоча персонажі однозначно варті уваги. Досі не розумію, чому DreamWorks досі не створили про них спіноф.

Мультфільм виходить в український прокат 14 березня.

«Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» / Godzilla x Kong: The New Empire

Світ здригнувся від несподіваного відкриття. Виявляється, у надрах Землі завжди існувала величезна нестримна сила, здатна знищити все, що трапиться на шляху. Давні вороги Ґодзілла та Конґ не готові до примирення, однак перед лицем загрози, яка може знищити їх та увесь світ, вони змушені будуть об’єднатися.

Здавалося б, така банальна ідея як «один монстр б’є іншого протягом 2 годин» мала давно всім набриднути, але дійсно іноді виникає бажання просто розслабитися та подивитися як Кінг Конґ навішує тумаків Ґодзіллі чи навпаки. Або коли вони разом б’ють інших монстрів. Не так багато франшиз можуть запропонувати такий тип екшну, тому рекомендується всім фанатам жанру та просто людям, яким хочеться відпочити після важкого робочого тижня. Це кіно без зайвої драми чи філософії, просто битва двох культових монстрів.

На жаль в японців, які створили торішній фільм «Ґодзілла: мінус один» немає таких бюджетів, як в Legendary Pictures. У того фільму бюджет в разів 15 менший за «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія», але виглядають вони ледь не ідентично в плані якості графіки та постановки. Нехай наступні фільми Монстрверсу покличуть знімати авторів «Ґодзілла: мінус один», думаю, буде дуже видовищно.

Прем’єра фільму в Україні відбудеться 28 березня.

«Мисливці на привидів: Крижана імперія» / Ghostbusters: Frozen Empire

Родина Спенглерів вирішує повернутися до Нью-Йорка. Тим паче славнозвісний будинок, у якому розміщувалася пожежна частина, знову можуть зайняти мисливці на привидів. Починається робота з винайдення нових, більш ефективних способів полювання. Таємнича знахідка може їм в цьому допомогти, але одночасно вона вивільняє невідому раніше злу силу Холоду Смерті. Якщо не приборкати це лихо, то воно може занурити планету в новий льодовиковий період та знищити усе людство.

Мисливці на привидів – культова франшиза, яка за свою 40-літню історію помирала і відроджувалася кілька разів. Оригінальний фільм 1984 року є вічною класикою та прикладом того, як можна зробити фільм про страшних монстрів дуже смішним та оригінальним. Але найбільшим плюсом все ж таки була четвірка головних героїв у виконанні Білла Мюррея, Дена Ейкройда, Гарольда Раміса та Ерні Гадсона. Вони були дуже класними персонажами й саме їхня акторська гра зробила фільм культовим. Я вже мовчу про неймовірну пісню Ghostbusters, яка досі не вилітає з голови.

Після шаленого успіху студія Columbia Pictures захотіла більше грошей і випустила сиквел в 1989 році, який став певним розчаруванням через гірший сценарій проєкту. Головною проблемою фільму стало те, що оригінал просто був завершеною історією, яка не мала отримувати продовження. Білл Мюррей був настільки невдоволений фінальним результатом, що відмовився зніматися у продовженні за будь-які гроші.

Роками Ден Ейкройд і Гарольд Раміс намагалися написати сценарій і зняти третю частину, але студія не бачила перспектив у цих проєктах. А у 2014 році помер Раміс і з ним будь-який сенс знімати фільм про команду оригінальних мисливців.

У 2016 році вийшов фільм-перезапуск з жіночою командою мисливців, який провалився в прокаті. Персонажі виявилися нецікавими, сюжет банальним, жарти несмішні, та навіть акторів з попередніх фільмів змусили грати якісь незрозумілі ролі. Уявіть в новому «Термінаторі» Арнольд грав би продавця штор в короткій сцені замість культового персонажа.

Найбільш смішними були спроби авторів виправдати це кіно тим, що воно не подобається лише сексистам і білим чоловікам. Це при тому, що в кінці 1990-х йшов мультсеріал-продовження історії про нову команду мисливців під назвою «Екстремальні мисливці за привидами», де кожен персонаж представляв вразливу групу американського суспільства (афроамериканець, дівчина-емо, латиноамериканець і хлопець з обмеженими можливостями) і це все одно один з найкращих проєктів своєї епохи, який фанати дуже люблять.

На щастя перезапуск 2016 року провалився і це був знак для студії, що до франшизи треба ставитися з повагою, інакше крім втрати грошей та репутації нічого не вийде. Тому вже у перезапуску 2021 року під назвою «З того світу», автори зробили більшість речей правильно. Не дивно, режисером фільму став творець оригінальної дилогії Айван Райтман. Так, у фільмі були певні перебори з фансервісом та відсиланнями до попередніх частин, але коли в кінці з’явилися перші мисливці за привидами, можна було навіть пустити ностальгічну сльозу. До того ж, автори гідно попрощалися з Гарольдом Рамісом. Фільм 2021 року дійсно став тим продовженням, на яке фанати заслужили.

А вже цього місяця нас чекає сиквел під назвою «Крижана імперія». На жаль, Айван Райтман покинув наш світ в 2022 році, але сподіваюся його син, Джейсон, який став автором сценарію, гідно продовжить справу батька. Вже видно по трейлеру, що творці заходять з козирів. Старі актори тепер матимуть значно більше екранного часу і стануть повноцінними дійовими особами, а бюджет картини значно зріс. Лизун та Зефірний чоловічок на місці!

Лише б тільки на цьому святі ностальгії не забули про розвиток нових персонажів, яких представили в попередній частині. Їм тепер доведеться конкурувати з такими «титанами» як Білл Мюррей чи Ден Ейкройд і вони не мають бути в тіні своїх попередників. Все ж таки франшизу має рухати молоде покоління і Фінн Вулфгард, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор і Логан Кім досить непогано з цим справлялися в попередній частині.

Дізнаємося, чи вийшло продовження культової франшизи, яка цього року визначає 40-літній ювілей, успішним вже 28 березня.

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Цього місяця серіальний сегмент вийшов по-особливому цікавим і навіть не знаю, чи вистачить часу подивитися кожен проєкт у цьому списку.

«Режим» / The Regime

Серіал розповідає про рік авторитарного режиму, що розвалюється. Після тривалого перебування у владі, чинна канцлерка Олена Вернем стає все більш параноїдальною та нестабільною і звертається до солдата, Герберта Зубака, як до довіреної особи. Оскільки вплив Зубака на канцлера зростає, спроби Олени розширити свою владу зрештою призводять до розколу країни.

Обожнюю політичні сатири й тому дуже чекаю цей проєкт. Зазвичай автори розповідають про проблеми реальних країн, тому перегляд американських чи британських проєктів розпочинається як правило з вивчення політичних систем цих держав. Цього разу творці пішли за схемою Саші Барона Коена з його «Диктатором», де головний герой був збірним образом авторитарних лідерів Близького Сходу.

У «Режимі» Кейт Вінслет грає авторитарну правительку видуманої країни Центральної Європи, яка копіює «бункерного діда» і додає щось від себе. Чудова можливість для акторки проявити себе в новій ролі. Серед другорядних персонажів також залучений Г’ю Грант в ролі опозиціонера, арешт якого призводить до протестів (сподіваюся не таких жалюгідних як у наших сусідів).

Перша серія вийшла 3 березня на HBO Max, а загалом їх буде 6.

«Суперсекс» / Supersex

Історія про те, як Рокко Сіффреді забув про скромне життя та став найвідомішою порнозіркою світу. На основі реальних подій.

От і серіал про людину, чию творчість бачило багато людей, але розповідати про це точно нікому не буде. Схоже, що схильність до надмірної кількості сцен сексуального характеру у продуктах Netflix наштовхнула продюсерів на ідею нового серіалу-байопіку про життя порнозірки.

А якщо без жартів, вже було знято стільки контенту про індустрію для дорослих («Ночі в стилі бугі», серіал «Двійка», «Народ проти Ларрі Флінта»), що новому проєкту доведеться дійсно постаратися, щоб виділитися і запам’ятатися глядачам. Той самий випадок, коли сюжет грає основну роль, бо переплюнути оригінальні картини з Рокко Сіффреді в плані еротики Netflix може навіть не намагатися.

Серіал вийде на Netflix 6 березня.

«Джентльмени» / The Gentlemen

Успадкувавши сімейний маєток, аристократ Едді виявляє, що тут розташована величезна імперія марихуани, а її власники нікуди не збираються.

Серіал-спіноф фільму «Джентльмени» 2020 року від самого Ґая Річі, який виступив режисером та сценаристом проєкту. Режисер культовий і найкраще себе проявляє в створенні кримінальних фільмів про бандитів з харизматичними персонажами, закрученим сюжетом, а також неймовірним монтажем та підбіркою музики. «Карти, гроші, два стволи», «Великий куш», «Рок-н-рольник» і ті ж «Джентльмени» принесли Ґаю Річі славу «британського Тарантіно».

Сподіваюся серіал від Netflix стане проєктом, який буде включати всі фірмові фішки режисера і розважить глядачів не гірше за його класичні фільми. Головні ролі виконають Тео Джеймс та Кая Скоделаріо, а серед другорядних зірок буде Джанкарло Еспозіто і сам Вінні Джонс, який чудово грав роль крутого бандита старих фільмах Річі.

Прем’єра вже 7 березня на Netflix.

«Сигнал» / The Signal

Зникнення астронавтки змушує її рідних відчайдушно шукати відповіді. Але чим більше вони дізнаються, тим неочікуванішою виявляється правда, розкриття якої вплине на весь світ.

Науково-фантастичний серіал німецького виробництва. Зав’язка сюжету виглядає для жанру наче банально, але за правильного підходу проєкт зможе стати гідним представником наукової фантастики. Актори в більшості невідомі й цей серіал стане для них чудовою можливістю розвинути свою кар’єру.

Прем’єра всіх чотирьох епізодів вже 7 березня на Netflix.

«Полювання» / Manhunt

Конспірологічний трилер про один із найвідоміших, але найменш зрозумілих злочинів в історії. Це дивовижна історія про полювання на Джона Вілкса Бута після вбивства Авраама Лінкольна, коли доля країни висить на волосині.

Ні, це не екранізація серії ігор від Rockstar, а конспірологічний трилер про пошуки вбивці Авраама Лінкольна. Серіал на історичну правдивість не претендує і любителям точного зображення історії точно варто обходити цей твір стороною. Але для тих, хто хоче подивитися на цікавий сетинг часів Громадянської війни в США, проєкт може стати непоганим способом провести кілька вечорів.

Дізнаємося, що з цього всього вийде вже 15 березня на Apple TV+.

«Проблема 3 тіл» / 3 Body problem

П’ять геніальних учених у різні десятиліття та на різних континентах опановують закони природи й приходять до жахливого висновку: існування людства під загрозою.

Оце дійсно одна з головних прем’єр місяця! Книжкова трилогія «Пам’ять про минуле Землі» Лю Цисіня по праву вважається одним з найкращих науково-фантастичних творів 21 століття. Це дуже продуманий і масштабний світ, неймовірні сюжетні повороти та цікаві герої. Зокрема, роман представив нову концепцію «Темного лісу», яка цікавить, але водночас лякає.

Адаптують серію книг для стримінгового сервісу Netflix Девід Беніофф та Ді Бі Вайсс, які до цього займалися «Грою Престолів». Якщо вас розчарували останні сезони екранізації творів Джорджа Р.Р. Мартіна, цього разу ситуація інакша. Оригінальний сюжет «Пам’яті про минуле Землі» завершений, а Беніофф і Вайсс хоча і показали себе не дуже хорошими сценаристами оригінальних історій, проте переводити друкований матеріал у серіальний формат дійсно вміють.

Перші сезони «Гри Престолів» є підтвердженням цього, бо ця адаптація вийшла навіть дещо кращою за оригінальні книги завдяки спрощенню подачі та приділенню меншої уваги гербам та титулам. Трилогія Лю Цисіня теж іноді страждає від надмірного опису світу та процесів, від чого читати стає важко, тому спростити цю частину матеріалу було б точно не зайвим.

Чекаємо з нетерпінням вже 21 березня на Netflix.

«Люди Ікс ’97» / X-Men ’97

Люди Ікс стикаються з новими небезпечними викликами після втрати свого лідера – професора Ікс.

Оригінальний мультсеріал про Людей Ікс 1992-1997 років є одним з найбільш визначних проєктів своєї епохи та найкращою версією команди мутантів, яку бачив цей світ. Жоден фільм чи мультсеріал після версії 1990-х навіть не наблизився до її якості. Це і шикарний сюжет, в якому кожен персонаж був прописаний і мав класну драму (це єдині Люди Ікс, в яких Циклоп був цікавим персонажем!), мультсеріал чудово екранізував культові арки коміксів, такі як «Сага про Фенікса» і вперше показав потужного злодія Апокаліпсиса, який і зараз вражає під час перегляду.

Завершився оригінальний проєкт відбуттям смертельно пораненого Професора Х до космосу, де він матиме змогу вижити, але вже не побачить своїх учнів та друзів. Схоже продовження вирішило все ж таки поставити крапку в цій історії, бо Чарльз Ксав’єр помер, а головою команди «Люди Ікс» став Магнето, якому Професор передав у спадок школу для мутантів.

Анімацію максимально наблизили до серіалу 1992-1997 років, але поки що вона має не дуже вражаючий вигляд, може в самому мультсеріалі результат буде значно кращий. Головне, щоб гідно продовжили сюжет, бо фінал оригіналу і так був хорошим завершенням історії, який пробиває на емоції навіть через стільки років після перегляду. Успіх проєкту може відкрити дорогу до 6 сезону Spider-Man: The Animated Series, який на відміну від свого колеги, дійсно обірвали на півслові, тому чекаємо «X-Men ’97» і сподіваємося на краще.

Прем’єра мультсеріалу відбудеться 20 березня на Disney+.