Колишній президент Дональд Трамп та майбутній номінант Республіканської партії на виборах президента США, які пройдуть у листопаді цього року, висловив свою підтримку TikTok на тлі зусиль законодавців Сполучених Штатів змусити власника соціальної мережі ByteDance продати цей бізнес, інакше він буде заблокований. Трамп використав цей інфопривід, щоб одночасно розкритикувати Facebook та засновника соцмережі та генерального директора Meta Марка Цукерберга, повідомляє Axios.

Коментарі Трампа з’явилися в той час, коли важливий комітет Палати представників ухвалив двопартійний закон, що вимагає від материнської компанії TikTok, ByteDance, відмовитися від своїх прав власності протягом 165 днів. Цей законодавчий крок викликав широке занепокоєння серед користувачів TikTok, які побоюються потенційного закриття сервісу в США, і призвів до потоку дзвінків від виборців до Конгресу.

Трамп попередив, що заборона TikTok може сприяти зростанню бізнесу Facebook, назвавши платформу «справжнім ворогом народу», а її генерального директора Марка Цукерберга «Цукершмаком».

Цікаво, що нова заява Трампа суперечить його позиції під час перебування на посту президента США, тоді він розв’язав торговельну війну з Китаєм та першим погрожував заборонити TikTok. Проте зараз Трамп підтримує китайську соціальну мережу та не хоче, щоб Facebook отримав вигоду від її заборони.

Втім, одностайне голосування комітету за просування законопроєкту про заборону TikTok відображає двопартійне занепокоєння щодо китайської власності TikTok. Водночас Білий дім дав зрозуміти, що президент Байден, швидше за все, підпише такий законопроєкт, якщо він буде прийнятий.