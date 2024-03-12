Microsoft оголосила, що припинить підтримку Windows 10 21H2 у червні, коли закінчиться термін дії корпоративної та освітньої версій.

Після закінчення терміну підтримки системи під управлінням Windows 10 21H2 (також відомої як Windows 10 November 2021 Update) більше не отримуватимуть щомісячних якісних оновлень, що включають виправлення помилок або патчі, які усувають нещодавно виявлені вразливості в системі безпеки.

З огляду на це, клієнтам рекомендують оновитися до останньої версії Windows 10 або перейти на Windows 11 якомога швидше, щоб уникнути атак, які використовують невиправлені вразливості в системі безпеки.

Повний список випусків Windows 10 21H2, обслуговування яких завершиться 11 червня 2024 року: