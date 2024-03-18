У рубриці “ПК місяця” ми традиційно пропонуємо збалансовані варіанти ігрових ПК з урахуванням очікуваних анонсів, появи нових компонентів та їх доступності в Україні. Вже маючи певний досвід, ми вирішили поширити його на мобільні системи, запропонувавши нову серію матеріалів “Ноутбук місяця”. На перший погляд, підходи при виборі стаціонарних та портативних ПК мають замало спільного, втім, коли мова йде саме про ігрові рішення, в обох випадках їх об’єднує одна мета – отримати потужні платформи для найвибагливіших проєктів.

Отже, точок дотику тут достатньо, але будуть і свої особливості, які ми врахуємо, аналізуючи наявні конфігурації ігрових ноутбуків різних класів.

Як і у випадку з десктопами, вибір мобільної платформи зазвичай має певні фінансові ліміти, коли саме наявний бюджет стає початковою точкою відліку.

Тому пропонуємо розглянути ситуацію у трьох цінових категоріях – базові ігрові ноутбуки ($800–1100), оптимальні ігрові ноутбуки ($1300–1800) та прогресивні ігрові ноутбуки ($2500+). Визначення цінових груп є досить умовним – різноманіття конфігурацій мобільних систем настільки широке, що тут важко застосовувати практику чіткого розмежування. Втім певна класифікація допоможе зорієнтуватись з пропозиціями й визначити для себе найцікавіші варіанти.

Базові ігрові ноутбуки ($800–1100)

Процесори Intel Core i5-13420H/13500H, Core i5-12450H/12500H, Core i5-1240P, Core i5-11400H AMD Ryzen 5 5600H/6600H, Ryzen 7 5800H/6800H, Ryzen 7 7735HS, Ryzen 5 7640HS, Ryzen 5 5625U/7530U, Ryzen 7 5825U Відеокарти GeForce RTX 3050/3050 Ti 4 ГБ, GeForce RTX 3060 6 ГБ, GeForce RTX 4050 6 ГБ Radeon RX 6500M 4 ГБ, Radeon RX 6600M 8 ГБ, Radeon RX 7600S 8 ГБ Пам’ять 16 ГБ DDR4/DDR5 Накопичувач 500 ГБ / 1 ТБ SSD M.2 NVMe Екран 15,6″, 16″, 17,3″, 1920×1080/1920×1200, 120/144/165+ Гц

Орієнтовна конфігурація базових ігрових ноутбуків

Модель ноутбука Конфігурація ноутбука Орієнтовна ціна Acer Nitro 5 AN515-46 (NH.QGXEP.005) Ryzen 5 6600H/GeForce RTX 3050 4 ГБ/16 ГБ DDR5/SSD 500 ГБ/ 15,6″ IPS, 1920×1080, 144 Гц 33 000 грн ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZC4-HN018) Core i5-12500H/GeForce RTX 3050 4 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 500 ГБ/15,6 IPS, 1920×1080, 144 Гц 34 000 грн MSI Thin GF63

(GF63 12UCX-012XPL) Core i5-12500H/GeForce RTX 2050 4 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 500 ГБ/15,6″ IPS, 1920×1080, 144 Гц 28 000 грн Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 (82S900JTPB) Core i5-12450H/GeForce RTX 3060 6 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 500 ГБ/15,6″ IPS, 1920×1080, 165 Гц 43 000 грн GIGABYTE

AORUS 7 9MF

(9MF-E2EE513SD) Core i5-12500H/GeForce RTX 4050 6 ГБ/16 ГБ DDR4/SSD 500 ГБ/17,3″ IPS, 1920×1080, 360 Гц 41 000 грн ASUS TUF Gaming A15 (FA507NU-LP031) Ryzen 7 7735HS/GeForce RTX 4050 6 ГБ/16 ГБ DDR5/SSD 500 ГБ/15,6″ IPS, 1920×1080, 144 Гц 42 000 грн

Розглядаючи конфігурації ігрових ноутбуків початкового рівня, ми орієнтувались на конфігурації, яким під силу впоратися навіть в ресурсомісткими проєктами. Нехай це будуть режими із середньою або навіть нижчою якістю картинки, але продуктивності системи має вистачати для отримання прийнятних показників fps. З урахуванням вартості, у деяких моментах доведеться йти на певні компроміси, але загальна ідея залишається незмінною – повна готовність до будь-яких ігрових викликів.

Процесори. Якщо у випадку з десктопами процесор є ключовим елементом, що визначає використання певної платформи, то в ігрових ноутбуках його вплив дещо відходить на другий план. Безумовно CPU залишається важливою складовою системи, але навряд хтось буде обирати собі мобільну платформу для розваг, орієнтуючись саме на встановлений процесор. Враховуючи формат, а також потенційні можливості системи охолодження мобільних систем, можна зробити певну знижку на загальну обчислювальну потужність процесорів для ноутбуків. Але якщо мова йде саме про ігрові лептопи, швидкодія CPU також має певну роль. До того ж надалі замінити процесор не буде можливості – виробники вже тривалий час не передбачають подібну опцію. Чипи на відносно нових ноутбуках розпаюються безпосередньо на материнській платі.

Тож хоча вимоги до мобільних CPU дещо нижчі, все ж бажано, щоб вони відповідали певним критеріям. Тому навіть у базових ігрових конфігураціях рекомендуємо звертати увагу на моделі, оснащені 6-ядерними процесорами з підтримкою мультипоточності, які зможуть забезпечити необхідний рівень продуктивності та принаймні не стануть обмежувачем fps.

В актуальних ноутбуках палітра чипів дуже різноманітна й неоднорідна, але звернемо увагу на найбільш розповсюджені CPU в категорії мобільних ігрових систем початкового рівня. Серед моделей на платформі Intel напевно найбільш привабливими є чипи Core i5-13420H/13500H лінійки Raptor Lake-H з функціональною формулою 4/8+4 для молодшої моделі та 4/8+8 – для старшої. Додаткові енергоефективні ядра будуть дієвою допомогою випадках, коли продуктивним обчислювачам знадобиться підсилення. Те ж стосується й популярних процесорів Core i5-12450H/12500H сімейства Alder Lake-H для яких вперше було використане гібридне компонування P/E-Cores. Серед мобільних чипів 12-го покоління також можна виокремити Core i5-1240P (4/8+8). Економніший варіант з базовим TDP у 28 Вт не так часто зустрічається у складі ігрових ноутбуках початкового рівня, але можливості чипа дозволяють включити моделі на його основі до переліку підходящих.

Серед ігрових ноутбуків початкового рівня ще досі пропонується чимало моделей на процесорах попередніх поколінь. У випадку з мобільними системами такі варіанти цілком можна розглядати. На ринку ще вдосталь систем, оснащених Intel Core 11-го та навіть 10-го поколінь. Хоча, на перший погляд, може здатися дивним на початку 2024-го орієнтуватись на моделі з CPU, що були представлені у 2020/21 роках, але у певних нішах прогрес за цей час не був настільки значним, щоб це стало принциповим питанням. Якщо процесор впорається з навантаженням, та не буде обмежувальною ланкою, то чому б і ні. Досі ще чимало бюджетних ігрових ноутбуків пропонуються з Core i5-11400H. Цілком притомний робочий варіант для моделей цього класу. 6-ядерний 12-потоковий чип сімейства Tiger Lake пропонує достатню потужність для ігрових ноутбуків початкового рівня.

Втім, покладаючись на чипи попередніх поколінь, потрібно приділяти більше уваги характеристикам конкретних моделей. Наприклад, якщо Core i5-11400H нас цілком влаштовує, то моделі Core i5-11300H/11320H, які також ще досить поширені у базових ігрових конфігураціях, вже викликають певні питання. Це 4-ядерні чипи з підтримкою Hyper-Threading. У подібному випадку ми потрапляємо у ситуацію, аналогічну тій, що маємо на десктопах з Core i3. Процесори наче й непогано справляються з більшістю ігор, але у ресурсомістких проєктах їх потужності вже може не вистачати. І якщо у стаціонарній системі CPU можна згодом замінити на більш потужну модель, то в ноутбуках такий апгрейд виключений.

Мобільні CPU не завжди мають логічну та структуровану систему маркування. Тож тут не завадить здорова прискіпливість при вивченні характерсистик конкретнийх моделей процесорів.

Наочний приклад – досить популярний Core i7-11370H, який попри приналежність до поважної лінійки Core i7, по факту також має неоптимальну для ігрових систем функціональну формулу 4/8.

У продажу все ще зустрічаються ноутбуки з чипами Intel Core 10-го покоління. Зазвичай це Core i5-10300H/10200H, які також не виглядають привабливо через функціональну формулу 4/8. Старша модель Core i5-10500H, хоча вже й має 6-ядерну конфігурацію, але у 2024 році 14-нанометрові мобільні чипи сімейства Comet Lake – не те, що хотілось би бачити у складі своєї нової системи.

Серед рішень Intel слід також згадати новенькі Core Ultra. Ноутбуки з процесорами сімейства Meteor Lake ще тільки-тільки з’являються у продажу, до того ж переважно це моделі з топовими CPU. Тож вірогідність натрапити на такі чипи у складі ігрових конфігурацій початкового рівня поки невелика. Те ж стосується й нових моделей на базі Core 14-го покоління.

Серед ноутбуків, які потенційно потрапляють у категорію базових ігрових, чимало моделей оснащені процесорами AMD. Причому тут різноманіття CPU навряд поступається такому від основного конкурента. Надто широкий асортимент зазвичай не спрощує вибір, але дозволяє врахувати специфічні запити. Які вони у випадку з ігровим ноутбуком? Тут принцип залишається незмінним – потрібен CPU з потужністю, достатньою навіть для найбільш вимогливих проєктів. Тож, як і у випадку з платформою Intel, у цій категорії орієнтуємось на 6-ядерні 12-потокові чипи.

Тут відразу варто відзначити Ryzen 5 5600H та Ryzen 6600H. Такі собі “стовпи”, на яких опирається значна частина недорогих ігрових моделей. Перевірені шестиядерники з досить хорошим балансом характеристик. Новіша модель трішки продуктивніша за рахунок вищих робочих частот та використання архітектури Zen 3+, замість Zen 3 у Ryzen 5 5600H. До того ж Ryzen 6600H вже має підтримку PCI-E 4.0, що спрощує підключення швидкісних SSD. Але у цілому обидва чипи чудово справляться з основним завданням.

Серед відносно недорогих ноутбуків (до $1000) з дискретною графікою можна також зустріти моделі на Ryzen 7 5800H/6800H. Це вже 8-ядерні чипи, які також мають схожі відмінності між поколіннями, що й у молодших 6-ядерних моделей цих генерацій. У конфігураціях з відеокартами початкового рівня вже буде відчуватись певна асиметрія характеристик з перекосом у бік CPU. Подібні рішення скоріше цікаві за потреби підвищеної продуктивності саме центрального процесора.

Відчутно менше ігрових ноутбуків початкового рівня оснащуються чипами Ryzen 7000. Для цієї категорії систем чудово пасують 6-ядерники Ryzen 5 7535HS й особливо – Ryzen 5 7640HS. Останній, окрім бажаної функціональної конфігурації 6/12, вже є носієм процесорної мікроархітектури Zen 4 та має інтегровану графіку Radeon 760M (RDNA3). Крім цього він також оснащений блоком Ryzen AI, що дозволяє уважніше слідкувати за розвитком ШІ-застосунків, які можна використовувати локально. AMD нещодавно запропонувала можливість поекспериментувати зі створенням локального чат-боту, використовуючи ШІ-модель LLM на платформах з процесорами, що мають Ryzen AI. Тож наявність такого NPU-блоку поступово набуває практичного сенсу. Нагадаємо, що апаратний “нейронний прискорювач” також отримали нові чипи Intel Core Ultra, але, як ми вже зазначали, ноутбуки на даних CPU поки не представлені у базовій категорії.

Як і у випадку з чипами попередніх поколінь, наявність 8-ядерних Ryzen 7 7735HS та Ryzen 7 7840HS у складі моделей початкового рівня скоріше буде надмірним у сенсі балансу можливостей CPU/GPU. Дані CPU чудово впораються із завданнями, але саме у контексті ігрових рішень їх потенціал зазвичай не буде задіяний через обмежену потужність типових відеокарт для ноутбуків цього класу.

AMD нещодавно також запропонувала вже оновлені лінійки мобільних процесорів Ryzen 8000. Принципових відмінностей від чипів попередньої генерації цього разу не так багато. Одна з них – відчутне прискорення NPU-блока (до +40%), наявність якого ще тільки починає давати практичну користь. Безумовно очікуємо ноутбуки на нових CPU. Для базової категорії у пріоритеті залишаться початкові 6-ядерні моделі.

У контексті платформи AMD також можна розглянути ноутбуки, що використовують економічні версії процесорів. Це радше виключні умови для випадків, коли окрім ігрового навантаження, періодично виникає необхідність тривалої автономної роботи. Для подібних умов 15-ватні моделі CPU можуть бути компромісним рішенням, хоча зазвичай ноутбуки з такими процесорами не оснащуються дискретними відеокартами. Серед економічних чипів окрема увага на Ryzen 5 5625U, Ryzen 7 5825U, а також Ryzen 5 7530U. Менш потужні Ryzen 5 5500U та Ryzen 5 7520U через зменшену місткість кешу L3 краще початково виключити з переліку актуальних для ігрових ноутбуків. Але ще раз наголосимо, що чипи зі знижним рівнем енергоспоживання апріорі призначені для моделей з покращеною автономністю, для чисто ігрових лептопів логічніше дивитись у бік версій з TDP 35–45 Вт.

Відеокарти. Як і у випадку з десктопами, для ігрових ноутбуків ми пропонуємо розглядати моделі, що оснащені дискретними відеокартами. Так, дійсно, певні нові процесори вже оснащуються відносно потужним інтегрованим відеоядром, що дозволяє запускати навіть ресурсомісткі ігри. Але під терміном “ігровий ноутбук” ми все ж маємо на увазі платформу, яка здатна забезпечити комфортну продуктивність у будь-якому проєкті. Тому зв’язка CPU з окремими GPU, що має локальну пам’ять зі збільшеною пропускною здатністю, тут має переваги.

У випадку з доступними ігровими лептопами рекомендуємо орієнтуватись на моделі з GeForce RTX 3050 4 ГБ. Фактично це відправна точка для моделей цього класу. Так, технічні параметри цього графічного адаптера вже не здивують, але можливості GPU дозволять у більшості ігор отримати достатню продуктивність у Full HD з середніми налаштуваннями якості. У найважчих проєктах може знадобитись додатково поекспериментувати з налаштуваннями, така вимога не виключена і через наявність лише 4 ГБ пам’яті. Допомогти збільшити кількість fps також може підтримка DLSS, яка у збалансованому варіанті дійсно дозволяє прискоритись без відчутної втрати якості картинки. Хоча певні візуальні наслідки можна спостерігати – все ж мова про нативний режим 1920×1080. До речі, активація масштабування додатково знижує вимоги до місткості пам’яті відеокарти, що також буде дуже доречним у цьому випадку.

Слід зазначити, що мобільних відеокарт серії GeForce RTX 3050 Laptop пропонується відразу декілька варіантів, включаючи версії Max-Q, модифікації зі збільшеною кількістю CUDA-ядер, 6 ГБ пам’яті й 96-бітовою шиною. На додачу адаптери також можуть пропонуватись у варіантах з різним штатним TDP (35–80 Вт), що буде впливати на фактичні робочі частоти. Тож тут дійсно чимала кількість варіацій.

Серед найдоступніших ігрових ноутбуків можна також розглядати варіанти з GeForce RTX 2050 4 ГБ. Як не дивно, попри назву, ця модель належить до покоління адаптерів з архітектурою Ampere та використовує графічний процесор GA107. Відмінність від класичної GeForce RTX 3050 4 ГБ фактично полягає у зниженій зі 128 до 64 біт розрядності шини та дещо менших робочих частотах GPU. Попри певні втрати, функціонально молодша модель не поступається RTX 3050. Зниження продуктивності безперечно бути мати місце, хоча фактична різниця залежатиме від конкретного проєкту. В одних вона складе ~5%, в інших може сягати й +20%. Так чи інакше, GeForce RTX 2050 4 ГБ точно не поступатиметься мобільній GeForce GTX 1650 4 ГБ, та на відміну від останньої підтримує DLSS. Втім GeForce RTX 2050 – це нижня границя та скоріше вже вимушена міра. Такі GPU зазвичай зустрічаються у складі моделей з претензією на ігрові за еквівалент $650–750.

Частина бюджетних ігрових моделей оснащуються відеокартами GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ, що зазвичай лише на 5–10% продуктивніші за RTX 3050. Тому Ti-варіанти також підходять, але якщо вартість ноутбука з цією модифікацією відеокарти принципово не відрізняється від такої для конфігурацій з базовою GeForce RTX 3050 4 ГБ.

Маючи бюджет на придбання ігрового лептопа у $1000+, є сенс уважніше поглянути на моделі з відеокартами GeForce RTX 3060 6 ГБ. Майже вдвічі більша кількість CUDA-обчислювачів (3840 vs. 2048), розрядність шини 192 біти й 6 ГБ пам’яті дозволяють отримати дуже відчутне прискорення. Збільшення fps може сягати 50+%, хоча тут слід враховувати особливість мобільних адаптерів, які можуть бути налаштовані на роботу з TDP у дуже широкому діапазоні. Для GeForce RTX 3060 6 ГБ він знаходиться у межах 60–115 Вт, тож різниця у продуктивності буде мати місце. Ноутбуки з GeForce RTX 3060 6 ГБ початково належали скоріше до моделей середнього класу, але з поступовим зниженням ціни вже можемо розглядати їх на верхній межі базової категорії. Якщо цікавить саме ігрова продуктивність мобільної платформи, є сенс уважніше придивитися саме до моделей на GeForce RTX 3060 6 ГБ.

Також дуже конкурентними у цій категорії є лептопи з відеокартами GeForce RTX 4050 6 ГБ. Базова модель на GPU з архітектурою Ada Lovelace отримала суттєве прискорення у порівнянні з формальною попередницею. GeForce RTX 4050 6 ГБ має перевагу над GeForce RTX 3050 4 ГБ у 35–40%, хоча різниця суттєво залежить від конкретного проєкту. В одних це лише 5–10%, в інших – до 50–60%. В цілому все ж показники значно відрізняються, тож якщо ігровий ноутбук обирається з моделей $1000+, версії з GeForce RTX 4050 мають перевагу.

При порівнянні можливостей мобільних GeForce RTX 3060 6 ГБ та GeForce RTX 4050 6 ГБ можна казати про певний паритет. Старша модель минулого покоління здебільшого буде мати невелику перевагу у режимах з класичним рендерингом – тут даються взнаки значно більші кількість CUDA-обчислювачів та пропускна здатність пам’яті (336 ГБ/c vs. 192 ГБ/c). водночас новенька GeForce RTX 4050 підтримує DLSS 3 з Frame Generation, що у проєктах з її реалізацією дозволяє отримати відчутне прискорення та обійти суперницю попередньої генерації. Обидві відеокарти оснащені 6 ГБ пам’яті, тож навіть використовуючи режим Full HD у важких проєктах доведеться налаштовувати режими якості таким чином, щоб наявної місткості виявилось достатньо.

Для базових ігрових моделей вартістю ~$800 краще орієнтуватись на GeForce RTX 3050/3050 Ti 4 ГБ, в окремих випадках для ще більш доступних ноутбуків – GeForce RTX 2050 4 ГБ. Якщо готові витратити на придбання ігрового ноутбука ~$1000 – обирайте моделі з GeForce RTX 3060 6 ГБ або GeForce RTX 4050 6 ГБ.

Напевне ви вже звернули увагу на те, що у переліку рекомендованих відеокарт не виявилось рішень від AMD. Так, на жаль, на відміну від десктопного ринку, де Radeon дуже достойно опонують GeForce, у сегменті мобільної графіки ситуація більш сумна. Тут маємо майже повну гегемонію NVIDIA. Моделі ноутбуків з відеокартами AMD дуже слабо представлені на ринку. При великому бажанні можна спробувати знайти лептопи на Radeon RX 6500M 4 ГБ, що будуть конкурувати з ноутбуками на GeForce RTX 3050 4 ГБ. Своєю чергою Radeon RX 6600M 8 ГБ дає бій GeForce RTX 3060 6 ГБ та GeForce RTX 4050 6 ГБ. Чи, скоріше, могла б це зробити, якби не той прикрий факт, що кількість наявних моделей з цією графікою в Україні можна перелічити на пальцях рук.

Кращу продуктивність може запропонувати Radeon RX 7600S 8 ГБ, але з наявних моделей з цією відеокартою на нашому ринку вже досить тривалий час представлені лише кілька варіацій ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition. Тож у “бунтарів”, котрі принципово не сприймають засилля рішень NVIDIA, альтернатив обмаль, але вони є.

У цьому контексті можна згадати ще й Intel Arc A370M 4 ГБ, яка могла б конкурувати з GeForce RTX 2050/3050 та Radeon RX 6500M, але асортимент ноутбуків з відеокартами Intel також досить скромний, до того ж в Україні здебільшого це моделі вартістю понад $1000. А в цій ціновій категорії вже пропонується чимало потужніших моделей на RTX 3060/4050.

Оперативна пам’ять. Для базових ігрових конфігурацій ми пропонуємо розглядати модифікації ноутбуків з 16 ГБ оперативної пам’яті. Це раціональний мінімум, якого поки вистачає навіть для ресурсомістких проєктів. Доступні лептопи нерідко комплектуються 8 ГБ, але це вже варіанти лише для нескладних повсякденних робіт. Сучасна операційна система та браузер з десятком відритих web-сторінок вже займуть більше ніж половину цієї місткості, тож 16 ГБ для ігор – обов’язкові.

Який саме стандарт оперативниї пам’яті необхіден? Це питання залишається виключно на розсуд виробника ноутбука та залежить від технічних можливостей конкретної платформи.

Наприклад, мобільні чипи Intel Core 10/11-го покоління працюють з DDR4, тоді як процесори Core 12/13/14-их генерацій мають комбінований контролер, що дозволяє використовувати DDR4 або DDR5, а також економічні варіанти LPDDR4/4x/5. А от нові Core Ultra покладаються вже виключно на DDR5 та LPDDR5/5x. В асортименті AMD мобільні Ryzen 5000 працюють з DDR4, процесори лінійки Ryzen 6000 – DDR5, Ryzen 7000 та Ryzen 8000 – DDR5 і LPDDR5/5x.

Новіші моделі здебільшого пропонуються вже з DDR5. Втім, використання DDR4 – точно не привід відмовлятись від певного ноутбука, якщо за іншими критеріями він вас цілком влаштовує. Що стосується режимів роботи пам’яті, то вони зазвичай базові – DDR5-4800/5200, DDR4-2666/3200 й навіть такі показники не завжди вказуються у специфікаціях. Якщо у випадку з десктопами цьому аспекту ми приділяємо більше уваги, то для мобільних систем зробимо певне послаблення. Тут у пріоритеті саме загальна місткість ОЗП.

Окрему увагу звернемо на використання пам’яті стандартів LPDDR. Це лакмусовий папірець та показник того, що відповідні чипи оперативної пам’яті розпаяні безпосередньо на материнській платі, а ноутбук не передбачає можливості апгрейду ОЗП. Зазвичай пам’ять таких стандартів зі зниженою напругою живлення використовується у компактніших моделях, де принципово отримати покращену автономність. Серед бюджетних ігрових лептопів моделі з LPDDR4x/5x скоріше є виключенням, але вони все ж трапляються. Тож якщо для вас принципово залишити можливість збільшити місткість пам’яті у перспективі – обирайте серед моделей з класичною DDR5/DDR4, що мають два слоти для відповідних модулів SO-DIMM.

Також слід нагадати про можливий атиповий варіант, коли початково на платі ноутбука вже розпаяні мікросхеми DRAM базової місткості (наприклад, 8 ГБ), при цьому наявний лише один слот SO-DIMM для додаткового збільшення пам’яті. Ситуація також досить рідкісна і ви навряд зустрінете таку опцію серед бюджетних ігрових моделей. Одна з характерних ознак подібної конфігурації – вказана максимальна місткість пам’яті ноутбука у 24 ГБ.

Щоб не додавати зайвого остраху зазначимо, що переважна більшість моделей у категорії базових ігрових ноутбуків все ж будуть оснащені двома слотами для DDR4/DDR5 та при необхідності дозволять збільшити загальну місткість до 32/64 ГБ. Але якщо ви розраховуєте на таку можливість, не буде зайвим уточнити специфікацію лептопа саме у контексті можливостей підсистеми пам’яті.

Накопичувачі. Ігрові ноутбуки початкового рівня здебільшого оснащуються накопичувачами на 500 ГБ. Безумовно в усіх випадках мова йде про SSD. У специфікаціях ноутбуків не вказуються ні виробник, ні модель, ні показники продуктивності. Причина в тому, що це змінна опція, яка може відрізнятись навіть у рамках однієї моделі ноутбука з різних партій. Зазвичай це відносно прості SSD M.2 NVMe. Тож можна напевне казати, що вам не запропонують старенькі повільні SATA-накопичувачі формату 2,5”. Такі моделі з додатковим корпусом і кабелями підключення вже банально коштують дорожче “текстолітової пластинки” формату M.2 2280.

Як і у випадку з оперативною пам’яттю, у першу чергу нас цікавить загальна місткість SSD. Ми вже досить тривалий час рекомендуємо для базових ігрових десктопів використовувати накопичувачі на 1 ТБ. Мобільний формат має свої особливості. Звичайно наявні потреби у цьому випадку не змінюються, але от за модифікації лептопів з підвищеною місткістю SSD виробники зазвичай просять відчутно більшу ціну, ніж різниця у вартості самих накопичувачів.

Вимушений старт – 500 ГБ. Але якщо є можливість, все ж одразу обирайте версії з SSD на 1 ТБ. Надалі, коли доведеться встановлювати ігри на 100–150 ГБ та отримувати оновлення на 50–70 ГБ, неодноразово згадаєте про стратегічно вірний розрахунок, який взяв гору над природним бажанням зекономити.

За необхідності збільшити місткість SSD, яке ймовірно виникне досить швидко, системній SSD можна буде замінити відповідним накопичувачем. Певні моделі ноутбуків пропонують два роз’єми для M.2 SSD. Це ідеальний варіант, адже дозволяє легко розширити простір для встановлення нових проєктів. Втім наявність другого M.2-порта скоріше характерна для лептопів класом вище, але й у тій категорії не є обов’язковою опцією. Такі моменти потребують окремого уточнення саме по вашій моделі ноутбука.

Якщо додати другий SSD немає можливості, доведеться замінити системний, попередньо зробивши резервну копію необхідних даних. Так чи так, щоб не втратити гарантію виробника, навіть при наявності відповідних вмінь, для апгрейду SSD доведеться звернутись до авторизованого сервісного центру. На жаль ідея з простим і зручним доступом до відсіків з модулями пам’яті та SSD, яку виробники ноутбуків періодично реалізовували на практиці, не отримала свого розвитку. Подібні ініціативи не прижились. Припустимо, що через збільшення випадків некваліфікованого втручання і його наслідків, а також – банального підвищення вартості дизайну з передбаченими нішами для швидкого доступу до окремих компонентів.

Екран. Відносно доступні ігрові ноутбуки початкового рівня здебільшого мають діагональ екрана 15,6” та оснащуються IPS-панелями роздільністю 1920×1080 з підвищеною частотою оновлення (144+ Гц). Це типовий та найбільш масовий формат у цьому класі. В цілому хороше поєднання для комфортної гри саме на ноутбуці. Але слід звернути увагу на те, що попри належність до сімейства IPS (значно рідше – VA), бюджетні швидкісні матриці не можуть похвалитися якістю передачі кольорів. Колірне охоплення на рівні 50–60% sRGB – це типові значення для панелей базового класу. Даний момент слід враховувати, якщо плануєте використовувати ноутбук для професійної роботи, де цей параметр може бути принципово важливим.

Серед недорогих ігрових моделей за останній рік значно зросла кількість пропозицій у форматі 16–16,1” з роздільністю 1920×1200. Більша щільність точок за вертикаллю розширює горизонт, але дещо й підвищує вимоги до продуктивності. Також серед збалансованих пропозицій чимало 17,3-дюймових ноутбуків. Якщо грати без зовнішнього екрана, то більший дисплей також додає зручності. Тому вибір формату тут скоріше обумовлений особистими уподобаннями, а також майбутньою моделлю використання ноутбука.

Якщо здебільшого це ігрова платформа, яка переважно буде використовуватись за призначенням у стаціонарному режимі – немає сенсу орієнтуватись на моделі компактніших форматів (13,3–14”). Менша площа екрана для ігор не зручна. Те ж стосується й гонитви за тонкими та легкими ноутбуками. Менші за габаритами моделі скоріше будуть мати додаткові обмеження в енергоспоживанні відеокарт, що неодмінно позначиться на продуктивності.

Своєю чергою менша вага у цьому класі ноутбуків може сигналізувати про спрощену систему охолодження, а відтак – потенційно підвищений нагрів компонентів та рівень шуму СО під навантаженням. Отже, тут геймери та техно-номади мають принципово різні пріоритети й це бажано врахувати при виборі лептопа.

Оптимальні ігрові ноутбуки ($1300-1800)

Процесори Intel Core i5-13500H/12500H, Core i7-13620/12650H, Core i7-13700H/12700H AMD Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 6800H, Ryzen 5 7535HS/7640HS, Ryzen 7 7735HS/7840HS Відеокарти GeForce RTX 4060 6 ГБ, GeForce RTX 4070 8 ГБ, GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ Radeon RX 7600M XT 8 ГБ, Radeon RX 7700S 8 ГБ Пам’ять 16 / 32 ГБ DDR4/DDR5 Накопичувач 1 ТБ SSD M.2 NVMe Екран 15,6″, 16″, 17,3″, 1920×1080, 2560×1440/1600 (для RTX 4070/3070 Ti 8 ГБ)

Орієнтовна конфігурація оптимальних ігрових ноутбуків

Модель ноутбука Конфігурація ноутбука Орієнтовна ціна Acer Nitro 5 AN515-58 (NH.QM0EU.00E) Core i5-12450H/GeForce RTX 4060 8 ГБ/16 ГБ DDR5/SSD 1 ТБ/15,6″ IPS, 1920×1080, 144 Гц 50 000 грн GIGABYTE G5 KF5

(G5 KF5-H3KZ354KD) Core i7-13620H/GeForce RTX 4060 8 ГБ/16 ГБ DDR5/1 ТБ/15,6″ IPS, 1920×1080, 144 Гц 48 000 грн Dream Machines RG4060-15

(RG4060-15UA23) Core i5-13500H/GeForce RTX 4060 8 ГБ/16 ГБ DDR5/SSD 1 ТБ/15,6″ WVA, 1920×1080, 144 Гц 49 000 грн Acer Nitro 5 AN515-46 (NH.QH1EX.005) Ryzen 7 6800H/GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ/16 ГБ DDR5/SSD 1 ТБ/ 15,6″ IPS 1920×1080, 165 Гц 51 000 грн MSI Katana 15 B13VGK (B13VGK-484US) Core i7-13620H/GeForce RTX 4070 8 ГБ/16 ГБ DDR5/SSD 1 ТБ/15,6″ IPS, 1920×1080, 144 Гц 63 000 грн ASUS TUF Gaming A17 (FA707XI-LL036) Ryzen 9 7940HS/GeForce RTX 4070 8 ГБ/16 ГБ DDR5/SSD 1 ТБ/17,3″ IPS, 2560×1440, 240 Гц 73 000 грн

Ігрові ноутбуки середнього рівня зазвичай пропонують найкращий баланс характеристик та співвідношення ціна/продуктивність. Такі моделі вже дозволяють досить комфортно почуватись навіть у “важких” іграх, мають чимало вільного місця для встановлення великих проєктів та достатньо якісні екрани для отримання задоволення від роботи з лептопом. Термін “золота середина” – це саме про такі моделі. Подивимось, які моделі можна віднести до категорії оптимальних ігрових навесні 2024 року.

Процесори. Як ми вже зазначали, вибір ігрових ноутбуків розпочинається з утвердження бюджету на його придбання. Наступним кроком скоріше буде визначення підхожої для цієї категорії систем відеокарти, втім для послідовності що склалася початково, окрему увагу приділимо центральним процесорам. В цілому вимоги до CPU для оптимальних ноутбуків досить помірні. Настільки, що чимала частина чипів, які ми розглядали у контексті базових конфігурацій, будуть придатні й для більш продуктивної ігрової платформи.

З минулого переліку ми виключимо моделі попередніх поколінь, економічні версії процесорів, а також “гібриди” з функціональною формулою обчислювальних ядер 4/8+4. Для оптимальних ігрових ноутбуків на платформі Intel пропонуємо залишити чипи Core i5-13500H/12500H (4/8+8; 18 МБ L3), а щоб розкрити потенціал лептопів з потужнішими відеокартами, додамо до переліку популярні у цій категорії Core i7-13620/12650H та Core i7-13700H/12700H. Перша пара має 6 високопродуктивних ядер (P-Cores) з підтримкою технології Hyper-Threading та 4 додаткові енергоефективні обчислювачі (E-Cores). Ще продуктивніші старші моделі оснащені 24 МБ кеш-пам’яті L3 та пропонують конфігурацію 6/8+8, дозволяючи одночасно обробляти вже до 16 потоків даних. Такі CPU чудово справляться навіть з важкими ігровими проєктами.

Що ж до ноутбуків на AMD, то тут для доступніших моделей ми залишимо 6-ядерні чипи Ryzen 5 6600H, а також Ryzen 5 7535HS та Ryzen 5 7640HS. А як підсилення категорії додамо до переліку 8-ядерні моделі Ryzen 7 7735HS та Ryzen 7 7840HS. Ще раз звернемо увагу на більш технологічні Ryzen 7x4x на базі Zen 4 та з інтегрованим ШІ-прискорювачем Ryzen AI. Вісім продуктивних ядер, 16 МБ L3, досить високі робочі частоти, TDP у 35–54 Вт. Склалися всі умови для того, щоб мати чудову продуктивність CPU у даній категорії.

Відеокарти. Під час вибору оптимального ігрового ноутбука вартістю $1200+ рекомендуємо уважніше придивитись до моделей з відеокартами GeForce RTX 4060 8 ГБ. У порівнянні з попередницею нова модель отримала досить відчутне прискорення. За умов рівного ліміту енергоспоживання, перевага над RTX 3060 складає у середньому 15–30%. При цьому GeForce RTX 4060 має 8 ГБ пам’яті замість 6 ГБ у GeForce RTX 3060.

У випадках коли додаткові 2 ГБ дозволяють уникнути обмежень локальної ОЗП відеокарти, модель на GPU з архітектурою Ada Lovelace ще збільшує свою перевагу. До того ж GeForce RTX 4060 підтримує DLSS 3, що приносить додаткові fps у проєктах, де вже впроваджена ця технологія. У підсумку GeForce RTX 4060 8 ГБ є досить збалансованим рішенням для ігор у режимі Full HD. Переконались у цьому, досліджуючи можливості Gigabyte AORUS 15 9KF із дуже популярною зв’язкою “GeForce RTX 4060 + Core i5-12500H”.

Якщо хочеться отримати більший запас графічної потужності, потрібно дивитись у бік ноутбуків з GeForce RTX 4070 8 ГБ. Після анонсу на початку 2023 року дана відеокарта отримала чимало критичних зауважень. Дійсно, для цього класу технічні характеристики не виглядають достатньо переконливими. Як і молодша модель, RTX 4070 оснащена 8 ГБ, використовує 128-бітову шину та має пропускну здатність пам’яті (ПЗП) лише на рівні 256 ГБ/c. Для порівняння попередниця – GeForce RTX 3070 – використовувала шину 256-бітової розрядності, а результуюча ПЗП складала 448 ГБ/c. Звичайно, за одним лише показником точно не варто оцінювати можливості відеокарти. А які ж вони на практиці?

За результатами тестів, GeForce RTX 4070 8 ГБ у середньому на 15–20% продуктивніша за GeForce RTX 4060 8 ГБ. Так, дійсно, приріст скромніший, ніж очікуєш при переході на наступну сходинку у графічній ієрархії. Для відеокарти такого рівня коректніше було б використовувати назву на кшталт “GeForce RTX 4060 Ti”, це б певним чином зняло частину питань.

Для мобільної версії GeForce RTX 4070 використовується компактний графічний процесор AD106, що має площу кристала лише 188 мм². Для порівняння, майданчик кремнієвої пластинки GA104 для RTX 3070/3070 Ti удвічі більший – 392 мм². Вочевидь NVIDIA намагалась відчутно знизити собівартість виготовлення GPU на заводах TSMC, використовуючи для GeForce RTX 4070 конфігурацію чипа лише із чотирма 32-бітовими контролерами пам’яті, що сукупно формують 128-бітову шину й дозволяють використовувати 8 ГБ пам’яті.

У світі ігрових десктопів раз за разом виникають жваві дискусії на рахунок того, що 8 ГБ пам’яті відеокарти вже не завжди достатньо навіть для стокового Full HD з максимальними налаштуваннями якості, а особливо при вмиканні трасування променів, коли споживання VRAM ще збільшується. Найбільшого осуду зазнають GeForce RTX 4060/4060 Ti 8 ГБ, які розробники орієнтують саме на гру у режимі 1080p. А тут ми маємо мобільну GeForce RTX 4070 з ідентичною організацією підсистеми пам’яті – 8 ГБ у комплекті зі 128-бітовою шиною. Це провал? Ну, не перемога, то вже напевно.

Для ресурсомістких ігор немає різниці, на якій саме платформі вони запускаються – на потужному монструозному десктопі, чи на компактному ноутбуці. Для певних режимів системні вимоги будуть однакові.

Наявні архітектурні особливості GPU, а саме – збільшений аж до 32 МБ кеш L2, дозволяє певним чином компенсувати невелику пропускну здатність пам’яті. Більший буфер – частіше потрапляння запитів у кеш та менше звернень до пам’яті й потреби передачі даних по шині. Але й абсолютні показники також важливі. Все ж наявність 8 ГБ пам’яті змусить частіше звертатись до налаштувань якості картинки у “важких” іграх, а у режимі 1440p – активніше використовувати технологію масштабування DLSS.

Додатковий дисонанс викликає суттєва відмінність технічних характеристик для десктопних та мобільних відеокарт GeForce RTX 4070. У версії адаптера для стаціонарних ПК графічний процесор має 5888 обчислювачів, використовуються 12 ГБ пам’яті та 192-бітова шина. Тоді як у варіанті для ноутбуків чип GPU оснащений 4608 CUDA-ядер, відеокарта має 8 ГБ пам’яті та 128-бітову шину. Фактична різниця у продуктивності таких рішень також дуже суттєва. Десктопна версія у підсумку на 40–50% швидша за мобільний варіант GeForce RTX 4070. Втім, це й не дивно, враховуючи відмінність в енергоспоживанні обох модифікацій. Адаптер для настільних ПК має TDP у 200 Вт, тоді як ноутбучна версія – 35–115 Вт з можливістю збільшення до 140 Вт.

У підсумку, якщо вийти з режиму “невдоволеного буркотіння”, маємо GeForce RTX 4070 8 ГБ, яка чудово підійде для комфортної гри у режимі Full HD та з певними пересторогами – для 1440p. Відеокарта вочевидь швидша за попередницю та пропонує +20% до можливостей GeForce RTX 4060.

У цьому класі можна також розглянути варіанти ноутбуків з GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ. У режимах з класичним рендерингом її показники будуть близькі до тих, що пропонує GeForce RTX 4070. Остання має перевагу через підтримку DLSS 3, але якщо натрапите на цікаву за ціною пропозицію на базі RTX 3070 Ti, це теж буде “робочим варіантом”. Вже пройшло понад рік з моменту нашого огляду Acer Nitro 5 (AN517-55) на базі GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ, з того часу вартість ноутбуків з такими відеокартами відчутно знизилась.

За наявності широкого асортименту ноутбуків з GeForce RTX 4060, моделі зі схожою за продуктивністю GeForce RTX 3070 8 ГБ менш привабливі. Зазвичай їх вартість утримується на вищому рівні через умовну приналежність до рішень класом вище. Втім, на щастя, ціна ноутбуків – величина змінна, тому сторонитись акційних фінансово привабливих пропозицій тут також не варто. Це може буди досить збалансований варіант для ігор у Full HD.

У цьому класі конкуренцію лептопам з відеокартами NVIDIA могли б скласти моделі, оснащені Radeon RX 7600M XT 8 ГБ. Але, на жаль, попри анонс ще на початку 2023 року, ноутбуки з цими відеокартами не пропонуються. Майже те саме стосується й економічнішої Radeon RX 7700S 8 ГБ. Тут лише одне виключення – вже згадувана модель ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition, окрім Radeon RX 7600S, може також комплектуватись Radeon RX 7700S. Щобільше, одиничні екземпляри таких модифікацій навіть пропонуються в Україні, але це пропозиції не з офіційних постачань.

Тож попри велике бажання отримати альтернативу, за великим рахунком у класі оптимальних ігрових ноутбуків обирати доведеться з моделей, оснащених графікою NVIDIA останнього і попереднього поколінь – GeForce RTX 4060/4070 та GeForce RTX 3070/3070 Ti.

Оперативна пам’ять. Для оптимальних ігрових ноутбуків мінімумом залишається 16 ГБ оперативної пам’яті. Стандарт ОЗП на настільки принциповий. Більшість моделей цієї категорії напевно будуть використовувати DDR5, але варіанти з DDR4 також цілком “профпридатні”.

Якщо питання з потенційною нестачею пам’яті хочеться вирішити ще до того, як воно постане – краще відразу дивитись у бік модифікацій із 32 ГБ. Якщо розраховуєте на поступовий апгрейд, такий варіант також можливий, але у цьому випадку не буде зайвим переконатись у тому, чи не використовує ноутбук пам’ять LPDDR, що розпаяна на платі.

Накопичувач. Якщо з базовими ігровими ноутбуками ми допускаємо можливість придбання моделі з накопичувачем на 500 ГБ, то для дорожчих оптимальних конфігурацій SSD на 1 ТБ обов’язковий. Лептопи такого рівня вже частіше оснащуються другим портом M.2, що значно спрощує подальше збільшення загальної місткості накопичувачів. Але такі нюанси не завжди відображені у специфікаціях. Тож перед придбанням бажано знайти детальний огляд конкретної моделі, що розкриває подібні нюанси.

Окремо зверніть увагу на характеристики наявних портів M.2. Типова ситуація, коли роз’єм для системного SSD відповідає специфікації PCI-E 4.0 x4, а додатковий – обмежений PCI-E 3.0.

Наявність додаткового роз’єму для M.2-накопичувачів – бажана опція та плюс для конкретної моделі ноутбука, але, на жаль, вона не є обов’язковою.

У контексті ігрової платформи продуктивність накопичувача не дуже принципова. Навіть SSD M.2 NVMe початкового рівня забезпечують трансфери ~2000 МБ/c та мають достатню продуктивність для швидкого завантаження ігор. Під час встановлення/інсталювання вимоги ще менші. Як ми вже зазначали, попередньо визначити модель накопичувача, що встановлена у ноутбуці, проблематично. Втім у даній категорії лептопів вірогідність отримати у комплекті базовий накопичувач на повільних QLC-чипах дуже невисока.

Екран. Для оптимальних ігрових моделей можемо рекомендувати ту ж палітру діагоналей екранів, що й для базових ноутбуків. Це класичні середньоформатники з діагоналлю 15,6”, моделі з 16–16,1” та лептопи з дисплеями 17,3”. Для ноутбуків з відеокартами GeForce RTX 4060 8 ГБ та GeForce RTX 3070 8 ГБ органічніше виглядають панелі з роздільністю Full HD. Продуктивності цих графічних адаптерів буде достатньо для комфортної гри у такому режимі.

Моделі з GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ, а особливо – GeForce RTX 4070 8 ГБ виробники значно частіше споряджають екранами з роздільністю 2560×1440 та 2560×1600. У таких режимах вказані відеокарти не завжди дозволять отримати високі fps. В цьому ми переконались під час експериментів з MSI Vector GP77 13VG. Втім, це справедливо з погляду безкомпромісних максималістів, яким принципово використовувати граничні налаштування у будь-яких проєктах. Якщо трішки зменшити вимоги, та змінити кілька ресурсомістких опцій у налаштуваннях, то цілком можна отримати чудову за якістю картинку й пристойну кількість кадрів/c.

В усіх випадках радимо звертати увагу на екрани зі збільшеною частотою оновлення – 120/144/165+ Гц. Для ігрових моделей середнього класу такі швидкісні панелі зазвичай передбачаються за замовчуванням. Але зайвий раз у цьому пересвідчитись не завадить, бо тут можуть бути “варіанти”, які неприємно буде виявити вже після покупки.

Прогресивні ігрові ноутбуки ($2500+)

Процесори Core i7-13700H, Core i7-13650HX/13700HX, Core i9-13900HX/14900HX Ryzen 9 7845HX, Ryzen 9 7945HX Відеокарти GeForce RTX 4080 12 ГБ, GeForce RTX 4090 16 ГБ Radeon RX 7900M 16 ГБ Пам’ять 32 ГБ DDR5 Накопичувач 2 ТБ SSD M.2 NVMe Екран 16″, 17,3″, 18″; 2560×1440/1600, розширене колірне охоплення

Орієнтовна конфігурація прогресивних ігрових ноутбуків

Модель ноутбука Конфігурація ноутбука Орієнтовна ціна Alienware X16 R1 (AWX16R1-9558SLV-PUS) Core i9-13900HK/GeForce RTX 4080 12 ГБ/32 ГБ LPDDR5/SSD 1 ТБ/16″ WVA, 2560×1600, 240 Гц 106 000 грн HP OMEN 17-ck2010ca (7X7B8UA) Core i9-13900HX/GeForce RTX 4080 12 ГБ/32 ГБ DDR5/SSD 2 ТБ/17,3″ IPS, 2560м1440, 165Гц 112 000 грн ASUS ROG Strix SCAR 16 (G634JZR-XS90) Core i9-14900HX/GeForce RTX 4080 12 ГБ/32 ГБ DDR5/SSD 2 ТБ/16″ Mini-LED, 2560×1600, 240Гц 156 000 грн ASUS ROG Strix SCAR 17 (G733PZ-LL078W) Ryzen 9 7845HX/GeForce RTX 4080 12 ГБ/32 ГБ DDR5/SSD 1 ТБ/17,3″ IPS, 2560×1440, 240Гц 130 000 грн Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H (82WQ00B4RA) Core i9-13900HX/GeForce RTX 4090 16 ГБ/32 ГБ DDR5/SSD 1 ТБ/16″ IPS, 2560×1600, 240Гц 160 000 грн ASUS ROG Strix SCAR 18 (G834JYR-R6078X) Core i9-14900HX/GeForce RTX 4090 16 ГБ/32 ГБ DDR5/SSD 2 ТБ/18″ Mini-LED, 2560×1600, 240Гц 180 000 грн

Як не дивно, але за наявності більшого бюджету на придбання ігрового ноутбука, простіше визначитися з його потенційною конфігурацією. І тут мова не про ультимативні лептопи на всі гроші, хоча й такий підхід має право на існування. У цьому випадку в нас є завдання отримати топову, але збалансовану модель за виправдану ціну.

Процесори. Якщо починати з процесорів, то тут ми залишаємо Intel Core i7-13700H, а також додаємо турбовані варіанти Core i7-13650HX та Intel Core i7-13700HX зі збільшеними енергетичними лімітами. До того ж старша модель має вже 8 продуктивних ядер з HT та 8 енергоефективних, а загальна місткість кеш-пам’яті L3 складає 30 МБ. Максимальні виклики вимагають відповідного оснащення. На наш погляд використання Core i9-13900HX та нещодавно оновленої версії Core i9-14900HX з функціональною формулою 8/16+16 вже буде надмірним, але кількість пропозицій у цьому класі з такими чипами формують наявний асортимент. Саме для ігор суттєвої користі не очікується, але якщо потрібна максимальна обчислювальна потужність CPU у мобільному форматі – варіант.

З асортименту AMD у комплекті з відеокартою, яку ми збираємось розглядати для цієї категорії, пропонуються виключно чипи Ryzen 9. Переважно це максимально потужні 12-ядерний Ryzen 9 7845HX та 16-ядерний Ryzen 9 7945HX. І лише кілька моделей оснащені 8-ядерним монокристальним гібридом Ryzen 9 7940HS з лінійки Phoenix.

Чи надмірні потужності таких CPU для ігрової системи? Так. Але, на жаль, інші варіанти не пропонуються, тож тут доведеться переплатити.

Відеокарти. Під час вибору відеокарти для прогресивних ігрових ноутбуків не очікується якоїсь інтриги. Для цієї категорії лептопів дієвим варіантом збільшити ігрову продуктивність є GeForce RTX 4080 12 ГБ. Ця модель вже використовує графічний процесор AD104 з 7424 обчислювачами, має 192-бітову шину та оснащується 12 ГБ пам’яті. У порівнянні з мобільною GeForce RTX 4070 8 ГБ старша модель пропонує вищу продуктивність на 40–60%. Дуже серйозне прискорення, що вже дозволяє комфортно грати у режимі 1440p з високими чи навіть максимальними налаштуваннями якості.

Загалом за потужністю GeForce RTX 4080 Laptop у середньому схожа з такою для десктопної GeForce RTX 4070 12 ГБ. А це вже рівень для мобільного формату. Як ми зазначали, тепловий пакет дискретної GeForce RTX 4070 складає 200 Вт, а от що стосується GeForce RTX 4080 Laptop, то тут діапазон потужностей 60–150 Вт. Особливість мобільних рішень у тому, що розробники дають можливість виробникам ноутбуків обрати заданий рівень енергоспоживання з урахуванням ефективності системи охолодження у конкретній моделі лептопа. Така “гнучкість” дозволяє використовувати певні лінійки відеокарт у значно ширшому асортименті лептопів.

Варіативність енергоспоживання звичайно впливає на реальну продуктивність відеокарт. Технічно конфігурації адаптерів не змінюються. Тобто кількість обчислювачів GPU, розрядність шини, місткість пам’яті – сталі величини (за певним виключенням). Змінюється робоча частота, а також напруга живлення графічного процесора, що відповідно впливає на розхід енергії та кількість fps в іграх. Залежність продуктивності від енергоспоживання нелінійна. Тобто GeForce RTX 4080 з обмеженням у 150 Вт не буде у 2,5 рази швидшою за версію з лімітом у 60 Вт. На певному етапі підвищення споживання вже не призводить до зростання продуктивності.

Гідною альтернативою GeForce RTX 4080 12 ГБ могла б стати Radeon RX 7900M 16 ГБ, але здається цю модель навіть після кількох місяців після офіційної презентації топової відеокарти AMD все ще можна побачити лише у складі Alienware m18, який безпосередньо використовувався під час анонсу. На жаль історія повторюється й у цьому сегменті мобільної дискретної графіки – відсутність у продажу ноутбуків з новими відеокартами AMD.

Монополія, що склалась у цьому топ-сегменті мобільних відеокарт, дозволяє NVIDIA диктувати виробникам умови та тримати високі ціни на свої продукти.

У контексті прогресивних ігрових ноутбуків ми звичайно не могли не згадати про ультимативне рішення NVIDIA – GeForce RTX 4090 16 ГБ. Ще більше CUDA-обчислювачів (9728!), 64 МБ кеша L2, 16 ГБ пам’яті, 256-бітова шина та пропускна здатність у 576 ГБ/c. Це вже дуже поважна конфігурація за мірками мобільних рішень. Та й загалом безвідносно платформи, така відеокарта пропонує гідну продуктивність. За результатами тестувань, GeForce RTX 4090 Laptop лише на 15–20% поступається десктопній GeForce RTX 4080 16 ГБ. Це значить, що графічний адаптер пропонує ігрову потужність десь на рівні середнього між GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ та GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ.

Якщо ж порівнювати безпосередньо можливості GeForce RTX 4090 Laptop 16 ГБ з такими для GeForce RTX 4080 Laptop 12 ГБ, то флагман у середньому запропонує на 15–20% більше fps, а наявність 16 ГБ дозволить сміливіше експериментувати з максимальними налаштуваннями та без остраху вмикати трасування променів. Втім така впевненість має свою ціну, як це зазвичай відбувається з ультимативними рішеннями.

Вартість ноутбуків з GeForce RTX 4090 в Україні починається зі 120–130 000 грн (~$3100–3300), ну а ціна найбільш оснащених моделей може сягати й 300 000 грн (~$7700).

Нещодавно в нас на тестуванні побував новенький ASUS ROG Strix SCAR 18, саме у комплектації з GeForce RTX 4090 16 ГБ. Ладна й дуже спритна “машинка”, але ж і ціна 179 000 грн…За подробицями спрямовуємо до відповідного огляду.

Ще у кінці минулого року ми перевіряли ігровий потенціал ASUS ROG Strix SCAR 17, який також був оснащений GeForce RTX 4090 16 ГБ, але вже на платформі AMD у комплекті з Ryzen 9 7945HX. Ну дуже жвава “сімнашка” зі своїм характером. Цінник буде сприйматись відповідним чином лише якщо попередньо ви вже були ознайомлені з вартістю моделей цього рівня. І де ж та конкуренція, коли вона так потрібна.

Якщо під час ознайомлення з матеріалами про топові рішення вам захочеться ще більшої екзотики, на цей випадок у нас також є історія про 14-дюймовий ноутбук з GeForce RTX 4090 16 ГБ. Таке поєднання – вже великий ексклюзив. Враження від роботи з таким потужним “малюком” шукайте у огляді ASUS ROG Zephyrus G14 2023 (GA402XY-NC018W).

Оперативна пам’ять. Прогресивні ігрові конфігурації з GeForce RTX 4080 на борту логічно оснащувати 32 ГБ оперативної пам’яті. Саме таку місткість ОЗП має переважна більшість ноутбуків подібної комплектації. Частина моделей пропонується з 64 ГБ, 96 ГБ та навіть 128 ГБ. Для ігор така місткість вже буде надлишковою. Але мабуть не стане відкриттям, що максимально потужні “ігрові” моделі нерідко використовуються для ресурсомістких робочих завдань, тому саме для таких умов збільшена місткість оперативної пам’яті може бути цілком виправданою.

Реагуючи на подібну ситуацію, виробники час від часу пропонують “професійні” моделі підвищеної потужності, але зазвичай чимала вартість таких рішень навіть відчайдушних супротивників агресивного дизайну та підсвітки клавіатури змушує споглядати у бік ентузіастських моделей, які можуть забезпечити потрібну продуктивність.

Що до типу пам’яті, то тут переважна більшість ноутбуків оснащена DDR5. Втім є й виключення. Наприклад, моделі Alienware X16 пропонуються з LPDDR5-6000, що розпаяна на платі. Хороші частоти й пропускна здатність, але вже без можливості подальшого апрейду.

Накопичувач. Для потужних ігрових ноутбуків рекомендуємо орієнтуватись на моделі, оснащені накопичувачем на 2 ТБ. В умовах активних ігрових дій один терабайт заповнюється надзвичайно швидко. Місткість нових ігор зростає, тож у SSD на 1 ТБ вже точно немає ніякої “прогресивності” й запасу на перспективу, особливо якщо врахувати вільний простір після форматування та встановлення операційної системи.

Втім якщо обирати пропозиції, що початково оснащені SSD на 2 ТБ, то якимось дивним чином вартість ноутбука відразу збільшується на $200–300 у порівнянні з ідентичними за комплектацією версіями з 1 ТБ.

Складається враження, що базові 2 ТБ відразу переводять ноутбук до умовного складу “преміальних” продуктів, за які вже потрібно сплачувати податок на розкіш.

Щось подібне ми звикли спостерігати, коли мова йде про ноутбуки від Apple, але, як бачимо, така стратегія спрацьовує й у випадку з топовими ігровими рішеннями. “Поганий приклад” від виробників, помножений на підприємницький підхід локальних торговців дають відповідні результати.

Звичайно стратегія з самостійним апгрейдом SSD працює і в цьому випадку. Топові лептопи вже напевно будуть мати вільні порти й відповідні посадкові майданчики для встановлення одного, або навіть двох додаткових накопичувачів. Але, купуючи ноутбук такого рівня й за таку ціну, відверто не хотілось би відразу обтяжувати себе сервісним обслуговуванням.

Екран. Якщо ви обираєте ноутбук з GeForce RTX 4080 чи GeForce RTX 4090, виробники запропонують вам певні визначені формати для подібних рішень. Переважна більшість моделей з такими відеокартами мають екрани з діагоналями 16”, 17,3” та навіть 18”. При цьому зазвичай використовується роздільність 2560×1440 або 2560×1600.

Хороші режими для панелей таких розмірів, що забезпечують підвищену щільність пікселів, дозволяючи отримати якісну картинку. Продуктивності відеокарт вистачає для гри у нативному режимі, тому тут не доведеться використовувати масштабування, яке зазвичай додає розмитості зображенню.

На щастя виробники вже майже не пропонують у рамках таких діагоналей версії екранів з 4К. Для 16–18-дюймових панелей це вже занадто висока роздільність, яка не відчувається в іграх, до того ж суттєво збільшує навантаження на відеокарту й впливає на кінцеві показники fps. Тож для цього класу ноутбуків екрани з 2560×1440/1600 дійсно є оптимальним варіантом.

Загалом дисплеї топових ігрових моделей зазвичай оснащуються якісними матрицями з підвищеною частотою оновлення, розширеним колірним охопленням та малим часом відгуку. Більшість панелей належать до IPS, але також є пропозиції з екранами на Mini-LED, та навіть AMOLED.

Якісна картинка з насиченими кольорами, попередньої калібровкою, підтримкою HDR, підвищеною контрастністю, глибокими чорним та швидким відгуком – одна з особливостей вартісних моделей, яка покращує загальний комфорт від роботи з ноутбуком. Цей показник безпосередньо не впливає на умовне співвідношення ціна/продуктивність, але це одна з тих опцій, доплата за яку виправдана.

Автономність ігрових ноутбуків. Цей параметр ми вирішили узагальнити для моделей усіх категорій. Якщо мова йде саме про ігрові ноутбуки, то їх автономність здебільшого другорядна.

Під час “робочого” навантаження такі лептопи мають бути підключені до мережі електроживлення. У більшості випадків заряду акумулятора вистачить максимум на годину активної роботи, до того ж зі значно зниженою продуктивністю.

Тож на тривалий час відходити від розетки не вийде у будь-якому випадку, тому й особливо перейматись автономністю ігрових ноутбуків не варто. Можливо збільшена тривалість роботи ноутбука від батареї вам знадобиться для якихось робочих завдань, але це вже зовсім інша історія.

Першим матеріалом у новій серії “Ноутбук місяця” ми окреслили лише загальні контури, що допоможуть зорієнтуватись із конфігураціями ігрових моделей у різних цінових категоріях. Багато моментів потребують більш детального висвітлення та уточнення. Наявні “пробіли” намагатимемось розкрити у наступних публікаціях. Сподіваємось новий формат матеріалів буде корисним. І, так, ми знаємо, що ноутбуки бувають не тільки ігровими, тож у майбутньому плануємо приділяти більше уваги лептопам, оптимальним для різних моделей використання.