В Apple знайшли екстравагантний спосіб не допустити запуску стороннього магазину ігор від Epic на iOS, який міг би запрацювати в ЄС завдяки «Закону про цифрові ринки» (DMA). Компанія Тіма Кука знову видалила акаунт розробника Epic, що був відновлений лише кілька тижнів тому після багаторічних судових спорів, щодо монополії Apple на покупки в застосунках, зокрема в іграх. Початок роботи DMA надавав Epic можливість знову запустити Fortnite, а також власний магазин ігор Epic Games Store на iOS в обхід Apple. Втім, поки що ці плани можуть бути відкладені, якщо взагалі здійсненими.

«Нещодавно ми оголосили, що Apple схвалила наш обліковий запис розробника Epic Games Sweden AB. Ми мали намір використовувати цей акаунт, щоб перенести Epic Games Store та Fortnite на iOS-пристрої в Європі завдяки «Закону про цифрові ринки» (DMA). На наш подив, Apple закрила цей обліковий запис, і тепер ми не можемо розробляти Epic Games Store для iOS. Це серйозне порушення DMA і свідчить про те, що Apple не має наміру дозволяти справжню конкуренцію на пристроях iOS. Якщо Apple збереже за собою право на власний розсуд видаляти сторонні маркетплейси з iOS, жоден розумний розробник не захоче використовувати сторонні магазини додатків, оскільки в будь-який момент він може бути назавжди відлучений від своєї аудиторії» – йдеться в заяві Epic.

В Epic також повідомили, що Apple назвала причиною відкликання облікового запису розробника публічну критику з боку Epic запропонованого компанією плану щодо дотримання вимог DMA. Цією критикою нібито стали пости в соцмережі X генерального директора Epic Тіма Суїні. В них він писав наступне:

«Багато хто тут вважає мене ненависником Apple. Ніщо не може бути далі від істини. Немає жодної іншої групи дизайнерів та інженерів на Землі, які можуть створювати такі ж чудові продукти, як Apple, коли їх спрямовують до цієї мети. Проблеми починаються, коли їх спрямовують не туди. У найближчі тижні керівництву Apple доведеться прийняти кілька важливих рішень, оскільки протиріччя між їхніми заявленими принципами та передбачуваними і фактичними наслідками їхньої нинішньої політики: монополія на магазин застосунків, монополія на оплату цифрових товарів, податок, приховування правдивої інформації про конкуруючі варіанти покупки, блокування конкуруючих рушіїв веббраузерів і повне знищення вебдодатків. Так не повинно бути. Лише кілька сміливих і далекоглядних рішень Apple відділяють її від того, щоб стати тією компанією, якою вона колись була і якою вона досі себе рекламує: улюбленим брендом для споживачів, партнером для розробників, а не володарем».

В Epic вважають, що Apple мстить їм за те, що вони виступили проти несправедливої на їхню думку політики компанії.

Сама ж компанія Apple надала наступне пояснення своїх дій щодо Epic:

«Кричуще порушення Epic своїх договірних зобов’язань перед Apple призвело до того, що суди визначили, що Apple має право припинити діяльність «будь-якої або всіх дочірніх компаній, філій та/або інших організацій, що перебувають у повній власності Epic Games, у будь-який час і на власний розсуд Apple». У світлі минулої та поточної поведінки Epic, Apple вирішила скористатися цим правом».

Судячи з усього, нас чекає продовження судового спору Apple та Epic, суперечка яких вийшла вже на якийсь персональний рівень, судячи з того, як обидві компанії публічно коментують останні події.