Колишнього директора китайської ігрової студії Yoozoo Games засудили до смертної кари за вбивство засновника компанії. Про це пише NDTV.

Сюй Яо, який був виконавчим директором, отруїв засновника Yoozoo Games Лін Ці через суперечки щодо того, як потрібно вести бізнес. Лін Ці помер через 10 днів після отруєння, кількома днями пізніше поліція арештувала Сюй Яо.

Yoozoo Games володіє правами на кіноадаптацію «Проблема 3 тіл» / 3 Body Problem. Сюй Яо, який очолював дочірню компанію Yoozoo Three-Body Universe, виявив, що його ім’я було пропущено в оголошенні про угоду з Netflix.

Над серіалом працювали шоураннери «Гри Престолів» / Game of Thrones Девід Беніофф і Д.Б. Вайс, а Лін Ці був вказаний як виконавчий продюсер.

Яо був незадоволеним тим, що його жодним чином не згадали, через що почав планувати вбивство Ці. Бувши великим фанатом серіалу «Пуститися берега» / Breakign Bad, Яо облаштував лабораторію у Шанхаї, де експериментував із сотнями токсинів, які купив у дарквебі. Він тестував їх на малих тваринах.

Ці спершу отруїли через пляшку пробіотичних таблеток з отруйними пігулками, які приймав він та ще кілька його колег. Ці госпіталізували, та попри всі спроби медиків через 10 днів він помер від нейротоксину, який міститься в рибі фугу.

Перший народний суд проміжної інстанції Шанхая виніс смертний вирок Сюй Яо за вбивство Лін Ці та отруєння ще 4 людей.

Лін Ці серед іншого також був одним із найбагатших людей у Китаї. Він посідав 870 місце серед найбагатших підприємців Китаю, маючи чистий капітал у 6,8 мільярда юанів (1 мільярд доларів США).