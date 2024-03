На тлі нових масованих ракетних ударів ми вирішили нагадати вам про заспокійливі ігри, які допоможуть вам та вашим рідним трохи «розкрутитися» після чергового обстрілу.

Терористичне угруповування росія не припиняє спроб зламати та залякати українців. Вже понад два роки більшість з нас живе у стані постійного стресу. У кожного власні методи боротьби зі стресом. Хтось під час чергової атаки перетворює свою лють на донати на потреби ЗСУ, хтось наперекір усьому займається хатніми справами, хтось приділяє увагу хобі, але багато хто використовує саме відеоігри як один з важливих стовпів, що підтримують його ментальне здоров’я.

Ми добре розуміємо, що усі ми різні, і у кожного з нас власні «заспокійливі». Когось «розкручує» можливість повбивати хоча б віртуальну [CENSORED] русню у якомусь Call of Duty або Sniper Ghost Warrior, для когось розрада – це напружена партія в Dota 2 чи LOL, хтось медитує за надскладними економічними симуляторами, а хтось взагалі виганяє клин клином у якомусь Dark Souls. Але у цій статті ми вирішили зібрати саме заспокійливі, затишні відеоігри без насилля, у які можна та треба пограти з дітьми. Повірте, малеча страждає від війни більше дорослих, хоча часом це і не помітно. Тож обирайте гру та проводьте час з дітьми.

Гарної гри і бережіть себе, рідних та власне ментальне здоров’я. І звісно ж, донатьте на найкраще заспокійливе – на ЗСУ!

Платформи Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Жанр adventure

Рік 2016

Наповнена любов’ю до усього живого гра від творців Journey та Flower про хлопчика (чи це дівчинка?!) в океані. В ABZÛ чудовий візуальний стиль та фантастична музика, це справжня підводна симфонія.

Платформи Windows, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S, Nintendo Switch, iOS

Жанр adventure

Рік 2020

Маленька гра про дівчинку, яка досліджує природу вигаданого іспанського острову та допомагає людям та звірям. Одна з головних задач в Alba – знайти рідкісну іберійську рись. Розробники гри студія Ustwo Games, автори Monument Valley та Assemble with Care.

Платформи Windows, macOS, PlayStation 4/5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Жанр казуальна гра

Рік 2022

Заспокійлива казуальна гра про сортування предметів та організацію простору для тих, хто полюбляє порядок в усьому. Прямо зараз A Little to the Left доступна у складі Xbox/PC GamePass.

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2016

Що може бути більш заспокійливим, ніж перевозити вантажі з одного міста до іншого? Заразом і подорож за кордон, чого багатьом з нас дуже не вистачає. Якщо не подобається США, то можна повернутися до Європи в Euro Truck Simulator 2, але, на нашу думку, ATS зараз розвивається активніше.

Платформи Nintendo Switch

Жанр соціальний симулятор

Рік 2020

Дехто вважає, що геть усі ігри для Nintendo Switch мають заспокійливий ефект. Це правда. Але у такому разі Animal Crossing, у якій треба облаштовувати свій маленький затишний острів та ходити в гості до друзів – це суперзаспокійливе.

Платформи Windows, macOS, Android, iOS

Жанр головоломка

Рік 2020

Ще один маленький шедевр від студії Ustwo Games. Assemble with Care – це гра в якій вам треба відновлювати та ремонтувати антикварні речі, щоб допомогти людям зберегти пам’ять та зв’язок зі спільнотою. Дуже влучна аналогія.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S, Android

Жанр симулятор

Рік 2021

Симулятор автомеханіка, у якому треба ремонтувати та відновлювати авто, купувати рідкісні моделі на аукціонах, відвідувати звалища в пошуках деталей тощо. Завдяки підтримці Steam Workshop у грі вже сотні моделей відомих брендів. Це як Forza Horizon, але про ремонт автомобілів.

Платформи Windows, Nintendo Switch

Жанр головоломка

Рік 2022

Заспокійлива місцинобудівна головоломка для тих, хто «на калідорі» і ми вже радили її як mental support games. Насправді у Dorfromantik з’явилася вже купа клонів та послідовників, деякі з яких досить непогані, наприклад, Pan’orama чи TerraScape.

Платформи Windows, PlayStation 4, Android, iOS

Жанр симулятор

Рік 2015

Вважається що риболовля – це дуже заспокійливе хобі, хоч це як подивитися. Віртуальна риболовля теж заспокоює. Обирайте між українською Fishing Planet, яка нещодавно з’явилася також на Android, iOS та в Epic Games Store та Call of the Wild: The Angler від Expansive Worlds (підрозділ Avalanche Studios).

Платформи Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch

Жанр пошук

Рік 2017

Hidden Folks – гра на уважність про пошук людей на намальованих вручну чорно-білих картинках, яка свого часу входила до шортлистів багатьох ігрових премій. Зараз в неї вже є 100500 безплатних клонів з котиками, які випікає студія 100 Cozy Games.

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2023

Найкращий симулятор ремонту та реновації у якому можна збудувати будинок власної мрії. Якщо що, ми про нього вже писали. До релізної версії House Flipper 2 були деякі запитання, але автори активно покращують гру.

Платформи Windows, PlayStation 3/4, iOS

Жанр adventure

Рік 2012

Мабуть, найкраща гра від автора Cloud, Flow, Flower та Sky: Children of the Light. Меланхолійна подорож по пустелі під заспокійливу музику. Journey – коротенька гра, але її можна проходити скільки завгодно разів.

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Жанр action/adventure

Рік 2023

Меланхолійна альпіністська гра з цікавими геймплейними механіками та своєрідною графікою від студії Don’t Nod. Є в Game Pass. Наш огляд і позитивні відгуки на Jusant ось тут.

Платформи Windows, Xbox Series X|S

Жанр симулятор

Рік 2020

Увесь світ у ваших ніг. Відчуйте радість нічим (крім потужності ПК) не обмеженого польоту. Політ уздовж сонячного узбережжя Адріатики або фіордів Норвегії дуже заспокоює. У MSFS вже навіть є українські літаки Ан-2 «Кукурудзник» та Ан-225 «Мрія». А ще ця гра доступна в Game Pass. Нова частина, Microsoft Flight Simulator 2024, вийде вже цього року, але і версія 2020 року ще дуже і дуже.

Платформи iOS, Android, Windows

Жанр головоломка

Рік 2014, 2017

Дуже мила медитативна просторова головоломка з заспокійливою музикою та приємною графікою. До версії Monument Valley: Panoramic Collection входять обидві частини гри, а також усі наявні доповнення. У Steam гра вийшла у 2022 році.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S, Nintendo Switch, Meta Quest (2, Pro, 3)

Жанр симулятор

Рік 2022

Симулятор для фанатів чистоти, у якому за допомогою мийки високого тиску вам треба відмивати машини, дома та взагалі все що завгодно. Гарне прибирання завжди заспокоює. Лише у Steam продано понад 1 млн копій гри, до того ж вона є в Game Pass. Існує також і VR-версія. До гри вийшла вже купа DLC, у тому числі по фільму Back to the Future, грі Tomb Raider та всесвіту Warhammer 40,000.

Платформи Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android

Жанр симулятор, стратегія

Рік 2016

Пиксельний симулятор фермера. Stardew Valley – неперевершений оригінал, який продався накладом понад 30 млн копій. Зараз існує купа клонів гри, деякі з яких ми додали у перелік наприкінці статті. Попри поважний вік гра все ще активно підтримується авторами, велике оновлення 1.6 вийшло лише декілька днів тому.

Платформи Windows, Xbox One / Series X|S, PlayStation 4/5

Жанр симулятор

Рік 2023

Гуркіт коліс потягів заспокоює, як і подорожі, тому радимо спробувати симулятор машиніста Train Sim World 4. Тут звісно теж бувають накладки та аварії, але лише віртуальні. Кількість DLC до гри трохи лякає (майже 100 штук загальною вартістю у 34 тис. грн), але стандартної версії, яка до речі є в Game Pass, вам вистачить надовго. А там може і безплатна українська Train Planet вийде.

Платформи Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4/5

Жанр головоломка

Рік 2021

Ще одна гра про наведення ладу у власних речах. Вам треба розпакувати речі та поставити їх на місця. Водночас це як би розповідь про життя головної героїні, яка змінює оселі та оточення. Медитативний саундтрек додається.

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Жанр симулятор

Рік 2023

Ми довго думали, додавати чи не додавати мисливські симулятори до переліку заспокійливих ігор, все ж таки тут треба стріляти та вбивати звірів, нехай і віртуальних. Але з іншого боку, тут неймовірно красивий ліс, гори та природа, якою просто приємно гуляти, не думаючи про можливість наткнутися на міну. Є навіть Карпати. Тож нехай. Але режим фотополювання цим іграм би не завадив. Про Way of the Hunter ми писали. Альтернатива – theHunter: Call of the Wild.

Насправді гарних заспокійливих ігор вистачає і написати про усі просто неможливо. Нижче коротенький додатковий список, крім того, закликаємо вас ділитися власним «заспокійливим» у коментарях.

Інші заспокійливі ігри

Call of the Wild: The Angler

Cloud Gardens

Construction Simulator

Coral Island

Cozy Grove

Dave the Diver

Disney Dreamlight Valley

Euro Truck Simulator 2

Garden In!

Garden Life: A Cozy Simulator

ISLANDERS

Minami Lane

Model Builder

My Time at Portia

My Time at Sandrock

Pan’orama

Rover Mechanic Simulator

Sky: Children of the Light

Slime Rancher 2

Station to Station

Sticky Business

SUMMERHOUSE

Tchia

Terra Nil

TerraScape

theHunter: Call of the Wild

The Sims 4

Townscaper