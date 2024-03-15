Компанія Rakuten, яка є розробником популярного в Україні месенджера Viber, розповіла про найпопулярніші смартфони в Україні станом на лютий 2024 року.

Переважна більшість українців використовує смартфони на Android. Станом на лютий, 78% від усіх користувачів використовували операційну систему від Google. Попри це, частка iOS постійно зростає. У лютому 2024 року користувачів на iOS стало 22%, у 2023-му їх було 19%, а у 2022-му – 17%.

Найпопулярнішим виробником смартфонів в Україні є Samsung. Загалом ця статистика залишається незмінною вже кілька років:

Samsung; Redmi; Apple; Xiaomi; Huawei.

Попри те, що Samsung є найпопулярнішим виробником, топ 5 моделей смартфонів складаються лише з Redmi та iPhone:

Redmi 9A; iPhone 11; Redmi 9C; Redmi Note 9; Redmi 9.

Статистика була отримана завдяки внутрішнім інструментам Rakuten Viber і включає лише узагальнені дані про бренди та моделі смартфонів, запевняючи, що чати та дзвінки надійно захищені наскрізним шифруванням і доступ до них мають лише самі користувачі.

Список найпопулярніших виробників та моделей смартфонів залишився здебільшого незмінним з минулого року.