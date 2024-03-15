Компанія Rakuten, яка є розробником популярного в Україні месенджера Viber, розповіла про найпопулярніші смартфони в Україні станом на лютий 2024 року.
Переважна більшість українців використовує смартфони на Android. Станом на лютий, 78% від усіх користувачів використовували операційну систему від Google. Попри це, частка iOS постійно зростає. У лютому 2024 року користувачів на iOS стало 22%, у 2023-му їх було 19%, а у 2022-му – 17%.
Найпопулярнішим виробником смартфонів в Україні є Samsung. Загалом ця статистика залишається незмінною вже кілька років:
- Samsung;
- Redmi;
- Apple;
- Xiaomi;
- Huawei.
Попри те, що Samsung є найпопулярнішим виробником, топ 5 моделей смартфонів складаються лише з Redmi та iPhone:
- Redmi 9A;
- iPhone 11;
- Redmi 9C;
- Redmi Note 9;
- Redmi 9.
Статистика була отримана завдяки внутрішнім інструментам Rakuten Viber і включає лише узагальнені дані про бренди та моделі смартфонів, запевняючи, що чати та дзвінки надійно захищені наскрізним шифруванням і доступ до них мають лише самі користувачі.
Список найпопулярніших виробників та моделей смартфонів залишився здебільшого незмінним з минулого року.
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