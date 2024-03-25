У Верховній Раді до розгляду внесли законопроєкт №11115 про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, у тому числі Telegram.

З новим законопроєктом пропонують внести зміни до ряду законів, які націлені у першу чергу на регулювання діяльності платформ, а не на їх блокування.

У законопроєктів пропонують наступні зміни для регулювання Telegram:

провайдери платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, виокремлюються як окремі суб’єкти у сфері медіа;

уточнюється, що на платформах повинні бути окремі сторінки облікових записів чи каналів, через які поширюється масова інформація відповідно до ч. 3 ст. 16 закону «Про медіа» та ст. 56 закону «Про авторське право і суміжні права»;

встановлюються законодавчі вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. Ці вимоги здебільшого повторюють вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до відео на кшталт YouTube;

законопроєкт пропонує не встановлювати обов’язкову реєстрацію для провайдерів платформ спільного доступу до інформації, а натомість забезпечити присутність в Україні свого представника для комунікації;

на провайдерів покладаються зобов’язання, на вимогу Національної ради, розкривати структуру власності та джерела фінансування;

якщо провайдери не надають інформацію, це є підставою для визнання структури власності такого провайдера непрозорою;

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також надавачі фінансових послуг, не мають права використовувати платформи з непрозорою структурою власності їх провайдерів;

Кабінет Міністрів України повинен врегулювати порядок використання посадовцями та військовослужбовцями платформ з непрозорою структурою власності;

встановлюються засади відповідальності провайдерів за тими самими правилами, які встановлені чинним Законом України «Про медіа» для провайдерів платформ спільного доступу до відео.

Напередодні у ГУР заявили, що Telegram містить низку загроз для безпеки України та що треба шукати шляхи розв’язання проблеми.

Наразі новий законопроєкт №11115 знаходиться на стадії розгляду Комітетом