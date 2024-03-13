Компанія Cognition представила Devian – новий інструмент, розроблений на основі штучного інтелекту, який може самостійно виконувати різноманітні інженерні задачі.

За словами розробників, Devin може планувати та виконувати складні інженерні завдання, які вимагають ухвалення тисяч рішень, пригадувати відповідний контекст на кожному кроці, навчатися з часом і виправляти помилки.

Новий ШІ також оснастили звичайними інструментами розробника, включаючи оболонку, редактор коду та браузер у сандбоксі обчислювального середовища.

Звісно, ШІ має можливість активно співпрацювати з користувачем. Devian звітуватиме про свій прогрес у режимі реального часу, прийматиме відгуки та працюватиме разом із користувачем над вибором дизайну за потреби.

Розробники стверджують, що Devin зможе навчитися використовувати незнайомі технології, створювати додатки, знаходити та виправляти баги, тренувати та налаштовувати власні моделі ШІ тощо.

Cognition також оцінила ШІ на SWE-bench, який вимагає від агентів розв’язання реальних проблем із GitHub, виявлених у проєктах із відкритим кодом.

За словами розробників, Devin правильно вирішує 13,86% проблем наскрізно, що значно перевищує попередній рівень техніки в 1,96%. Попередні моделі могли вирішити лише 4,80% проблем.

Зараз ШІ перебуває в ранньому доступі, проте до компанії можна звернутися через Google Форму чи пошту: [email protected].