За останній рік-два тут вийшло чимало матеріалів про схожі автомобілі: тест-драйви нового Nissan X-Trail, гібридного Hyundai Tucson, оновленої Mazda CX-5; детальні презентації Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan. Таке відчуття, наче ходимо по колу, але в його центр не заходимо; правда? Адже центр кола – це кросовер Toyota RAV4: «стабільно завжди усюди» популярний автомобіль. І в чому секрет такої популярності?

Дизайн: нарешті він став чоловічим

Звісно, це все особисте – але мені дуже подобається, що у новому поколінні кросовер Toyota RAV4 став міцно збитим, дещо грубим. Прямі бокові лінії, окреслені колісні арки, масивний «ніс» з великою решіткою радіатора – знайдений ще п’ять років назад образ Toyota RAV4 п’ятого покоління ще й досі виглядає цілісним.

Так-так, нинішній кросовер Toyota RAV4 випускається вже близько п’яти років (ось так летить час) й за всіма правилами автомобільного життя вже варто очікувати на оновлення автомобіля. Проте масштабного «рестайлу» немає, натомість компанія Toyota періодично впроваджує дрібні зміни в дизайні моделі. Наприклад, ось цей тестовий автомобіль Toyota RAV4 виділяється чорними колісними дисками з п’ятьма подвійними спицями та новими фарами з темною підкладкою – особисто я вперше такі фари побачив на версії Toyota RAV4 Adventure приблизно 1,5 роки назад, після чого така оптика з’явилась й на інших варіантах моделі.

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За габаритними розмірами кросовер Toyota RAV4 займає місце якраз десь посередині класу: довжина – 4,6 метра; ширина – 1,86 метра; висота – 1,69 метра; колісна база – 2,69 метра. Кліренс автомобіля становить 190-205 мм залежно від версії. Автомобіль Toyota RAV4 п’ятого покоління випускається вже близько п’яти років, а загалом історія Toyota RAV4 почалась ще в середині 1990-х років. В перших двох поколіннях існувала 3-дверна версія, але далі автомобіль випускався лише у 5-дверному виконанні. Все для зручності родини?

Відповідь на це питання має дати салон. Почнемо з передньої частини, де увагу привертає масивна передня панель – до речі, зроблена з приємного м’якого пластику, але з доволі простим сріблястим декором. Також аналогічним сріблястим декором ледь прикрашено кермо, за яким ховається панель приладів з кольоровим екраном. Ще один дисплей встановлена по центру передньої панелі: він теж не дуже великий за розмірами та з доволі простим меню, переважно у темній колірній гамі. До речі, про еволюційний розвиток моделі Toyota RAV4 – в автосалонах вже представлені моделі з повністю цифровою панеллю приладів (залежить від комплектації) та збільшеним центральним дисплеєм. На цьому хтось може завершити огляд салону Toyota RAV4 зі словами «все скучно», але насправді – потрібно дивитись деталі.

Наприклад, блок «клімату» виконаний з великими ручками керування та реальними фізичними кнопками: розбираєшся вмить! Бездротова зарядка прихована в ніші, з якої точно не випаде телефон, плюс передбачена кнопка вмикання/вимикання зарядки – на випадок, якщо вона вам зараз не потрібна. Для переднього пасажира передбачена невелика поличка, центральні підсклянники можуть вмістити навіть невелику дамську сумку. А те саме невиразне кермо насправді всипане купою кнопок, які вам реально потрібні у щоденному житті.

Ще б ось так нахвалювати задню частину салону Toyota RAV4 – і майже взагалі ідеал. Без надлишку, але достатньо місця над головою та для колін. Передбачені дефлектори подачі повітря та підлокітник з підсклянниками. Спинка може незалежно частинами регулюватись за кутом нахилу для зручності посадки. В максимальній комплектації навіть передбачено підігрів задніх сидінь. На момент появи актуального покоління Toyota RAV4 – цього було достатньо, аби займати лідерські позиції в класі. Проте вже не достатньо на сьогодні: конкуренти пропонують «клімат», шторки на вікнах, можливість зсування дивану. Отже: кросовер Toyota RAV4 вже не лідер з погляду салону – проте він все ще заслуговує титул «четвірочник».

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Інтер’єр Toyota RAV4 не вражає дизайном або матеріалами оздоблення, проте він ретельно опрацьований в питаннях, які важливі для щоденного використання: зручні «обіймаючи» сидіння, достатній запас простору, легкість користування перемикачами та різноманітними органами керування. Задня частина салону пропонує вентиляцію та підлокітник, у максимальній комплектації ще може бути підігрів. Багажник пропонує 580 літрів об’єму, плюс його можна збільшити 1690 літрів.

Техніка: коли головне – це гібрид

Кросовер Toyota RAV4 побудований на модельній платформі TNGA, в конкретно цьому випадку використовується варіація платформи GA-K: під автомобілі середніх розмірів, несучий кузов, повністю незалежні підвіски коліс, можливість встановлення системи повного приводу тощо. Наче, все звичайне. Однак при глибшому вивченні – виявляється, що масовий кросовер насправді має чимало цікавих технічних рішень для техно-фанатів.

Наприклад, бензиновий атмосферний 2-літровий 4-циліндровий двигун M20A-FKS (173 к.с. та 203 Нм) виділяється високим ступенем стиснення 13:1 й системою регулювання фаз Dual VVT-i на впуску та на випуску. Разом з таким двигуном працює безступенева коробка-варіатор Direct Shift CVT з фіксованою стартовою передачею. Фактично це пара шестерень, які працюють для рушання з місця та буксування на бездоріжжі без ризиків для ременя варіатора. А якщо ще й додати повний привод, то це буде повний привод з направленим розподілом крутного моменту між правими/лівими колесами – тобто, фактично це керування вектором тяги.

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Все починається очікувано: модульна платформа, несучий кузов, незалежні підвіски коліс. Але далі продовжується неочікуваним «буянням технологічної фантазії»: навіть 2-літрова версія має чимало цікавих технічних особливостей. А тепер додайте гібридні версії…

Основою гібрида виступає вже 2,5-літровий двигун A25B-FXS: також 4-циліндровий та атмосферний з ще вищим ступенем стиснення (14:1), що розвиває потужність 178 к.с. та 221 Нм крутного моменту. Але для версії Toyota RAV4 Hybrid ці цифри поки нічого не означають, оскільки бензиновому двигуну допомагає передній електромотор 3NM потужністю 88 кВт (120 к.с.) та з крутним моментом на рівні 202 Нм. Щоправда, напряму кінські сили та ньютон метри додавати не виходить, оскільки двигуни працюють в дещо відмінних режимах. Тому для Toyota RAV4 Hybrid заявлена сумарна потужність – у випадку версії з переднім приводом це буде 218 к.с.

А тепер рушимо ще далі, до версії з повним приводом AWD-i. Адже в цьому випадку додається ще один електромотор, який обертає задні колеса – тобто, повний привод AWD-i реалізовано не через карданний вал, а через окремі мотори для передніх/задніх коліс. Електромотор 4NM розвиває потужність лише 40 кВт (54 к.с.) та 121 Нм крутного моменту. Але редуктор в приводі задніх коліс значно збільшує тягу – й на колесах вже маємо 1300 Нм крутного моменту. Щодо загальної потужності Toyota RAV4 Hybrid AWD-i, то вона складає 222 к.с.

Нарешті, також в конструкції будь-якого гібрида Toyota RAV4 (з переднім приводом або повним) потрібно відзначити трансмісію e-CVT: фактично це планетарна передача, що поєднує бензиновий двигун та передній електромотор. А також потрібно відзначити акумуляторну батарею, що розміщена під заднім сидінням – її вистачає на 1-2 км повільних міських заторів, також батарея використовується для накопичення енергії під час гальмування/рекуперації та подачі цієї енергії на електромотор (або електромотори) під час динамічного прискорення.

За кермом: гарний гібрид, гарна підвіска

Стільки розповідав про гібрид, що потрібно з нього й почати. Тим більш, що гібридний силовий агрегат проявляє себе як найкраще! Автомобіль динамічно стартує, набирає швидкість однією нерозривною лінією, жваво прискорюється на ходу. Тут відсутні будь-які паузи на перемикання передач або екологічні затримки на натискання педалі акселератора. Гібриди завжди приваблюють швидкістю реакцій майже на рівні електромобіля – все завдяки підхопленню від електромотора. Водночас бензиновий двигун може забезпечити рух з високою швидкістю та подолання великих відстаней.

Щоправда, якщо в місті гібрид показує гарну економічність – адже частину роботи під час прискорень бере на себе електромотор, та й затори можна проїхати на електриці – то на трасі магія економічності гібрида вже зникає. Наприклад, тестовий кросовер Toyota RAV4 в місті споживав 7,5-8 літрів пального на 100 км шляху, що доволі непогано для 222-сильного автомобіля. Але на традиційній «трасовій сотні» потрібно вже 6-6,5 літрів на 100 км шляху – це порівняно зі звичайним 2,5-літровим кросовером.

Проте окрім гібрида ще хочу відзначити підвіску. Щоправда, тут з нюансами: у мене є певний досвід та спостереження по різних версіях Toyota RAV4 – й найбільше подобається саме гібридні варіанти, з переднім або повним приводом. Є відчуття нелегкого автомобіля (1,7-1,8 тонни) – проте також є відчуття, що підвіску спеціально зробили дуже пружною в розрахунку на цю вагу. Вона не занадто м’яка, але дуже енергоємна, що дозволяє легко долати середні та навіть великі нерівності без неприємних ударів або розхитувань.

Кермо доволі нейтральне, воно не дає багато зворотного зусилля для рук водія. Проте у поєднанні з такою «всеїдною» підвіскою це й не особливо треба. Просто направляєте автомобіль на плюс-мінус необхідний курс, не особливо зважаючи на кількість нерівностей під колесами – все одно підвіска впорається. Плюс завдяки чималій вазі та енергоємній підвісці, є відчуття неквапливого, але стабільного керування наче великим позашляховиком. То ж, напевно, найбільше зауваження до шасі – це не кермо, а раннє спрацювання ABS на слизькій дорозі.

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Гібридний силовий агрегат забезпечує 222 к.с. потужності та прискорення до «сотні» за 8,6-8,7 секунди; при цьому споживання палива по місту також вкладається у «вісім» або навіть менше. Гарні результати, хоча паспорт обіцяв ще краще – прискорення за 8,1 секунди, максимальна швидкість 180 км/год, споживання палива 4,8-5 літрів на 100 км (траса/місто). Проте зауважте, що тест-драйв проходив взимку – за теплої погоди та на літніх шинах динаміка буде дещо кращою, а споживання пального меншим. Автомобіль Toyota RAV4 Hybrid з повним приводом AWD–i окрім стандартних трьох режимів (нормальний, еко, спорт) також пропонує ще режим TRAIL для бездоріжжя – він передбачає постійну активацію заднього електромотора для обертання задніх коліс. Кнопка EV MODE змушує працювати лише електропривод – однак лише за умови достатнього заряду акумулятора; в такому випадку на короткій дистанції можна сильно зменшити споживання палива.

Вартість: скільки коштує Toyota RAV4

Кількість варіантів Toyota RAV4 здається безмежною: загалом близько 20 версій, утворених перетином різних двигунів, трансмісій, комплектацій. В такій кількості версій описати все просто неможливо, тому я наведу лише кілька прикладів: найбільш доступні, середні, найдорожчі.

Мінімум для купівлі Toyota RAV4 потрібно мати близько 1,1 млн грн ($28,5 тис.) – це буде автомобіль зі звичайним 2-літровим двигуном, переднім приводом, 6-ступеневою «механікою», у комплектації LIVE: світлодіодні фари, центральний 10,5-дюймовий сенсорний екран, камера заднього огляду, підігрів сидінь, кольоровий 7-дюймовий дисплей панелі приладів, кондиціонер, система стабілізації тощо.

За суму від 1,23 млн грн ($32 тис.) вже можна взяти Toyota RAV4 з аналогічним 2-літровим двигуном, але з варіатором та у покращеній комплектації ACTIVE: підігрів керма, датчики паркування попереду та позаду, легкосплавні 17-дюймові колісні диски сірого кольору, комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense тощо.

До речі, саме з комплектації ACTIVE починається вже й гібридний варіант автомобіля – кросовер Toyota RAV4 Hybrid ACTIVE з переднім приводом оцінюється від 1,38 млн грн ($36 тис.), а версія Toyota RAV4 Hybrid з повним приводом AWD-i та дещо покращеною комплектацією ACTIVE+ оцінюється від 1,57 млн грн або маже майже $41 тис.

За схожі гроші – від 1,5 млн грн або $39 тис. – можна взяти майже максимальний варіант Toyota RAV4 з 2-літровим двигуном, повним приводом AWD та CVT-автоматом у комплектації LOUNGE: легкосплавні 18-дюймові колісні диски, безключовий доступ, оздоблення сидінь синтетичною шкірою, електропривод налаштувань сидінь, бездротова зарядка тощо.

Йдемо далі – наприклад, до версій Toyota RAV4 Hybrid з повним приводом AWD-i та у майже максимальних комплектаціях STYLE або ADVENTURE, що будуть коштувати від 1,72-1,76 млн грн або $45-46 тис. Додатково до вже вищеописаного, в переліку оснащення таких автомобілів можна знайти наступне: оригінальні бампери, легкосплавні 19-дюймові колісні диски, прожекторні фари, оздоблення сидінь синтетичною шкірою з кольоровими акцентами, безконтактне керування кришкою багажника.

Максимальним варіантом Toyota RAV4 Hybrid AWD–i є версія PREMIUM за ціною від 1,8 млн грн або майже $47 тис., що додатково пропонує наступне: оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, аудіо JBL тощо.

Нарешті, окремо стоїть Toyota RAV4 Plug–In Hybrid: максимальна потужність (306 к.с.), можливість долати велику відстань виключно руху на електроприводі (обіцяно до 75 км), максимальна комплектація PREMIUM – та відповідний цінник від 2,3 млн грн або майже $60 тис.

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Кросовер Toyota RAV4 може запропонувати багато цікавого оснащення. Наприклад, внутрішнє «цифрове» дзеркало – забудьте про перекритий огляд назад через заповнений під стелю багажник! Звісно, передбачені всі «дрібні» опції комфорту, які насправді так важливі на кожен день – наприклад, підігрів керма або лобового скла. Комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense охоплює контроль рядності руху, розпізнавання знаків, функцію автоматичного гальмування та багато іншого – і пропонується вже з другої комплектації. А камера заднього огляду й взагалі присутня навіть у стартовій версії автомобіля. Зауважте, як крок за кроком «нарізані» версії – кожні $2-3 тис. відкривають доступ до нових можливостей автомобіля: повний привод, покращена комплектація, перехід зі звичайного 2-літрового двигуна на 2,5-літровий гібрид. А що запропонують конкуренти?

Загалом головних конкурентів вже назвав на початку статті – тепер будемо розбиратись детально. Ситуація з новими автомобілями Skoda Kodiaq та Volkswagen Tiguan стане зрозумілою тоді, коли вони приїдуть в Україну та будуть оголошені прайси. Ситуація з автомобілем Honda CR-V зрозуміла вже зараз: чудовий гібрид та комплектації, проте одразу високий цінник. Кросовер Mitsubishi Outlander дещо дешевше та може запропонувати 7-місний салон, але у нього обмежений вибір версій, немає доступних варіантів з переднім приводом, немає економічного гібрида або дизельного двигуна.

Залишається три головні автомобілі-суперники – це Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, Mazda CX-5. З автомобілем Mazda все просто: приємний «драйверський» характер, а також доволі приємні ціни зараз. Проте немає економічних варіантів двигунів та й просто – вік моделі. Кросовер від Nissan найбільш сучасний та найбільш технологічний, його гібрид виграє за потужністю та динамікою, позаду в салоні набагато більше опцій комфорту, плюс пропонується 7-місний варіант. Проте за моїми особистими враженнями, він поступається поведінкою ходової частини; а ще відсутність звичних об’ємних 4-циліндрових двигунів може не сподобатись покупцям-традиціоналістам. Схоже, що саме Hyundai виявляється найбільш небезпечним суперником: невисокий стартовий цінник, присутній звичний атмосферний, технологічний та потужний гібрид, гарно опрацьований салон. Проте за кількістю версій та ліквідністю – він поступається Toyota.

Підсумки тест-драйву Toyota RAV4

Отже, в чому секрет популярності автомобіля Toyota RAV4? Напевно в тому, що цей кросовер намагається не програвати жодної ключової дисципліни та вигравати там, де йому це вдається. Його салон, або динаміка, або споживання палива не є найкращими в класі – проте точно заслуговують на оцінку «вище середнього». Вартість автомобіля Toyota RAV4 не є найнижчою в класі – проте точно є прийнятною, що показують продажі автомобіля.

Крім того, великою перевагою для покупців є можливість обрати максимально точно підхожий варіант, не переплачуючи зайвого. А ще великою перевагою для покупців є ліквідність автомобіля, побудована на вірі у фірмову надійність. Крім того, відзначу дуже широку мережу дилерів – це означає доступність для купівлі та подальшої експлуатації автомобіля. Ось, на перший погляд, не такі яскраві та помітні переваги як дизайн, максимальне оснащення, висока потужність; правда? Однак саме сума різноманітних переваг (помітних або не дуже), сильних сторін та намагання не програти слабкі сторони – все це і є рецептом популярності Toyota RAV4, що справно працює вже багато років.

Автомобіль надано – компанією Drivovo: автомобілі за підпискою