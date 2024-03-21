Вантажне судно Pyxis Ocean, яким оперує компанія Cargill Ocean Transportation, і яке оснащене високотехнологічними жорсткими вітрилами WindWings, розробленими компанією BAR Technologies, завершило перші шестимісячні випробування. Результати обнадійливі.

Жорсткі вітрила WindWings заввишки з 10-поверховий будинок показали продуктивність яка відповідає прогнозам, економлячи у середньому 3 тонни палива на день. При найкращих умовах та гарному вітрі цей показник підіймався до 11 тонн на день.

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Балкер Pyxis Ocean має довжину 229 м, належить Mitsubishi Corporation, та належить до класу Kamsarmax. Це максимальний розмір кораблів, які можуть обслуговуватися у порту Камсар у Гвінеї-Бісау, де розміщено один з найбільших у світі бокситних терміналів. Стандартний розхід палива на кораблях класу Kamsarmax складає 29-30 тонн на день, тож вітрила економлять принаймні 10% пального. Взагалі-то розробники WindWings прогнозують, що ця технологія дозволить у майбутньому скоротити шкідливі викиди від морського транспорту приблизно на 30%.

«Ми надихаємось результатами, і ми багато чого дізналися про впровадження силової установки, яка використовує вітер на вантажних суднах. <…> Ми перебуваємо на передньому краї змін у судноплавній галузі та вважаємо, що технології, які використовують вітер, можуть бути важливим і економічно ефективним способом досягнення наших цілей з декарбонізації у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі», – каже Ян Ділеман, президент Cargill Ocean Transportation.

Балкер Pyxis Ocean має лише два вітрила WindWings, але BAR Technologies очікує, що більшість суден класу Kamsarmax будуть оснащуватися трьома такими вітрилами, що ще більше збільшить економію палива та скоротить шкідливі викиди у 1,5 раза.

Загалом, на морський транспорт припадає 10% глобальних викидів вуглецю від перевезень.