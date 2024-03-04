Apple офіційно представила оновлені 13- та 15-дюймові MacBook Air із чипом M3, завдяки якому нові ноутбуки на 60% швидші за моделі з M1 та у 13 разів швидші за моделі з чипами Intel.

Компанія також обіцяє до 18 годин роботи ноутбука від батареї та вдвічі швидший ніж у попередніх моделях Wi-Fi 6E.

Ноутбуки мають 8-ядерний процесор, до 10 ядер у графічному прискорювачі та 24 ГБ об’єднаної оперативної пам’яті. Разом із цим ноутбуки тепер можуть працювати з двома зовнішніми моніторами одночасно.

Нові MacBook Air тепер також підтримують затінення сітки з апаратним прискоренням і трасування променів, пропонуючи точніші освітлення, відображення та тіні в іграх. Ноутбуки містять медіапроцесор із підтримкою декодування AV1, що забезпечує ефективніше та якісніше відтворення відео з потокових служб.

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Крім того, Apple наголошує на кращій продуктивності в іграх, наводячи у приклад No Man’s Sky, яка працює на 60% швидше на моделі з M3, ніж на M1. На 40% швидшою стане обробка фото за допомогою штучного інтелекту з використанням функції Photomator’s Super Resolution. Користувачі також побачать набагато кращу продуктивність в Excel, редагуванні відео в Final Cut та інших повсякденних задачах.

В офіційному анонсі компанія окремо виділяє, що Air з M3 є «найкращим у світі споживчим ноутбуком для штучного інтелекту». За інформацією Apple, M3 містить швидкий та ефективний 16-ядрений нейронний прискорювач для покращення роботи машинного навчання.

Замовлення на ноутбуки вже відкрите з початковою ціною 13-дюймової моделі у $1 099 та $1 299 за 15-дюймовий MacBook Air. Перші ноутбуки почнуть з’являтися у покупців вже цієї п’ятниці – 8 березня.