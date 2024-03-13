Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), дослідницьке агентство, підпорядковане Міністерству оборону Великої Британії, продемонструвало мішені, вражені у ході нещодавнього випробування перспективної лазерної системи ППО DragonFire.

Бойовий лазер DragonFire розробляється на замовлення МО Великої Британії консорціумом, у який входять такі провідні військові підрядники як MBDA UK, Leonardo, BAE Systems, QinetiQ та інші. Розробка DragonFire триває принаймні з 2017 року, а перші випробування відбулися у січні 2024 р.

DragonFire 🔥 is a new laser being developer by @dstlmod for the 🇬🇧 military. Watch its first high-power firing against an aerial target. 👇👇👇https://t.co/D5sqIciICS pic.twitter.com/oI1xG9sK87 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2024

Характеристики DragonFire засекречені, але це зброя прямого радіуса дії, призначена для ураження повітряних та балістичних цілей (дрони, ракети, мінометні мини). За словами представників МО Великої Британії точності DragonFire вистачає для того, щоб влучити у монету в £1 (діаметр 23 мм) з дальності у 1 км. Вартість одного пострілу – менше ніж £10.

Серед показаних Dstl уражених цілій можна побачити мінометну міну калібру 120 мм від радянського міномета ПМ-43, FPV-дрон та лист металу, який має репрезентувати крило літака чи корпус ракети.