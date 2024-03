Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), дослідницьке агентство, підпорядковане Міністерству оборону Великої Британії, продемонструвало мішені, вражені у ході нещодавнього випробування перспективної лазерної системи ППО DragonFire.

Бойовий лазер DragonFire розробляється на замовлення МО Великої Британії консорціумом, у який входять такі провідні військові підрядники як MBDA UK, Leonardo, BAE Systems, QinetiQ та інші. Розробка DragonFire триває принаймні з 2017 року, а перші випробування відбулися у січні 2024 р.

DragonFire 🔥 is a new laser being developer by @dstlmod for the 🇬🇧 military.

Watch its first high-power firing against an aerial target.

👇👇👇https://t.co/D5sqIciICS pic.twitter.com/oI1xG9sK87

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2024