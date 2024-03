У X офіційний акаунт Firefox опублікував пост, де запитав, які причини зупиняють користувачів від використання браузера. Хоча здебільшого у коментарях відповідали фанати, які вже давно користуються браузером від Mozilla, є й кілька аргументованих відповідей.

Один із користувачів зазначив, що браузер не підтримує групування вкладок, функцію, яка останнім часом почала з’являтися у Microsoft Edge, Google Chrome та інших. Офіційний акаунт, відповів, що ця функціональність вже у роботі.

no tab groups — vista (@mindofvista) March 27, 2024

Ще один користувач зауважив, що частково використовує Firefox, але через специфіку роботи не може повністю перейти на браузер через відсутність підтримки кількох профілів.

I use Firefox Developer Edition but can’t make the full switch due to the lack of multiple profiles (personal/work). 😢 — Vidhya Kumar (@ByteMyTweet) March 28, 2024

Ще однією причиною назвали відсутність нативної версії з WebKit для iOS, а також певні проблеми браузера на операційній системі, як-от зникнення темного режиму.

No native version (not using WebKit) on iOS yet. Once that happens will definitely switch. — EpicLPer (@EpicLPer) March 27, 2024

Із-поміж іншого також називають графічну продуктивність та webgl. Користувач Sebastien додав, що хоч останнім часом Firefox покращився у цьому плані, для нього все ще є відчутна різниця з браузерами на основі Chromium.

webgl / graphics performance. Although it’s gotten a lot better, there’s still a notable difference compared to chromium base — Sebastien – console_buche 🪵 (@Console_buche) March 28, 2024

Звісно, серед інших причин є також і те, що користувачі вже мають повністю налаштовані інші браузери з усіма даними, як-от Chrom, де у багатьох збережені паролі, дані для автозаповнення тощо.

У треді можна знайти й інші проблеми, з якими мали справу користувачі на різних платформах та у різних сценаріях використання, як-от відсутність доповнень Chromium чи інших.