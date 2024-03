Насправді підібрати серіали, аналогічні «Проблемі трьох тіл» / 3 Body Problem, не так вже і просто. Цей твір складається з трьох частин, у яких є відгуки класичної «жорсткої» наукової фантастики, історична/політична фантастика, action та навіть трохи космоопери. Можна було б, звісно, обрати серіали типу Star Trek: Deep Space Nine, Babylon 5 чи Battlestar Galactica, де галактична політика займає вагому частину сюжету, але це все, звісно ж, здебільшого космоопери. Тож ми вирішили обрати лише серіали за науково-фантастичними книгами, серйозніші, ніж звичайні космоопери з процедурною структурою.

Слід розуміти, що творці серіалів значно перекроюють та змінюють сюжети оригінальних творів, частина з яких трохи, або навіть дуже застаріла, частина трохи заскладна для екранізації. І хоча зазвичай ми вважаємо, що книга завжди краще, в деяких випадках авторам ТВ-шоу вдається створити оригінальний твір, який доповнює, модернізує чи розширює всесвіт книжок. Тож серіали не гірше книжок, вони просто інші, але, звісно ж, ми радимо вам також ознайомитися і з першоджерелами.

Поїхали. Серіали відсортовані за алфавітом, щоб ніхто не образився.

Роки 2018-2020

Канал/сервіс Netflix

Кількість сезонів/епізодів 2 сезони / 18 епізодів

Серіал за трилогією Річарда Морґана про Такеші Ковача. Перший сезон заснований на першому романі «Видозмінений вуглець» (2002), другий на третьому – «Пробуджені фурії» (2005). Altered Carbon – це трохи кіберпанк, трохи детектив і трохи hardboiled бойовик.

Після першого сезону, у якому Такеші Ковача грав Юель Кіннаман, і який був знятий дуже близько до книги, серіал хвалили. У другому сезоні, де Кіннамана замінив Ентоні Макі (така кардіальна зміна актора відповідає технологіям, які описані у книгах), автори дуже віддалилися від першоджерела, та і загалом він був набагато слабкішим. Після цього досить дорогий серіал закрили.

Було ще окреме повнометражне аніме Altered Carbon: Resleeved, але воно ще слабкіше і майже не пов’язане з романами Морґана.

Рік 2015

Канал/сервіс Syfy

Кількість сезонів/епізодів 1 сезон / 3 епізоди

Мінісеріал за однойменним раннім романом Артура Кларка, опублікованим ще у 1953 році, який, своєю чергою, заснований на коротенькому оповіданні «Ангел-охоронець» (1947). Це історія про прибульців та еволюцію людства. Цікаво, що цей твір збирався екранізувати ще на початку 1960-х сам Стенлі Кубрик, але замість цього зняв «Космічну одіссею 2001 року » / 2001: A Space Odyssey, написану разом з тим самим Кларком.

Будемо відверті, навіть оновлена у 1980-х версія «Кінця дитинства» вже застаріла. Творці серіалу оновили історію, зробили персонажів глибше, додали нові сюжетні лінії. Це якраз той випадок, коли серіал не те що краще, а вдало доповнює роман. Відхилення від сюжету тут звісно є, але вони некритичні. Загалом же це дуже непогана спроба екранізувати класику н/ф.

Рік 2020

Канал/сервіс Peacock

Кількість сезонів/епізодів 1 сезон / 9 епізодів

Це вже другий серіал, а загалом п’ята спроба екранізації великого роману-антиутопії Олдоса Гакслі, який було видано у 1932 р. Звісно, після усіх подій XX сторіччя «Прекрасний новий світ» виглядає занадто застарілим, хоча й цікавим з історично-літературознавчої точки зору, тому автори серіалу суттєво осучаснили твір.

«Прекрасний новий світ» – це історія про утопічне суспільство, побудоване на класовій нерівності та наркотиках. Нову адаптацію хвалять за більш сучасний погляд на тему, яку підняв Гакслі, але сварять за загальну беззубість, інертність та брак дійсно цікавих персонажів, яким хотілося б співчувати.

У серіала непоганий акторський ансамбль – Олден Еренрайк, Гаррі Ллойд, Демі Мур, але Brave New World закрили відразу після першого сезону.

Роки 2021-

Канал/сервіс Apple TV+

Кількість сезонів/епізодів 2 сезони / 20 епізодів

Адаптація серії з семи романів Айзека Азімова, написаних у період з 1951 по 1993 рр. Створюючи науково-фантастичні романи про могутню Галактичну імперію, її падіння та Фундації, які мають прийти їй на зміну, Азімов надихався книгою «Історія занепаду та загибелі Римської імперії» Едварда Гіббона.

Звісно, початкові романи серії, які базуються ще на оповіданнях 1942–50 рр., виглядають сьогодні трохи примітивно та прямолінійно, тож автори серіалу осучаснили, розширили та поглибили багато сюжетних ліній. Насправді від оригінальних романів Азімова тут залишилась хіба що загальна ідея, назви фундацій та імена персонажів, усе інше це вже інтерпретація. Але доволі непогана.

Перший та другий сезон Foundation мали в цілому непогані відгуки, а фінал другого сезону взагалі вразив глядачів, тож Apple продовжила це дороге sci-fi шоу на третій сезон, який вийде лише у 2025 році.

Роки 2023-

Канал/сервіс Apple TV+

Кількість сезонів/епізодів 1 сезон / 10 епізодів

Ще одна дорога адаптація Apple, цього разу серії антиутопічних повістей/романів Г’ю Гоуї Wool (2011-2013). Події Silo / Wool розгортаються на постапокаліптичній Землі, де залишки людства намагаються вижити у підземному місті зі 144 поверхами. Головну роль у серіалі виконує акторка Ребекка Фергюсон, відома за ролями у фільмах серії Mission: Impossible та Dune.

Твори Г’ю Гоуї достатньо свіжі, тому оновлення не знадобилося, а відмінності від книг хоч і є, але незначні. Шоу має гарні рейтинги на IMDb і навіть номінувалося на деякі премії. Тож Silo продовжили на другий сезон, який вже навіть відзняли. Дата прем’єри ще не оголошена.

Роки 2017-

Канал/сервіс Hulu

Кількість сезонів/епізодів 5 сезонів / 56 епізодів

Адаптація феміністичного антиутопічного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд, який було видано у 1985 році. Роман свого часу отримав Премію Артура Кларка (1987) та був номінований на Неб’юлу та Букера. «Оповідь служниці» – це історія США після екологічної катастрофи, яка вплинула на фертильність. Жінок, здатних народити, тут роблять буквально рабинями.

Автори серіалу The Handmaid’s Tale пішли набагато далі авторки роману, змінивши та продовживши історію героїні. Насправді події оригінального роману охоплюють лише перший сезон шоу. На хвилі уваги до серіалу та твору 80-річна Маргарет Етвуд написала та видала у 2019 році роман-продовження «Заповіти», події якого відбуваються через 17 років після «Оповіді служниці».

За роль у The Handmaid’s Tale актриса Елізабет Мосс отримала премію Emmy і була номінована на неї ще 3 рази. Шостий, фінальний сезон The Handmaid’s Tale має вийти у 2025 році.

Роки 2015-2022

Канал/сервіс Syfy (1–3), Amazon Prime Video (4-6)

Кількість сезонів/епізодів 6 сезонів / 62 епізоди

Екранізація серії романів Джеймса С. А. Корі (псевдонім письменників Деніеля Абрагама та Тая Френка), які видавалися у 2011-2021 рр. Це космічно-політична опера про пригоди екіпажу корабля «Росинант», який завжди опиняється у найважливішій для Сонячної системи та людства точці простору.

The Expanse пережив закриття та відродження і протримався цілих 6 сезонів, три з яких на каналі Syfy і три – на Amazon Prime Video. На жаль, серіал не охоплює події трьох останніх романів серії – «Зліт Персеполю» (2017), «Лють Тіамат» (2019) та «Падіння Левіафана» (2021).

«Простір» / The Expanse – непоганий, гарно знятий космічний серіал, з гарними акторами, які майже відповідають персонажам роману, але… книги краще.

Роки 2015-2019

Канал/сервіс Amazon Prime Video

Кількість сезонів/епізодів 4 сезони / 40 епізодів

Серіал заснований на однойменному романі Філіпа K. Діка у жанрі альтернативної історії. Книга вийшла у 1962 р. і описує світ 1962 року, у якому Німеччина перемогла у Другій світовій війні і разом з Японією окупувала територію колишніх Сполучених Штатів.

Серіал взяв з книги Діка лише антураж та загальну ідею, значно відхилившися від першоджерела. Перший сезон був гарний, а ось на набагато слабкішому другому багато хто кинув дивитися. Третій та четвертий сезон наче краще, але фінал розчарував глядачів. З іншого боку, фінал оригінального роману Діка теж засмучує.

До речі, на цю саму тему є і британський серіал SS-GB за романом Лена Дейтона, а також не дуже вдалий фільм Fatherland за непоганим романом Роберта Гарріса з Рутгером Гауером у головній ролі.

Рік 2022

Канал/сервіс Amazon Prime Video

Кількість сезонів/епізодів 1 сезон / 8 епізодів

Серіал від творців Westworld за однойменним романом класика кіберпанку Вільяма Ґібсона (я навіть не знав, що старигань все ще пише!).

Оригінальний твір вийшов у 2014 р., тож оновлювати тут нічого не треба, але, як це часто буває з багатошаровими творами Ґібсона, дещо прийшлось спростити, а від багатьох паралельних сюжетних ліній відмовитися.

Серіал в цілому сподобався глядачам і був продовжений на другий сезон. На жаль, його поховали страйки профспілки голлівудських акторів SAG-AFTRA та Гільдії сценаристів Америки. Через майже річну затримку з початком виробництва Amazon вирішила закрити The Peripheral. Шкода, Хлоя Грейс Морец грає непогано, а сам серіал частково схожий на відеогру.

До речі, друга частина книжної серії, «Агентство», вийшла у 2020 р. А зараз Ґібсон працює над третьою книгою під назвою «Джекпот».

Рік 2015

Канал/сервіс ABC

Кількість сезонів/епізодів 1 сезон / 13 епізодів

Серіал за мотивами короткого оповідання Рея Бредбері «Призначена година» (1951), який має на подив багато спільного з «Проблемою трьох тіл» / 3 Body Problem. Але тут невідома сутність обирає в якості агентів впливу маленьких дітей.

Серіал мав змішані відгуки, у першу чергу через надмірну затягнутість. Справді, розтягнути 10 сторінок оповідання на 13 серій – це треба вміти. Плюс перетворити камерний горор Бредбері, присвячений у першу чергу проблемі нестачі спілкування між дітьми та батьками, у щось на кшталт X-Files – хибне рішення. Хоча The Whispers отримали в цілому непогані відгуки, ABC закрила шоу після першого сезону.

Рік 2020

Канал/сервіс Amazon Prime Video

Кількість сезонів/епізодів 1 сезон / 8 епізодів

Основою для цього серіалу став не роман чи оповідання, а фантастичний артбук Tales from the Loop (2014) шведського художника Сімона Столенгаґа.

Артбук – це щоденник спогадів про дитинство головного героя на острові, на якому розміщений прискорювач елементарних частинок, що дуже дивно впливає на світ навкруги. Це чимось схоже на «Пікнік на узбіччі» з точки зору маленького хлопчика. В артбуці не було цільної історії, скоріше нариси з певним настроєм, тож автори серіалу створили для нього окремий сюжет.

Tales from the Loop – це меланхолійна, неспішна та дивна історія, яка сподобається далеко не всім. Автору цієї підбірки подобається, і він би залюбки подивився на екранізації інших артбуків Сімона Столенгаґа – Things from the Flood (2016), The Electric State (2017) та The Labyrinth (2020). Начебто кіберпанківсько-постапокаліптичний серіал за The Electric State має вийти на Netflix вже цього року.

Роки 2013-2015

Канал/сервіс CBS

Кількість сезонів/епізодів 3 сезонів / 39 епізодів

Серіал за романом Стівена Кінга 2009 року можна, звісно ж, віднести і до жахів, але це все ж таки фантастика. За сюжетом невелике містечко в «улюбленому» письменником штаті Мен накриває прозорим куполом, який відрізає його від зовнішнього світу. Хто сказав, що це плагіат з «Всяке тіло – трава» (1965) Кліффорда Сімака?

Проблема серіалу Under the Dome – його довжина та змазане закінчення. Те, що у Кінга займає трохи більше тижня, в серіалі тягнеться місяці. До того ж автори повністю переосмислили ту силу, яка встановила купол над містечком.

Перший сезон начебто зайшов глядачам, але чим далі, тим гірше ставало шоу. Але принаймні перший сезон вартий того, щоб його подивитися.

Інші фантастичні серіали за книгами

Electric Dreams (2017–2018) – Channel 4 – 1 сезон, 10 епізодів

Resident Alien (2021–) – Syfy – 3 сезони, 31 епізод

SS-GB (2017) – BBC One – 1 сезон, 5 епізодів

The 100 (2014-2020) – The CW – 7 сезонів, 100 епізодів

The Man Who Fell to Earth (2022) – Showtime – 1 сезон, 10 епізодів

The One (2021) – Netflix – 1 сезон, 8 епізодів

War of the Worlds (2019-2022) – Fox, Star – 3 сезони, 24 епізоди