Американський стартап Radia планує побудувати флот найбільших у світі літаків WindRunner для того, щоб перевозити лопаті надвеликих офшорних вітряних турбін у глибину континенту. Про це пише The Sun US.

Довжина Radia WindRunner має перевищувати 108 м, щоб розмістити всередині вантажного відсіку лопать вітряного генератора. Це на 24 метри більше, ніж в Ан-225 «Мрія». А ось розмах крила у WindRunner зовсім не такий вражаючий, особливо враховуючи довжину літака – лише 80 м (Stratolaunch Roc – 117 м, Hughes H-4 Hercules – 98 м, «Мрія» – 88 м). Запланована крейсерська швидкість Radia WindRunner – 715 км/год, максимальне корисне навантаження – 72 т.

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На думку спеціалістів Radia, транспортування лопатей надвеликих офшорних вітрогенераторів буде дуже популярне через високу ефективність надвеликих турбін у порівнянні зі звичайними. Зараз їх будують виключно на воді ще і тому, що транспортування таких великих лопатей по суші потягами та вантажівками просто неможливо. Radia WindRunner має розв’язувати цю проблему, дозволяючи будувати надвеликі вітряні ферми у передгір’ях, пустелях та напівпустелях.

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Radia WindRunner зможе перевозити лопаті довжиною до 104 м. Станом на зараз типовий розмір лопатей надвеликих турбін – близько 70 м, хоча в КНР вже будують вітрогенератор з лопатями у 131 м. Radia планує розпочати експлуатацію WindRunner у 2027 році.

Якщо вам здається, що будувати великий вантажний літак лише під один вантаж – це не розумно, згадайте, що усі надвеликі літаки будувалися виключно під одну задачу. Ан-225 «Мрія» – щоб транспортувати космічний корабель «Буран», Stratolaunch – щоб здійснювати космічні запуски з повітря, Hughes H-4 Hercules – щоб вдовольнити его Говарда Г’юза, КМ aka Caspian Sea Monster – з примхи радянського військового керівництва.