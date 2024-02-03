Ми завжди казали, що коментарі на Mezha.Media, це такий собі сучасний аналог класичних форумів, де давні знайомі застрочуються, щоб потеревенити на будь-які теми. І у січні 2024 року наші читачі, здається, перевершили самі себе, загнав відразу три теми за 400+ коментарів.

І хоча зазвичай матеріали, які коментують, та матеріали, які читають це різні матеріали, цього разу вони трохи перетинаються, як, наприклад, у новині про приєднання Mezha.Media до медіагрупи «Українська правда» чи у порівнянні флагманських смартфонів Samsung та Apple. Ну і звісно, тема яка хвилює багатьох наших читачів – мобілізація.

Матеріали за січень 2024 р. з найбільшою кількістю коментарів

1. Верховна Рада підтримала створення електронного реєстру військовозобов’язаних (509)

2. В Україні пропонують дозволити бронювати від мобілізації чоловіків із високими зарплатами (468)

3. Mezha.Media приєднується до медіагрупи «Українська правда» (443)

4. Samsung Galaxy S24 Ultra проти iPhone 15 Pro Max: порівняння на цей раз титанових флагманів (261)

5. У ВР готують нові правила бронювання від мобілізації. Що вони передбачають? (259)

6. За 80 років IQ студентів вишів впав до середнього рівня (231)

7. Мінімальна частка української мови програм на радіо та ТБ має збільшитися до 80-90% (199)

8. Steam більше не підтримує Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1 (177)

9. Війна за Тайвань за участю КНР та США може коштувати $10 трлн, або 10% світового ВВП (173)

10. Galaxy S24 Ultra та Galaxy S24/S24+ – що пропонують нові флагмани Samsung? (168)

Топ новини за січень 2024 р. на подив різноманітні. Тут і сервіси Google, і процесори AMD, телесеріали, ігри тощо. Майже усі теми, про які пише Mezha.Media.

Найпопулярніші новини та блоги, які вийшли у січні 2024 р.

1. Google Workspace та Gmail перестануть підтримувати вхід через логін та пароль у програмах, залишиться тільки OAuth

2. AMD Ryzen 8000G: процесори для ігор без відеокарти?

3. Ютубер Engineering Explained поставив під сумнів відео перегонів Tesla Cybertruck та Porsche 911

4. Ноа Хоулі розказав про серіал «Чужий» / Alien, який стане приквелом до франшизи Рідлі Скотта

5. Анонсовано Euro Truck Simulator 2 – Nordic Horizons

6. Безплатні ігри для PS Plus Extra та Premium у січні: Resident Evil 2, Tiny Tina’s Wonderlands, Just Cause 3 та інші

7. Suits / «Форс-мажори» став найпопулярнішим серіалом 2023 року у стримінгу

8. Mezha.Media приєднується до медіагрупи «Українська правда»

9. Google оновив застереження про режим інкогніто в Chrome. Що змінилося?

10. Трейлер другого сезону Halo The Series: вже більше схоже на гру

ПК місяця здається назавжди окупувала верхні позиції топ найпопулярніших статей нашого сайту, дякуємо Олегу Касічу за регулярне оновлення конфігурацій з детальним поясненням тих чи інших рішень. Ну і звісно ж, ви, шановні читачі, гарно читаєте про нові й старі ігри, фільми та серіали, нові смартфони та ноутбуки. А ми намагаємось тримати вас в курсі щодо новинок.

Найпопулярніші статті та огляди, які вийшли у січні 2024 р.

1. ПК місяця (січень 2024)

2. Нові фільми та серіали січня 2024

3. Samsung Galaxy S24 Ultra проти iPhone 15 Pro Max: порівняння на цей раз титанових флагманів

4. Galaxy S23 FE review

5. Найцікавіші ігри 2024: у що ми будемо грати цього року

6. Тест-драйв Peugeot 408: «автомобільний діамант» за помірні гроші

7. Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 15 (ANV15-51-512A)

8. Galaxy S24 Ultra та Galaxy S24/S24+ – що пропонують нові флагмани Samsung?

9. Хроніки S.T.A.L.K.E.R. Поклик Прип’яті. Чи варто грати в 2024 році?

10. For The Emperor! Відеоігри у всесвіті Warhammer 40,000

Приблизно таким був січень 2024 року на «Межі». Нагадуємо, якщо у вас є бажання підтримати роботу редакції Mezha.Media, то зробити це можна тут, здійснивши одноразову допомогу або оформивши щомісячну підписку через Liqpay, Privat24, Patreon, PayPal або криптовалютні гаманці.

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