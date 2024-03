Valve поділилася списком найпопулярніших ігор серед власників Steam Deck.

До списку входять 100 найпопулярніших ігор за найбільшою щоденною кількістю гравців у період із березня 2023 року до березня 2024 року незалежно від стану сумісності.

Очолила список Baldur’s Gate III, яка торік отримала не лише визнання гравців, а й чимало нагород, зокрема й була визнана грою року на The Game Awards.

Серед інших ігор у топ 5 є Vampire Survivor, яка вийшла у 2022 році та отримала чималу популярність серед гравців. Третє місце посіла Dave the Diver, яка вважається однією з найкращих ігор минулого року.

Також у топ 5 ігор на Steam Deck потрапили Hogwarts Legacy, яка стала найбільш продаваною грою 2023 року, обійшовши за загальною кількістю проданих копій The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та Call of Duty: Modern Warfare III.

Закриває п’ятірку лідерів Elden Ring, яка незабаром отримає своє перше доповнення – Shadow of the Erdtree.

Що цікаво, на шостій позиції також опинилася Palworlds, яка вийшла лише у січні 2024 року, але завоювала неймовірну популярність, ставши другою грою за кількістю одночасних гравців у Steam.

Також у першу десятку увійшли: Cyberpunk 2077 на 7 місці, Grand Theft Auto V на 8, Stardew Valley на 9 та Red Dead Remeption 2 на 10.

Із повним переліком 100 найпопулярніших ігор на Steam Deck можна ознайомитися у Steam.