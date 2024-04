Один з найвідоміших у світі розробників ігор Хідео Кодзіма висловився стосовно українського документального фільму “20 днів у Маріуполі” на своїй сторінці в Х.

20 Days In Mariupol



Though overshadowed by news of new wars, successive earthquakes, and other disasters, the war in Ukraine continues to this day. This documentary captures the desperation over a 20-day period, from the immediate aftermath of Russia's invasion of Ukraine to… pic.twitter.com/HR35dhVmip

