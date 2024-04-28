Один з найвідоміших у світі розробників ігор Хідео Кодзіма висловився стосовно українського документального фільму “20 днів у Маріуполі” на своїй сторінці в Х.

20 Days In Mariupol



Though overshadowed by news of new wars, successive earthquakes, and other disasters, the war in Ukraine continues to this day. This documentary captures the desperation over a 20-day period, from the immediate aftermath of Russia's invasion of Ukraine to… pic.twitter.com/HR35dhVmip — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) April 28, 2024

Попри те, що війна в Україні затьмарена новинами про нові війни, землетруси та інші катастрофи, вона триває й досі. Цей документальний фільм фіксує відчай протягом 20-денного періоду, від початку вторгнення Росії в Україну до евакуації з Маріуполя. Відрізаний від зовнішнього світу, без телефонів та інтернету, він зображує реальність “нескінченної війни”, що розгортається всередині. Фільм ставить питання про справжнє значення журналістики та природу війни перед тими з нас, хто не звертає уваги на лавину фейкових новин у соціальних мережах. “Війни не починаються з вибухів, вони починаються з тиші”. Ці слова, тихо сказані репортером на початку фільму, я не можу забути”, — написав Кодзіма на своїй сторінці в Х.

“20 днів у Маріуполі” — це документальний фільм про облогу українського міста Маріуполь російськими військами у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення російської федерації до України.

Хідео Кодзіма відомий своєю серією ігор Metal Gear Solid — шпигунськими бойовиками, в яких насправді заховане потужне антивоєнне послання. А також грою Death Stranding, в якій автор розмірковує про важливість єдності.