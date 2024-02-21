На каналі Bandai Namco вийшов перший трейлер доповнення до гри 2022 року Elden Ring — Shadow of the Erdtree.

Трейлер обіцяє нову історію, що відбуватиметься в Землях Тіней, нових персонажів, противників та, звісно, босів. Доповнення представить нового злодія, Месмера та розкриє долю Мікели, персонажа оригінальної гри, який добровільно закував себе всередині дерева, яке охороняла Маленія, один із найскладніших босів з усіх ігор From Software.

Доповнення доступне лише за наявності оригінальної гри, коштує 1200 грн та буде доступне 21 червня цього року.