Директор студії Bethesda Game Studios Тодд Говард дав розлоге інтерв’ю виданню Kinda Funny Games та розповів, що Starfield Shattered Space вийде цієї осені, пише XboxEra.

Shattered Space входить у комплект Starfield Deluxe Edition і, за чутками, зосередиться на невловимому будинку Ва’руун.

Тодд Говард також поділився, що найближчим часом буде анонсовано оновлення для гри. За словами розробника, воно матиме поліпшення механіки будівництва кораблів у грі.

Напевно, найбільша перевага ігор Bethesda – The Creation Kit – набір для створення модів поки не анонсували. Його поява значно спростить створення модифікацій для фанатів та зробить їх можливими на консолі Xbox.