У Telegram відновили роботу офіційні українські боти, які допомагають у боротьбі з російською агресією. Про це йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Тут уточнили, що йдеться про боти Головного управління розвідки, Служби безпеки, а також про бот Мінцифри “єВорог“.

“Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker”, – сказано в повідомленні.

Раніше з’явилася інформація, що у Telegram заблокували низку українських чат-ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили цю інформацію. Тут також заявили, що було заблоковано “Головний бот розвідки”.

До слова, засновник месенджера Павєл Дуров ще 24 квітня заявляв, що Telegram блокує військові канали та ботів, які збирають дані для ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства.

Він також закликав повідомляти про такі канали та боти, оскільки не хоче, щоб “Telegram був інструментом для насильства”.