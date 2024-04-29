У Telegram заблокували низку офіційних українських ботів, у яких збиралися дані, які допомагали протидіяти російській агресії в Україні. Відповідну інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

“Сьогодні (28 квітня – ред.) керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано “Головний бот розвідки”. Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало”, – йдеться в повідомленні.

Водночас тут уточнили, що попри блокування чат-боту розвідки персональні дані користувачів лишаються в безпеці. Однак тут також попередили, що ворог створює боти зі схожими назвами, тому закликали людей не надсилати на них жодні персональні дані.

“Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах, – сказано в повідомленні. – Довіряйте лише офіційним джерелам!”

Крім цього, в ГУР МО назвали доступні канали зв’язку:

Офіційна пошта для зв’язку: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Напередодні в мережі з’явилася інформація, що у Telegram заблоковано деякі українські чат-боти, в яких збирали дані про розташування військ та об’єктів окупантів.

У лютому цього року У ГУР заявили, що Telegram містить низку загроз для безпеки України. У березні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання Telegram.