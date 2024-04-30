Українська студія Graverobber Foundation випустила у Steam свій черговий dungeon crawler. Гра під назвою Dragon Ruins – це мікропроєкт, базова версія якого була створена під час Dungeon Crawler Jam 2024.

Dragon Ruins пропонує зібрати партію з 4 героїв 8 різних класів та відправитися досліджувати підземелля драконів. Графіка гри це традиційне для Graverobber Foundation поєднання wireframe оточення з піксель-артом.

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Попередній проєкт студії, також dungeon crawler Demon Lord Reincarnation вийшов у ліпні 2023 року і зібрав переважно схвальні відгуки (Steam-рейтинг 72/100 з 84 відгуків).

З нагоди релізу Dragon Ruins пропонується зі знижкою 10% за 111 грн. Української локалізації у грі немає, лише англійська мова.