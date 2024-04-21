Тест-драйв Peugeot 2008: оновлення – як привід для зустрічі

А ось і нагода знову зустрітись з автомобілем Peugeot 2008: популярний компактний кросовер пройшов планове оновлення, що зазвичай означає середину життєвого циклу моделі. Що принесло це оновлення – радикальні покращення чи ледь помітні зміни? Зараз розповім.

Дизайн: крос-універсал

Як на мене, то автомобіль Peugeot 2008 другого покоління – це не лише кросовер, споріднений з моделлю Peugeot 208, але також нащадок універсалів Peugeot 206 SW та Peugeot 207 SW. Адже як було на початку 2000-х років? Ось вам подобається Peugeot 206 або Peugeot 207, проте не вистачає місця в салоні або багажника – тоді можна взяти універсал. Проте модель Peugeot 208 вийшла лише з кузовом «хетчбек». І якщо вам потрібно більше, то тепер за це «більше» відповідає кросовер Peugeot 2008.

Це до того, що пояснити пропорції Peugeot 2008: видовжений кузов, невелика висота, чітко виділений капот. Так було й в першому покоління автомобіля Peugeot 2008, таким він залишився й у другому, що дебютувало у 2019 році та прибуло в Україну 2020-го. Минуло чимало часу, продано чимало автомобілів – й для підтримки уваги покупців потрібно було дещо оновити кросовер. Наприклад, завдяки новому бамперу з великими «щоками», де проступають потрійні лінії LED-смужок. Напевно, це найбільш помітна зміна зовнішності Peugeot 2008; проте далеко не єдина: це можна відзначити нову решітку радіатора, нове наповнення фар та ліхтарів, нові темно-сірі накладки на дверцятах, нові колісні диски, та навіть логотипи – теж нові.

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Кросовер Peugeot 2008 своїм профілем кузова так нагадує універсал: розтягнутий у довжину, але не дуже високий. Щоб бути точним: довжина – 4,3 метра; ширина – 1,77 метра; висота – 1,55 метра; колісна база – 2,605 метра. Новий передній бампер та решітку радіатора помітно одразу, до решти оновлень потрібно придивлятись. Так, фари та ліхтарі не змінились за своєю формою, але змінились елементи всередині них, з’явились нові колісні диски та декор. Дрібними змінами вигляд автомобіля Peugeot 2008 й справді вдалось помітно «освіжити». Проте присутні й промахи – наприклад, чорна глянцева вставка на кришці багажника: вона буває замацана руками, а виступаючий об’єктив камери (раніше камера була прихована в ніші номерного знака) тепер швидко забруднюється в дощову погоду.

А що в салоні? Інтер’єр автомобіля Peugeot 2008 від початку його появи був шикарним: поєднання цікавих форм, високоякісних матеріалів оздоблення, класних дисплеїв (та навіть 3D-панелі приладів), фірмового маленького керма. Планове оновлення подарувало нове оздоблення сидінь з зеленим прострочуванням, мініатюрний джойстик «автомата» (раніше зустрічався лише на електричних версіях Peugeot е-2008), а також збільшений 10-дюймовий центральний дисплей з новою мультимедійною системою, як у старшої моделі Peugeot 308.

Отже: попереду було гарно і стало ще краще; але що позаду? Позаду запас простору на рівні «достатньо, але без надлишку» та оновлене оздоблення сидінь. Дефлекторів вентиляції або підігріву тут немає, проте USB-порти та кишеньки на спинках передніх сидінь присутні – виходить програма-мінімум. З багажником схожа історія: об’єм не вражає (заявлено 434 літри), але є пара бокових кишень та дворівнева підлога, чого вистачить для відповідності класу.

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Оновлення подарувало Peugeot 2008 збільшений центральний дисплей та кілька інших дрібних змін, проте й без того передня частина салону просто шикарна: цікаві форми панелі, приємні матеріали оздоблення, вигадка в деталях (чого лише варти 3D-дисплей панелі приладів). Позаду такої вигадки вже обмаль, але простору все ж вистачає. Єдине, на що зверніть увагу: форма кузова Peugeot 2008 диктує не крос-високу посадку, а більш легкову та низьку посадку. Багажник достатній – що за об’ємом, що за функціональністю.

Техніка: знайома платформа, двигуни, коробки…

Кілька слів про техніку Peugeot 2008 та про оновлення автомобіля. Отже: кросовер Peugeot 2008 побудований на платформі СМР, що означає незалежну передню підвіску та напівзалежну задню, а також привод на передні колеса. Двигуни встановлюються поперечно й це може бути або 1,2-літровий 3-циліндровий бензиновий турбомотор, або 1,5-літровий 4-циліндровий турбодизель. Причому в обох випадках заявлена однакова потужність на рівні 130 к.с.; але турбодизель видає 300 Нм крутного моменту проти 230 Нм у бензинового двигуна. А ще в обох випадках напарниками двигунів виступає традиційний гідромеханічний «автомат»; але бензиновий двигун пропонується з 6-ступеневою коробкою, а ось турбодизель отримує 8-ступеневу трансмісію. Це те, що доступно зараз в Україні.

Проте аналогічна техніка була й до оновлення Peugeot 2008; що ж тоді змінилось? По-перше, під час оновлення в гамі Peugeot 2008 було додано гібридну версію: поєднання 1,2-літрового бензинового двигуна та електромотору має забезпечити 136 к.с. потужності. По-друге, суттєво оновилась техніка електричної версії Peugeot е-2008: збільшено акумулятор та потужність електромотора – фактично, ця нова техніка вже була описана на прикладі Citroen e-C4.

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Кросовер Peugeot 2008 другого покоління від початку був побудований на платформі СМР та пропонував 3-циліндровий бензиновий мотор або 4-циліндровий турбодизель. Оновлення принесло гібридну версію та покращення для електромобіля Peugeot е-2008, але (поки?) таких варіантів в Україні немає. Що є зараз та встановлено під капотом тестового автомобіля – це знайомий 1,5-літровий турбодизель BlueHDi потужністю 130 к.с. (3750 об/хв) та з крутним моментом 300 Нм (1750 об/хв), що працює з 8-ступеневим «автоматом» Aisin. Така пара обіцяє нам прискорення до «сотні» за 10,3 секунди, максимальну швидкість 195 км/год, споживання пального по місту на рівні 4,4 л на 100 км, споживання пального на трасі на рівні 4,0 л на 100 км. А що буде в реальності?

За кермом: гарний баланс з акцентами на комфорт

Тестовий автомобіль повністю називався Peugeot 2008 GT, й ось ці дві останні літери наче мали натякати на якийсь спортивний характер. Але ж «ні»: у випадку Peugeot 2008 краще говорити про баланс між керованістю та комфортом, причому можливо навіть з невеликими акцентами на останньому. Автомобіль вміє плавно та обережно їхати нерівними дорогами, залишаючи в салоні лише ледь помітні поштовхи та звуки.

Насправді куди більше чути двигун під час прискорень. Нехай відвертого дизельного торохкотіння немає, проте є помітний гул та гарчання. Плавне й монотонне – як і сам характер прискорень. Непомітні перемикання «автомату» лише доповнюють цю картину. До речі, при досягненні вже певної усталеної швидкості «автомат» прагне обрати високу передачу – так знижуються оберти двигуна та споживання пального. Проте якщо вам потім потрібно прискоритися, то доведеться активніше натиснути педаль акселератора та чекати скидання навіть не однієї, а кількох передач.

Спорт-режим дещо рятує від цього, робить прискорення та відгуки двигуна більш активними, проте все одно не перетворює Peugeot 2008 GT на спорт-кар. Водночас порівняно невисока висота кузова забезпечує невеликі крени в поворотах. А маленьке кермо означає маленькі діапазони рухів руками – це створює враження (але лише враження!) гостроти керування. Тому ще раз: кросовер Peugeot 2008, навіть у версії GT – це не про спортивно-гарячий настрій, але точно про приємний характер «на кожен день».

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Турбодизель та «автомат» забезпечують плавні прискорення, що доволі вдало поєднується з відчуттям загального комфорту підвіски. Проте не очікуйте будь-якої вражаючої динаміки; краще очікуйте гарної економічності. Мої спостереження: прискорення до «сотні» – близько 10 секунд; споживання палива по місту – стабільно 6,5-7 літрів; споживання на звичній «трасовій сотні» – до 5 літрів.

Скільки коштує Peugeot 2008 та хто в конкурентах

Автомобіль пропонується в Україні з двома варіантами силових агрегатів (1.2 PureTech 130 АКПП-6 або 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8) та у трьох комплектаціях (ACTIVE, ALLURE, GT). Нижче будуть наведені приклади для автомобілів Peugeot 2008 вже 2024 року виробництва; проте також зустрічаються пропозиції автомобілів 2023 року – вони буду дещо дешевші.

Старт дає Peugeot 2008 ACTIVE, що має вже достатній перелік оснащення: системи ABS та ESP, круїз-контроль та клімат-контроль, фронтальні та бокові подушки безпеки, підігрів передніх сидінь, сенсорний 10-дюймовий дисплей (720х576 точок), фари EcoLED та 16-дюймові легкосплавні колісні диски тощо. Вартість Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 АКПП-6 ACTIVE – від 959 тис. грн або $24 тис.; вартість Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 ACTIVE – від 1,05 млн грн або $26,3 тис.

На рівень вище розташовано Peugeot 2008 ALLURE, для якого додано: камеру заднього огляду 180, безключовий доступ та запуск, цифрову 10-дюймова панель приладів, сенсорний 10-дюймовий дисплей (1366х768 точок), тоновані задні вікна та 17-дюймові колісні диски. Вартість Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 АКПП-6 ALLURE – від 1,07 млн грн або $26,8 тис.; вартість Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 ALLURE – від 1,16 млн грн або $29 тис.

Максимальним варіантом виступає Peugeot 2008 GT, який вирізняється наступним: камери кругового огляду 360, цифрова 3D-панель приладів, адаптивний «круїз», активна система утримання смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, система попередження про можливість фронтального зіткнення та екстреного гальмування, моніторинг «сліпих зон» дзеркал, сидіння з оздобленням ALCANTARA та масажем спини, фари Full LED та 18-дюймові колісні диски. Вартість Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 GT – від 1,28 млн грн або $32 тис.

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Якщо коротко: кросовер Peugeot 2008 – це варіант для тих покупців, кому зручні сидіння з масажем, гарний дисплей, сучасна мультимедійна система, широкий пакет систем безпеки важливіші за наявність повного приводу, внутрішній простір салону, або більш потужний двигун. Чому я так кажу?…

Тому, що фанати повного приводу за менші гроші можуть розглядати Suzuki S-Cross або Suzuki Vitara. Тому, що за необхідності більших розмірів за аналогічні гроші можна глянути в бік Opel Grandland або Mitsubishi Eclipse Cross. Тому, що вимогливі покупці «хочу все по максимуму» можуть звернути увагу на Volkswagen T-Roc, Mazda CX-30, Nissan Qashqai.

Конкурентів дуже багато! Й при цьому постійно додаються нові: Toyota C-HR, Hyundai Kona, Honda HR-V та Honda ZR-V. Але рятує, що й клас компактних кросоверів постійно зростає за об’єми продажів та зацікавленістю покупців – тому кожен намагається знайти собі місце, пропонуючи власні переваги цим самим покупцям.

Автомобіль надано – Представництвом Peugeot в Україні