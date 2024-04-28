Тест-драйв Toyota C-HR: чи(м) виправдана висока ціна?

Майже всі розмови про кросовер Toyota C-HR другого покоління починаються обговоренням вартості цього автомобіля. Й справді – вийшло недешево. Проте цей кросовер точно знає, що вагомого він може поставити на іншу шальку терезів. Зараз все розповім детально – на прикладі Toyota C-HR GR SPORT з найбільш потужним гібридом та повним приводом.

Дизайн: відкривайте, до вас прибув космоліт!

Кросовер Toyota C-HR виділяється настільки футуристичним дизайном, що нагадує космічний корабель з фільмів про майбутнє: краплеподібний силует, гострий акулячий ніс та вузькі фари-лазери, вперше для Toyota використані висувні ручки дверцят, задні ліхтарі з червоним позначенням моделі C-HR між ними – звісно, з підсвічуванням! Яскравий, емоційний, оригінальний дизайн завжди був характерною особливістю моделі Toyota C-HR, й цього разу такий підхід знову вдало втілюється у серійну модель.

Комплектація GR SPORT кардинально не змінює зовнішність автомобіля, проте додає ще більше родзинок. Наприклад, чорна глянцева решітка радіатора або матові чорні 18-дюймові колісні диски. Це вдале поєднання з контрастним двокольоровим фарбуванням кузову, де чорним кольором виділений не лише дах, але й вигин задньої стійки та навіть всіє поверхні за дверцятами. Колись сказана фраза «No more boring cars» цілком підходить для опису дизайну Toyota C-HR: тут явно не нудно!

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Новий кросовер Toyota C–HR схожий на космічний корабель; проте цей корабель явно невеличкий: довжина – 4,36 метра; ширина – 1,83 метра; висота – 1,56 метра; колісна база – 2,64 метра. Автомобіль Toyota C–HR вже своєю назвою натякає на модний формат крос-купе, адже позначення C–HR є скороченням від слів Coupe High Rider – тобто: купе з підвищеним положенням кузова (до речі, кліренс заявлено на рівні 154 мм). Так воно було ще починаючи від перших концептів Toyota C–HR близько 10-річної давнини. Щоправда, вони мали 3-дверний кузов, а ось серійна версія Toyota C–HR першого покоління отримала вже 5-дверний кузов. Для практичності?

Передня частина салону Toyota C-HR – це знову про дизайн. Причому, знову про дизайн з натяками на автомобіль-купе. Адже як інакше пояснити ось цю загнуту передню панель, що намагається створити окремий кокпіт для водія. Або ось ці сидіння з чітко виділеною боковою підтримкою. Або кермо з червоним прострочуванням та цифрову панель приладів, що наче випливає з під нього. Передня частина салону майже повністю побудована навколо водія. Дякувати, хоча б передньому пасажиру лишили привабливий круглий дефлектор вентиляції та додаткову поличку над основним «бардачком». Та невже автомобіль Toyota C-HR – це хоч щось про практичність?

Задня ряд сидінь однозначно відповідає: ні, не варто й сподіватись. Давайте детально: невеликий запас місця був очікуваний через розміри автомобіля, не дуже зручна посадка пояснюється формою задніх дверцят. Але ж можна було додати дефлектори вентиляції, підігрів сидінь, кілька портів USB (позаду лише один) – й це могло хоч якось компенсувати вищезгадані зауваження. Наприклад, як це робить багажник: об’єм 290-305 літрів (залежно від версії), кілька ніш для дрібних речей, електропривод кришки – вже непогано.

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Передня частина салону Toyota C–HR відповідає зовнішності: цікавий та оригінальний дизайн, плюс якісні матеріали оздоблення. Проте позаду лише мінімально-достатній запас місця та все набагато простіше. Багажник не рекордний, але цілком достатній та зручний.

Техніка: вся увага – на гібриди

Кросовер Toyota C-HR другого покоління має несучий кузов та побудований на платформі TNGA – як і його попередник. Використані повністю незалежні підвіски попереду та позаду, двигуни 4-циліндрові та встановлені поперечно – як і в попередника. Навіть колісна база 2,64 метра – знову як у попередника. Так що змінилось? Змінились гібриди!

Взагалі автомобіль Toyota C-HR нового покоління пропонується з трьома гібридними силовими установками: два традиційні гібриди HEV та один PHEV-гібрид. Але останній відсутній на українському ринку – у нас доступні лише HEV-гібриди. Початковим варіантом виступає гібрид на основі 1,8-літрового бензинового двигуна, що разом з електромотором видають 140 к.с. (проти 122 к.с. у попередника) та обертають передні колеса. На рівень вище розташований 2-літровий гібрид, що й був встановлений під капотом тестового автомобіля. Отже: бензиновий 4-циліндровий 2-літровий двигун M20A-FXS, дуже високий ступінь стиснення на рівні 14,0:1 та система Dual VVT-i для зміни фаз газорозподілу; плюс електромотор та гібридна безступенева трансмісія e-CVT для поєднання двох двигунів. Бензиновий двигун розвиває 112 кВт або 152 к.с. та 188 Нм; електромотор видає 83 кВт або 112 к.с. та 206 Нм; проте напряму ці показники складати не можна через різні режими роботи двигунів. Тому підсумковий результат дещо нижчий – сумарні 197 к.с. потужності проти 184 к.с. у попередника.

Окрім підвищення потужності, є ще й багато інших дрібних покращень: полегшення силової установки на 15% загалом; новий Li-Ion акумулятор став легшим (-1,5 кг) та може видавати більше пікову потужність; зниження обертів під час руху на трасі для зменшення рівня шуму – заявлено приблизно на 500 обертів за умови аналогічної швидкості. Плюс у випадку 2-літрового гібрида привод вже може бути переднім або повним.

Причому повний привод ADW-i реалізовано внаслідок використання окремого електромотору. Адже раніше кросовер Toyota C-HR першого покоління також міг мати повний привод, але реалізований механічно та запропонований лише для 1,2-літрового турбодвигуна – тобто, повний привод не поєднувався з гібридними версіями, які будуть дуже популярні. Тепер концепція змінилась: повний привод AWD-i може бути у комбінації з найбільш потужним 2-літровим гібридом та реалізується завдяки окремому задньому електромотору: маємо 30 кВт або 40 к.с. потужності та 84 Нм крутного моменту для приводу задніх коліс. Мало? Але згадайте приклад Toyota RAV4 Hybrid з аналогічною схемою повного приводу AWD-i, де електромотор розвиває 121 Нм крутного моменту, але завдяки окремому редуктору на задні колеса приходить вже 1300 Нм моменту – більш ніж 10-кратне співвідношення!

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Кросовер Toyota C–HR в Україні пропонується у двох гібридних версіях, причому старший 2-літровий гібрид може бути з переднім або повним приводом – саме такий варіант й був представлений у вигляді тестового автомобіля. Щоправда, від додавання заднього електромотора загальна потужність не змінюється: маємо 197 к.с. як для версій з переднім приводом, так і для версій з повним приводом. Проте помітно змінюється вага автомобіля: найлегші варіанти Toyota C–HR у виконанні з 1,8-літровим гібридом мають мінімум 1505 кг; версії з 2-літровим гібридом та переднім приводом заважують мінімум на 1540 кг; а кросовер Toyota C–HR з 2-літровим гібридом та повним приводом – це вже мінімум 1610 кг, що чимало. Інші цікаві паспортні числа та цифри для Toyota C–HR 2.0 Hybrid AWD-i: споживання палива у міському циклі – 3,7 літра на 100 км; споживання палива у заміському циклі – 4,7 літра на 100 км; прискорення 0-100 км/год – за 7,9 секунди; максимальна швидкість – 180 км/год. Так ось…

За кермом: плавні та жваві прискорення, м’яка підвіска

Головною рисою характеру кросовера Toyota C-HR є м’якість та плавність реакцій. Це проявляються вже з перших метрів дороги, особливо коли ця дорога нерівна. Адже автомобіль отримав доволі комфорту підвіску, що ретельно пом’якшує всі коливання та ударі навіть від великих ямок або виступів. Причому шасі робить свою роботу доволі тихо, задня незалежна підвіска не дає колесам вихляти у звивистих віражах, а помірна висота кузова завершується такими ж помірними кренами в поворотах навіть з урахуванням м’якості підвіски. До речі, кермо робить близько 2,7 обертів від упору до упору та доволі легке при стандартних налаштуваннях. Тобто – це кросовер для комфортного щоденного життя.

Аналогічні фрази можна сказати й про двигун. Гібридний бензиново-електричний двигун забезпечує плавні й водночас доволі жваві прискорення. Це нагадує електромобіль: розганяєшся наче на рівній лінії, при цьому показники-цифри швидкості змінюються швидко. Залежно від інтенсивності натискання педалі акселератора, рух починається лише на електроприводі з пізнім підключенням бензинового двигуна – або ж останній включається в роботу майже одразу, якщо необхідна максимальна динаміка. В будь-якому випадку, ви почуєте цей момент вухами; хоча в іншому – автомобіль Toyota C-HR на диво тихий.

Крім того, гібрид пропонує гнучке керування сповільненням та рекуперацією енергії: джойстик-перемикач дає можливість обирати не лише звичні режими P-R-N-D, але й також B-режим більш інтенсивної рекуперації та накопичення енергії. Чи багато вдається назбирати? Та не дуже: лише на електроприводі можна подолати максимум 1-1,5 км, й то лише за умови повного заряду акумулятора та повільного руху. Адже при досягненні 30-40-50 км/год (залежить від інтенсивності прискорення в цей момент) в роботу вже включається бензиновий двигун. Але все одно електромотор активно допомагає – як в подоланні заторів, де він знижує споживання палива, так й під час динамічних прискорень, де він додає потужності.

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Плавний (але не повільний!) гібридний двигун за своїм характером добре відповідає налаштуванням м’якої підвіски. Це гарний варіант для щоденного використання; проте від автомобіля з позначенням GR SPORT вже хочеться більшого: жорсткіша підвіска, гостріше кермо, звукове насичення під час прискорення, нехай навіть синтезоване. Можна згадати про систему зміни режимів руху DRIVE MODE, проте вони ледь-помітно впливають на характер автомобіля. До речі, серед кількох режимів присутній також CUSTOM-режим, де можна збирати налаштування за своїми вподобаннями. Мої власні спостереження: прискорення до «сотні» вкладається у 8,6-8,7 секунди, по місто в середньому виходить 5,5-6 літрів на 100 км, хоча мінімум може бути на рівні 4,3 літра (вільні дороги та плавний стиль керування), а максимум сягає близько 7 літрів (затори на дорогах та/або динамічний стиль керування). На трасі під час руху на швидкості близько 100 км/год – споживання палива 5,5 літрів. Тестовий автомобіль був ще на зимових шинах, тому можна очікувати невеличкого покращення результатів на літніх покришках.

Скільки коштує Toyota C-HR та хто в конкурентах

Новий кросовер Toyota C-HR в Україні пропонується з двома гібридами, з переднім або повним приводом, у п’яти комплектаціях – загалом маємо дев’ять варіантів автомобіля. Плюс ще кілька пакетів опцій та різноманітне фарбування кузова, включаючи перламутрове або двоколірне.

Старт дає кросовер Toyota C-HR Live, який пропонує наступне: рефлекторні LED-фари, легкосплавні 17-дюймові колісні диски, круїз-контроль, система вибору режимів руху, безключовий доступ та запуск двигуна, камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь та керма, двозонний клімат-контроль, цифрова 12,3-дюймова панель приладів, мультимедійна система та сенсорний 8-дюймовий дисплей, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense (TSS), фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові подушки-шторки безпеки, центральна подушка безпеки та подушка безпеки для колін водія тощо. Вартість Toyota C–HR 1.8 Hybrid Live – від 1,376 млн грн або $34,4 тис.

Наступним варіантом виступає кросовер Toyota C-HR Active, де додано: чорні глянцеві 18-дюймові колісні диски, фонове освітлення салону, бездротову зарядку, центральний підлокітник, мультимедійну систему з 12,3-дюймовим дисплеєм та інше. Вартість Toyota C–HR 1.8 Hybrid Active – від 1,46 млн грн або $36,5 тис.; вартість Toyota C–HR 2.0 Hybrid Active – від 1,54 млн грн або $38,5 тис.

На крок вище розташований Toyota C-HR Lounge з додатковим обладнанням: чорна глянцева решітка радіатора та контрастний чорний дах, прожекторні LED-фари, комбіноване оздоблення (тканина/шкіра/замша) та контурне підсвічування салону, електропривод кришки багажника, спортивний дизайн сидінь, електропривод налаштувань сидіння водія та пам’ять налаштувань, система іонізації повітря в салоні. Вартість Toyota C–HR 1.8 Hybrid Lounge – від 1,55 млн грн або майже $39 тис.; вартість Toyota C–HR 2.0 Hybrid Lounge – від 1,63 млн грн або $41 тис.

Вершиною модельної лінійки виступає кросовер Toyota C-HR Premium, який додатково вирізняється наступним: прожекторній матричні фари, автоматичне затемнення зони можливого засліплення зустрічного автомобіля, оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, система кругового огляду, асистент автоматичного паркування тощо. Вартість Toyota C–HR 2.0 Hybrid Premium – від 1,74 млн грн або $43,5 тис.; вартість Toyota C–HR 2.0 Hybrid AWD-i Premium – від 1,865 млн грн або $46,6 тис.

Окремо варто відзначити Toyota C-HR GR SPORT, рівень оснащення якого приблизно дорівнює комплектації Premium (з урахуванням певних пакетів-опцій) плюс оригінальний дизайн та оздоблення салону: решітка радіатора GR SPORT, чорні матові 18-дюймові колісні диски, перфороване оздоблення керма, сидіння з оздобленням шкірою/замшею тощо. Вартість Toyota C–HR 2.0 Hybrid AWD-i GR SPORT – від 1,87 млн грн або $46,7 тис.

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Максимальний рівень для Toyota C-HR означає матричні фари, чорні 18-дюймові колісні диски, круговий огляд, іонізатор повітря, оздоблення замшею та контрастне прострочування, пам’ять налаштувань сидінь; проте навіть у максимальній версії неможливо отримати вентиляцію передніх сидінь та підігрів задніх, скляний люк-панораму, преміальну аудіосистему тощо. З іншого боку: вже зі старту є цифрова панель приладів з кількома варіантами дизайну, комплекс систем безпеки TSS, двозонний клімат-контроль. Можна додати ще кілька пунктів обладнання та/або потужний 2-літровий гібрид – й вийти на оптимальні версії Active або Lounge ціною $37-40 тис.

Тепер обговоримо конкурентів; їх дуже багато, тому я наведу приклади ТОП-5 автомобілів. По-перше, це Volkswagen T-Roc: вже в роках та в Україні без повного приводу, але їде добре та коштує менше. Кросовер CUPRA Formentor пропонує ще більш емоційний дизайн, турбодизель, повний привод – але дещо дорожче. Якщо потрібен економічний дизель, класний салон з масажним сидінням та 3D-приладами, а також бажана нижча ціна – то існує Peugeot 2008: це конкурент для Toyota C-HR з початковим 1,8-літровим гібридом.

Далі: якщо додати розміри більше та варіант більш потужного бензинового двигуна – то можна розглянути DS 4, який вже може конкурувати з 2-літровим гібридом. Також відзначу нове покоління Hyundai Kona: гарний плавний гібрид, комфортне налаштування підвіски, чудово опрацьований салон та більше зручностей для пасажирів позаду. Нарешті, ще можна згадати автомобілі Honda, причому одразу два. Наприклад, компактний кросовер Honda HR-V не дивує потужністю, але приємно вражає економічністю та можливостями трансформації салону. А кросовер Honda ZR-V пропонує більші розміри, кращу динаміку, гарне налаштування шасі – нехай і дорожче. Стоп: вже вийшло сім автомобілів; й це ще легко пройшлись по конкурентах…

Автомобіль надано – Toyota Україна