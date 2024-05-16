Нарешті кросовер Jeep Avenger отримав український цінник. А разом із цим він отримав повний перелік версій/комплектацій, які готовий запропонувати покупцям. Отже, що в меню?

Компактний розмір, фірмовий дизайн, знайома техніка

Новий кросовер Jeep Avenger – це найбільш компактний автомобіль в історії бренду: довжина лише 4,08 метра, ширина 1,81 метра, висота 1,54 метра, колісна база 2,56 метра.

Однак дизайнери ретельно попрацювали над тим, щоб подарувати “малюку” фірмовий дизайн Jeep: решітка радіатора нараховує сім окреслених віконець, встановлені LED-фари майже прямокутної форми з дещо заокругленими кутами, м’язисті колісні арки підкреслені чорним пластиком. Разом із кліренсом 19-20 см (залежно від версії) та непоганими кутами в’їзду/з’їзду на рівні 19/33 градусів відповідно, все це нам натякає на дух справжнього шукача пригод!

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Новий кросовер Jeep Avenger – найменший у лінійці бренду Jeep, але намагається дизайном відповідати “старшим братам”.

Ось тільки автомобіль Jeep Avenger побудовано на платформі СМР, яка означає несучий кузов, незалежну передню підвіску МакФерсон, напівзалежну задню підвіску на основі П-подібної балки. А також ця платформа зазвичай обмежувалася лише переднім приводом; зате пропонувала широкий вибір із кількох силових агрегатів: бензинові або дизельні двигуни внутрішнього згорання, повністю електричний привод. Кросовер у версіях для України отримав два варіанти: бензиново-електричний гібрид або виключно електрична модифікація.

Так, гібридна версія Jeep Avenger 1.2L e-Hybrid побудована на основі добре відомого 1,2-літрового бензинового турбодвигуна, який розвиває 100 к.с. потужності та 205 Нм крутного моменту. Відверто кажучи, це – небагато для такого мотору, адже можна знайти 130- та навіть 155-сильні його версії. Але тут варто згадати про 6-ступеневий “автомат-робот” DCT із вбудованим електромотором: потужність 21 кВт або 29 к.с., крутний момент 55 Нм; причому все це доступно з перших секунд початку руху. Результатом є прискорення 0-100 км/год. за 10,9 секунди, максимальна швидкість 184 км/год., заявлене споживання пального 4,9-5,1 л на 100 км у змішаному циклі. Привод на передні колеса, споряджена маса автомобіля – лише 1288 кг.

Іншим варіантом виступає Jeep Avenger Electric, який оснащено електромотором потужністю 115 кВт або 156 к.с. із крутним моментом 260 Нм та акумулятором ємністю 54 кВт⋅год. з обіцяним запасом ходу 385-400 км. Щось нагадує? Ну, звісно, техніка нагадує про Citroen e-C4, який вже розбирали детально. Електромобіль виявляється більш динамічним, але менш швидким: заявлено, що Jeep Avenger Electric прискорюється 0-100 км/год. за 9 секунд рівно та може набирати 150 км/год. максимум. Крім того, серед інших відмінностей можна відзначити дещо зменшений багажник: об’єм 355 літрів проти 380 літрів у гібрида. Привод також на передні колеса, споряджена маса електромобіля сягає 1520 кг.

Дві комплектації на вибір – та старт ціни з 1 млн грн

Окрім двох силових агрегатів для кросовера Jeep Avenger також заявлено два рівні комплектацій: Altitude або Summit.

Причому навіть стартовий варіант Jeep Avenger Altitude пропонує чималий перелік оснащення: фронтальні та бокові подушки безпеки, надувні шторки безпеки, система вибору режимів руху Selec-Terrain, адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, попередження про зміну смуги руху, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, цифрова 10,25-дюймова панель приладів, мультимедійна система з сенсорним 10,25-дюймовим дисплеєм, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, фари ECO LED, легкосплавні 17-дюймові колісні диски.

На рівень вище розташовано автомобіль Jeep Avenger Summit, у який додано наступне: систему безключового доступу, слідкування за “сліпими зонами” дзеркал, функцію підтримки центру смуги руху, електропривод кришки багажника, камеру заднього огляду, збільшені 18-дюймові легкосплавні колісні диски, прожекторні фари та адаптивне дальнє світло, контурне підсвічування салону.

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В будь-якій комплектації одразу маємо повністю цифрову панель приладів та великий центральний дисплей, кілька систем допомоги водію, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, LED-фари та легкосплавні колісні диски – гідний рівень! Але лише у максимальній комплектації Summit можна отримати камеру заднього огляду, електропривод кришки багажника, контроль “сліпих зон”.

Отже, маємо два варіанти силових агрегатів та дві комплектації – відповідно маємо чотири варіанти Jeep Avenger з різними стартовими цінами:

Jeep Avenger e-Hybrid 1.2L 100 DCT-6 Altitude – від 1 млн грн або $25 тис.;

Jeep Avenger e-Hybrid 1.2L 100 DCT-6 Summit – від 1,1 млн грн або $27,5 тис.;

Jeep Avenger Electric 100/136 54 kWh Altitude – від 1,25 млн грн або $31 тис.;

Jeep Avenger Electric 100/136 54 kWh Summit – від 1,31 млн грн або $32,8 тис.;

А що далі? Можливо, повний привод?…

Можливо. Причому натяк на це було зроблено ще кілька років тому – з дебютом концепту Jeep Avenger 4xe: позашляхові шини, додатково розширені колісні арки, синій декор, а також повний привод!

На початку цього року автомобіль Jeep Avenger 4xe став реальним та серійним. Довелося прибрати всі ці концепт-фішки, але найголовніша відмінність тут залишилася – відтепер цей кросовер може запропонувати повний привод! Причому реалізований не традиційним методом через карданний вал, а завдяки встановленню окремого електромотора потужністю 21 кВт або 29 к.с. для привода задніх коліс. До речі: обіцяно, що на задні колеса може приходити до 1900 Нм крутного моменту (з урахуванням крутного моменту електромотор та відповідного кратного збільшення крутного моменту редуктором привода задніх коліс).

А якщо додати вже відомий гібрид для привода передніх коліс – бензиновий 1,2-літровим турбодвигун та передній електромотор – то сумарна потужність силової установки Jeep Avenger 4xe виходить на рівні 136 к.с.

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Вперше на появу версії з повним приводом натякнув концепт-кар Jeep Avenger 4xe ще кілька років тому. Початок 2024 року подарував нам серійне втілення такої моделі: пафосу стало менше, але сама концепція повного привода залишилася незмінною.

Офіційні українські дилери вже готові приймати попередні замовлення на Jeep Avenger із гібридним силовим агрегатом або 100% електромотором та у версіях із переднім приводом. Але на майбутнє – маю надію побачити у нас й повно-приводний кросовер Jeep Avenger 4xe та сподіваюся, що автомобіль буде надано для тест-драйву й детального огляду. Не перемикайтеся!