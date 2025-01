Якщо однією з тенденцій 2023 кінороку було витиснення з топ 10 усіх китайських стрічок, то у 2024 році один з фільмів КНР все ж таки пробився аж на 9 місце, а загалом в Топ 25 відразу п’ять стрічок з Піднебесної. Але, мабуть, найбільшою несподіванкою цьогорічного топу стала величезна кількість анімаційних фільмів на самій верхівці. Здається глядачі трохи втомилися від бойовиків та супергероїки й хочуть на час повернутися у дитинство.

Як і минулого року Box Office Mojo не включає в статистику фільми виробництва Китаю, Індії та інших країн, які не були у прокаті в США, тож для азійських стрічок ми беремо статистику згідно з The Numbers.

Країна США

Бокс-офіс $1 698 772 985

Продовження анімаційного шедевра 2015 року не лише майже вдвічі побило результати першої частини, а й стало найуспішнішим анімаційним фільмом в історії Pixar та Disney. Крім того, Inside Out 2 застрибнула відразу на 8 сходинку топу найкасовіших фільмів усіх часів (без урахування інфляції) і на першу сходинку аналогічного топу анімаційних фільмів, обійшовши The Lion King (2019) (вважається анімацією, хоча це більше CGI-стрічка) та Frozen II (2019).

Враховуючи що вартість виробництва анімацій від Pixar за останні роки особливо не змінилася і складає приблизно $175-200 млн Disney мала непогано заробити на дитячих емоціях. А взагалі-то, як йдеться у нашому огляді “Думками навиворіт 2” / Inside Out 2 – це геть не дитячий мультфільм, а наступна частина, коли, а не якщо вона станеться має бути взагалі про доросле життя та його емоційні гойдалки.

Країна США

Бокс-офіс $1 338 073 645

Одним з трендів 2023 року, який ми зазначили в аналогічному матеріалі рік тому, стали невдачі фільмів п’ятої фази Marvel Cinematic Universe. Причини падіння Marvel ми розбирали в окремому матеріалі висловлюючи стриману надію, що Deadpool & Wolverine повернуть франшизу на шлях оздоровлення. Так і сталося.

Дуже іронічно та символічно, що герой невдаха в якого ніхто не вірив і який багато разів нагадає про це глядачам протягом фільму, рятує цілий мультивсесвіт Marvel, який зайшов кудись не туди. Так, “Дедпул і Росомаха” / Deadpool & Wolverine – це здебільшого стендап комедія та фан-сервіс з хронометражем у 2 години 8 хвилин, але ж це працює! І взагалі Deadpool & Wolverine здається обіграють концепцію мультивсесвіту краще за будь-які інші супергеройські фільми, за винятком анімаційної серії про “Людину-павука” від Sony.

І хоча до серії Avengers Дедпулу ще далеко, станом на зараз це шостий за зборами фільм MCU та 20 у загальному топі фільмів. І це точно найкращий фільм П’ятої фази MCU. Взагалі-то в П’ятій фазі рахунок зараз 2:2. Ant-Man and the Wasp: Quantumania та The Marvels провалилися. Guardians of the Galaxy Vol. 3 та Deadpool & Wolverine непогано заробили.

Нагадаємо, цього року виходять відразу три фільми MCU, два останніх П’ятої фази та перший Шостої фази: “Капітан Америка: Чудесний новий світ” / Captain America: Brave New World – 14 лютого 2025 р., “Громовержці*” / Thunderbolts* (так, “зірочка” там у назві) – 2 травня 2025 року та “Фантастична четвірка: Перші кроки” / The Fantastic Four: First Steps – 25 липня 2025 року. А взагалі-то прем’єри фільмів MCU розписані вже до 2027 року.

Країна США

Бокс-офіс $969 126 452

Despicable Me 4 вже шостий фільм у медіафраншизі Despicable Me, яка має сумарний дохід у $5,6 млрд, і є, до речі, найприбутковішою з анімаційних франшиз суттєво обходячи Shrek / Puss in Boots та Toy Story.

І хоча четверта частина пригод Ґрю та його вже великої родини принесла у скарбничку Illumination / Universal Pictures менше ніж попередні мультфільми, за винятком найпершого Despicable Me (2010) майже $1 млрд – це майже $1 млрд. Тим більше що Illumination зазвичай витрачає на виробництво вдвічі менше ніж Pixar. Так сталося і цього разу, бюджет цієї частини лише $100 млн.

Країна США

Бокс-офіс $905 757 963

Ще один мультфільм Disney в топі і знову майже $1 млрд що при кошторисі у $150 млн дуже непогано. Нагадаємо, українська назва мультфільмів “Ваяна” та “Ваяна 2” частково пов’язана з конфліктом навколо торгівельної марки у Європі, частково з небажаними асоціаціями з італійською порноактрисою та політикинею Моаною Поззі (1961-1994).

До речі, у 2026 році має вийти live-action адаптація Moana. Цікаво що роль напівбога-напівлюдини Мауї в ньому знову ж таки зіграє Двейн “Скала” Джонсон, рідкісний випадок коли одна людина озвучує мультперсонажа і грає якого в ігровому кіно.

Країна США

Бокс-офіс $714 444 358

“Дюна: Частина друга” / Dune: Part Two – фільм який автори та редактори “Межі” частіше за інші згадували у матеріалі “На межі нового року: що ми дивилися у 2024 році”. Черговий візуальний шедевр Дені Вільнева сподобався критикам та глядачам навіть більше за першу частину 2021 року і зібрав у прокаті майже вдвічі більше (але не забуваємо, що 2021 рік – це рік оздоровлення після COVID-19, тобто обмеження на кінопрокат зняли ще не усюди).

Нам усім дуже хочеться, щоб хто-небудь врешті решт просунувся далі першої книги Френка Герберта, тож гарні касові збори Dune: Part Two – це добре. Кошторис стрічки склав $190 млн плюс витрати на рекламу, тож фільм навіть непогано заробив і третій частині, заснованій на книзі “Месія Дюни”, бути! Роботи вже почалися. А поки Дені Вільнев працює можна подивитися серіал “Дюна: Пророцтво” / Dune: Prophecy і згадати численні, у тому числі й нові, відеоігри у всесвіті “Дюни” / Dune.

Країна США

Бокс-офіс $648 467 515

“Wicked: Чародійка” / Wicked – це фентезійний мюзикл заснований на однойменному бродвейському мюзиклі 2003 року, який, своїм чином, базується на книзі Грегорі Магуайра Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West (1995). Ця книга – більш темне та більш доросле переосмислення класичної дитячої книжки “Дивовижний чарівник країни Оз” / The Wonderful Wizard of Oz (1900) Френка Баума, та її класичної голлівудської адаптації 1939 року.

Заробіток у майже $650 млн при кошторисі у $150 млн – це дуже непогано. Успіху фільму сприяли залучення співачок Синтії Еріво та Аріани Ґранде на головні ролі, плюс участь таких зірок як Мішель Єо, Джефф Голдблюм та Пітер Дінклідж. Голдблюм грає Чарівника Оз. Роман Wicked – перша книга серії The Wicked Years у яку вже входить 8 романів (продовження почали виходити після успіху бродвейського мюзиклу), тож Universal Pictures може започаткувати нову франшизу.

Країна США

Бокс-офіс $571 750 016

І хоча усі ми знаємо, що кращій Ґодзілла 2024 року це “Ґодзілла мінус один” / Gojira Mainasu Wan у фінансовому плані голлівудська версія успішніше.

Godzilla x Kong це вже 38-й фільм у франшизі Godzilla, яка стартувала ще у 1954 році та 16-й фільм у франшизі King Kong, яка ще старше й існує з 1933 року. А ще це п’ята стрічка у Monsterverse, який починаючи з 2014 року намагаються збудувати Legendary Pictures та Warner Bros. Там, до речі, ще і телесеріали є, прямо як у MCU.

При бюджеті у $135–150 млн Godzilla x Kong зібрав понад $570 млн, тож Monsterverse продовжить розвиватися. Наступний фільм заплановано на 2027 рік.

Країна США

Бокс-офіс $547 689 492

Франшиза Kung Fu Panda зірок з неба не хапає, але усі мультфільми серії були прибуткові, а четверта частина має ще і дуже помірний бюджет лише в $85 млн. До речі, заробіток четвертої частини у КНР власне не такий вже і великий, лише $51 млн, при цьому загальносвітові збори сягнули майже $550 млн.

І хоча “Панда Кунг-Фу 4” / Kung Fu Panda 4 має найнижчі оцінки у серії як з боку критиків, так і від глядачів, п’ята стрічка скоріше за все з’явиться. І взагалі тишком-нишком франшиза Kung Fu Panda вже обігнала за доходами франшизи Madagascar (4 фільми), Cars (5 фільмів) та багато інших.

Країна КНР

Бокс-офіс $479 597 304

Китайська комедійна адаптація японської (оце насправді несподівано!) спортивної драми 100 Yen Love / 百円の恋 (2014).

Стрічка мала досить поважний, як для комедії бюджет у $100 млн, але заробила близько $479 млн. Фільм вийшов і у міжнародному прокаті, але зібрав за межами Китаю лише $7 млн ($2 млн в США)

Країна США

Бокс-офіс $476 857 448

За прикладом Marvel Sony теж будує власний Sony’s Spider-Man Universe (SSU). Виходить поки що так собі. На кожен прибутковий Venom припадає справжня фінансова катастрофа типу Morbius (2022), Madame Web (2024) чи Kraven the Hunter (2024). Останній взагалі не зібрав ще і половини власного бюджету.

Але з Venom, з якого і почалась уся ця каша, все в цілому нормально. І хоча “Веном: Останній Танець” / Venom: The Last Dance найнижче оцінений критиками (Metascore 41/100) та глядачами (IMDb – 6/10) фільм серії, свої гроші він заробив. Майже $500 млн при бюджеті $110–120 млн це непогано. І хоча арка Венома на цьому начебто завершена, Том Гарді не проти повернутися до цього персонажа. Якщо Sony’s Spider-Man Universe звісно переживе Kraven the Hunter.

Фільми, що не дотягнули до топ 10

11. Successor (КНР) – $469 612 890

12. Pegasus 2 (КНР) – $466 930 272

13. Beetlejuice Beetlejuice (США) – $449 688 728

14. Gladiator II (США) – $437 642 519

15. Bad Boys: Ride or Die (США) – $400 526 237

16. Kingdom of the Planet of the Apes (США) – $397 369 969

17. Twisters (США) – $369 748 265

18. Mufasa: The Lion King (США) – $365 000 080

19. Alien: Romulus (США) – $350 865 342

20. It Ends With Us (США) – $349 722 357

21. Article 20 (КНР) – $337 554 287

22. The Wild Robot (США) – $323 638 128

23. Boonie Bears: Time Twist (КНР) – $275 815 986

24. A Quiet Place: Day One (США) – $260 945 840

25. The Garfield Movie (США) – $254 831 947

Україна

Згідно з Box Office Mojo найкасовішим фільмом в українському прокаті став “Дюна: Частина друга” / Dune: Part Two, тобто тут редакція “Межі” солідарна з українськими глядачами. Стрічка зібрала $2 840 564 в Україні.

Щодо українських фільмів, то цього року в нас не було стрічок рівня “Мавка. Лісова пісня” чи “Довбуша”, тому і рекордних зборів немає. Найкасовішим українським фільмом 2024 року став “Я, «Побєда» і Берлін” за повістю Кузьми Скрябіна, який зібрав у прокаті $1 465 147, або близька 60 млн гривень, що трохи перевішує кошторис стрічки у $1,3 млн. У порівнянні з $18 млн “Мавки” – це невеликі збори, лише в Україні “Мавка” заробила у 2023 році понад $4 млн.

