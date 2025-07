Справжні найкасовіші фільми усіх часів

Рейтинги найкасовіших фільмів усіх часів, які після виходу будь-якого блокбастера, що зібрав у прокаті більше ніж $1 млрд, радісно передруковують численні ЗМІ – це малокорисна маркетингова маячня, яка дуже віддалена від реальності.

Напряму порівнювати касові збори фільмів, які вийшли навіть нещодавно, у 2020-2024 роках, майже немає сенсу, бо інфляція в США (а бокс-офіс зазвичай підраховується саме в доларах США) лише за 2023 рік склала від 3,4 до 5,5% залежно від критеріїв підрахунку. Що вже казати про фільми 2010-х (+40% з 2010 року), 1990-х (+142% з 1990 року), 1960-х та 1930-х. І це ми ще не згадуємо про зміну вартості квитків у кіно, кількості кінотеатрів, кількості глядачів тощо. Йдеться лише про гроші.

Тож забудьте про традиційний топ. Звісно, деякі з фільмів, знайомих вам по стандартному рейтингу, є й у топі найкасовіших фільмів усіх часів з урахуванням інфляції, але у ньому є і назви, які ви, можливо, не чули, а також фільми таких жанрів, які вже не є популярними.

Касові збори час від часу перераховують представники Guinness World Records з урахуванням індексу споживчих цін (CPI – consumer price index). Найповніший перерахований рейтинг був оприлюднений у 2014 році, відтоді редактори Wikipedia щорічно перераховують його, додаючи інфляцію за минулий рік. Тобто цифри нижче – це цифри станом на кінець 2023 року. Усі касові збори подані вже з урахуванням інфляції.

Якщо у вас є бажання перерахувати цифри касових зборів самостійно, найвідоміший і, мабуть, найточніший калькулятор інфляції на базі індексу споживчих цін для США розміщено на сайті Бюро статистики праці США / U.S. Bureau of Labor Statistics – ось тут. Станом на зараз калькулятор дозволяє враховувати інфляцію з січня 1913 року по серпень 2024 р.

Касові збори $4,341 млрд

Дата виходу: 1939

Жанр: історична драма

Безсмертна класика Віктора Флемінга за романом Марґарет Мітчелл з Кларком Гейблом та Вів'єн Лі у головних ролях. 13 номінацій та 8 виборених Оскарів, любов глядачів та шалені касові збори.

Голлівуд завжди полював на гарні сюжети, тому Девід Сельцник придбав права на екранізацію роману Марґарет Мітчелл вже через місяць після його публікації, у липні 1936 року, заплативши $50 тис. ($1,1 млн в цінах 2024 року). Але робота над фільмом йшла важко.

Дуже довго шукали актрису на роль Скарлетт О'Гара: у пробах взяли участь 1 400 жінок. Кларк Гейбл запросив і отримав шалений на той час гонорар – $1,25 млн ($28 млн на сьогоднішні гроші), тобто половину з невеликого кошторису фільму, який заплатила MGM, що виступала дистрибутором через свою головну компанію Loew's Inc. Зйомки стартували на початку 1939 р., а постпродакшн завершили лише за місяць до прем'єри.

Загалом виробництво "Віднесених вітром" / Gone with the Wind коштувало $3,85 млн, або $86,5 млн у цінах 2024 року, а ось отримав фільм чимало. Вважається, що стрічка зібрала у прокаті під час оригінального релізу в 1939 році та декількох повторних релізів у 1990-х понад $390 млн і це не враховуючи обмежені релізи відреставрованої версії у 2020-х роках. Перерахунок з урахуванням інфляції дає суму у понад $4,341 млрд. Avatar, посунься!

Касові збори $3,957 млрд

Дата виходу: 2009

Жанр: фантастика

Ну добре, Avatar хоч і посунувся з першого місця, але не далеко, бо ця фантастична стрічка Джеймса Кемерона зібрала у 2009 році дійсно грубі гроші та навіть на деякий час зробила усі 3D-фільми надзвичайно популярними.

Бюджет "Аватар"/ Avatar складав у 2009 році $237 млн, або $345 млн у цінах 2024 р., тобто він входить у топ-20 найдорожчих фільмів усіх часів з урахуванням інфляції, але і зібрала стрічка чимало. Оригінальний реліз 2009 р., плюс повторні релізи 2010 (Avatar: Special Edition з 9 додатковими хвилинами) та 2022 р. (ремастер у 4K з деякими сценами у 48 fps) принесли в скарбничку фільму $2,923 млрд, або $3,957 млрд з урахуванням інфляції.

І звісно ж, ще 3 Оскари та бажання глядачів побачити продовження, яке вони й отримали у 2022 році у вигляді "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water, який заробив ще $2,3 млрд. У грудні 2025 року має вийти наступна частина – "Аватар: Вогонь і попіл" / Avatar: Fire and Ash, а у 2029 р. – умовний Avatar 4. Тож бажаємо пану Кемерону міцного здоров'я.

Касові збори $3,677 млрд

Дата виходу: 1997

Жанр: історична драма

І знову пан Кемерон, якого по праву можна вважати найкасовішим режисером усіх часів.

Можна по-різному ставитися до "Титаніка" / Titanic, зневажаючи його відверто наївну та сльозливу романтичну лінію, але це дійсно епічне полотно, зняте людиною, яка марила пошуками реального "Титаніка", з фантастичними підводними зйомками, неймовірними на той час спецефектами та талановитими акторами. 11 Academy Awards про щось та кажуть. Це, до речі, рекорд за кількістю Оскарів для одного фільму, який Titanic розділяє з "Бен-Гуром" / Ben-Hur (1959) та "Володарем перснів: Повернення короля" / The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).

Бюджет "Титаніка" / Titanic склав $200 млн 1997 року, або $390 млн 2024 року, що робить його дев’ятим найдорожчим фільмом усіх часів. Крім оригінального релізу 1997 року, Titanic потрапляв у кінотеатри ще декілька разів: у 2012 році вийшла 3D-версія у 4K, у 2017 році – Dolby Vision версія на честь 20-річчя фільму, у 2023 році – 3D 4K HDR версія з підвищеним fps. Разом фільм заробив $2,264 млрд, або $3,677 млрд з урахуванням інфляції. Непогано як для сльозливої мелодрами.

Касові збори $3,563 млрд

Дата виходу: 1977

Жанр: фантастика

Уважні читачі, які слідкують за топом найкасовіших фільмів, мають сказати зараз: "Це ж було вже!", бо "Зоряні війни", як і "Титанік" та "Аватар", займають верхні стрічки традиційного широко розтиражованого рейтингу. Так, але ні.

У стандартному топ-10 найкасовіших фільмів є лише "Зоряні війни: Епізод 7 – Пробудження сили" / Star Wars: The Force Awakens. Оригінальні Star Wars 1977 року не потрапили навіть у топ-50, у якому, до речі, аж п’ять "Зоряних війн", включаючи "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія" / Rogue One: A Star Wars Story (2016).

Бокс-офіс першої (четвертої) частини саги складає досить скромні за сучасними мірками $775 млн. Але якщо врахувати інфляцію, це вже поважні $3,563 млрд. До речі, бюджет оригінальної Star Wars – лише $11 млн, або $59 млн у цінах 2024 року. Це більш ніж скромно для блокбастера такого рівня.

Як і інші фільми у цій добірці, "Зоряні війни: Нова надія" / Star Wars: Episode IV – A New Hope (до речі, розширена назва з’явилася лише у 1981 році) отримав купу нагород, включаючи шість Academy Awards. Стрічку перезапускали у кінотеатрах у 1978, 1979, 1981, та 1982 роках. Плюс до 20-річчя фільму у 1997 році вийшов цифровий ремастер з деякими альтернативними сценами у рамках Star Wars Trilogy: Special Edition.

Нагадаємо, декілька днів тому з життя пішов актор Джеймс Ерл Джонс, легендарний голос Дарта Вейдера.

Касові збори $3,275 млрд

Дата виходу: 2019

Жанр: фантастика

"Месники: Завершення" / Avengers: Endgame – пік Marvel Cinematic Universe і найкращий фільм за коміксами. Куди ж без нього.

Останіним часом справи у Marvel Studios йдуть не дуже, але у 2019 році Avengers: Endgame дійсно виглядав як гідне завершення саги довжиною в 10 років і понад 20 фільмів. Насправді вражало, як автори продумали усі переплетення сюжетів та стрічок і як вдало завершили усі сюжетні лінії.

Виробництво Avengers: Endgame коштувало вражаючі $356 млн ($440 млн у цінах 2024 року), але це все одно менше, ніж у "Месники: Ера Альтрона" / Avengers: Age of Ultron (2015). Чому так, геть не зрозуміло.

На відміну від попередніх фільмів у переліку, Avengers: Endgame не взяв жодного з великих кінематографічних призів, але заробив він непогано. $2,799 млрд у цінах 2019 року, або $3,275 млрд з урахуванням інфляції.

Загалом же фільми Marvel Cinematic Universe заробили з 2008 року $31,1 млрд. Це найбільша кінофраншиза в історії. Перераховувати з урахуванням інфляції ми не будемо: в MCU вже 34 фільми, які виходили протягом 16 років. Останній, "Дедпул і Росомаха" / Deadpool & Wolverine, зібрав вже $1,287 млрд. Чимало, але геть не рекорд. З іншого боку, це найкращий показник для фільму MCU з 2021 року.

Касові збори $2,984 млрд

Дата виходу: 1965

Жанр: мюзикл

Так, колись давно, в інші часи мюзикли були найпопулярнішим кіножанром та збирали шалену касу.

"Звуки музики" / The Sound of Music з неперевершеною Джулією Ендрюс (Academy Awards, BAFTA, дві Primetime Emmy, шість Golden Globe та три Grammy) у головній ролі знятий за мотивами спогадів австрійської співачки та керівника сімейного хору Марії фон Трапп "Сім'я співаків фон Трапп" (1949). Події відбуваються в Австрії наприкінці 1930-х років і частково висвітлюють аншлюс 1938 року.

Бюджет мюзиклу склав $8,2 млн, тобто десь $83 млн у цінах 2024 року. Але The Sound of Music заробив $286,2 млн лише в кінотеатрах, тобто $2,984 млрд з урахуванням інфляції. При цьому саундтрек фільму потрапив на перше місце Billboard 200 і протримався в топі 238 тижнів! Альбом став найуспішнішим саунтдреком в історії кіно і розійшовся тиражем понад 20 млн примірників. У 2015 році Billboard назвав The Sound of Music другим найвеличнішим альбомом усіх часів.

До речі, 88-річна Джулія Ендрюс продовжує працювати. Вона озвучувала мати Гру і Дру в усіх мультфільмах серій Despicable Me та Minions, а також леді Віслдаун у серіалі "Бріджертони" / Bridgerton на Netflix.

Касові збори $2,917 млрд

Дата виходу: 1982

Жанр: фантастика, сімейне кіно

Стрічка "Іншопланетянин" / E.T. the Extra-Terrestrial Стівена Спілберга, звісно, дуже зворушливе кіно, але сімейну історію про іншопланетянина, який загубився на Землі і якому допомагають дітлахи, не очікуєш побачити у переліку найкасовіших фільмів усіх часів. Але, факт є факт.

Зйомки E.T. the Extra-Terrestrial у 1982 році коштували $10,5 млн ($35 млн у цінах 2024 року). Лише на створення трьох моделей іншопланетянина пішло майже $700 тис. При цьому в 15% сцен у ролі E.T. знімалися карлики та 12-річний хлопчик Метью ДеМерітт, безногий від народження, що не дуже афішувалося у 1980-ті.

Стрічка, яка зробила дітей-акторів Дрю Беррімор та Генрі Томаса зірками, зібрала у прокаті $792,9 млн, враховуючи повторні релізи у 1985, 2002 та 2022 (IMAX). У 1983 році "Іншопланетянин" / E.T. the Extra-Terrestrial став найкасовішим фільмом усіх часів (без урахування інфляції), обійшовши Star Wars.

Стівен Спілберг деякий час розмірковував над сиквелом, у якому злий іншопланетянин викрадає дітей, а E.T. їх рятує. Але врешті-решт режисер відмовився від цієї ідеї, бо: "Це не додасть нічого, крім як позбавить оригінальний фільм його незайманості. E.T. не має на меті повернутися на Землю".

Касові збори $2,758 млрд

Дата виходу: 1956

Жанр: релігійна драма

Субжанр пеплум / peplum, відомий також як "меч і сандалі" / sword & sandal, до якого відносяться епічні фільми про античну історію та біблійні події, з’явився ще в епоху німого кіно і був надзвичайно популярний в Італії, у тому числі у часи фашизму. Наприклад, сценарій для фільму Scipione l'Africano написав Вітторіо Муссоліні, син диктатора, а фінансування взяла на себе партія. Але справжнього розквіту пеплум досягнув у 1954-1965 рр., коли вийшли такі фільми як Ulysses (1954), Helen of Troy (1955), The Robe (1953), The Ten Commandments (1956), Ben-Hur (1959), Goliath (1959), Spartacus (1960) та Cleopatra (1963). Нагадаємо, Ben-Hur (1959) отримав аж 11 Оскарів, Spartacus (1960) та Cleopatra (1963) – по 4.

"Десять заповідей" / The Ten Commandments – це сиквел однойменного фільму 1923 року з гарно відомою усім історією виходу євреїв з Єгипту під проводом Мойсея. Десять кар єгипетських, перехід через Червоне море, неопалима купина та ті самі Десять заповідей господніх в асортименті. А ще це історія епічного протистояння єгипетського фараона (достеменно не відомо, хто саме це був насправді, у фільмі це Рамзес II) та пророка Мойсея, яких зіграли справжні зірки свого часу Юл Бріннер та Чарлтон Гестон.

"Десять заповідей" / The Ten Commandments мали нечуваний на той час бюджет у $13 млн ($152 млн у грошах 2024 року). Але під час першого релізу фільм зібрав аж $122,7 млн плюс ще $90 млн до 1979 р. під час повторних релізів у різних країнах. Згідно з Guinness World Records, бокс-офіс The Ten Commandments склав $2 млрд у цінах 2011 р., або $2,758 млрд у цінах 2023 року.

Касові збори $2,615 млрд

Дата виходу: 1965

Жанр: історична драма

Так, це фільм за романом "російського" письменника та поета Бориса Пастернака. Ну як "російського"... Пастернак – син одеських євреїв, до того ж в СРСР його твори були заборонені, сам він перебував у опалі й під тиском КДБ та КПРС був вимушений відмовитися від Нобелівської премії з літератури, яку отримав за роман "Доктор Живаго", таємно виданий в Італії у 1957 р.

Роман розповідає про долю російського інтелігента, лікаря та поета Юрія Живаго на тлі подій XX сторіччя, від царських часів до Другої світової війни, через революцію, репресії та все інше. У Радянському Союзі роман був опублікований тільки у 1988 році.

За екранізацію взявся майстер епічного кіно Девід Лін ("Міст через річку Квай"/ The Bridge on the River Kwai (1957), "Лоуренс Аравійський" / Lawrence of Arabia (1962)). У фільмі знялися справжні зірки – Омар Шариф, Джулі Крісті, Джеральдіна Чаплін, Алек "Обі-Ван Кенобі" Гіннесс та інші.

У "Доктор Живаго" / Doctor Zhivago вистачало епічних сцен, тому кошторис фільму склав $11 млн ($110 млн у цінах 2024 р.), але збори виявилися фантастичними. Стрічка зібрала у прокаті $248,2 млн, або $2,615 млрд з урахуванням інфляції. Крім того, разом зі "Звуками музики" / The Sound of Music фільм отримав по 10 номінацій на Academy Awards 1965 року. Обидва фільми в підсумку заробили по п’ять статуеток.

У 2002 році вийшов британський мінісеріал Doctor Zhivago з Гансом Матесоном та Кірою Найтлі в головних ролях.

Касові збори $2,577 млрд

Дата виходу: 2015

Жанр: фантастика

Другі "Зоряні війни" у нашому топі та ще один фільм, який входить у "справжній" топ найкасовіших фільмів, посідаючи у ньому п’яте місце.

Свого часу старі фанати "Зоряних війн" критикували "Пробудження Сили" / The Force Awakens, але все ж не так, як закінчення нової трилогії. Критикували, але радісно йшли у кінотеатри, дехто і по декілька разів. У підсумку стрічка зібрала у 2015 році $2,068 млрд, хоча це і не допомогло їй злетіти на перші місця звичайного топу.

З урахуванням інфляції $2 млрд 2015 року перетворюються у $2,577 млрд на кінець 2023 р. Начебто і чимало, але річ у тому, що Star Wars: Episode VII – The Force Awakens має за інформацією Forbes колосальний бюджет у $533,2 млн, що робить його найдорожчим фільмом в історії кіно. З урахуванням інфляції це буде понад $700 млн у цінах 2024 року!

Найпопулярніші фільми за кількістю проданих квитків

Ще один метод визначення найпопулярніших фільмів – підрахунок проданих квитків. І ось тут усі згадані вище голлівудські блокбастери вщент програють китайським стрічкам 1980-х років. Так враження, що чи то за відсутністю якихось інших розваг, чи то за наказом Комуністичної партії усе населення КНР сходило на кожен фільм двічі!

Перше місце за кількістю проданих квитків тримає стрічка "Легенда про Білу Змію" (1980) – чергова, а їх вже декілька десятків, екранізація давньокитайської легенди, яка входить до числа так званих Чотирьох великих народних творів Китаю. Фільм подивилося 700 млн людей, і це при тому, що населення КНР у 1980 році складало лише 980 млн. Тож нехай вас не дивують приголомшливі рекорди гри Black Myth: Wukong.

Наступні 12 стрічок топу теж займають китайські фільми з показниками 400-650 млн проданих квитків. Єдиний з них, який ви можете знати – це китайсько-гонконгський "Храм Шаолінь" / Shaolin Temple (1982) з 18-річним Джетом Лі, на який було продано 500 994 065 квитків.

Перший голлівудський фільм у переліку – "Титанік" / Titanic лише на 14 місці з 389 792 470 квитків. "Месники: Завершення" / Avengers: Endgame – 16 з 351 491 996 квитків. Оригінальні "Зоряні війни" / Star Wars (1977) – 17 з 338 400 000 квитків. Перший "Аватар"/ Avatar – 18 з 331 298 685 проданих квитків.

Які з топ 10 найкасовіших фільмів з урахуванням інфляції ви вже дивилися, а про які чуєте вперше? Пишіть в коментарях.