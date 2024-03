Для мене, як і для більшості хлопців, які цікавилися науковою фантастикою у пострадянській Україні, Dune почалась не з книги та навіть не з фільму Девіда Лінча 1984 року з Кайлом Маклакленом, Шон Янг та Стінгом (а ще там був «молодий», лише 44 роки, Патрік Стюарт). Все почалося з гри.

Насправді попри усю велич франшизи «Дюна», яка неабияк вплинула на світову фантастику, ігор за серією книг Френка Герберта не так вже й багато. Проте серед них є гра, яка якщо не створила (дослідники ще сперечаються про це), але точно окреслила напрямок розвитку жанру Real-time strategy на роки. Dune II від Westwood Studios мала вже усі ті елементи, які визначають жанр RTS і стала зразком для наступних ігор. Саме з неї починається так званий «золотий вік RTS». Але спочатку була інша Dune.

Платформи MS-DOS, Amiga, SEGA CD

Жанр adventure/стратегія

Рік 1992

Перша гра по Dune була створена французькою Cryo Interactive за книгою Френка Герберта, але надихалася вона тим самим фільмом Девіда Лінча 1984 року. Навіть на обкладинці був кадр з фільму з Кайлом Маклакленом у ролі Пола Муад’Діба. У CD-версії гри, а Dune 1992 року, до речі, була однією з перших ігор, які вийшли на CD, був екстра контент у вигляді нарізки з фільму.

Dune 1992 була дуже цікавим, навіть за мірками сьогодення, міксом з адвентюри та 4X стратегії з видом згори. Грали ви, звісно ж, за Пола Атріда, могли спілкуватися з іншими персонажами, виконувати мініквести, відвідувати нові локації і, в той самий час, керувати економікою та військами на планетарному рівні. У грі були зміни часу доби, вибір опцій в діалогах та багато іншого. Нові геймплейні механіки з’являлися під час розвитку сюжету.

А ще у грі був фантастичний саундтрек від Стефана Піка та Філіпа Ульріха, який навіть вийшов окремим диском під назвою Dune: Spice Opera.

Cryo Interactive витратила на розробку Dune лише 800 000 франків (загальний бюджет з ліцензією та маркетингом – близько 3 млн франків), що для цікавої та комплексної навіть на сьогоднішній погляд гри, просто мізер.

За перший тиждень продажів розішлося 20 тис. копій гри. На той час це був неабиякий комерційний успіх. До 1997 р., завдяки поширенню CD-приводів, було продано 300 тис. копій Dune.

Платформи MS-DOS, Amiga, Acorn 32-bit, Mega Drive/Genesis, RISC OS

Жанр стратегія реального часу

Рік 1992

Велика та жахлива Dune II, мати усіх RTS. Вона ж Dune II: The Building of a Dynasty, Dune II: Battle for Arrakis та просто Dune: The Battle for Arrakis.

MS-DOS версія гри вийшла у грудні 1992 р., піратка (а що ж ще?!) з’явилася в Україні на початку 1993 р. Ще у 1993 році мене цікавило, якщо це Dune II, то чому перша Dune – це зовсім інша за геймплеєм гра? Все просто, через те, що Cryo Interactive випустила свою Dune влітку 1992 р., а Westwood Studios у грудні 1992 р. останній прийшлося змінити назву на Dune II. Ходили навіть чутки що це сиквел Dune від Cryo, але це, звісно ж, не так. Накладка на совісті видавця обох ігор, Virgin Games. І так, ігрова Virgin Games входила до складу Virgin Group того самого сера Річарда Бренсона.

Хоча вважається, що перші стратегії реального часу вийшли ще у 1981-1983 рр., це були лише передвісники того вибуху, що стався у середині 1990-х і саме Dune II була тією грою, яка знаменувала його початок і задала правила. Westwood Studios надовго стає месією жанру RTS.

Рахуйте самі. В Dune II були: будівництво бази (на спеціальних плитах, щоб Шай-Хулуд не почув!); збирання ресурсів; древо технології, яке задає послідовність будівництва; декілька сторін конфлікту, Атріди, Харконени та Ордоси (останні це не канон) з власними унікальними юнітами; туман війни; контекстний курсор тощо. Навіть початковий раш! А ще тут був стратегічний режим, у якому треба було вибирати напрямок експансії.

Dune II подарувала гравцям незабутні емоції, я, наприклад, досі пам’ятаю ту напругу, яка охоплювала вас під час збору прянощів. Очікування появи Шай-Хулуда – це щось.

Начебто розробка Dune II почалась з того, що Virgin Games, яка мала ліцензію на ігри за твором Френка Герберта, вирішила закрити Dune від Cryo. Слава богу, що цього не сталося. Ще один цікавий факт, Dune II стала однією з перших ігор з підтримкою новоствореного (1991) стандарту General MIDI (стандартизована специфікація для електронних музичних інструментів).

Dune II отримала вкрай позитивні відгуки ЗМІ і станом на кінець 1996 р. розійшлась накладом у 250 000 екземплярів. У 2013 р. гра була портована на Android.

Ну а Westwood Studios продовжила розвивати жанр RTS вже з серією Command & Conquer, але через деякий час повернулася і до Dune.

Платформи Windows, PlayStation

Жанр стратегія реального часу

Рік 1998

Dune 2000 – це ремейк Dune II, який на замовлення Westwood Studios, що «доросла» тим часом до рангу видавця, створила британська студія Intelligent Games.

Розробники взяли Dune II, оновили графіку, додали інтерфейс від Command & Conquer: Red Alert (виділення групи юнітів, це прогрес!) плюс традиційні для Westwood катсцени з живими акторами, серед яких, до речі, є Джон Ріс-Девіс, відомий вам за серією фільмів «Індіана Джонс».

Гра отримала змішані відгуки. Начебто геймплей усім сподобався, але графіка вже не дотягувала до стандартів 1998 року. Крім того, були питання до балансу. В оригінальній грі про це взагалі не йшлося, але в Dune 2000 з’явився мультіплеєр тож це було важливо. Середній рейтинг за GameRankings склав 58% для ПК-версії та 61% для PlayStation-версії. Так, вам не почулося, Dune 2000 вийшла на першій PlayStation, що взагалі-то неабияке диво для RTS.

Платформи Windows

Жанр стратегія реального часу

Рік 2001

А ось це вже прямий сиквел Dune 2000, знову ж таки від колаборації Intelligent Games та Westwood Studios. Emperor: Battle for Dune продовжує сюжет Dune 2000 і теж має відеовставки з живими акторами, це ж гра Westwood все ж таки. З відомих акторів тут є Майкл Дорн (Ворф у Star Trek: The Next Generation).

У новій частині була інтерактивна однокористувацька компанія, онлайн та мережевий мультплеєр, нові механіки, як то доступ до чужих юнітів після захоплення ворожої будівлі тощо.

Гра отримала змішані оцінки. Дехто хвалив графіку та відео, дехто називав їх старомодними. Комусь сподобалася однокористувацька компанія, хтось вважав, що грі не вистачає інновацій і все це ми вже багато разів бачили. І хоча Metacritic у Emperor: Battle for Dune й непоганий, 79/100, деякі впливові видання поставили новій Dune вкрай низькі оцінки: AllGame – 2,5/5; Computer Gaming World – 2,5/5; Edge – 5/10.

Взагалі-то золота епоха RTS вже добігала кінця і стратегії реального часу поступово виходили з фокусу гравців та розробників. Закінчувався й час Westwood Studios. Emperor: Battle for Dune стала однією з останніх ігор легендарної студії. Після виходу шутера Command & Conquer: Renegade та насправді непоганої стратегії Earth & Beyond, які не виправдали очікувань видавця, студія, яка з 1998 р. належала Electronic Arts, припинила існування. Залишки поглинула EA Los Angeles.

Платформи Windows, PlayStation 2

Жанр action/adventure

Рік 2001

Якщо не дуже вражаючи продажі Emperor: Battle for Dune поховали Westwood Studios, то ця гра поховала розробників першої Dune, Cryo Interactive.

Гра заснована на мінісеріалі Frank Herbert’s Dune (2000) від Sci Fi Channel з Аліком Ньюманом у ролі Пола Атріда. Серіал навіть виграв дві Emmy Awards 2001 за візуальні ефекти та кінематографію, та отримав продовження Frank Herbert’s Children of Dune (2003).

А ось грі Frank Herbert’s Dune не пощастило. Cryo Interactive розпочала проєкт вже маючи великі фінансові проблеми, розробкою займалася маловідома французька Widescreen Games і результат вийшов жахливим. Попри те, що місії гри в цілому слідували за текстом роману Френка Герберта, грати в цю action/adventure з елементами stealth було неможливо. Плюс графіка гри була застарілою навіть за мірками початку 2000-х.

Результат: GameRankings – 51/100, Metacritic – 48/100. Cryo Interactive припинила існування у 2002 р. Два наступних проєкти, Dune Generations (2001) від Cryo Interactive та Dune: Ornithopter Assault (2002) від угорської Soft Brigade 2 для Game Boy Advance були закриті. Розробники ігор забули про «Дюну» на 20 років.

Платформи Windows, Xbox Series X|S

Жанр 4X стратегія реального часу

Рік 2023

Пройшло 20 років, Дені Вільнев повернув «Дюну» на великі екрани, а розробники ігор забули про фіаско 2000-х і кинулися створювати нове покоління ігор за Dune. І першою стала Dune: Spice Wars від Funcom / Shiro Games.

«Дюна» повернулася до витоків. Dune: Spice Wars – це 4X стратегія реального часу, так само як та, перша Dune від Cryo Interactive. Адвентюрна частина у новій грі рудиментарна, а ось економічна, стратегічна, дипломатична та бойова набагато детальніші ніж у грі 1992 року. Плюс стилізована, але доволі сучасна графіка. І тут аж 6 базових фракцій: Дім Атрідів, Дім Харконненів, Дім Корріно, Дім Еказ, контрабандисти та фрімени. Плюс нещодавно вийшло DLC з Дімом Вернія з Ікс.

Dune: Spice Wars вийшла у Дочасному доступі Steam ще у квітні 2022 р. Повноцінний реліз відбувся у вересні 2023 р. Гра отримала змішані відгуки преси, Metacritic – 73/100, але, наприклад, IGN оцінив її в 90/100. Гравці наче задоволені, Steam-рейтинг 79/100. З релізу на ПК гра отримала декілька великих оновлень і встигла вийти на Xbox Series X|S, що, знову ж таки, незвично для стратегії реального часу, нехай і 4X, APM (Actions per minute) в яких на порядок нижче ніж в RTS.

Взагалі-то Dune: Spice Wars є в Xbox/PC Games Pass, спробуйте самі.

Платформи Windows, Xbox Series X|S

Жанр симулятор

Рік 2023

Це звісно не гра, а «лише» безплатне доповнення до Microsoft Flight Simulator на честь виходу фільму «Дюна: Частина друга» / Dune: Part Two, але до біса гарне і ми просто не могли пройти повз нього.

Dune Expansion додає в MSFS культовий орнітоптер та частину планети Арракіс. Доповнення містить три тренувальні місії, які навчать гравців керувати Королівським орнітоптером Атрідів, та шість завдань на Арракісі. П’ять це перегони з часом по складним маршрутам, останнє – рятувальна місія, у якій пілот має встигнути врятувати інструктора до того, як його накриє піщана буря.

Крім того, на орнітоптері з фільму можна політати і у будь-якій точці Землі. Через унікальну льотну модель та надзвичайну механіку складання крил прямо у польоті гравці полюбили цей фантастичний літальний апарат.

Платформи Windows, Android, iOS

Жанр настільна гра

Рік 2024

Цифрова адаптація однойменної настільної гри 2020 р. від Dire Wolf Digital. Оригінал, а це одночасно і гра на збирання колоди, і гра на стратегічне розміщення робітників, розрахована на 1-4 людини. Фізична версія зібрала купу нагород і отримала два доповнення, а цифрова, судячи з відгуків гравців, – це дуже вдалий переніс настолки в онлайн.

Steam-рейтинг Dune: Imperium просто фантастичний – 96/100 з 1300 відгуків. Враховуючи кількість відгуків – це комерційний успіх. До речі, у гри є українська локалізація, а ось російської немає!

Dune: Imperium вийшла у Дочасному доступі Steam 14 листопада 2023 р., а повний реліз відбувся 13 березня 2024 р. Тобто станом на зараз, це остання відеогра за «Дюною», але… далі точно буде.

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Жанр Survival MMO

Рік TBA

І відомо це тому, що нова гра по «Дюні» вже анонсована. Це MMO про виживання у відкритому світі від Funcom, авторів MMORPG Conan Exiles, Age of Conan, Anarchy Online, The Secret World та серії культових адвентюр The Longest Journey. До речі, саме Funcom видавала і Dune: Spice Wars. Зараз Funcom належить китайському медіаконгломерату Tencent.

Як жартують користувачі, у Funcom буде небагато роботи, бо світ їх попередніх ігор Conan Exiles та Age of Conan – це теж здебільшого пустеля.

Події гри відбуваються в іншому часовому відрізку, ніж в книгах та фільмах «Дюна». У грі буде відбудовна база, транспортні засоби, політичні інтриги, незвичні варіанти ендгейму і, звісно ж, пісочні хробаки.

У Dune: Awakening поки що немає дати виходу але на сайті гри вже можна записатися в чергу на бета-тестування.

Поки що це усі відеоігри по «Дюні», але щось нам підказує, що якщо Дені Вільнев продовжить знімати фільми, а сценарій Dune Messiah насправді вже готовий і лише чекає поки актори подорослішають, то нові ігри з’являться. І це добре.

Настільні ігри за Dune

Dune (1979/2019) – Avalon Hill/Gale Force Nine

Dune (1984) – Parker Brothers

Dune: Imperium (2020) – Dire Wolf

Dune: House Secrets (2021) – Portal Games

Arrakis: Dawn of the Fremen (2022) – Gale Force Nine

Dune: Imperium – Uprising (2023) – Dire Wolf

Dune: War for Arrakis (2024) – CMON

Настільні рольові ігри за Dune

Dune: Chronicles of the Imperium (2000) – Last Unicorn Games

Dune: A Dream Of Rain (2004) – Evil Twin Games

Dune: Adventures in the Imperium (2021) – Modiphius Entertainment