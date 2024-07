Падіння Marvel. Чи зможе “Дедпул і Росомаха” врятувати Marvel Cinematic Universe?

Ще відносно нещодавно фільми Marvel асоціювалися з високими стандартами якості, а обговорювали їх, здається, взагалі всі. Marvel Studios зуміла перетворити героїв коміксів із в чомусь нішевого захоплення на масове божевілля. Сьогодні про Залізну людину чи Тора не чули, певно, лише люди, які максимально абстрагувалися від популярної культури та інтернету загалом.

Тільки ось останні кілька років ви частіше почуєте критику на адресу кіновсесвіту Marvel, ніж захоплені відгуки. Люди лають сумбурні сюжети, плутанину всередині самої Marvel Studios і деякі дивні, в чомусь навіть провокаційні рішення. Те, що раніше було феноменом, перетворилося на величезний і неповороткий конвеєр, нездатний викликати у глядачів колишні емоції.

Як так вийшло і що ж сталося з кіновсесвітом Marvel?

Момент тріумфу

Для початку повернімося в той момент, коли кіновсесвіт Marvel сягнув піка популярності та культурного впливу, а саме – в кінець третьої фази. Тоді, у 2018 році, майже всі глядачі були шоковані фіналом “Месників: Війна нескінченності” / Avengers: Infinity War, який не просто зібрав величезну кількість відомих акторів в одній історії, а й максимально підвищив ставки за кілька хвилин до титрів. Світ застиг в очікуванні “Месників: Завершення” / Avengers: Endgame, а “Клацання” перетворився на популярний троп рівня макгафіна (об’єкт, важливий для розвитку сюжету твору й для пояснення мотивації персонажів, але сам по собі незначний, неважливий або нерелевантний. – прим. ред.) або “Вбивця – дворецький”, який регулярно згадують в інших попкультурних творах на кшталт “Сімпсонів”.

У 2019 році “Месники: Завершення” закріпили успіх, грамотно розв’язавши всі сюжетні лінії не забувши пограти з найрізноманітнішими почуттями фанатів. Задоволення критиків і пересічних глядачів у всьому світі вилилося у виняткові фінансові показники: “Месники: Війна нескінченності” зібрали $2 млрд у прокаті, “Месники: Завершення” – майже $2,8 млрд. І чомусь немає сумнівів, що за умови повторного прокату в кінотеатрах Disney і Marvel Studios з легкістю зуміють пробити позначку в $5 млрд сумарно на два фільми. Дилогія кульмінаційних “Месників” показала світові, що тактика розвитку спільного кіновсесвіту від Кевіна Файгі, керівника Marvel Studios, виявилася правильною.

Ще у 2008 році, коли вийшла перша частина “Залізної людини” / Iron Man, комікси вважалися дещо маргінальною, несерйозною розвагою. Таку ж стигму тягнули за собою і кіноадаптації коміксів. І це при тому, що глядачі тоді вже встигли захопити трилогією про Людину-павука від Сема Реймі. Але в нульових спогади про адаптації рівня “Шибайголови” / Daredevil з Беном Аффлеком і “Жінки-кішки” / Catwoman з Геллі Беррі не дозволяли повірити в потенціал кінокоміксів як чогось якісного і масового. Тож кіновсесвіт Marvel зароджувався радше всупереч усьому, аніж завдяки чомусь хорошому.

Саме з цієї причини Marvel Studios довелося розпочати самостійне виробництво фільмів без прав на Людину-павука, який був і залишається одним із найпопулярніших супергероїв коміксів Marvel. Також студія не могла дозволити собі дорогих зірок і режисерів. Майже всі фільми першої фази кіновсесвіту Marvel багато в чому були величезним ризиком, а концепція зв’язку між різними кіноісторіями здавалася тоді занадто новаторською.

Але ризик виправдав себе. Майже всі актори та режисери з першої фази кіновсесвіту вивели власну популярність на принципово новий рівень, а Роберт Дауні-молодший так і зовсім врятував свою кар’єру. Фільми Marvel Studios наочно продемонстрували, що історії про супергероїв можуть подобатися найрізноманітнішій аудиторії, що з ними можна експериментувати в різних форматах.

Студія вводила в кіновсесвіт дедалі нових персонажів, а також вдало інтригувала натяками на загальний сюжет і неймовірну загрозу. Масштаби постійно зростали, рівно як і апетити глядачів. Але в результаті керівництво Marvel і Disney ніби загнало себе в пастку. Адже “Месники: Війна нескінченності” і “Месники: Завершення” стали кінцем саги, яка тривала десять років. Marvel Studios по суті багато в чому належало почати все заново.

І це виявилося складніше, ніж здається на перший погляд.

Проблема впізнаваності

“Месники: Завершення” позбавили кіновсесвіт Marvel двох його ключових персонажів, яких фанати любили найбільше, – Залізної людини та Капітана Америки. Навколо конфлікту персонажів Роберта Дауні-молодшого та Кріса Еванса будувалася історія за якою світ стежив майже десять років. Навіть інші актори першої величини в контексті протистояння Залізної людини та Капітана Америки здавалися лише представниками одного з протилежних таборів. Остаточно такий статус закріпив фільм “Перший месник: Протистояння” / Captain America: Civil War, сюжет якого розгортається якраз навколо пікової точки розбіжностей супергероїв.

“Месники: Завершення” закрили цю сюжетну арку, а Роберт Дауні-молодший і Кріс Еванс залишили кіновсесвіт позаду. Але на них втрати MCU не закінчилися. Дедалі більше зірок, які тривалий час асоціювалися у глядачів із кіновсесвітом Marvel, почали говорити про намір покинути кінокомікси заради інших проєктів. Серед них уже опинилися: Скарлетт Йоганссон (Чорна вдова), Кріс Пратт (Стар-Лорд), Дейв Батіста (Дракс), Майкл Дуглас (Хенк Пім), Зої Салдана (Гамора), Гвінет Пелтроу (Пеппер Потс).

А ось яскравих “головних героїв” нових фаз керівництво Marvel поки що виростити не зуміло. Ходять чутки, що великий акцент хотіли зробити на Докторі Стренджі (Бенедикт Камбербетч) і Капітані Марвел (Брі Ларсон), а також бажали окремо просувати Людину-павука (Том Голланд), який повинен відповідати за “приземлену й вуличну” частину спільної історії, поки інші супергерої займаються більшими проблемами.

Але Пітер Паркер поки лише отримав фінал історії становлення, на яку пішло цілих три фільми. Стрендж відзначився в непоганому “Докторі Стренджі в Мультивсесвіті божевілля” / Doctor Strange in the Multiverse of Madness, але цей фільм виявився більшою мірою про Багряну Відьму. А Капітан Марвел досі не отримала другий повноцінний сольний фільм, натомість найяскравіше засвітившись у “Марвелах” / The Marvels, де їй довелося працювати в тріо з Міс Марвел (Іман Веллані) і Монікою Рамбо (Тейона Перріс), при тому, що самі The Marvels утримують зараз сумнівний приз найгіршого за рейтингами та зборами фільму Marvel Cinematic Universe.

При цьому Сага Мультивсесвіту / The Multiverse Saga, а саме так називається поточний етап кіновсесвіту Marvel, що стартував з четвертої фази, активно намагається вводити нових персонажів. Це стосується як популярних супергероїв коміксів, які не встигли засвітитися в Marvel Cinematic Universe, так і більш нішевих. До перших можна віднести Людей Ікс, Фантастичну четвірку та Блейда. До других – Шан-Чі, Вічних і Шурі, яка взяла на себе роль Чорної пантери.

І ось у чому невдача. Жоден із нових персонажів так і не зміг привернути масову увагу фанатів Marvel. Здавалося б, та ж Міс Марвел або учениця Соколиного ока Кейт Бішоп (Гейлі Стейнфілд) люблять жартувати й відпускати шпильки так само як і Тоні Старк. Тільки от Старка досі обожнюють, використовують у мемах і згадують із теплом. А якщо сказати випадковому фанату Marvel ім’я Кейт Бішоп, то висока ймовірність, що людина навіть не зрозуміє, про кого йдеться.

Справа не тільки в акторах, адже далеко не кожна зірка Голлівуду має харизму Роберта Дауні-молодшого, який через імпровізацію та експресію здатний закохати в себе майже всіх. На якісне опрацювання персонажів впливає достатня кількість людей зі знімальної команди. Сюди входять сценаристи, режисери, маркетингова група і навіть люди інших професій на кшталт костюмерів та гримерів. Усі разом вони створюють фінальний образ персонажа, і якщо якийсь з елементів просідатиме, то він цілком може потягнути за собою все інше.

Marvel Studios виявилася нездатною представити нових героїв таким чином, щоб вони міцно закріпилися в серцях і свідомості глядачів. Навіть загалом цікаві персонажі на кшталт Місячного лицаря (Оскар Айзек) не змогли хоча б наблизитися до рівня Залізної людини та Капітана Америка. Disney і Marvel втратили ключових зірок, а гідна заміна поки що не з’явилася навіть на горизонті.

Утім, проблема може бути набагато прозаїчнішою. Адже багато шорсткостей кіновсесвіту Marvel почали особливо сильно впадати в око в той момент, коли керівництво Marvel Studios і Disney вирішили зробити ставку на серіали.

Нестача уваги

Не можна сказати, що Marvel звернула увагу на серіали лише недавно. Все-таки “Агенти Щ.И.Т.” / Agents of S.H.I.E.L.D. почали виходити ще 2013 року, тоді під виробництвом структури Marvel Television (вражаючі 7 сезонів та 136 епізодів, поки що це рекорд для серіалів Marvel Cinematic Universe – прим. ред.). А серіали про героїв Marvel від Netflix, до яких входять у тому числі “Шибайголова” / Daredevil та “Каратель” / The Punisher, полюбилися фанатам і критикам окремо. Так, з ними не все було ідеально, а “Залізного кулака” / Iron Fist так взагалі вщент розкритикували. Однак загальна тенденція показувала, що для Marvel є місце і в епізодичному форматі на телеекранах.

Однак до четвертої фази кіновсесвіту Marvel серіали ніби-то жили власним життям. Так, “Агенти Щ.И.Т.” та “Агент Картер” / Agent Carter у чомусь спиралися на історії фільмів, а всі серіали Netflix були пов’язані між собою. Однак шоу слугували скоріше як розвиток деяких другорядних сюжетних ліній із фільмів, але ніколи навпаки. Тобто люди, які вважають за краще дивитися повнометражні фільми, могли спокійно пропускати серіали.

Зі стартом Саги Мультивсесвіту це змінилося. “Ванда/Віжн”/ WandaVision не просто продовжив сюжетні лінії персонажів, згаданих у назві серіалу, а й безпосередньо підвів глядачів до сюжету “Доктора Стренджа в Мультивсесвіті божевілля”. На шоу про становлення Багряної Відьми як лиходія явно робили великий акцент, чого варта одна тільки стилізація під класичні американські ситкоми та натяки на повернення Ртуті (Еван Пітерс), який загинув у “Месники: Ера Альтрона” / Avengers: Age of Ultron.

“Ванда/Віжн” – це гарний серіал, але є висока ймовірність, що саме його успіхи зіграли з Marvel Studios злий жарт. Адже керівництво студії побачило, що розвивати й без того доволі комплексні сюжетні лінії масштабного кіновсесвіту можна ще через телевізійні формати. Однак далеко не всі глядачі виявилися готові до такого повороту подій.

Будемо чесними, існує величезна кількість фанатів Marvel, які не дивилися прямо всі фільми кіновсесвіту. Навіть у перших трьох фазах це трохи заважало розуміти сюжети, тож перед кожним фільмом необхідно було перечитувати його синопсис, пов’язані з ним інші історії та особливо – згадувати сцени після титрів, через які Marvel Studios розвиває загальний для всіх кінокоміксів сюжет і натякає на подальший розвиток подій.

Серіали ускладнили формулу в декілька разів. Щонайменше через те, що витратити в середньому дві години на перегляд кіно набагато легше, ніж вісім годин на серіал. До того ж що далі розвивається кіновсесвіт, то більше знань вимагають від вас. Серіал за одним лише форматом вийде наповнити великою кількістю деталей і нюансів, на які можна буде посилатися надалі. У Marvel успішно користуються цією особливістю, завдяки чому в серіалах виникають персонажі та ситуації, на які не вистачило б хронометражу в кіно.

Додаткова проблема складається ще й через те, що серіали, хоч би якими продуманими та яскравими вони були, у будь-якому разі програють фільмам за видовищністю та опрацюванням. Один високобюджетний кінокомікс зняти якоюсь мірою простіше, ніж цілий сезон шоу, адже для першого у Marvel Studios давно налагоджені всі процеси. А на серіали керівництво студії немов залишає історії “другого сорту”, які виявилися “не гідні” потрапити в повнометражний формат.

В акценті на серіали можна побачити ще й типовий для великих корпорацій цинізм, поєднаний із бажанням заробити більше грошей. Адже зміщення фокуса на серіали приблизно збіглося із запуском стримінгового сервісу Disney+. Саме він став головною платформою для всіх серіалів Marvel Studios, а Disney таким методом хоче переманити до себе аудиторію Netflix і затвердити нове джерело великих прибутків. Вийшло в чомусь успішно, адже медійна вага кіновсесвіту Marvel прямує до нескінченності.

Однак у багатьох країнах Disney+ офіційно не запущений, Україна перебуває в їхньому числі. Тобто в українців відсутній легальний спосіб подивитися серіали Marvel, відповідно і дізнатися важливі сюжетні подробиці, необхідні для розуміння чергової прем’єри, стає відчутно важче.

У Marvel Studios лише нещодавно визнали, що ситуація з серіалами вийшла з-під контролю і почала приносити глядачам більше шкоди, ніж користі. Тому компанія повернула бренд Marvel Television, під яким виходитимуть усі серіали на Disney+. Також з’явився відділ Marvel Animation, який відповідає за всі анімаційні роботи. При цьому сама Marvel Studios, як і було від самого початку, випускатиме повнометражні фільми.

Утім, Кевін Файгі вже пояснив, що серіали Marvel Television все ще входитимуть у загальний кіновсесвіт Marvel, однак зміна бренду покликана зняти смислове навантаження й зобов’язання з перегляду всіх нових серіалів. Особливого ефекту від рішення поки немає, а побачити його ми зможемо лише після виходу кількох наступних фільмів і серіалів Marvel.

Але навіть якщо структурно у Marvel Studios все налагодиться, це ніяк не скасує факту, що просто зараз у кіновсесвіту великі проблеми із сенсами та ідеями. Тут уже одними внутрішніми перестановками ніяк не допоможеш.

Мультивселенська метушня

Перші три фази кіновсесвіту Marvel важливі в контексті сучасної культури зокрема й тому, що вони зуміли об’єднати дуже розрізнені історії в цілісну розповідь. У кожної фази була чітка структура, нові поняття та важливі для кіновсесвіту явища з’являлися поступово. Так, не завжди все вийшло добре, окремі фільми на кшталт “Тор: Царство темряви” / Thor: The Dark World сильно просідали за якістю, проте загальна картина все одно складалася приємна.

До того ж Сага Нескінченності як стрижень історії пропонувала максимально доступну концепцію – Камені Нескінченності. Це могутні артефакти, кожен з унікальним застосуванням, одного якого достатньо, щоб спробувати знищити планету або навіть зоряну систему. Унікальні особливості кожного Каменю урізноманітнювали розповідь і прокладали дорогу багатьом креативним рішенням. Причому якщо один Камінь здатний спричинити багато проблем, то всі разом точно становлять загрозу вселенського масштабу. Про це глядачам натякали мало не з першої фази, постійно підживлюючи відчуття неминучої трагедії, якою став Танос і його “Клацання”.

Перші три фази кіновсесвіту Marvel були яскравими, захопливими, різноманітним і, що найважливіше, доступними для розуміння. Їх спокійно могли дивитися як діти, так і дорослі, не надто вдаючись у подробиці та роздуми. Адже у всього був сенс і чітке визначене. Сага Мультивсесвіту ці переваги втратила.

Введення концепції мультивсесвіту в кінокомікси Marvel здається максимально логічним рішенням. Адже в друкованих коміксах найрізноманітніших видавництв вона давно є мало не основою всього і дає змогу показувати історії на будь-який смак, не завдаючи особливої шкоди цілісності канону. До того ж усі фанати коміксів Marvel знайомі як із Камінням Нескінченності, так і з мультивсесвітом. А окремо останній популяризував мультфільм “Людина-павук: Навколо всесвіту” / Spider-Man: Into the Spider-Verse, після успіхів якого майже кожна популярна франшиза хоче запровадити свій варіант множинних світів.

Найактивніше про мультивсесвіт Marvel Studios розповідала в “Людині-павуку: Немає шляху додому” / Spider-Man: No Way Home, “Докторі Стренджі в Мультивсесвіті божевілля”, про що промовисто свідчить назва фільму, і першому сезоні “Локі” / Loki. А перший сезон мультсеріалу “А що як…?” / What If…?, який теж входить до кіновсесвіту Marvel, покликаний був показати, як мультивсесвіт дає змогу реалізовувати найбожевільніші креативні ідеї.

Але виявилося, що авторам фільмів і серіалів ніби особливо нічого робити з мультивсесвітом. У цьому контексті вирізняється тільки “Локі”, який креативно показує різні варіанти одних персонажів і подій, а також робить мультивсесвіт не просто сетингом, а центральною темою сюжету, яку можна вивчати й розглядати з різних боків.

Решта ж фільмів немов не знають, навіщо їхнім сюжетам у принципі потрібен мультивсесвіт. Часом його використовують лише як виправдання для демонстрації незвичайних локацій та сутичок героїв, які до цього не зустрічалися. Але фільми Marvel і до цього не страждали на відсутність барвистих пейзажів і незвичайних місць, особливо з веденням “космічного” рівня оповіді завдяки “Капітану Марвел” / Captain Marvel і “Вартовим Галактики” / Guardians of the Galaxy. А постійні кросовери дозволяють познайомитися один з одним майже всім супергероям.

Трохи далі пішов “Людина-павук: Немає шляху додому”. У ньому мультивсесвіт дав змогу зустрітися в одному фільмі відразу трьом Пітерам Паркерам, а також повернути лиходіїв із різних фільмів. Вийшов чудовий приклад роботи з фансервісом, завдяки якому кінокомікс сподобався майже всім. Але фансервіс – це якоюсь мірою “дешевий” спосіб залучення глядачів, що тисне на ностальгію і прив’язаність до певних моментів і персонажів.

Кіновсесвіт Marvel не використовує концепцію мультивсесвіту навіть на чверть від того, як цим роблять комікси. У них автори здатні реалізувати найбожевільніші сценарії та представити найрізноманітніші версії персонажів. Наприклад, існує історія, в якій павука вкусила радіоактивна людина, такий ось своєрідний погляд на історію становлення Людини-павука. Або комікс про Тоні Старка, який взяв на себе роль Доктора Дума. Такі описи здаються надуманими, але вони дають змогу автору вмикати фантазію на максимум.

Кіновсесвіт не може дозволити щось подібне. Щонайменше через те, що фільми та серіали обмежені акторами, знімальними командами та виробничими графіками. Marvel Studios позбавлена тієї креативної свободи, яка є у Marvel Comics. Через це мультивсесвіт, навколо якого розгортаються всі події поточної Саги, здається бляклим і навіть непотрібним.

Утім, у мультивсесвіту у фільмах могло бути й інше завдання. Концепція нескінченних світів дала б змогу зіштовхнути супергероїв із лиходієм, набагато небезпечнішим за Таноса через присутність одразу у всіх світах і здатність впливати на них. Таким і був початковий намір Marvel Studios, але в справу втрутилися внутрішні та зовнішні чинники.

Проблеми з виробництвом

Головним лиходієм Саги Мультивсесвіту мав стати Канг Завойовник. Одну з його версій нам показали ще в “Локі”, а потім нові фільми й серіали поступово почали вибудовувати його образ як лиходія мультивсесвітного масштабу, який присутній скрізь і одразу.

Канга в кіновсесвіті Marvel грав Джонатан Мейджорс. Здавалося б, за кар’єру актора можна не хвилюватися, адже він отримав центральну роль у кількох фільмах на три фази вперед. Але у 2023 році Мейджорс опинився в центрі скандалу. Його звинуватили в домашньому насильстві та харасменті. Звинувачення та судові розгляди виявилися досить серйозними, особливо в контексті сучасної культури Америки. Інститут репутації подібного не пробачає.

У результаті Marvel Studios обрубала всі зв’язки з актором. Його останньою появою в кіновсесвіті став фільм “Людина-мураха та Оса: Квантоманія” / Ant-Man and the Wasp: Quantumania, сцена після титрів якого натякала, що далі Канга буде тільки більше. Але натомість кіновсесвіт опинився без центрального лиходія просто посеред розвитку сюжету.

Нова частина “Месників” якраз мала розповісти про зіткнення супергероїв із Кангом Завойовником у всій його могутності. А вихід “Месників” – це завжди подія, до якої Marvel Studios підходить з усією відповідальністю. Саме ці фільми-кросовери привертають найбільше уваги та збирають найбільшу касу.

Відсутність страхітливого лиходія унеможливлює знімання нових “Месників”. Вона ж руйнує цілісність і без того хиткого оповідання, на яке негативно вплинуло запровадження концепції мультивсесвіту. Канг мав стати сполучною ланкою для всього, але тепер керівництво Marvel Studios має екстрено придумати заміну.

Нею потенційно може стати Доктор Дум, Галактус або ж хтось із мутантів. Однак Сазі Мультивсесвіту тільки належить показати глядачам Людей Ікс, Фантастичну Четвірку та інших культових персонажів, хоча натяки вже почали проявлятися. Втім, занадто багато речей ще потрібно зробити та пояснити. І це лише одна з проблем, на яку скаржаться глядачі та навіть причетні до створення фільмів люди.

Інша пов’язана з якістю візуальних ефектів і графіки загалом. Але ж перші фільми кіновсесвіту Marvel хвалили якраз за опрацювання комп’ютерної графіки.

Але з початком пандемії коронавірусу, коли багато людей перейшли на віддалену роботу, Marvel Studios не зуміла швидко налагодити робочі процеси. Це при тому, що фільми за коміксами Marvel давно стали надто залежні від комп’ютерної графіки.

Американський журналіст Раян Бродерік помітив, що останні кілька років актори у фільмах Marvel майже ніколи не взаємодіють зі справжніми фізичними об’єктами. Майже все робиться за допомогою CGI, а приклади справжніх об’єктів доходять до смішного. Наприклад, у “Месниках: Фінал” ним виявилося звичайне тако.

“Тор: Любов та грім” / Thor: Love and Thunder, “Людина-мураха та Оса: Квантоманія”, “Чорна пантера: Ваканда назавжди” / Black Panther: Wakanda Forever та багато інших фільмів і серіалів отримали шквал критики за погану графіку. Ситуація останнім часом почала потроху вирівнюватися, але деякі загальні сумнівні моменти все ще залишилися. Наприклад, блякла колірна палітра фільмів і прагнення до “натуралістичного” освітлення, яке далеко не завжди робить візуальну частину фільмів приємнішою.

Іноді в плани Marvel втручаються чинники, на які компанія ніяк не може вплинути. Одним із таких стала смерть актора Чедвіка Боузмена, який грав у кіновсесвіті Чорну пантеру. Він кілька років страждав від раку товстої кишки, який зрештою забрав його життя. Кіновсесвіт через це втратив оригінальну Чорну пантеру, а в Marvel Studios вирішили не шукати нового актора, а спрямувати сюжет “Чорної пантери: Ваканда назавжди” в новий напрямок. У результаті вийшов зворушливий фільм-епітафія, який, утім, усе одно страждає від дещо хиткого сценарію.

Кіновсесвіт Marvel розрісся до таких розмірів, що ніби почав ламатися через власну важкість. По-справжньому свіжі та нестандартні ідеї відсікаються, аби не зашкодити “формулі Marvel” з її нескінченними жартами, не всі з яких доречні, та відсиланнями на все підряд.

У цьому плані цікавою виглядає ситуація з другим “Доктором Стренджем”. Його спочатку мав зняти Скотт Дерріксон, відомий фільмами жахів на кшталт “Сіністера” та “Чорного телефону”. Продовження історії Доктора Стренджа він теж хотів зробити горором. Але Деріксона замінили на Сема Реймі. Ходять чутки, що бачення першого не вписувалося в загальні плани Marvel Studios, тому його позбулися.

Деякі режисери йдуть самостійно, бо отримують вигідніші пропозиції. Таке сталося з Джеймсом Ганном. Він зняв “Вартові галактики 3” / Guardians of the Galaxy Vol. 3 і пішов керувати розвитком кінокоміксів DC, що досить іронічно, адже це прямий конкурент Marvel Studios. Удвічі іронічно, що “Вартові галактики 3” виявилися чи не найкращим фільмом Саги Мультивсесвіту, тільки ось із самим мультивсесвітом вони ніяк не пов’язані, а натомість розповідають самостійну і зворушливу історію.

Перераховувати виробничі проблеми можна довго. Ось вам ще декілька, щоб ви розуміли масштаби ситуації:

для серіалу “Секретне вторгнення” / Secret Invasion титри створили за допомогою штучного інтелекту, що істотно позначилося на якості та викликало масу критики;

звинувачення в насадженні DEI-цінностей, яке спільнота фанатів сприймає дуже неоднозначно;

занадто великий акцент на комедію, від якого особливо постраждав “Тор: Любов і грім”;

для “Блейда” / Blade (це вже Шоста фаза) ніяк не можуть написати нормальний сценарій і підібрати знімальну команду;

залежність від фанатів і відсутність спроб зробити хоч щось для залучення нових глядачів.

Якщо спробувати зібрати до купи все вищезазначене, то можна побачити, що кіновсесвіт Marvel дуже намагається бути коміксами Marvel, однак це неможливо фізично. Фанати коміксів щотижня отримують кілька свіжих випусків, у яких є і масштабні протистояння, і більш особисті історії, і зовсім незвичні ситуації на кшталт “Веном проти вікінгів”. Це всього за сім днів, далі може бути ще більше і божевільніше.

Marvel Studios здатна випускати лише два-три фільми та серіали на рік. Але зараз студія все одно прагне до експериментів, які комікси можуть собі дозволити якраз через частоту публікації. Виробнича команда Marvel Studios не має такої розкоші, кожна їхня робота має “потрапляти в ціль”. Що останнім часом виходить далеко не завжди.

Що далі?

Але не варто вважати, що на кіновсесвіті Marvel час вже ставити хрест. Деякі фанати забувають, що Сага Нескінченності теж отримувала відчутну дозу критики, але зуміла врятувати ситуацію завдяки кульмінації та завершенню.

Сага Мультивсесвіту тільки в самому розпалі, а кульмінації навіть не видно на горизонті. Натомість на нас очікує зустріч із Фантастичною Четвіркою, Людьми Ікс, Дедпулом, Блейдом і багатьма іншими супергероями, яких не просто обожнюють фанати, а які до того ж здатні неабияк струснути весь кіновсесвіт.

Відчутно посилився у Marvel анімаційний напрямок. Кожен епізод “Люди Ікс ’97” / X-Men ’97 згенерував величезну кількість обговорень та зібрав високі оцінки критиків. Далі нас очікує ще більше подібних шоу. Раніше на цьому полі домінувала DC, але в Marvel Studios хочуть виправити баланс сил.

А деякі сміливі експерименти компанії виходять вдалими. До таких можна віднести анімаційний серіал для дорослих Marvel’s M.O.D.O.K., що розповідає про персональні проблеми однойменного суперлиходія, і чорно-білий спецвипуск “Нічний вовкулака” / Werewolf by Night.

Найцікавіше, що вже з’явилися чутки про повернення Роберта Дауні-молодшого в кіновсесвіт Marvel. Жодної конкретики поки що немає, проте концепція мультивсесвіту дасть змогу з легкістю провернути подібний хід. Також керівництво Marvel Studios хоче покликати братів Руссо, які зняли “Месників: Війна нескінченності” і “Месників: Завершення”, зайнятися постановкою п’ятої частини “Месників”. Кредит довіри у режисерів величезний, тож рішення цілком логічне, навіть якщо воно і виглядає відходом від експериментів і поверненням до дещо обридлих методів.

Однак просто зараз вся увага спільноти фанатів коміксів прикута до прем’єри фільму “Дедпул і Росомаха” / Deadpool & Wolverine. Сумніви у тому, що кінокомікс збере величезну касу та отримає масу позитивних відгуків, майже немає. І на це є одразу декілька причин.

Перша і для багатьох найголовніша полягає в самій особистості Дедпула. Це нестандартний для коміксів супергерой, який робить те, що йому бажається, та ні на кого не звертає увагу. Пікантності ситуації додає той факт, що Дедпул повністю усвідомлює своє положення як головного героя коміксів і кіно. Тому він регулярно звертається до читачів і глядачів відповідно, чим перетворює навіть драматичні сцени на комедію абсурду.

Ще перша частина “Дедпула” отримала віковий рейтинг R, тобто дозволяла показувати на екрані жорстокість у всій красі, а також не цуралася бранних слів та непристойних жартів. Такий підхід здавався ковтком свіжого повітря на тлі фільмів кіновсесвіту Marvel, які виглядали майже стерильними через рейтинг PG-13. Але не забувайте, що раніше Дедпул не мав ніякого відношення до MCU, його історія розгорталася окремо.

Втім, це не завадило двом частинам “Дедпула” зібрати грубі гроші у прокаті. Окремо цьому зрадів актор Раян Рейнольдс, для якого роль канонічного Дедпула була давньою мрією. Адже Дедпул був і у “Людях Икс: Росомаха” / X-Men Origins: Wolverine, але там його образ спотворили та забрала в персонажа балакучість і почуття гумору. У вас з легкістю вийде побачити, як Рейнольдс буквально кайфує від кожної сцени, де він грає Дедпула.

А ще Рейнольдс – давній друг Г’ю Джекмана, якого мільйони глядачів люблять за роль Росомахи. Здавалося, що актор покинув цей образ після “Лоґана” / Logan, який у драматичній манері завершив історії найвідомішого мутанта Marvel. Але, ймовірно, саме дружба з Рейнольдсом дозволила йому повернутися у знайому амплуа, але вже у значно більш божевільній історії.

“Дедпул і Росомаха” також отримав рейтинг R і став першим фільмом кіновсесвіту Marvel з подібними віковими обмеженнями. Раніше Disney цуралися подібного, тож нове кіно якоюсь мірою буде експериментом для кінокомпанії. Від його успіхів залежить, чи буде далі Marvel Studios активно розповідати більш “дорослі” історії в єдиному кіновсесвіті.

Втім, перші продажі квитків вже вселяють оптимізм, адже б’ють рекорд. Деякі аналітики навіть висловили думку, що “Дедпул і Росомаха” може зібрати понад $200 млн за перші вихідні. Це зробить його першим фільмом з рейтингом R, який досяг подібних показників.

Але і в цьому моменті є певна іронія, адже Дедпул і Люди Ікс раніше були інтелектуальною власністю Fox. Marvel змогла отримати доступ до них лише після злиття Disney і Fox у 2019 році, а тепер “чужі” ліцензії стали основною надією Marvel Studios. Те ж саме стосується Людини-павука, якою Marvel займається спільно з Sony.

У будь-якому разі, у Marvel Studios на руках зараз є всі карти, щоб повернути колишній ажіотаж і захоплені відгуки глядачів. Ключові події Саги Мультивсесвіту тільки належить побачити. Більше про плани Marvel і Disney ми дізнаємося вже 25 липня 2024 р., коли розпочнеться San Diego Comic-Con.