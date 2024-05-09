В Electronic Arts над Battlefield зараз працює більше людей, ніж над будь-якою іншою грою у франшизі. Про це пише Gameranx.

Таку заяву під час квартального звіту зробив генеральний директор EA Ендрю Вілсон:

“Це найбільша команда в історії Battlefield. Я відвідував команди кілька тижнів тому і не можу бути щасливішим від того, що вони мені показали, і що ми змогли зіграти”, – каже Вілсон.

Зараз відомо, що над грою працює команда сформована всередині Motive Studios, а також до роботи над новою грою залучені DICE, Criterion Games та Ripple Effect. Керує цими студіями Вінс Зампелла, колишній директор Respawn.

Вілсон також сказав відзначив, що він задоволений станом речей, і що це буде чудова гра-сервіс.

“Я щойно провів купу часу з колективною командою Battlefield, граючи в те, що вони будують, і це буде ще одна чудова гра-сервіс”, – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що реліз наступного Battlefiled повинен відбутися у жовтні 2025 року.