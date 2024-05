Microsoft вирішила додати наступну частину Call of Duty до Xbox Game Pass. The Verge повідомляє, що компанія оголосить про те, що Call of Duty з’явиться в її сервісі підписки на ігри під час презентації Xbox, яка відбудеться 9 червня.

Питання щодо появи серії Call of Duty в Game Pass тривалий час залишалось спекулятивним. Франшиза достатньо добре продається за повним цінником у $70 та навіть більше. В середньому Activision продає кожну з ігор серії накладом у 20 мільйонів копій.

Переміщення такої прибуткової серії до каталогу Game Pass може сильно вдарити по сукупному доходу компанії. Так, це може додати ще досить велику кількість підписників до показників Microsoft, але чи варто це мільйонів доларів, які традиційно заробляє франшиза.

Повідомляється, що Microsoft може підвищити ціну Xbox Game Pass Ultimate з додаванням до каталогу Call of Duty.

Activision планує випустити нову частину Call of Duty наприкінці жовтня цього року. Дія гри, за чутками, розгортатиметься під час війни у Перській затоці в 90-х роках.

Microsoft проведе свою велику літню презентацію Xbox 9 червня, зі спеціальним показом Call of Duty одразу після завершення основного шоу. На виставці також буде оголошено дати виходу майбутніх ігор для Xbox, таких як Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed та Indiana Jones and the Great Circle.