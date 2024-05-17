GTA VI вийде восени 2025 року. Про це повідомила Take-Two Interactive у своєму фінансовому звіті, зазначивши, що звузила раніше оголошене вікно виходу гри, пише Engadget.

Дія шостої номерної частини серії з відкритим світом розгортатиметься в Леоніді (еквівалент Флориди від Rockstar), здебільшого зосереджуючись на Вайс-Сіті (Маямі). Гра матиме двох головних героїв: Джейсона та Люсію. Фанати очікують на інтерпретацію історію про Боні і Клайда від Rockstar.

“Наш прогноз відображає звуження раніше встановленого Rockstar Games терміну виходу Grand Theft Auto VI до 2025 року до осені 2025 року, – зазначив гендиректор Take-Two Штраус Зелнік. – Ми впевнені, що Rockstar Games забезпечить неперевершений розважальний досвід, і наші очікування щодо комерційного впливу гри продовжують зростати”.

За даними Take-Two, попередня частина серії – GTA V – розійшлася накладом понад 200 мільйонів копій, а вся серія Grand Theft Auto – у 425 мільйонів копій.