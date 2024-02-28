Інсайдер Том Гендерсон з Insider Gaming поділився подробицями майбутньої Battlefield. За його словами, наступна частина популярного шутера вийде в жовтні 2025 року.

Зараз в Electronic Arts працюють над кількома проєктами за франшизою, однак найближчий до релізу поверне серію до коренів. Гра матиме мультиплеєр на 64 гравці, чотири класи та перероблену систему руйнування, про яку повідомляли раніше.

Події нової Battlefield відбуватимуться у сучасному сеттингу, приблизно між 2025 та 2030 роками з сильним сюжетним акцентом на сучасних технологіях, які використовуються на війні.

Також повідомляється, що Ripple Effect працює над режимом королівської битви, яку планують зробити безплатною. Electroinc Arts мають на меті зробити аналог Call of Duty: Warzone, а отже режим буде пов’язаний з преміальними релізами в серії.

Окрім класичної королівської битви для гри також готують режим під назвою Gauntlet, у якому команди гравців змагатимуться в досягненні певних цілей, а команда з найменшим результатом буде викинута після кожної місії.