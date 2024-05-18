Про це повідомив співзасновник сервісу Tabletki.ua Євген Муравщик. Кабінет Міністрів України запропонував проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» від 18 квітня 2024 року.

Згідно абзацу 2 п. 159-1 розміщення пропозицій щодо продажу лікарських засобів за попереднім замовленням споживача може здійснюватися виключно на вебсайті ліцензіата. Тобто постанова дозволить продавати ліки лише через вебсайти аптек.

Forbes повідомляє, що проєкт постанови КМУ є спробою виконати зобов’язання перед ЄС про регуляцію сфери охорони здоров’я.

Муравщик повідомив виданню, що сервіс може уникнути заборони придбавши аптеку.

“Можемо відкрити порожню аптеку, яка працюватиме пʼять хвилин на добу, щоб нам надали ліцензію, але це нонсенс, — каже Муравщик”.

Також повідомляється, що постанова регулює лише вебсайти, мобільний додаток та Viber-боти зможуть продовжити свою роботу.

Євген Муравщик створив петицію про додаткове допрацювання проєкту постанови КМУ, в тексті якої зазначає, що лише за квітень 2024 року на Tabletki.ua понад 4 млн українців зробили 12,573,070 бронювань.Також сервіс у 2023 році сплатив 194 млн гривень податків.

Петиція зібрала необхідні 25 000 підписів в першу ж добу.